Uch qizil kartochka: «Paxtakor» peshqadamlik imkonini boy berdi
O‘zbekiston Superligasining 15-turidan o‘rin olgan «Bobur Arena»dagi uchrashuvda «Andijon» va «Paxtakor» jamoalari golsiz durang qayd etishdi. Kamoliddin Tojiyev shogirdlari mazkur bahsda 34 ochko jamg‘argan holda ikkinchi o‘rinda qoldi va 35 ochko to‘plagan peshqadam «Neftchi»dan o‘zib ketish imkoniyatini qo‘ldan chiqardi.
O‘zbekiston Superligasining 15-turi keskin va asabiy uchrashuv bilan boshlandi. «Paxtakor» Andijonda mezbonlar qarshiligini yenga olmadi — «Bobur Arena»da kechgan bahsda hisob ochilmadi.
Uchrashuvning so‘nggi daqiqalarida vaziyat yanada taranglashib, hakam bir yo‘la uch nafar futbolchini maydondan chetlatdi. Golsiz durang natijasida Kamoliddin Tojiyev jamoasi peshqadamlikka chiqish uchun yuzaga kelgan imkoniyatdan foydalana olmadi.
Golsiz, ammo murosasiz bahs
Andijondagi uchrashuvda har ikki jamoa natija uchun ehtiyotkorlik bilan harakat qildi. «Paxtakor» to‘p nazorati va hujumkor futbol orqali raqib himoyasiga bosim o‘tkazishga uringan bo‘lsa, mezbonlar tartibli himoya va tezkor qarshi hujumlarga tayandi.
Biroq ikki tomon ham hal qiluvchi zarbani amalga oshira olmadi. «Andijon» darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi, poytaxtliklar esa safardan faqat bir ochko bilan qaytishga majbur bo‘ldi.
O‘zbekiston Professional futbol ligasining rasmiy qaydnomasida ham uchrashuv 0:0 hisobida yakunlangani, bahs «Bobur Arena»da o‘tkazilgani va unga Ravshan Abduvohidov bosh hakamlik qilgani ko‘rsatilgan.
O‘yinning so‘nggi qismida vaziyat keskinlashdi
Uchrashuvdagi eng muhim voqealar yakuniy o‘n daqiqalikda sodir bo‘ldi.
80-daqiqada «Andijon» himoyachisi Nemanya Chalasan qizil kartochka olib, maydonni tark etdi. Shu tariqa, «Paxtakor» uchrashuvning qolgan qismida son jihatidan ustunlikka ega bo‘ldi.
Ammo mehmonlar bu imkoniyatdan foydalana olmadi. Aksincha, hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalarda maydondagi vaziyat yanada keskinlashdi.
90+3-daqiqada:
«Paxtakor» himoyachisi Muhammadrasul Abdumajidov;
«Andijon» hujumchisi Martin Boake qizil kartochka oldi.
Natijada uchrashuv uchta chetlatish bilan yakunlandi. Bu esa gollarsiz o‘tgan bahsni turning eng muhokamabop o‘yinlaridan biriga aylantirdi.
«Paxtakor» uchun yo‘qotilgan ikki ochko
Kamoliddin Tojiyev shogirdlari Andijonga aniq maqsad — g‘alaba qozonib, turnir jadvalida birinchi o‘ringa ko‘tarilish uchun kelgan edi.
Biroq golsiz durangdan keyin «Paxtakor»ning ochkolari 34 taga yetdi. Jamoa ikkinchi o‘rinda qoldi va 35 ochko to‘plagan peshqadam «Neftchi»dan o‘zib ketish imkoniyatini qo‘ldan chiqardi.
Chempionlik uchun kurash avj olgan bir paytda bunday uchrashuvlarda yo‘qotilgan har bir ochko mavsum yakunida hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkin.
«Paxtakor» uchun asosiy muammo natijaning o‘zi emas, balki raqib bir kishi kam bo‘lib qolganidan keyin ham g‘alaba golini ura olmaganidir.
«Andijon» kuchli raqibni to‘xtatdi
Mezbonlar uchun esa bu durang muhim natija bo‘ldi. «Andijon» chempionlik uchun kurashayotgan raqibga gol urish imkonini bermadi va o‘z maydonida qimmatli bir ochkoni saqlab qoldi.
Nemanya Chalasan maydondan chetlatilganidan keyin jamoa himoyada yanada ko‘proq kuch sarflashga majbur bo‘ldi. Shunga qaramay, andijonliklar uchrashuv yakunigacha hisobni ushlab turishdi.
Mazkur natijadan keyin «Andijon» 21 ochko bilan turnir jadvalida 7-pog‘onaga ko‘tarildi. Jamoa uchun bu nafaqat bir ochko, balki keyingi uchrashuvlar oldidan ruhiy jihatdan muhim natija ham bo‘ldi.
Almashtirishlar kutilgan natijani bermadi
Ikkinchi bo‘lim boshida «Andijon» murabbiylar shtabi o‘yinni jonlantirish maqsadida bir qator o‘zgarishlarni amalga oshirdi.
Tanaffusdan keyin Po‘latxo‘ja Xoldorxonov va Damir Temirov o‘rniga tajribali Dragan Cheran hamda Aleksandre Andronikashvili maydonga tushdi. Keyinroq Martin Boake, Doniyor Abdumannopov va Hamidullo Karimov ham o‘yinga qo‘shildi.
«Paxtakor» safida esa 60-daqiqada Oybek Bozorov va Stefan Chinedu o‘rniga Doston Hamdamov hamda Flamarion maydonga tashlandi. Uchrashuv oxirida Rustam Turdimurodov va Ibrohim Ibragimov ham imkoniyatga ega bo‘ldi.
Shunga qaramay, almashtirishlar o‘yin taqdirini o‘zgartirmadi. Har ikki jamoa hujum chizig‘iga yangi kuch qo‘shgan bo‘lsa-da, darvozalar daxlsiz qoldi.
Uchrashuv bayonnomasi
O‘zbekiston Superligasi, 15-tur
«Andijon» — «Paxtakor» — 0:0
1 avgust. Andijon. «Bobur Arena».
«Andijon»: Eldor Adhamov, Odil Abdumajidov, Po‘latxo‘ja Xoldorxonov, Humoyunmirzo Iminov, Nemanya Chalasan, Aziz Turg‘unboyev, Damir Temirov, Usmonali Ismonaliyev, Muhammadkarim Toirov, Bekzod Sulaymonov, Mahmud Mahamadjonov.
«Paxtakor»: Sanjar Quvvatov, Zaid Tahsin, Dilshod Saitov, Akmal Mozgovoy, Bashar Resan, Abdurauf Bo‘riyev, Sardor Sobirxo‘jayev, Sherzod Nasrullayev, Muhammadrasul Abdumajidov, Oybek Bozorov, Stefan Chinedu.
Ogohlantirishlar: Odil Abdumajidov — 43, Aziz Turg‘unboyev — 44, Bekzod Sulaymonov — 86.
Chetlatishlar: Nemanya Chalasan — 80, Muhammadrasul Abdumajidov — 90+3, Martin Boake — 90+3.
Chempionlik poygasida bosim ortib bormoqda
«Paxtakor» uchun Andijondagi durang jiddiy ogohlantirish bo‘ldi. Jamoa chempionlik uchun kurashda davom etayotgan bo‘lsa-da, bunday uchrashuvlarda imkoniyatlarni golga aylantirish darajasini oshirishi kerak.
«Neftchi» bir ochkolik ustunlikni saqlab qoldi. Endi faqat g‘alaba qozonish emas, har bir turda raqibning natijasini ham kuzatib borishga to‘g‘ri keladi.
«Andijon» esa kuchli raqibga qarshi intizomli o‘yin ko‘rsatdi. Biroq uchta qizil kartochka bilan yakunlangan bahsdan keyin ikki jamoa ham futbolchilarining keyingi uchrashuvlarda ishtirok eta olmasligi bilan bog‘liq muammoga duch kelishi mumkin.
Asosiy xulosa
«Andijon» va «Paxtakor» o‘rtasidagi uchrashuvda gol urilmadi, ammo maydondagi kurash va uchta chetlatish bahsni 15-turning eng keskin o‘yinlaridan biriga aylantirdi.
«Paxtakor» bir ochko oldi, ammo peshqadamlikka chiqish imkoniyatini boy berdi. «Andijon» esa o‘z maydonida chempionlikka da’vogar jamoani to‘xtatib, turnir jadvalidagi o‘rnini yaxshiladi.
Sizningcha, Andijonda yo‘qotilgan ikki ochko «Paxtakor»ning chempionlik uchun kurashiga qanchalik ta’sir qiladi? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…