Xiaomi oʻta chidamli Mijia Giant Power Saving Pro konditsionerlarini chiqardi
Xiaomi kompaniyasi ekstremal ob-havo sharoitlarida barqaror ishlaydigan yangi markaziy kanalli Mijia Giant Power Saving Pro konditsionerlar liniyasini sotuvga chiqardi. Ushbu qurilmalar 2,2 va 3 kW quvvatga ega versiyalarda taqdim etilgan boʻlib, Xitoy bozorida ularning tavsiya etilgan narxi mos ravishda 6599 va 7599 yuanni tashkil etadi. Tashqi blok -35 °C gacha boʻlgan qattiq sovuqda isitish va +65 °C gacha boʻlgan jaziramada sovutish rejimida uzluksiz ishlay oladi.
Xiaomi kompaniyasi ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ekstremal ob-havo sharoitlarida ham barqaror ishlay oladigan yangi markaziy kanalli Mijia Giant Power Saving Pro konditsionerlar liniyasini sotuvga chiqardi. Mazkur qurilmalar turar joylar, xususiy uylar hamda tijorat obyektlarini isitish va sovutishga moʻljallangan boʻlib, yuqori energiya samaradorligi bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi seriyadagi qurilmalar 2,2 va 3 kW quvvatga ega versiyalarda taqdim etilgan. Xitoy bozorida ularning tavsiya etilgan narxi mos ravishda 6599 va 7599 yuanni (taxminan 975 va 1125 AQSh dollari) tashkil etadi. Mamlakatdagi davlat subsidiyalarini hisobga olgan holda esa narxlar 5609,2 hamda 6459,2 yuangacha (830 va 955 dollar) pasayishi koʻzda tutilgan.
Ekstremal harorat va yuqori unumdorlikQurilmaning asosiy oʻziga xos xususiyatlaridan biri uning ekstremal iqlim sharoitlariga bardoshliligidir. Ishlab chiqaruvchi maʼlumotlariga koʻra, tashqi blok -35 °C gacha boʻlgan qattiq sovuqda isitish rejimida, hatto +65 °C gacha boʻlgan jaziramada ham sovutish rejimida uzluksiz ishlay oladi. Konditsionerlar 30 dan 40 kvadrat metrgacha boʻlgan maydonlarni qamrab olishga moʻljallangan.
Yuqori unumdorlikni taʼminlash maqsadida injenerlar uch qatorli bugʻlatgich va issiqlik almashinuvi maydoni kengaytirilgan ikki qatorli kondensatorni oʻrnatgan. Shuningdek, konstruksiyada ikki silindrli kompressor hamda diametri 556 mm boʻlgan kattalashtirilgan ventilyator parraklaridan foydalanilgan boʻlib, bu turli yuklamalar ostida ham barqaror ishlashni kafolatlaydi.
Sunʼiy intellekt va aqlli ekotizimSeriya vakillari eng yuqori energiya isteʼmoli sinfiga mos keladi. Xiaomi intellektual boshqaruv tizimi sunʼiy intellekt algoritmlaridan foydalangan holda, uskunaning ishlash sharoitlarini avtomatik ravishda moslashtiradi va elektr energiyasi sarfini qoʻshimcha ravishda taxminan 30 foizga qisqartirishga erishadi.
Yetkazib berish toʻplamiga mikroiqlimni boshqarish uchun aqlli panel ham kiritilgan. Tizim uskunaning holatini avtomatik ravishda nazorat qiladi, ichki qismlarning ifloslanishi, sovutish agenti yetishmasligi va ehtimoliy nosozliklarni oʻz vaqtida aniqlab, egasiga xizmat koʻrsatish zarurligi haqida xabar beradi.
Yangi mahsulotlar toʻliq ravishda Xiaomi ekotizimiga integratsiya qilingan boʻlib, HyperOS Connect, Mijia ilovasi hamda XiaoAI ovozli yordamchisini qoʻllab-quvvatlaydi. Foydalanuvchilar konditsionerni masofadan turib boshqarishi, uni aqlli uy ssenariylariga kiritishi va dasturiy taʼminot yangilanishlarini havo orqali qabul qilib olishi mumkin.
…