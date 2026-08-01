Smartfondagi chalgʻituvchi ilovalarni jismoniy qulflash qurilmasi yaratildi
ixbt.com va Techcrunch.com xabarlariga ko'ra, foydalanuvchining ekran qarshisida o'tkazadigan vaqtini nazorat qilish va chalg'ituvchi ilovalarni cheklashga mo'ljallangan Autonomous Key nomli jismoniy qurilma taqdim etildi. Ushbu uch dyuymli NFC kaliti maxsus ilova bilan juftlashib, Instagram yoki TikTok kabi dasturlarni qulflab qo'yish imkonini beradi va cheklovni chetlab o'tish uchun smartfonda jismoniy kalitni skanerlash talab etiladi.
Raqamli texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlar davrida ekran qarshisida oʻtkazilayotgan vaqtni nazorat qilish tobora qiyinlashib bormoqda. Oddiy ilovalar va bildirishnomalar koʻpincha iroda kuchiga tayanagani sababli kutilgan natijani bermaydi va ularni shunchaki eʼtiborsiz qoldirish oson. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur muammoni tubdan hal qilishga qaratilgan Autonomous Key deb nomlangan yangi qurilma taqdim etildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mazkur yangi qurilma shunchaki dasturiy taʼminot emas, balki toʻliq jismoniy yondashuvga asoslangan NFC kalitidir. U maxsus ilova bilan juftlashib, foydalanuvchiga eng koʻp vaqt oladigan va chalgʻituvchi dasturlarni qulflab qoʻyish imkonini beradi. Natijada cheklovni chetlab oʻtish uchun oddiygina tugmani bosish yetarli emas, balki smartfonda jismoniy kalitni skanerlash talab etiladi.
Jismoniy toʻsiq va uning afzalliklariQurilmaning asosiy gʻoyasi foydalanuvchining oʻzini oʻzi jilovlashiga tayanmaslikka qaratilgan. NFC kalitini boshqa xonaga, ishxonaga yoki sport zaliga qoldirib ketish mumkin. Bu esa Instagram yoki TikTok kabi ilovalarni ochish boʻyicha onssiz impulsni qoʻshimcha harakat talab qiladigan ongli qarorga aylantiradi. Har bir ochilish seansi koʻpi bilan 60 daqiqagacha davom etishi mumkin, shundan soʻng ilovalar avtomatik ravishda yana qulflanadi.
Bozorda mavjud boʻlgan Blok, Unpluq va Brick kabi analoglar qatorida Autonomous Key oʻzining hamyonbopligi bilan ajralib turadi. Narxi atigi 9 dollarni tashkil etuvchi ushbu qurilma raqobatchilardan bir necha barobar arzon. Masalan, Brick kaliti 59 dollar turadi va u uyqu rejimi kabi qoʻshimcha funksiyalarga ega boʻlsa-da, yangi qurilma asosiy vazifalarni toʻliq bajaradi va ortiqcha xarajat talab qilmaydi.
Texnik imkoniyatlar va sunʼiy intellekt tahliliKompakt oʻlchamga ega boʻlgan uch dyuymli kalit Android 8.0 va undan yangi versiyadagi operatsion tizimda ishlaydigan smartfonlar hamda iOS 15 va undan yuqori versiyali iPhone qurilmalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, uning hamroh ilovasi sunʼiy intellekt yordamida foydalanuvchi odatlarini tahlil qiladi.
Sunʼiy intellekt quyidagi vazifalarni bajaradi:
- Chalgʻituvchi ilovalar qancha chastotada qulfdan chiqarilishini kuzatadi
- Dasturlar qancha vaqt davomida ochiq qolishini qayd etadi
- Ijtimoiy tarmoqlarga eng koʻp qaysi vaqtda murojaat qilinishini aniqlaydi
Bitta kalitni bir nechta telefonlar bilan ulash mumkin, bu esa oilalar yoki bir nechta qurilmadan foydalanuvchilar uchun amaliy yechimdir. Biroq sinov jarayonida NFC skanerlash baʼzan bir nechta urinishni talab qilgani aniqlangan, shuning uchun uni kun davomida tez-tez ochish zarur boʻlgan xabarlar yoki elektron pochta kabi muhim ilovalar uchun ishlatish tavsiya etilmaydi.
…