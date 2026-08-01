Xiaomi oʻta chidamli Mijia Giant Power Saving Pro konditsionerlarini chiqardi

·34·Texno
Xiaomi oʻta chidamli Mijia Giant Power Saving Pro konditsionerlarini chiqardi
Qisqacha

Xiaomi kompaniyasi ekstremal ob-havo sharoitlarida barqaror ishlaydigan yangi markaziy kanalli Mijia Giant Power Saving Pro konditsionerlar liniyasini sotuvga chiqardi. Ushbu qurilmalar 2,2 va 3 kW quvvatga ega versiyalarda taqdim etilgan boʻlib, Xitoy bozorida ularning tavsiya etilgan narxi mos ravishda 6599 va 7599 yuanni tashkil etadi. Tashqi blok -35 °C gacha boʻlgan qattiq sovuqda isitish va +65 °C gacha boʻlgan jaziramada sovutish rejimida uzluksiz ishlay oladi.

Xiaomi kompaniyasi ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ekstremal ob-havo sharoitlarida ham barqaror ishlay oladigan yangi markaziy kanalli Mijia Giant Power Saving Pro konditsionerlar liniyasini sotuvga chiqardi. Mazkur qurilmalar turar joylar, xususiy uylar hamda tijorat obyektlarini isitish va sovutishga moʻljallangan boʻlib, yuqori energiya samaradorligi bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi seriyadagi qurilmalar 2,2 va 3 kW quvvatga ega versiyalarda taqdim etilgan. Xitoy bozorida ularning tavsiya etilgan narxi mos ravishda 6599 va 7599 yuanni (taxminan 975 va 1125 AQSh dollari) tashkil etadi. Mamlakatdagi davlat subsidiyalarini hisobga olgan holda esa narxlar 5609,2 hamda 6459,2 yuangacha (830 va 955 dollar) pasayishi koʻzda tutilgan.

Ekstremal harorat va yuqori unumdorlik

Qurilmaning asosiy oʻziga xos xususiyatlaridan biri uning ekstremal iqlim sharoitlariga bardoshliligidir. Ishlab chiqaruvchi maʼlumotlariga koʻra, tashqi blok -35 °C gacha boʻlgan qattiq sovuqda isitish rejimida, hatto +65 °C gacha boʻlgan jaziramada ham sovutish rejimida uzluksiz ishlay oladi. Konditsionerlar 30 dan 40 kvadrat metrgacha boʻlgan maydonlarni qamrab olishga moʻljallangan.

Yuqori unumdorlikni taʼminlash maqsadida injenerlar uch qatorli bugʻlatgich va issiqlik almashinuvi maydoni kengaytirilgan ikki qatorli kondensatorni oʻrnatgan. Shuningdek, konstruksiyada ikki silindrli kompressor hamda diametri 556 mm boʻlgan kattalashtirilgan ventilyator parraklaridan foydalanilgan boʻlib, bu turli yuklamalar ostida ham barqaror ishlashni kafolatlaydi.

Sunʼiy intellekt va aqlli ekotizim

Seriya vakillari eng yuqori energiya isteʼmoli sinfiga mos keladi. Xiaomi intellektual boshqaruv tizimi sunʼiy intellekt algoritmlaridan foydalangan holda, uskunaning ishlash sharoitlarini avtomatik ravishda moslashtiradi va elektr energiyasi sarfini qoʻshimcha ravishda taxminan 30 foizga qisqartirishga erishadi.

Yetkazib berish toʻplamiga mikroiqlimni boshqarish uchun aqlli panel ham kiritilgan. Tizim uskunaning holatini avtomatik ravishda nazorat qiladi, ichki qismlarning ifloslanishi, sovutish agenti yetishmasligi va ehtimoliy nosozliklarni oʻz vaqtida aniqlab, egasiga xizmat koʻrsatish zarurligi haqida xabar beradi.

Yangi mahsulotlar toʻliq ravishda Xiaomi ekotizimiga integratsiya qilingan boʻlib, HyperOS Connect, Mijia ilovasi hamda XiaoAI ovozli yordamchisini qoʻllab-quvvatlaydi. Foydalanuvchilar konditsionerni masofadan turib boshqarishi, uni aqlli uy ssenariylariga kiritishi va dasturiy taʼminot yangilanishlarini havo orqali qabul qilib olishi mumkin.

XiaomiKonditsionerTexnologiyaAqlli uyYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mashhur overkloker kompyuter sovutish tizimiga metrli quvur oʻrnatdiMashhur overkloker kompyuter sovutish tizimiga metrli quvur oʻrnatdiBugun, 22:54Sam Altman oilaviy tarbiya jarayonida ChatGPTʼdan foydalanishni targʻib qilmoqdaSam Altman oilaviy tarbiya jarayonida ChatGPTʼdan foydalanishni targʻib qilmoqdaBugun, 22:27Samsung xabariga koʻra, xotira chiplari taqchilligi 2028-yilgacha davom etadiSamsung xabariga koʻra, xotira chiplari taqchilligi 2028-yilgacha davom etadiBugun, 22:21Ispaniya IRIS2 yevropa kosmik loyihasiga 2,3 milliard dollargacha mablagʻ ajratadiIspaniya IRIS2 yevropa kosmik loyihasiga 2,3 milliard dollargacha mablagʻ ajratadiBugun, 21:51Smartfondagi chalgʻituvchi ilovalarni jismoniy qulflash qurilmasi yaratildiSmartfondagi chalgʻituvchi ilovalarni jismoniy qulflash qurilmasi yaratildiBugun, 20:56NASA va xususiy kompaniyalar Oyda bazalar qurish uchun texnologiya yaratmoqdaNASA va xususiy kompaniyalar Oyda bazalar qurish uchun texnologiya yaratmoqdaBugun, 20:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi