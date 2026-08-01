Chelsi Joao Pedroni yangi va qulay shartnoma bilan taqdirlaydi
Londonning Chelsi klubi Yevropaning grand jamoalari, jumladan Barselona qiziqishidan saqlab qolish hamda xizmatlarini munosib baholash maqsadida o'zining yetakchi hujumchisi Joao Pedroni yangi hamda foydali shartnoma bilan taqdirlashga qaror qildi.
Londonning Chelsi klubi oʻzining yetakchi hujumchisi Joao Pedroni Yevropaning grand jamoalari qiziqishidan saqlab qolish va uning xizmatlarini munosib baholash maqsadida yangi hamda foydali shartnoma taklif etishga qaror qildi. Goal.com xabar berishiga koʻra, oʻtgan yozda Brayton & Xouv Albion safidan 50 million funt sterlingdan ortiq mablagʻ evaziga kelib qoʻshilgan braziliyalik futbolchi qisqa fursatda jamoaning asosiy hujum chizigʻi yetakchisiga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
24 yoshli futbolchining Stemford Brijdagi debyut mavsumi g‘oyat sermahsul o‘tdi. U barcha turnirlar doirasidagi 53 ta uchrashuvda 23 ta gol urib, 9 ta golli uzatmani amalga oshirdi va klubning eng yaxshi to‘purari maqomini qo‘lga kiritdi. Bungacha barqaror hujum chizig‘idan qiynalib kelgan Chelsi uchun bu ko‘rsatkichlar jamoa o‘yinidagi tub burilish yasadi.
Yevropa grandlari eʼtibori va transfer siyosatiThe Athletic nashrining maʼlumot qilishicha, Joao Pedro oʻtgan yozda imzolagan va 2032 yilgacha moʻljallangan yetti yillik ulkan shartnomasiga qaramay, klub uning maoshini va shartlarini yaxshilashga tayyorlanmoqda. Bu qarorga Yevropaning bir qator nufuzli klublari, jumladan Barselona jamoasining futbolchiga bildirgan jiddiy qiziqishi sabab bo‘ldi. Biroq Chelsi rahbariyati hujumchi sotilmasligini va hech qanday shart ostida qo‘yib yuborilmasligini qat’iy ta’kidladi.
Futbolchining o‘zi ham London klubidagi muhitdan mamnunligini yashirmayapti. Aprel oyida bergan intervyularining birida u bu faoliyatidagi eng yaxshi mavsumlardan biri bo‘lganini, jamoadoshlariga yordam berish uchun doimo oldinga intilishini aytib o‘tgan edi.
Kelajak rejalari va yangi bosh murabbiyMuvaffaqiyatli mavsumga qaramay, yozgi tanaffus Joao Pedro uchun biroz ko‘ngilsizliklar bilan boshlandi. Braziliya terma jamoasi safida 8 ta o‘yin o‘tkazganiga qaramay, u Karlo Anchelotti tomonidan 2026 yilgi Jahon chempionati uchun tarkibga kiritilmadi. Shunga qaramay, bu holat futbolchining ishtiyoqini yanada oshirib, mavsumoldi yig‘inlarida o‘zini ko‘rsatishga undadi.
Ushbu mavsumda Chelsi jamoasini yangi bosh murabbiy Xabi Alonso boshqaradi. Uelsdagi o‘rtoqlik o‘yinlarining birida Western Sydney Wanderers darvozasiga atigi to‘qqiz daqiqa ichida het-trik qayd etgan Pedro yangi mutaxassis qo‘l ostida ham o‘zining yuqori sport formasini saqlab qolishga tayyorligini ko‘rsatdi. O‘tgan mavsumdagi omadsiz natijalar sababli yevrokuboklardan chetda qolgan Chelsi uchun braziliyalik hujumchi Alonso boshlagan islohotlar loyihasining asosiy tayanchi bo‘lishi kutilmoqda.
…