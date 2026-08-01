Barselona shvesiyalik vingerning kelajagi borasida ikkilanmoqda
Yozgi transfer oynasi yopilishiga bir oy qolgan bir paytda Barselona klubi o'z tarkibini ortiqcha futbolchilardan tozalash vaqtida shvesiyalik vinger Roony Bardghjining kelajagi borasida jiddiy ikkilanishlarga duch kelmoqda. Kataloniya jamoasi futbolchini to'g'ridan-to'g'ri sotib yuborish va kelgusida uni qaytarib sotib olish bandini kiritishni talab qilayotgan bo'lsa, o'yinchi transfer emas, balki ijara asosida ketishni afzal ko'rmoqda.
Yozgi transfer oynasining yopilishiga atigi bir oy vaqt qolgan bir paytda, Barselona klubi o'z tarkibini ortiqcha futbolchilardan tozalash borasida hal etilishi lozim bo'lgan jiddiy vazifalarga duch kelmoqda. Kataloniya jamoasida kelasi haftalarda yangi jamoa topishi kerak bo'lgan bir qator o'yinchilar bor va ularning orasida shvesiyalik iste'dodli vinger Roony Bardghjining taqdiri eng jumboqli hamda bahsli holatligicha qolmoqda. Bu esa klub rahbariyati va murabbiylar shtabi uchun transfer bozoridagi asosiy bosh og'riqlardan biriga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sport nashri tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, shvesiyalik futbolchining xizmatiga bir qator Yevropa klublari tomonidan katta qiziqish bildirilib, stol ustida ko'plab takliflar mavjud. Biroq, Kataloniya klubi hanuzgacha kelib tushgan bu takliflarning birortasini ham qabul qilishga ruxsat bergani yo'q. Natijada, futbolchining jamoadan ketish jarayoni to'xtab qolgan bo'lib, tomonlar kelishuvga erishishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda.
Transfer borasidagi muzokaralar va tomonlarning rejalariKlub rahbariyati jamoaning Angliyadagi o'quv-mashg'ulot yig'inidan qaytishini kutib, ushbu masalani tez fursatlarda hal qilishni niyat qilgan. Barselona va o'yinchi atrofidagi vakillar o'rtasida transfer tafsilotlari bo'yicha kelishuvga erishish asosiy vazifa qilib belgilangan. Kataloniyaliklar futbolchini to'g'ridan-to'g'ri sotib yuborishni ustuvor maqsad sifatida qo'ygan va shu bilan birga kelgusida uni qaytarib sotib olish bandini kiritishni talab qilmoqda.
Biroq futbolchining o'ziga xos shaxsiy rejalari klubnikidan farq qilmoqda. Roony Bardghji transfer emas, balki ijara asosida ketishni afzal ko'rmoqda. U kelasi mavsumda yana o'z jamoasiga qaytish umidida. Mavsum yakunida klub rahbariyati futbolchiga yangi loyihada unga imkoniyatlar cheklangan bo'lishi va o'ziga yangi manzil tanlashi mumkinligini ochiq-oydin ma'lum qilgandi.
Tarkibdagi raqobat va Marsel variantining paydo bo'lishiYozgi transfer oynasi vaqtida amalga oshirilgan xaridlar Bardghjining jamoadagi istiqboli yo'qligini yana bir bor tasdiqladi. Barselona qanot chizig'ini kuchaytirish maqsadida uch nafar futbolchi — Anthony Gordon, Karim Adeyemi va Bisseckni o'z safiga qo'shib oldi. Shu bilan birga, ayni damda ajoyib sport formasida bo'lgan Lamine Yamal bilan bir pozitsiyada raqobat qilish qiyinligi sababli, shvesiyalik vinger o'tgan davr mobaynida deyarli maydonga tushirilmadi.
Shunga qaramay, Roony Bardghjining faoliyatini davom ettirishi uchun variantlar yetarlicha topiladi. So'nggi kunlarda Fransiyaning Marsel klubi shvesiyalik futbolchining imzosi uchun kurashda asosiy da'vogarlardan biriga aylandi. Barselona esa kelgusi kunlarda o'yinchining transferi bo'yicha yakuniy qarorga kelishi kutilmoqda.
…