«Nasaf»ning ilk yozgi transferi: Paata Gudushauri kim?
Qarshining «Nasaf» klubi gruziyalik hujumkor yarim himoyachi Paata Gudushauri bilan mavsum yakuniga qadar mo‘ljallangan shartnoma imzolab, yozgi transferlar oynasidagi ilk muhim qadamini tashladi. Hozirda 29 yoshda bo‘lgan futbolchi qanotlarda, hujumkor yarim himoyachi hamda hujumchi ortidagi erkin ijrochi sifatida harakat qila oladi.
«Nasaf» yozgi transferlar oynasidagi dastlabki muhim qadamini tashladi. Qarshi klubi gruziyalik hujumkor yarim himoyachi Paata Gudushauri bilan mavsum yakuniga qadar mo‘ljallangan shartnoma imzolaganini e’lon qildi.
Ushbu transfer faqat Superliganing ikkinchi davrasi uchun emas. «Ajdarlar» OFK Chempionlar Ligasi 2 musobaqasida ham qatnashishi bois, jamoaga xalqaro tajribaga ega va hujumni kuchaytira oladigan futbolchi zarur edi.
«Nasaf» nega aynan Gudushaurini tanladi?
Paata Gudushauri qanotlarda va hujumkor yarim himoyachi sifatida harakat qila oladi. U tezlik, yakkama-yakka kurashlarda raqibdan o‘tish hamda hujumning hal qiluvchi qismida samarali harakat qilish xususiyatlari bilan ajralib turadi.
Gruziya chempionatining rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, futbolchi 1997 yil 7 iyunda tug‘ilgan va hozir 29 yoshda. Shuning uchun dastlabki xabardagi «31 yosh» haqidagi ma’lumot to‘g‘ri emas. Uning bo‘yi 179 santimetr bo‘lib, asosiy o‘rni yarim himoya chizig‘idir.
«Nasaf» uchun Gudushaurining bir nechta jihati muhim bo‘lishi mumkin:
ikki qanotda harakat qila olishi;
hujumni tezlashtirishi;
golli vaziyat yaratish qobiliyati;
standart holatlarda faolligi;
xalqaro bahslardagi tajribasi.
Bu sifatlar jamoaga ayniqsa raqiblar zich himoyalanadigan uchrashuvlarda qo‘l kelishi mumkin.
Uning eng yaxshi mavsumi qaysi bo‘lgan?
Gudushauri faoliyatidagi eng yorqin davrlardan birini 2023 yilda Batumining «Dinamo» klubida o‘tkazgan.
O‘sha mavsumda u Gruziya chempionatida:
32 ta o‘yinda qatnashgan;
12 ta gol urgan;
13 ta golli uzatmani amalga oshirgan.
Demak, u bir mavsumning o‘zida jamoasining 25 ta golida bevosita ishtirok etgan. Bu ko‘rsatkich Gudushaurining faqat to‘pni qanotdan olib o‘tadigan futbolchi emas, balki hujumlar yakuniga ta’sir qiladigan ijrochi ekanini ko‘rsatadi.
Keyinchalik u Qutaisining «Torpedo» klubida ham barqaror o‘yin namoyish etdi. 2025 yilgi chempionatda Gudushauri 33 ta bahsda 6 ta gol va 4 ta samarali uzatma qayd etgan.
2026 yilda ham samaradorligini saqlab qoldi
Gudushauri 2026 yilni Tbilisining «Iberiya 1999» jamoasida boshladi. Gruziya milliy chempionati ma’lumotlariga ko‘ra, u 19 ta uchrashuvda 4 ta gol urib, 2 ta golli uzatmani amalga oshirgan.
Uning so‘nggi mavsumlardagi ko‘rsatkichlari:
Mavsum
Klub
O‘yin
Gol
Golli uzatma
2023
«Dinamo» Batumi
32
12
13
2025
«Torpedo» Qutaisi
33
6
4
2026
«Iberiya 1999»
19
4
2
Bu raqamlar uning hujumda muntazam foyda keltira oladigan tajribali futbolchi ekanini ko‘rsatadi.
Yevropa maydonlarida ham tajriba orttirgan
Paata Gudushauri Gruziya klublari safida Yevropa musobaqalarining saralash bosqichlarida ham qatnashgan.
U 2025/26 yilgi mavsumda «Torpedo» bilan UYEFA Konferensiyalar ligasi saralashida ishtirok etgan. 2026/27 yilgi mavsumda esa «Iberiya 1999»ning Chempionlar ligasi uchun qaydnomasiga kiritilgan.
Bu tajriba «Nasaf» uchun alohida ahamiyatga ega. Chunki OFK Chempionlar Ligasi 2da raqiblarning o‘yin uslubi va musobaqalardagi bosim Superliga uchrashuvlaridan farq qilishi mumkin.
Gudushauri esa:
safar o‘yinlaridagi bosimni;
ikki uchrashuvli qarama-qarshiliklarni;
xalqaro musobaqalardagi taktik ehtiyotkorlikni;
qisqa vaqt ichida yangi raqibga moslashishni yaxshi biladi.
Ro‘ziqul Berdiyev undan qayerda foydalanishi mumkin?
Gudushaurining universalligi «Nasaf» bosh murabbiyiga bir nechta taktik imkoniyat beradi.
Uni:
Chap qanot hujumchisi;
O‘ng qanotda ichkariga siljuvchi futbolchi;
Hujumchi ortidagi erkin yarim himoyachi;
O‘yin oxirida hujumni kuchaytiruvchi zaxira futbolchisi sifatida qo‘llash mumkin.
Ayniqsa, futbolchining chap oyoqda harakat qilishi qanotdan jarima maydoni ichiga kirib borish yoki uzoq masofadan zarba berish imkonini oshiradi.
Biroq uning yangi jamoaga qanchalik tez moslashishi muhim bo‘ladi. Gruziya va O‘zbekiston chempionatlarida o‘yin sur’ati, jismoniy kurashlar hamda himoya uslubida muayyan farqlar mavjud.
Qisqa shartnoma nimani anglatadi?
Tomonlar o‘rtasidagi kelishuv mavsum yakuniga qadar mo‘ljallangan. Bunday qisqa muddatli shartnoma har ikki tomon uchun ham sinov vazifasini bajarishi mumkin.
«Nasaf» futbolchining:
Superligaga moslashishini;
muhim uchrashuvlardagi ta’sirini;
jismoniy holatini;
OFK Chempionlar Ligasi 2dagi samaradorligini baholaydi.
Gudushauri esa o‘z navbatida O‘zbekistondagi muvaffaqiyatli o‘yini orqali shartnomasini uzaytirish yoki keyingi faoliyati uchun yangi imkoniyatlarga ega bo‘lishi mumkin.
Qisqa kelishuvning yana bir jihati bor: futbolchida o‘zini ko‘rsatish uchun ko‘p vaqt bo‘lmaydi. U dastlabki uchrashuvlardanoq murabbiylar ishonchini qozonishi zarur.
«Nasaf» hujumiga nima qo‘shadi?
Qarshi klubi ikkinchi davrada bir nechta yo‘nalishda kurash olib boradi. Jamoaga nafaqat asosiy tarkib futbolchilari, balki o‘yin taqdirini o‘zgartira oladigan keng zaxira ham kerak.
Gudushauri:
hujumdagi raqobatni oshiradi;
qanotlarda yangi yechim beradi;
asosiy futbolchilarga dam berish imkonini yaratadi;
xalqaro musobaqalarda jamoa tajribasini boyitadi.
Uning gol va uzatmalar bo‘yicha avvalgi ko‘rsatkichlari «Nasaf» hujumiga amaliy foyda keltirish imkoniyati borligini ko‘rsatmoqda.
Asosiy xulosa
«Nasaf» Paata Gudushauri bilan shartnoma imzolab, yozgi transferlar oynasidagi ilk rasmiy xaridini amalga oshirdi.
29 yoshli gruziyalik futbolchi o‘z mamlakati chempionatida katta tajriba orttirgan, bir nechta klubda samarali o‘ynagan va Yevropa musobaqalari havosini his qilgan. Ayniqsa, uning 2023 yildagi 12 ta gol va 13 ta golli uzatmadan iborat natijasi hujumdagi imkoniyatlarini yaqqol ko‘rsatadi.
Endi asosiy savol — Gudushauri Gruziyadagi samaradorligini «Nasaf» safida ham takrorlab, «ajdarlar»ning Superliga va OFK Chempionlar Ligasi 2dagi maqsadlariga erishishiga yordam bera oladimi?
…