Chelsi Joao Pedroni yangi va qulay shartnoma bilan taqdirlaydi

·17·Sport
Chelsi Joao Pedroni yangi va qulay shartnoma bilan taqdirlaydi
Qisqacha

Londonning Chelsi klubi Yevropaning grand jamoalari, jumladan Barselona qiziqishidan saqlab qolish hamda xizmatlarini munosib baholash maqsadida o'zining yetakchi hujumchisi Joao Pedroni yangi hamda foydali shartnoma bilan taqdirlashga qaror qildi.

Londonning Chelsi klubi oʻzining yetakchi hujumchisi Joao Pedroni Yevropaning grand jamoalari qiziqishidan saqlab qolish va uning xizmatlarini munosib baholash maqsadida yangi hamda foydali shartnoma taklif etishga qaror qildi. Goal.com xabar berishiga koʻra, oʻtgan yozda Brayton & Xouv Albion safidan 50 million funt sterlingdan ortiq mablagʻ evaziga kelib qoʻshilgan braziliyalik futbolchi qisqa fursatda jamoaning asosiy hujum chizigʻi yetakchisiga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

24 yoshli futbolchining Stemford Brijdagi debyut mavsumi g‘oyat sermahsul o‘tdi. U barcha turnirlar doirasidagi 53 ta uchrashuvda 23 ta gol urib, 9 ta golli uzatmani amalga oshirdi va klubning eng yaxshi to‘purari maqomini qo‘lga kiritdi. Bungacha barqaror hujum chizig‘idan qiynalib kelgan Chelsi uchun bu ko‘rsatkichlar jamoa o‘yinidagi tub burilish yasadi.

Yevropa grandlari eʼtibori va transfer siyosati

The Athletic nashrining maʼlumot qilishicha, Joao Pedro oʻtgan yozda imzolagan va 2032 yilgacha moʻljallangan yetti yillik ulkan shartnomasiga qaramay, klub uning maoshini va shartlarini yaxshilashga tayyorlanmoqda. Bu qarorga Yevropaning bir qator nufuzli klublari, jumladan Barselona jamoasining futbolchiga bildirgan jiddiy qiziqishi sabab bo‘ldi. Biroq Chelsi rahbariyati hujumchi sotilmasligini va hech qanday shart ostida qo‘yib yuborilmasligini qat’iy ta’kidladi.

Futbolchining o‘zi ham London klubidagi muhitdan mamnunligini yashirmayapti. Aprel oyida bergan intervyularining birida u bu faoliyatidagi eng yaxshi mavsumlardan biri bo‘lganini, jamoadoshlariga yordam berish uchun doimo oldinga intilishini aytib o‘tgan edi.

Kelajak rejalari va yangi bosh murabbiy

Muvaffaqiyatli mavsumga qaramay, yozgi tanaffus Joao Pedro uchun biroz ko‘ngilsizliklar bilan boshlandi. Braziliya terma jamoasi safida 8 ta o‘yin o‘tkazganiga qaramay, u Karlo Anchelotti tomonidan 2026 yilgi Jahon chempionati uchun tarkibga kiritilmadi. Shunga qaramay, bu holat futbolchining ishtiyoqini yanada oshirib, mavsumoldi yig‘inlarida o‘zini ko‘rsatishga undadi.

Ushbu mavsumda Chelsi jamoasini yangi bosh murabbiy Xabi Alonso boshqaradi. Uelsdagi o‘rtoqlik o‘yinlarining birida Western Sydney Wanderers darvozasiga atigi to‘qqiz daqiqa ichida het-trik qayd etgan Pedro yangi mutaxassis qo‘l ostida ham o‘zining yuqori sport formasini saqlab qolishga tayyorligini ko‘rsatdi. O‘tgan mavsumdagi omadsiz natijalar sababli yevrokuboklardan chetda qolgan Chelsi uchun braziliyalik hujumchi Alonso boshlagan islohotlar loyihasining asosiy tayanchi bo‘lishi kutilmoqda.

ChelsiJoao PedroAPLXabi AlonsoTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bunyodkor»ga 5 mlrd so‘m ajratildi: endi nima bo‘ladi?«Bunyodkor»ga 5 mlrd so‘m ajratildi: endi nima bo‘ladi?Bugun, 21:01«Nasaf»ning ilk yozgi transferi: Paata Gudushauri kim?«Nasaf»ning ilk yozgi transferi: Paata Gudushauri kim?Bugun, 20:56Barselona shvesiyalik vingerning kelajagi borasida ikkilanmoqdaBarselona shvesiyalik vingerning kelajagi borasida ikkilanmoqdaBugun, 20:51Roberto De Zerbi Risharlisonning kelajagi haqida gapirdiRoberto De Zerbi Risharlisonning kelajagi haqida gapirdiBugun, 20:35Husanov penaltida adashdi: «Siti» Honkongda «Inter»ga yutqazdiHusanov penaltida adashdi: «Siti» Honkongda «Inter»ga yutqazdiBugun, 19:52Milan Brahim Diazni qaytarishni rejalashtirmoqda va Rafael Leaoni sotishi mumkinMilan Brahim Diazni qaytarishni rejalashtirmoqda va Rafael Leaoni sotishi mumkinBugun, 18:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda