«Yunayted» Mbeumoning dubli evaziga «Atletiko» ustidan g‘alaba qildi
«Manchester Yunayted» mavsumoldi tayyorgarlik doirasida Stokholmdagi «Strawberry Arena»da «Atletiko» ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi. Uchrashuv boshida Arnau Ortiz ispaniyaliklarni oldinga olib chiqqaniga qaramay, ikkinchi bo‘limda Brayan Mbeumo dubl qayd etib, ingliz klubiga g‘alaba keltirdi. Mbeumo 53-daqiqada penaltidan hisobni tenglashtirdi, 74-daqiqada esa hal qiluvchi golni urdi.
«Manchester Yunayted» yangi mavsumga tayyorgarlik doirasida Shvetsiyada «Atletiko»ni 2:1 hisobida mag‘lub etdi. Madridliklar uchrashuv boshidayoq oldinga chiqib olgan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limda Brayan Mbeumo ikki bor to‘p kiritib, ingliz klubiga irodali g‘alaba keltirdi.
Stokholmdagi «Strawberry Arena»da o‘tgan bahsda har ikki jamoa yosh futbolchilarni sinovdan o‘tkazdi. Biroq o‘rtoqlik maqomiga qaramay, uchrashuvdagi tezlik va kurash rasmiy o‘yinlar darajasida kechdi.
«Atletiko» beshinchi daqiqada hisobni ochdi
Ispaniya klubi uchrashuvni juda faol boshladi. Beshinchi daqiqada Arnau Ortizning qanotdan yo‘llagan to‘pi darvoza tomon burilib, Tom Hitonni dog‘da qoldirdi.
Erta urilgan gol «Atletiko»ga o‘yinni o‘z nazorati ostiga olish imkonini berdi. Madridliklar ixcham himoyalanib, to‘pni egallab olgan zahoti tezkor qarshi hujumga o‘tishga harakat qildi.
«Manchester Yunayted» esa birinchi bo‘limda bir nechta qulay imkoniyat yaratgan bo‘lsa-da, Yan Oblak qo‘riqlagan darvozaga yo‘l topa olmadi. Sloveniyalik darvozabon raqib hujumchilarining bir necha xavfli zarbasini bartaraf etdi.
Mbeumo penaltidan muvozanatni tikladi
Tanaffusdan keyin mankunianliklar bosimni oshirdi. Ayniqsa, Shi Leysining faol harakatlari «Atletiko» himoyasiga jiddiy muammo tug‘dirdi.
53-daqiqada Leysi jarima maydoni ichida qoidabuzarlikka uchradi va hakam penalti belgiladi. To‘p qarshisiga kelgan Brayan Mbeumo imkoniyatdan ishonchli foydalanib, hisobni tenglashtirdi.
Bu goldan keyin «Manchester Yunayted» o‘yin tashabbusini to‘liq o‘z qo‘liga oldi. Jamoa qanotlarda tezlikni oshirib, raqib himoyasida paydo bo‘lgan bo‘shliqlardan foydalana boshladi.
Hal qiluvchi gol qanday urildi?
74-daqiqada mankunianliklar ikkinchi golni kiritdi. Zaxiradan maydonga tushgan Jek Fletcher qanotdan hujumni davom ettirib, to‘pni darvoza oldiga yetkazdi.
Mbeumo vaziyatni to‘g‘ri baholab, yaqin masofadan aniq zarba berdi — 2:1.
Shu tariqa kamerunlik hujumchi ikkinchi bo‘limda dubl qayd etib, uchrashuv qahramoniga aylandi. U avval penaltini amalga oshirdi, keyin esa jamoaviy hujumni gol bilan yakunladi.
«Atletiko» qolgan daqiqalarda durang uchun oldinga tashlandi. Morten Hyulmand va Rodrigo Mendosaning zarbalari xavfli chiqqan bo‘lsa-da, madridliklar ikkinchi golni ura olmadi.
Yosh futbolchilarga katta imkoniyat berildi
Har ikki jamoa asosiy futbolchilar bilan bir qatorda akademiya tarbiyalanuvchilari va yosh iqtidorlarni ham maydonga tushirdi.
«Manchester Yunayted» safida 18 yoshli Shi Leysi dastlabki daqiqalardanoq faol ko‘rindi. U penalti ishlab, hujumlar tashkil etilishida muhim o‘rin tutdi.
Uchrashuv oxirida esa 15 yoshli Jey Jey Gabriel kattalar jamoasidagi ilk norasmiy o‘yinini o‘tkazdi. Yosh hujumchining maydonga tushirilishi klub murabbiylar shtabi uning rivojlanishini yaqindan kuzatayotganini ko‘rsatdi.
«Atletiko» tarkibida ham Ortiz, Kastilo, Mendosa, Luka va Esteban kabi yosh futbolchilarga imkoniyat berildi. Diyego Simeone bir soatdan so‘ng tarkibning katta qismini almashtirib, bir nechta yangi o‘yin usulini sinovdan o‘tkazdi.
Uchrashuv jamoalar haqida nimani ko‘rsatdi?
«Manchester Yunayted» uchun eng muhim ijobiy jihat — jamoaning hisobda ortda qolganidan keyin o‘yinni o‘zgartira olganidir.
Mankunianliklar:
ikkinchi bo‘limda bosimni kuchaytirdi;
yosh futbolchilarning faolligidan unumli foydalandi;
Mbeumoni hujum markazida samarali ishlatdi;
goldan keyin ham hujum qilishda davom etdi.
Shu bilan birga, uchrashuv boshidagi himoya xatosi rasmiy mavsum oldidan bartaraf qilinishi lozim bo‘lgan muammolardan biri ekanini ko‘rsatdi.
«Atletiko» esa birinchi bo‘limda tartibli o‘ynagan bo‘lsa-da, tanaffusdan keyin raqib bosimi ostida xatolarga yo‘l qo‘ydi. Ayniqsa, penaltiga sabab bo‘lgan vaziyat va ikkinchi gol oldidan to‘pning yo‘qotilishi bahs natijasiga bevosita ta’sir qildi. Bu — uchrashuv voqealaridan kelib chiqqan tahliliy xulosa.
Uchrashuv bayonnomasi
O‘rtoqlik uchrashuvi
«Manchester Yunayted» — «Atletiko» — 2:1
1 avgust. Shvetsiya, Stokholm. «Strawberry Arena».
Gollar: Mbeumo — 53, penaltidan; 74. Ortiz — 5.
«Manchester Yunayted»: Hiton, Yoro, Maguayr, Heven, Shou, Santos, Maunt, Dorgu, Diallo, Leysi, Mbeumo.
«Atletiko»: Oblak, Dominges, Le Norman, Hansko, Rujeri, Martin, Vargas, Koke, Lukman, Kastilo, Ortiz.
Uchrashuv 1 avgust kuni Stokholmdagi «Strawberry Arena»da o‘tkazilishi «Atletiko»ning rasmiy taqvimida ham tasdiqlangan edi.
«Atletiko»ni yana bir Manchester klubi kutmoqda
Madridliklar mavsumoldi tayyorgarlik jarayonidagi keyingi yirik sinovni 9 avgust kuni o‘tkazishi rejalashtirilgan. «Atletiko» Janubiy Koreya poytaxti Seulda «Manchester Siti»ga qarshi maydonga tushishi kerak.
Shuning uchun «Manchester Yunayted»ga qarshi bahsdagi xatolarni tahlil qilish Simeone jamoasi uchun alohida ahamiyat kasb etadi.
Asosiy xulosa
«Atletiko» Shvetsiyadagi o‘rtoqlik uchrashuvini Ortizning tezkor goli bilan muvaffaqiyatli boshladi. Biroq «Manchester Yunayted» tanaffusdan keyin o‘yinni tubdan o‘zgartirdi.
Mbeumo avval penaltidan hisobni tenglashtirdi, so‘ngra hal qiluvchi golni kiritib, jamoasiga 2:1 hisobidagi irodali g‘alabani taqdim etdi.
Mankunianliklar uchun bu natija yangi mavsum oldidan muhim ruhiy turtki bo‘ldi. «Atletiko» esa yaxshi boshlangan uchrashuvdagi ustunlikni saqlab qola olmaslik sabablarini qisqa vaqt ichida tahlil qilishiga to‘g‘ri keladi.
Sizningcha, Mbeumo yangi mavsumda «Manchester Yunayted»ning asosiy gol uradigan futbolchisiga aylana oladimi? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…