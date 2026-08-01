Barselona shvesiyalik vingerning kelajagi borasida ikkilanmoqda

·30·Sport
Barselona shvesiyalik vingerning kelajagi borasida ikkilanmoqda
Qisqacha

Yozgi transfer oynasi yopilishiga bir oy qolgan bir paytda Barselona klubi o'z tarkibini ortiqcha futbolchilardan tozalash vaqtida shvesiyalik vinger Roony Bardghjining kelajagi borasida jiddiy ikkilanishlarga duch kelmoqda. Kataloniya jamoasi futbolchini to'g'ridan-to'g'ri sotib yuborish va kelgusida uni qaytarib sotib olish bandini kiritishni talab qilayotgan bo'lsa, o'yinchi transfer emas, balki ijara asosida ketishni afzal ko'rmoqda.

Yozgi transfer oynasining yopilishiga atigi bir oy vaqt qolgan bir paytda, Barselona klubi o'z tarkibini ortiqcha futbolchilardan tozalash borasida hal etilishi lozim bo'lgan jiddiy vazifalarga duch kelmoqda. Kataloniya jamoasida kelasi haftalarda yangi jamoa topishi kerak bo'lgan bir qator o'yinchilar bor va ularning orasida shvesiyalik iste'dodli vinger Roony Bardghjining taqdiri eng jumboqli hamda bahsli holatligicha qolmoqda. Bu esa klub rahbariyati va murabbiylar shtabi uchun transfer bozoridagi asosiy bosh og'riqlardan biriga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sport nashri tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, shvesiyalik futbolchining xizmatiga bir qator Yevropa klublari tomonidan katta qiziqish bildirilib, stol ustida ko'plab takliflar mavjud. Biroq, Kataloniya klubi hanuzgacha kelib tushgan bu takliflarning birortasini ham qabul qilishga ruxsat bergani yo'q. Natijada, futbolchining jamoadan ketish jarayoni to'xtab qolgan bo'lib, tomonlar kelishuvga erishishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda.

Transfer borasidagi muzokaralar va tomonlarning rejalari

Klub rahbariyati jamoaning Angliyadagi o'quv-mashg'ulot yig'inidan qaytishini kutib, ushbu masalani tez fursatlarda hal qilishni niyat qilgan. Barselona va o'yinchi atrofidagi vakillar o'rtasida transfer tafsilotlari bo'yicha kelishuvga erishish asosiy vazifa qilib belgilangan. Kataloniyaliklar futbolchini to'g'ridan-to'g'ri sotib yuborishni ustuvor maqsad sifatida qo'ygan va shu bilan birga kelgusida uni qaytarib sotib olish bandini kiritishni talab qilmoqda.

Biroq futbolchining o'ziga xos shaxsiy rejalari klubnikidan farq qilmoqda. Roony Bardghji transfer emas, balki ijara asosida ketishni afzal ko'rmoqda. U kelasi mavsumda yana o'z jamoasiga qaytish umidida. Mavsum yakunida klub rahbariyati futbolchiga yangi loyihada unga imkoniyatlar cheklangan bo'lishi va o'ziga yangi manzil tanlashi mumkinligini ochiq-oydin ma'lum qilgandi.

Tarkibdagi raqobat va Marsel variantining paydo bo'lishi

Yozgi transfer oynasi vaqtida amalga oshirilgan xaridlar Bardghjining jamoadagi istiqboli yo'qligini yana bir bor tasdiqladi. Barselona qanot chizig'ini kuchaytirish maqsadida uch nafar futbolchi — Anthony Gordon, Karim Adeyemi va Bisseckni o'z safiga qo'shib oldi. Shu bilan birga, ayni damda ajoyib sport formasida bo'lgan Lamine Yamal bilan bir pozitsiyada raqobat qilish qiyinligi sababli, shvesiyalik vinger o'tgan davr mobaynida deyarli maydonga tushirilmadi.

Shunga qaramay, Roony Bardghjining faoliyatini davom ettirishi uchun variantlar yetarlicha topiladi. So'nggi kunlarda Fransiyaning Marsel klubi shvesiyalik futbolchining imzosi uchun kurashda asosiy da'vogarlardan biriga aylandi. Barselona esa kelgusi kunlarda o'yinchining transferi bo'yicha yakuniy qarorga kelishi kutilmoqda.

BarselonaRoony BardghjiTransferLa LigaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi Joao Pedroni yangi va qulay shartnoma bilan taqdirlaydiChelsi Joao Pedroni yangi va qulay shartnoma bilan taqdirlaydiBugun, 21:10«Bunyodkor»ga 5 mlrd so‘m ajratildi: endi nima bo‘ladi?«Bunyodkor»ga 5 mlrd so‘m ajratildi: endi nima bo‘ladi?Bugun, 21:01«Nasaf»ning ilk yozgi transferi: Paata Gudushauri kim?«Nasaf»ning ilk yozgi transferi: Paata Gudushauri kim?Bugun, 20:56Roberto De Zerbi Risharlisonning kelajagi haqida gapirdiRoberto De Zerbi Risharlisonning kelajagi haqida gapirdiBugun, 20:35Husanov penaltida adashdi: «Siti» Honkongda «Inter»ga yutqazdiHusanov penaltida adashdi: «Siti» Honkongda «Inter»ga yutqazdiBugun, 19:52Milan Brahim Diazni qaytarishni rejalashtirmoqda va Rafael Leaoni sotishi mumkinMilan Brahim Diazni qaytarishni rejalashtirmoqda va Rafael Leaoni sotishi mumkinBugun, 18:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda