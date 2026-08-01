Ispaniya IRIS2 yevropa kosmik loyihasiga 2,3 milliard dollargacha mablagʻ ajratadi

·26·Texno
Ispaniya IRIS2 yevropa kosmik loyihasiga 2,3 milliard dollargacha mablagʻ ajratadi
Qisqacha

Ispaniya hukumati Yevropaning IRIS2 orbital tarmogʻining bir qismiga aylanadigan milliy sunʼiy yoʻldosh aloqa tizimini yaratish uchun 1,6 milliard yevrodan 2 milliard yevrogacha (taxminan 2,3 milliard dollar) mablagʻ ajratilishini tasdiqladi. Bu koʻp milliardli investitsiyalar bilan Ispaniya ushbu strategik tashabbus doirasida hozirgi kunga qadar eʼlon qilingan eng yirik milliy moliyalashtirish hajmini taʼminlab, loyihadagi eng yirik davlat ishtirokchisiga aylandi.

Ispaniya hukumati Yevropaning IRIS2 orbital tarmogʻining bir qismiga aylanadigan milliy sunʼiy yoʻldosh aloqa tizimini yaratish uchun 1,6 milliard yevrodan 2 milliard yevrogacha (taxminan 2,3 milliard dollar) mablagʻ ajratilishini rasman tasdiqladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu ushbu yirik strategik tashabbus doirasida hozirgi kunga qadar eʼlon qilingan eng yirik milliy moliyalashtirish hajmi hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumot uchun, avvalroq Polsha ushbu loyihaga 470 million yevro miqdorida sarmoya kiritishini maʼlum qilgan edi. Infrastrukturaviy ahamiyatga ega boʻlgan IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) tizimi Yevropa Ittifoqi davlatlari hamda harbiy foydalanuvchilar uchun maxsus himoyalangan sunʼiy yoʻldosh aloqasini taʼminlash maqsadida barpo etilmoqda.

Strategik xavfsizlik va mustaqillik

Tijoriy xizmatlardan farqli oʻlaroq, mazkur yangi loyiha Yevropa mamlakatlariga oʻzlarining mustaqil kommunikatsiya infratuzilmasidan kafolatlangan tarzda foydalanish imkoniyatini beradi. Bu esa mintaqaning axborot xavfsizligini taʼminlash va tashqi omillarga bogʻliqligini kamaytirishda muhim qadam sifatida baholanmoqda.

Loyiha SpaceRISE konsorsiumi tomonidan amalga oshirilmoqda. Uning tarkibiga SES, Eutelsat va Hispasat yetakchi operatorlari, shuningdek, Yevropaning yirik aerokosmik kompaniyalari kiradi. Ispaniyaning milliy dasturi oʻz kosmik segmenti, yerusti boshqaruv infratuzilmasi hamda foydalanuvchi terminallarini xarid qilishni oʻz ichiga oladi.

Loyihaning texnik tafsilotlari va kelgusidagi rejalar

Ispaniya yaratayotgan milliy infratuzilma umumiy IRIS2 tizimi bilan toʻliq mos keladi, biroq toʻgʻridan-toʻgʻri Ispaniya nazorati ostida qoladi. Toʻliq quvvat bilan ishlaydigan IRIS2 guruhi past va oʻrta yer atrofi orbitalarida harakatlanuvchi jami 290 ta sunʼiy yoʻldoshni oʻz ichiga olishi rejalashtirilgan.

Hozirgi vaqtda loyiha sunʼiy yoʻldoshlarning asosiy ishlab chiqaruvchisini tanlash bosqichida turibdi. Dastlabki kosmik apparatlarni orbitaga chiqarish 2029-yilga moʻljallangan boʻlsa-da, tizimning toʻlaqonli faoliyat boshlashi 2030-yildan erta boʻlmagan muddatga kutilmoqda. Shunga qaramay, Ispaniya koʻp milliardli investitsiyalarni tasdiqlagan holda loyihadagi eng yirik davlat ishtirokchisiga aylandi.

IspaniyaIRIS2KosmosSunʼiy yoʻldoshTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sam Altman oilaviy tarbiya jarayonida ChatGPTʼdan foydalanishni targʻib qilmoqdaSam Altman oilaviy tarbiya jarayonida ChatGPTʼdan foydalanishni targʻib qilmoqdaBugun, 22:27Samsung xabariga koʻra, xotira chiplari taqchilligi 2028-yilgacha davom etadiSamsung xabariga koʻra, xotira chiplari taqchilligi 2028-yilgacha davom etadiBugun, 22:21Xiaomi oʻta chidamli Mijia Giant Power Saving Pro konditsionerlarini chiqardiXiaomi oʻta chidamli Mijia Giant Power Saving Pro konditsionerlarini chiqardiBugun, 21:21Smartfondagi chalgʻituvchi ilovalarni jismoniy qulflash qurilmasi yaratildiSmartfondagi chalgʻituvchi ilovalarni jismoniy qulflash qurilmasi yaratildiBugun, 20:56NASA va xususiy kompaniyalar Oyda bazalar qurish uchun texnologiya yaratmoqdaNASA va xususiy kompaniyalar Oyda bazalar qurish uchun texnologiya yaratmoqdaBugun, 20:53SpaceX Starship raketa startini o‘ta yaqindan tasvirga oldiSpaceX Starship raketa startini o‘ta yaqindan tasvirga oldiBugun, 20:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi