Smartfondagi chalgʻituvchi ilovalarni jismoniy qulflash qurilmasi yaratildi

·24·Texno
Smartfondagi chalgʻituvchi ilovalarni jismoniy qulflash qurilmasi yaratildi
Qisqacha

ixbt.com va Techcrunch.com xabarlariga ko'ra, foydalanuvchining ekran qarshisida o'tkazadigan vaqtini nazorat qilish va chalg'ituvchi ilovalarni cheklashga mo'ljallangan Autonomous Key nomli jismoniy qurilma taqdim etildi. Ushbu uch dyuymli NFC kaliti maxsus ilova bilan juftlashib, Instagram yoki TikTok kabi dasturlarni qulflab qo'yish imkonini beradi va cheklovni chetlab o'tish uchun smartfonda jismoniy kalitni skanerlash talab etiladi.

Raqamli texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlar davrida ekran qarshisida oʻtkazilayotgan vaqtni nazorat qilish tobora qiyinlashib bormoqda. Oddiy ilovalar va bildirishnomalar koʻpincha iroda kuchiga tayanagani sababli kutilgan natijani bermaydi va ularni shunchaki eʼtiborsiz qoldirish oson. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur muammoni tubdan hal qilishga qaratilgan Autonomous Key deb nomlangan yangi qurilma taqdim etildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mazkur yangi qurilma shunchaki dasturiy taʼminot emas, balki toʻliq jismoniy yondashuvga asoslangan NFC kalitidir. U maxsus ilova bilan juftlashib, foydalanuvchiga eng koʻp vaqt oladigan va chalgʻituvchi dasturlarni qulflab qoʻyish imkonini beradi. Natijada cheklovni chetlab oʻtish uchun oddiygina tugmani bosish yetarli emas, balki smartfonda jismoniy kalitni skanerlash talab etiladi.

Jismoniy toʻsiq va uning afzalliklari

Qurilmaning asosiy gʻoyasi foydalanuvchining oʻzini oʻzi jilovlashiga tayanmaslikka qaratilgan. NFC kalitini boshqa xonaga, ishxonaga yoki sport zaliga qoldirib ketish mumkin. Bu esa Instagram yoki TikTok kabi ilovalarni ochish boʻyicha onssiz impulsni qoʻshimcha harakat talab qiladigan ongli qarorga aylantiradi. Har bir ochilish seansi koʻpi bilan 60 daqiqagacha davom etishi mumkin, shundan soʻng ilovalar avtomatik ravishda yana qulflanadi.

Bozorda mavjud boʻlgan Blok, Unpluq va Brick kabi analoglar qatorida Autonomous Key oʻzining hamyonbopligi bilan ajralib turadi. Narxi atigi 9 dollarni tashkil etuvchi ushbu qurilma raqobatchilardan bir necha barobar arzon. Masalan, Brick kaliti 59 dollar turadi va u uyqu rejimi kabi qoʻshimcha funksiyalarga ega boʻlsa-da, yangi qurilma asosiy vazifalarni toʻliq bajaradi va ortiqcha xarajat talab qilmaydi.

Texnik imkoniyatlar va sunʼiy intellekt tahlili

Kompakt oʻlchamga ega boʻlgan uch dyuymli kalit Android 8.0 va undan yangi versiyadagi operatsion tizimda ishlaydigan smartfonlar hamda iOS 15 va undan yuqori versiyali iPhone qurilmalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, uning hamroh ilovasi sunʼiy intellekt yordamida foydalanuvchi odatlarini tahlil qiladi.

Sunʼiy intellekt quyidagi vazifalarni bajaradi:

  • Chalgʻituvchi ilovalar qancha chastotada qulfdan chiqarilishini kuzatadi
  • Dasturlar qancha vaqt davomida ochiq qolishini qayd etadi
  • Ijtimoiy tarmoqlarga eng koʻp qaysi vaqtda murojaat qilinishini aniqlaydi
Eʼtiborlisi, sunʼiy intellekt foydalanuvchi odatlarini hazilomuz va oʻtkir ruhda umumlashtiradi. Agar kalit qulfdan chiqarilganidan soʻng darhol qayta qulflansa, u kalit yetarlicha uzoqqa qoʻyilmaganini taʼkidlab, uni noqulayroq joyga yashirishni tavsiya qiladi. Bundan tashqari, qoʻshimcha funksiyalar yoki obuna toʻlovlari mavjud emas.

Bitta kalitni bir nechta telefonlar bilan ulash mumkin, bu esa oilalar yoki bir nechta qurilmadan foydalanuvchilar uchun amaliy yechimdir. Biroq sinov jarayonida NFC skanerlash baʼzan bir nechta urinishni talab qilgani aniqlangan, shuning uchun uni kun davomida tez-tez ochish zarur boʻlgan xabarlar yoki elektron pochta kabi muhim ilovalar uchun ishlatish tavsiya etilmaydi.

TechnoGadgetsSmartphoneProductivityInnovation
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi oʻta chidamli Mijia Giant Power Saving Pro konditsionerlarini chiqardiXiaomi oʻta chidamli Mijia Giant Power Saving Pro konditsionerlarini chiqardiBugun, 21:21NASA va xususiy kompaniyalar Oyda bazalar qurish uchun texnologiya yaratmoqdaNASA va xususiy kompaniyalar Oyda bazalar qurish uchun texnologiya yaratmoqdaBugun, 20:53SpaceX Starship raketa startini o‘ta yaqindan tasvirga oldiSpaceX Starship raketa startini o‘ta yaqindan tasvirga oldiBugun, 20:28Uber avtonom avtomobillar bozorida oʻz imperiyasini qanday qurmoqdaUber avtonom avtomobillar bozorida oʻz imperiyasini qanday qurmoqdaBugun, 20:23Intel hajmi jihatidan ulkan boʻlgan yangi chiplarni ishlab chiqarish texnologiyasini eʼlon qildiIntel hajmi jihatidan ulkan boʻlgan yangi chiplarni ishlab chiqarish texnologiyasini eʼlon qildiBugun, 19:52DDR5 xotirasining bitta modulidan foydalanish nima uchun yomon emasDDR5 xotirasining bitta modulidan foydalanish nima uchun yomon emasBugun, 19:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi