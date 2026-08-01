Ispaniya IRIS2 yevropa kosmik loyihasiga 2,3 milliard dollargacha mablagʻ ajratadi
Ispaniya hukumati Yevropaning IRIS2 orbital tarmogʻining bir qismiga aylanadigan milliy sunʼiy yoʻldosh aloqa tizimini yaratish uchun 1,6 milliard yevrodan 2 milliard yevrogacha (taxminan 2,3 milliard dollar) mablagʻ ajratilishini tasdiqladi. Bu koʻp milliardli investitsiyalar bilan Ispaniya ushbu strategik tashabbus doirasida hozirgi kunga qadar eʼlon qilingan eng yirik milliy moliyalashtirish hajmini taʼminlab, loyihadagi eng yirik davlat ishtirokchisiga aylandi.
Ispaniya hukumati Yevropaning IRIS2 orbital tarmogʻining bir qismiga aylanadigan milliy sunʼiy yoʻldosh aloqa tizimini yaratish uchun 1,6 milliard yevrodan 2 milliard yevrogacha (taxminan 2,3 milliard dollar) mablagʻ ajratilishini rasman tasdiqladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu ushbu yirik strategik tashabbus doirasida hozirgi kunga qadar eʼlon qilingan eng yirik milliy moliyalashtirish hajmi hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumot uchun, avvalroq Polsha ushbu loyihaga 470 million yevro miqdorida sarmoya kiritishini maʼlum qilgan edi. Infrastrukturaviy ahamiyatga ega boʻlgan IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) tizimi Yevropa Ittifoqi davlatlari hamda harbiy foydalanuvchilar uchun maxsus himoyalangan sunʼiy yoʻldosh aloqasini taʼminlash maqsadida barpo etilmoqda.
Strategik xavfsizlik va mustaqillikTijoriy xizmatlardan farqli oʻlaroq, mazkur yangi loyiha Yevropa mamlakatlariga oʻzlarining mustaqil kommunikatsiya infratuzilmasidan kafolatlangan tarzda foydalanish imkoniyatini beradi. Bu esa mintaqaning axborot xavfsizligini taʼminlash va tashqi omillarga bogʻliqligini kamaytirishda muhim qadam sifatida baholanmoqda.
Loyiha SpaceRISE konsorsiumi tomonidan amalga oshirilmoqda. Uning tarkibiga SES, Eutelsat va Hispasat yetakchi operatorlari, shuningdek, Yevropaning yirik aerokosmik kompaniyalari kiradi. Ispaniyaning milliy dasturi oʻz kosmik segmenti, yerusti boshqaruv infratuzilmasi hamda foydalanuvchi terminallarini xarid qilishni oʻz ichiga oladi.
Loyihaning texnik tafsilotlari va kelgusidagi rejalarIspaniya yaratayotgan milliy infratuzilma umumiy IRIS2 tizimi bilan toʻliq mos keladi, biroq toʻgʻridan-toʻgʻri Ispaniya nazorati ostida qoladi. Toʻliq quvvat bilan ishlaydigan IRIS2 guruhi past va oʻrta yer atrofi orbitalarida harakatlanuvchi jami 290 ta sunʼiy yoʻldoshni oʻz ichiga olishi rejalashtirilgan.
Hozirgi vaqtda loyiha sunʼiy yoʻldoshlarning asosiy ishlab chiqaruvchisini tanlash bosqichida turibdi. Dastlabki kosmik apparatlarni orbitaga chiqarish 2029-yilga moʻljallangan boʻlsa-da, tizimning toʻlaqonli faoliyat boshlashi 2030-yildan erta boʻlmagan muddatga kutilmoqda. Shunga qaramay, Ispaniya koʻp milliardli investitsiyalarni tasdiqlagan holda loyihadagi eng yirik davlat ishtirokchisiga aylandi.
…