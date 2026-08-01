«Yunayted» Mbeumoning dubli evaziga «Atletiko» ustidan g‘alaba qildi

·37·Sport
«Yunayted» Mbeumoning dubli evaziga «Atletiko» ustidan g‘alaba qildi
Qisqacha

«Manchester Yunayted» mavsumoldi tayyorgarlik doirasida Stokholmdagi «Strawberry Arena»da «Atletiko» ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi. Uchrashuv boshida Arnau Ortiz ispaniyaliklarni oldinga olib chiqqaniga qaramay, ikkinchi bo‘limda Brayan Mbeumo dubl qayd etib, ingliz klubiga g‘alaba keltirdi. Mbeumo 53-daqiqada penaltidan hisobni tenglashtirdi, 74-daqiqada esa hal qiluvchi golni urdi.

«Manchester Yunayted» yangi mavsumga tayyorgarlik doirasida Shvetsiyada «Atletiko»ni 2:1 hisobida mag‘lub etdi. Madridliklar uchrashuv boshidayoq oldinga chiqib olgan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limda Brayan Mbeumo ikki bor to‘p kiritib, ingliz klubiga irodali g‘alaba keltirdi.

Stokholmdagi «Strawberry Arena»da o‘tgan bahsda har ikki jamoa yosh futbolchilarni sinovdan o‘tkazdi. Biroq o‘rtoqlik maqomiga qaramay, uchrashuvdagi tezlik va kurash rasmiy o‘yinlar darajasida kechdi.

«Atletiko» beshinchi daqiqada hisobni ochdi

Ispaniya klubi uchrashuvni juda faol boshladi. Beshinchi daqiqada Arnau Ortizning qanotdan yo‘llagan to‘pi darvoza tomon burilib, Tom Hitonni dog‘da qoldirdi.

Erta urilgan gol «Atletiko»ga o‘yinni o‘z nazorati ostiga olish imkonini berdi. Madridliklar ixcham himoyalanib, to‘pni egallab olgan zahoti tezkor qarshi hujumga o‘tishga harakat qildi.

«Manchester Yunayted» esa birinchi bo‘limda bir nechta qulay imkoniyat yaratgan bo‘lsa-da, Yan Oblak qo‘riqlagan darvozaga yo‘l topa olmadi. Sloveniyalik darvozabon raqib hujumchilarining bir necha xavfli zarbasini bartaraf etdi.

Mbeumo penaltidan muvozanatni tikladi

Tanaffusdan keyin mankunianliklar bosimni oshirdi. Ayniqsa, Shi Leysining faol harakatlari «Atletiko» himoyasiga jiddiy muammo tug‘dirdi.

53-daqiqada Leysi jarima maydoni ichida qoidabuzarlikka uchradi va hakam penalti belgiladi. To‘p qarshisiga kelgan Brayan Mbeumo imkoniyatdan ishonchli foydalanib, hisobni tenglashtirdi.

Bu goldan keyin «Manchester Yunayted» o‘yin tashabbusini to‘liq o‘z qo‘liga oldi. Jamoa qanotlarda tezlikni oshirib, raqib himoyasida paydo bo‘lgan bo‘shliqlardan foydalana boshladi.

Hal qiluvchi gol qanday urildi?

74-daqiqada mankunianliklar ikkinchi golni kiritdi. Zaxiradan maydonga tushgan Jek Fletcher qanotdan hujumni davom ettirib, to‘pni darvoza oldiga yetkazdi.

Mbeumo vaziyatni to‘g‘ri baholab, yaqin masofadan aniq zarba berdi — 2:1.

Shu tariqa kamerunlik hujumchi ikkinchi bo‘limda dubl qayd etib, uchrashuv qahramoniga aylandi. U avval penaltini amalga oshirdi, keyin esa jamoaviy hujumni gol bilan yakunladi.

«Atletiko» qolgan daqiqalarda durang uchun oldinga tashlandi. Morten Hyulmand va Rodrigo Mendosaning zarbalari xavfli chiqqan bo‘lsa-da, madridliklar ikkinchi golni ura olmadi.

Yosh futbolchilarga katta imkoniyat berildi

Har ikki jamoa asosiy futbolchilar bilan bir qatorda akademiya tarbiyalanuvchilari va yosh iqtidorlarni ham maydonga tushirdi.

«Manchester Yunayted» safida 18 yoshli Shi Leysi dastlabki daqiqalardanoq faol ko‘rindi. U penalti ishlab, hujumlar tashkil etilishida muhim o‘rin tutdi.

Uchrashuv oxirida esa 15 yoshli Jey Jey Gabriel kattalar jamoasidagi ilk norasmiy o‘yinini o‘tkazdi. Yosh hujumchining maydonga tushirilishi klub murabbiylar shtabi uning rivojlanishini yaqindan kuzatayotganini ko‘rsatdi.

«Atletiko» tarkibida ham Ortiz, Kastilo, Mendosa, Luka va Esteban kabi yosh futbolchilarga imkoniyat berildi. Diyego Simeone bir soatdan so‘ng tarkibning katta qismini almashtirib, bir nechta yangi o‘yin usulini sinovdan o‘tkazdi.

Uchrashuv jamoalar haqida nimani ko‘rsatdi?

«Manchester Yunayted» uchun eng muhim ijobiy jihat — jamoaning hisobda ortda qolganidan keyin o‘yinni o‘zgartira olganidir.

Mankunianliklar:

  • ikkinchi bo‘limda bosimni kuchaytirdi;

  • yosh futbolchilarning faolligidan unumli foydalandi;

  • Mbeumoni hujum markazida samarali ishlatdi;

  • goldan keyin ham hujum qilishda davom etdi.

Shu bilan birga, uchrashuv boshidagi himoya xatosi rasmiy mavsum oldidan bartaraf qilinishi lozim bo‘lgan muammolardan biri ekanini ko‘rsatdi.

«Atletiko» esa birinchi bo‘limda tartibli o‘ynagan bo‘lsa-da, tanaffusdan keyin raqib bosimi ostida xatolarga yo‘l qo‘ydi. Ayniqsa, penaltiga sabab bo‘lgan vaziyat va ikkinchi gol oldidan to‘pning yo‘qotilishi bahs natijasiga bevosita ta’sir qildi. Bu — uchrashuv voqealaridan kelib chiqqan tahliliy xulosa.

Uchrashuv bayonnomasi

O‘rtoqlik uchrashuvi

«Manchester Yunayted» — «Atletiko» — 2:1

1 avgust. Shvetsiya, Stokholm. «Strawberry Arena».

Gollar: Mbeumo — 53, penaltidan; 74. Ortiz — 5.

«Manchester Yunayted»: Hiton, Yoro, Maguayr, Heven, Shou, Santos, Maunt, Dorgu, Diallo, Leysi, Mbeumo.

«Atletiko»: Oblak, Dominges, Le Norman, Hansko, Rujeri, Martin, Vargas, Koke, Lukman, Kastilo, Ortiz.

Uchrashuv 1 avgust kuni Stokholmdagi «Strawberry Arena»da o‘tkazilishi «Atletiko»ning rasmiy taqvimida ham tasdiqlangan edi.

«Atletiko»ni yana bir Manchester klubi kutmoqda

Madridliklar mavsumoldi tayyorgarlik jarayonidagi keyingi yirik sinovni 9 avgust kuni o‘tkazishi rejalashtirilgan. «Atletiko» Janubiy Koreya poytaxti Seulda «Manchester Siti»ga qarshi maydonga tushishi kerak.

Shuning uchun «Manchester Yunayted»ga qarshi bahsdagi xatolarni tahlil qilish Simeone jamoasi uchun alohida ahamiyat kasb etadi.

Asosiy xulosa

«Atletiko» Shvetsiyadagi o‘rtoqlik uchrashuvini Ortizning tezkor goli bilan muvaffaqiyatli boshladi. Biroq «Manchester Yunayted» tanaffusdan keyin o‘yinni tubdan o‘zgartirdi.

Mbeumo avval penaltidan hisobni tenglashtirdi, so‘ngra hal qiluvchi golni kiritib, jamoasiga 2:1 hisobidagi irodali g‘alabani taqdim etdi.

Mankunianliklar uchun bu natija yangi mavsum oldidan muhim ruhiy turtki bo‘ldi. «Atletiko» esa yaxshi boshlangan uchrashuvdagi ustunlikni saqlab qola olmaslik sabablarini qisqa vaqt ichida tahlil qilishiga to‘g‘ri keladi.

Sizningcha, Mbeumo yangi mavsumda «Manchester Yunayted»ning asosiy gol uradigan futbolchisiga aylana oladimi? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Manchester UnitedAtléticoBryan MbeumoStockholmJan Oblak
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid Antonio Rüdiger uchun maxsus tayyorgarlik rejasini tuzdiReal Madrid Antonio Rüdiger uchun maxsus tayyorgarlik rejasini tuzdiBugun, 22:32Chelsi 35 yoshli hujumchi Denni Velbekni oʻz safiga qoʻshib oldiChelsi 35 yoshli hujumchi Denni Velbekni oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 22:19Abduqodir Husanov 90 daqiqa o‘ynadi: Mareska unga yangi vazifa berdimi?Abduqodir Husanov 90 daqiqa o‘ynadi: Mareska unga yangi vazifa berdimi?Bugun, 22:00Uch qizil kartochka: «Paxtakor» peshqadamlik imkonini boy berdiUch qizil kartochka: «Paxtakor» peshqadamlik imkonini boy berdiBugun, 21:48Chelsi Joao Pedroni yangi va qulay shartnoma bilan taqdirlaydiChelsi Joao Pedroni yangi va qulay shartnoma bilan taqdirlaydiBugun, 21:10«Bunyodkor»ga 5 mlrd so‘m ajratildi: endi nima bo‘ladi?«Bunyodkor»ga 5 mlrd so‘m ajratildi: endi nima bo‘ladi?Bugun, 21:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda