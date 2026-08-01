«Bunyodkor»ga 5 mlrd so‘m ajratildi: endi nima bo‘ladi?
Toshkentning «Bunyodkor» klubiga og‘ir moliyaviy ahvoldan chiqish va Superligadagi ishtirokini davom ettirish uchun davlat tomonidan 5 milliard so‘m miqdorida amaliy yordam ko‘rsatildi. Ushbu mablag‘ Prezidentning 2026 yil 24 martdagi PQ–107-son qarori asosida 30 iyul kuni ajratilgan bo‘lib, u jamoaning navbatdagi uchrashuvlarga reja asosida tayyorgarlik ko‘rishiga xizmat qiladi.
Moliyaviy qiyinchiliklar girdobiga tushib qolgan Toshkentning «Bunyodkor» klubiga davlat tomonidan 5 milliard so‘mlik amaliy yordam ko‘rsatildi. Klub mazkur mablag‘ jamoaning Superligadagi ishtirokini davom ettirishi va navbatdagi uchrashuvlarga reja asosida tayyorgarlik ko‘rishiga xizmat qilishini ma’lum qildi.
Biroq ushbu yordam muammoning yakuniy yechimi emas. Endi asosiy masala — ajratilgan mablag‘ klubni qisqa muddatli inqirozdan olib chiqadimi yoki «Bunyodkor» uchun barqaror moliyalashtirish tizimi ham yaratiladimi?
Klub muxlislarga rasmiy murojaat qildi
«Bunyodkor» matbuot xizmati og‘ir vaziyatdan xavotirga tushgan muxlislarni xotirjam qilish maqsadida maxsus bayonot e’lon qildi.
Unda 30 iyul kuni klubga 5 milliard so‘m mablag‘ ajratilgani ma’lum qilindi.
«Klubimizga hukumatimiz tomonidan amaliy yordam berila boshlandi. “Bunyodkor” Superliganing navbatdagi uchrashuvlariga reja asosida tayyorgarlik ko‘rishda davom etadi», — deyiladi bayonotda.
Klub rahbariyati ko‘rsatilgan yordam uchun davlat rahbari va hukumat mutasaddilariga minnatdorlik bildirgan.
Shuningdek, jamoani murakkab vaziyatda qo‘llab-quvvatlagan muxlislar, jurnalistlar, blogerlar va futbol jamoalariga ham tashakkur aytildi.
Klub alohida tilga olgan jamoalar orasida:
Mablag‘ qaysi qaror asosida ajratildi?
Klub ma’lumotiga ko‘ra, moliyaviy yordam Prezidentning 2026 yil 24 martdagi PQ–107-son qarori asosida ajratilgan.
Mazkur qaror sport sohasidagi tashkilotlarning moliyaviy barqarorligini ta’minlash, muqobil mablag‘ manbalarini joriy etish va professional futbol klublariga xususiy sarmoya hamda tadbirkorlarni jalb qilishni nazarda tutadi. Hujjat bilan Sport vazirligi huzurida Sport sohasidagi tashabbuslarni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasini tashkil etish belgilangan.
Qarorning yana bir muhim yo‘nalishi — futbol klublarini faqat davlat yoki homiy mablag‘iga qaram holda saqlash emas, balki ularda korporativ boshqaruvni joriy etish va faoliyatini tijoratlashtirishdir. Yillik xarajatlarning kamida 20 foizini moliyalashtirgan tadbirkorlarga klublarni ishonchli boshqaruvga berish mexanizmi ham ko‘zda tutilgan.
5 milliard so‘m nimalarga sarflanishi mumkin?
Klub ajratilgan mablag‘ning batafsil taqsimoti haqida hozircha ma’lumot bermagan.
Ammo futbol klubining kundalik faoliyatida mablag‘, odatda, quyidagi yo‘nalishlarga zarur bo‘ladi:
futbolchilar va murabbiylar oldidagi to‘lovlar;
safar va mehmonxona xarajatlari;
mashg‘ulot jarayonini tashkil etish;
stadion va baza xizmatlari;
tibbiy ta’minot hamda tiklanish;
yoshlar jamoalari faoliyati;
musobaqalarda ishtirok etish bilan bog‘liq tashkiliy xarajatlar.
5 milliard so‘m klubning eng shoshilinch majburiyatlarini bajarishiga yordam berishi mumkin. Biroq bu mablag‘ qancha muddatga yetishi uning qay tarzda sarflanishi va klubning umumiy qarzlari hajmiga bog‘liq.
Mablag‘dan foydalanish yo‘nalishlari ochiq e’lon qilinishi muxlislar va jamoatchilik ishonchini mustahkamlar edi.
«Qizilqum» bilan o‘yin bo‘yicha muhim izoh
Taqdim etilgan dastlabki matnda «Bunyodkor» moliyaviy muammolar sabab Superliganing 15-turidagi «Qizilqum» bilan uchrashuvga bormagani va texnik mag‘lubiyat olgani aytilgan.
Biroq ochiq taqvimlarda «Qizilqum» — «Bunyodkor» uchrashuvi 2026 yil 2 avgust kuni o‘tkazilishi ko‘rsatilgan. Shu bois texnik mag‘lubiyat haqidagi xabar hozircha musobaqa tashkilotchisining alohida rasmiy qarori bilan tasdiqlanishi lozim.
Professional futbol ligasi tomonidan yakuniy qaror yoki taqvimdagi o‘zgarish e’lon qilinsa, vaziyatga aniqlik kiritiladi.
Yordam klubni to‘liq qutqaradimi?
Davlat yordami «Bunyodkor»ning yaqin uchrashuvlarga tayyorgarlikni davom ettirishi uchun muhim imkoniyat yaratdi. Ammo bir martalik mablag‘ klubning moliyaviy barqarorligini uzoq muddatga kafolatlamaydi.
Barqaror faoliyat uchun klubga:
Doimiy va ishonchli homiylar;
Shaffof moliyaviy hisobot;
Xususiy sarmoyadorlar;
Chipta va klub mahsulotlaridan daromad;
Futbolchilarni tayyorlash va sotish tizimi;
Marketing hamda tijorat hamkorliklari zarur.
«Bunyodkor» katta stadion, futbol akademiyasi, tarix va taniqli brendga ega. Ammo ushbu imkoniyatlar samarali biznes va boshqaruv tizimiga aylantirilmas ekan, moliyaviy muammolar yana takrorlanishi mumkin.
Nega «Bunyodkor»ning taqdiri muhim?
«Bunyodkor» bir vaqtlar O‘zbekistonning eng kuchli va mashhur klublaridan biri bo‘lgan. Jamoa mamlakat chempionligi uchun kurashgan, Osiyo musobaqalarida ishtirok etgan va ko‘plab iqtidorli futbolchilarni tarbiyalagan.
Shu bois klubdagi moliyaviy inqiroz faqat bir jamoaning ichki muammosi emas. U O‘zbekistonda professional futbol klublarini moliyalashtirish va boshqarish tizimidagi kengroq masalalarni ham ko‘rsatib berdi.
Klubning saqlab qolinishi muhim, ammo undan ham muhimi — uning yana bir necha oydan keyin xuddi shu holatga tushib qolmasligini ta’minlashdir.
Asosiy xulosa
«Bunyodkor»ga ajratilgan 5 milliard so‘m jamoa uchun og‘ir paytdagi muhim yordam bo‘ldi. Klub navbatdagi uchrashuvlarga tayyorgarlikni davom ettirishini va faoliyatini barqarorlashtirishga kirishganini ma’lum qildi.
Biroq ushbu mablag‘ inqirozni vaqtincha yumshatish bilan cheklanib qolmasligi kerak. Endi klub rahbariyati oldida mablag‘dan shaffof va samarali foydalanish, xususiy sarmoya jalb etish hamda daromad keltiradigan zamonaviy boshqaruv tizimini yaratish vazifasi turibdi.
«Bunyodkor»ni bir martalik yordam emas, uzoq muddatli va mustaqil moliyaviy tizim qutqaradi.
…