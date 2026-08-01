Uch qizil kartochka: «Paxtakor» peshqadamlik imkonini boy berdi

·68·Sport
Uch qizil kartochka: «Paxtakor» peshqadamlik imkonini boy berdi
Qisqacha

O‘zbekiston Superligasining 15-turidan o‘rin olgan «Bobur Arena»dagi uchrashuvda «Andijon» va «Paxtakor» jamoalari golsiz durang qayd etishdi. Kamoliddin Tojiyev shogirdlari mazkur bahsda 34 ochko jamg‘argan holda ikkinchi o‘rinda qoldi va 35 ochko to‘plagan peshqadam «Neftchi»dan o‘zib ketish imkoniyatini qo‘ldan chiqardi.

O‘zbekiston Superligasining 15-turi keskin va asabiy uchrashuv bilan boshlandi. «Paxtakor» Andijonda mezbonlar qarshiligini yenga olmadi — «Bobur Arena»da kechgan bahsda hisob ochilmadi.

Uchrashuvning so‘nggi daqiqalarida vaziyat yanada taranglashib, hakam bir yo‘la uch nafar futbolchini maydondan chetlatdi. Golsiz durang natijasida Kamoliddin Tojiyev jamoasi peshqadamlikka chiqish uchun yuzaga kelgan imkoniyatdan foydalana olmadi.

Golsiz, ammo murosasiz bahs

Andijondagi uchrashuvda har ikki jamoa natija uchun ehtiyotkorlik bilan harakat qildi. «Paxtakor» to‘p nazorati va hujumkor futbol orqali raqib himoyasiga bosim o‘tkazishga uringan bo‘lsa, mezbonlar tartibli himoya va tezkor qarshi hujumlarga tayandi.

Biroq ikki tomon ham hal qiluvchi zarbani amalga oshira olmadi. «Andijon» darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi, poytaxtliklar esa safardan faqat bir ochko bilan qaytishga majbur bo‘ldi.

O‘zbekiston Professional futbol ligasining rasmiy qaydnomasida ham uchrashuv 0:0 hisobida yakunlangani, bahs «Bobur Arena»da o‘tkazilgani va unga Ravshan Abduvohidov bosh hakamlik qilgani ko‘rsatilgan.

O‘yinning so‘nggi qismida vaziyat keskinlashdi

Uchrashuvdagi eng muhim voqealar yakuniy o‘n daqiqalikda sodir bo‘ldi.

80-daqiqada «Andijon» himoyachisi Nemanya Chalasan qizil kartochka olib, maydonni tark etdi. Shu tariqa, «Paxtakor» uchrashuvning qolgan qismida son jihatidan ustunlikka ega bo‘ldi.

Ammo mehmonlar bu imkoniyatdan foydalana olmadi. Aksincha, hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalarda maydondagi vaziyat yanada keskinlashdi.

90+3-daqiqada:

  • «Paxtakor» himoyachisi Muhammadrasul Abdumajidov;

  • «Andijon» hujumchisi Martin Boake qizil kartochka oldi.

Natijada uchrashuv uchta chetlatish bilan yakunlandi. Bu esa gollarsiz o‘tgan bahsni turning eng muhokamabop o‘yinlaridan biriga aylantirdi.

«Paxtakor» uchun yo‘qotilgan ikki ochko

Kamoliddin Tojiyev shogirdlari Andijonga aniq maqsad — g‘alaba qozonib, turnir jadvalida birinchi o‘ringa ko‘tarilish uchun kelgan edi.

Biroq golsiz durangdan keyin «Paxtakor»ning ochkolari 34 taga yetdi. Jamoa ikkinchi o‘rinda qoldi va 35 ochko to‘plagan peshqadam «Neftchi»dan o‘zib ketish imkoniyatini qo‘ldan chiqardi.

Chempionlik uchun kurash avj olgan bir paytda bunday uchrashuvlarda yo‘qotilgan har bir ochko mavsum yakunida hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkin.

«Paxtakor» uchun asosiy muammo natijaning o‘zi emas, balki raqib bir kishi kam bo‘lib qolganidan keyin ham g‘alaba golini ura olmaganidir.

«Andijon» kuchli raqibni to‘xtatdi

Mezbonlar uchun esa bu durang muhim natija bo‘ldi. «Andijon» chempionlik uchun kurashayotgan raqibga gol urish imkonini bermadi va o‘z maydonida qimmatli bir ochkoni saqlab qoldi.

Nemanya Chalasan maydondan chetlatilganidan keyin jamoa himoyada yanada ko‘proq kuch sarflashga majbur bo‘ldi. Shunga qaramay, andijonliklar uchrashuv yakunigacha hisobni ushlab turishdi.

Mazkur natijadan keyin «Andijon» 21 ochko bilan turnir jadvalida 7-pog‘onaga ko‘tarildi. Jamoa uchun bu nafaqat bir ochko, balki keyingi uchrashuvlar oldidan ruhiy jihatdan muhim natija ham bo‘ldi.

Almashtirishlar kutilgan natijani bermadi

Ikkinchi bo‘lim boshida «Andijon» murabbiylar shtabi o‘yinni jonlantirish maqsadida bir qator o‘zgarishlarni amalga oshirdi.

Tanaffusdan keyin Po‘latxo‘ja Xoldorxonov va Damir Temirov o‘rniga tajribali Dragan Cheran hamda Aleksandre Andronikashvili maydonga tushdi. Keyinroq Martin Boake, Doniyor Abdumannopov va Hamidullo Karimov ham o‘yinga qo‘shildi.

«Paxtakor» safida esa 60-daqiqada Oybek Bozorov va Stefan Chinedu o‘rniga Doston Hamdamov hamda Flamarion maydonga tashlandi. Uchrashuv oxirida Rustam Turdimurodov va Ibrohim Ibragimov ham imkoniyatga ega bo‘ldi.

Shunga qaramay, almashtirishlar o‘yin taqdirini o‘zgartirmadi. Har ikki jamoa hujum chizig‘iga yangi kuch qo‘shgan bo‘lsa-da, darvozalar daxlsiz qoldi.

Uchrashuv bayonnomasi

O‘zbekiston Superligasi, 15-tur

«Andijon» — «Paxtakor» — 0:0

1 avgust. Andijon. «Bobur Arena».

«Andijon»: Eldor Adhamov, Odil Abdumajidov, Po‘latxo‘ja Xoldorxonov, Humoyunmirzo Iminov, Nemanya Chalasan, Aziz Turg‘unboyev, Damir Temirov, Usmonali Ismonaliyev, Muhammadkarim Toirov, Bekzod Sulaymonov, Mahmud Mahamadjonov.

«Paxtakor»: Sanjar Quvvatov, Zaid Tahsin, Dilshod Saitov, Akmal Mozgovoy, Bashar Resan, Abdurauf Bo‘riyev, Sardor Sobirxo‘jayev, Sherzod Nasrullayev, Muhammadrasul Abdumajidov, Oybek Bozorov, Stefan Chinedu.

Ogohlantirishlar: Odil Abdumajidov — 43, Aziz Turg‘unboyev — 44, Bekzod Sulaymonov — 86.

Chetlatishlar: Nemanya Chalasan — 80, Muhammadrasul Abdumajidov — 90+3, Martin Boake — 90+3.

Chempionlik poygasida bosim ortib bormoqda

«Paxtakor» uchun Andijondagi durang jiddiy ogohlantirish bo‘ldi. Jamoa chempionlik uchun kurashda davom etayotgan bo‘lsa-da, bunday uchrashuvlarda imkoniyatlarni golga aylantirish darajasini oshirishi kerak.

«Neftchi» bir ochkolik ustunlikni saqlab qoldi. Endi faqat g‘alaba qozonish emas, har bir turda raqibning natijasini ham kuzatib borishga to‘g‘ri keladi.

«Andijon» esa kuchli raqibga qarshi intizomli o‘yin ko‘rsatdi. Biroq uchta qizil kartochka bilan yakunlangan bahsdan keyin ikki jamoa ham futbolchilarining keyingi uchrashuvlarda ishtirok eta olmasligi bilan bog‘liq muammoga duch kelishi mumkin.

Asosiy xulosa

«Andijon» va «Paxtakor» o‘rtasidagi uchrashuvda gol urilmadi, ammo maydondagi kurash va uchta chetlatish bahsni 15-turning eng keskin o‘yinlaridan biriga aylantirdi.

«Paxtakor» bir ochko oldi, ammo peshqadamlikka chiqish imkoniyatini boy berdi. «Andijon» esa o‘z maydonida chempionlikka da’vogar jamoani to‘xtatib, turnir jadvalidagi o‘rnini yaxshiladi.

Sizningcha, Andijonda yo‘qotilgan ikki ochko «Paxtakor»ning chempionlik uchun kurashiga qanchalik ta’sir qiladi? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

PakhtakorAndijanBobur ArenaRavshan AbduvohidovNemanja Čalasan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid Yan Diomande transferi uchun 120 million yevro toʻlashga yaqinReal Madrid Yan Diomande transferi uchun 120 million yevro toʻlashga yaqinBugun, 22:54Real Madrid Antonio Rüdiger uchun maxsus tayyorgarlik rejasini tuzdiReal Madrid Antonio Rüdiger uchun maxsus tayyorgarlik rejasini tuzdiBugun, 22:32Chelsi 35 yoshli hujumchi Denni Velbekni oʻz safiga qoʻshib oldiChelsi 35 yoshli hujumchi Denni Velbekni oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 22:19Abduqodir Husanov 90 daqiqa o‘ynadi: Mareska unga yangi vazifa berdimi?Abduqodir Husanov 90 daqiqa o‘ynadi: Mareska unga yangi vazifa berdimi?Bugun, 22:00«Yunayted» Mbeumoning dubli evaziga «Atletiko» ustidan g‘alaba qildi«Yunayted» Mbeumoning dubli evaziga «Atletiko» ustidan g‘alaba qildiBugun, 21:52Chelsi Joao Pedroni yangi va qulay shartnoma bilan taqdirlaydiChelsi Joao Pedroni yangi va qulay shartnoma bilan taqdirlaydiBugun, 21:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda