NASA va xususiy kompaniyalar Oyda bazalar qurish uchun texnologiya yaratmoqda

·25·Texno
NASA va xususiy kompaniyalar Oyda bazalar qurish uchun texnologiya yaratmoqda
Qisqacha

AQShning Interlune va Vermeer kompaniyalari Oyda kelgusidagi bazalar uchun maydonlarni mustaqil ravishda tayyorlay oladigan avtonom qurilish texnikasini yaratish bo'yicha hamkorlikni kengaytirdi. Ushbu robotlashtirilgan tizimni 2028-yilda Oyga jo'natish rejalashtirilgan bo'lib, u sirtni tozalash va tuproqni tekislash vazifalarini bajaradi. Mutaxassislar ushbu uskunani avval Yer sharoitida sinovdan o'tkazishni, shundan keyingina Oydagi vazifalarga jalb etishni ko'zda tutmoqda.

AQShning Interlune va Vermeer kompaniyalari Yerning tabiiy yoʻldoshida kelgusidagi bazalar uchun maydonlarni mustaqil ravishda tayyorlay oladigan avtonomsiz qurilish texnikasini yaratish boʻyicha hamkorlikni kengaytirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu oʻziga xos robotlashtirilgan tizimni 2028-yilda Oyga joʻnatish rejalashtirilmoqda va u kosmik infratuzilmani rivojlantirishda muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Muhandislar maxsus kompleksni ishlab chiqib, uni toʻgʻridan-toʻgʻri lunoxodga birlashtirishni rejalashtirgan. Mazkur texnika sirtni tozalash, tuproqni tekislash hamda kelgusida kosmik apparatlarni qoʻndirish va turli inshootlarni bunyod etish uchun mukammal maydonlar tayyorlash vazifalarini bajaradi. Mutaxassislar avval ushbu uskunani Yer sharoitida sinovdan oʻtkazishni, shundan keyingina uni bevosita Oydagi vazifalarga jalb etishni koʻzda tutmoqda.

Ekstremal sharoitlar va avtonomlik

Oy yuzasidagi oʻta ogʻir sharoitlar loyiha mualliflaridan oʻziga xos yechimlarni talab qilmoqda. Xususan, qurilma oʻta abraziv xususiyatga ega boʻlgan oy changi, haroratning keskin oʻzgarib turishi hamda Yer bilan aloqadagi sezilarli kechikishlarga bardosh berishi shart. Aynan shuning uchun texnika insonning bevosita ishtirokisiz, deyarli toʻliq avtonom rejimda ishlashga moʻljallangan holda loyihalashtirilmoqda.

Kompaniyalar bu borada maʼlum tajribaga ham ega boʻlib, 2025-yilning may oyida toʻlqinli qadam tashlagan holda toʻliq hajmli oy ekskavatorining prototipini taqdim etgan edi. Ushbu sinov konsepsiyaning hayotiyligini toʻliq tasdiqladi. Shundan soʻng, loyiha endilikda real kosmik missiyalar uchun moʻljallangan professional uskunani yaratish bosqichiga muvaffaqiyatli oʻtdi.

Kelajakdagi istiqbollar va sayyoralararo reja

Interlune bosh direktori Rob Meyersonning taʼkidlashicha, aynan avtonom qurilish texnikasi va materiallarni koʻchirish tizimlari Oyda doimiy infratuzilmani barpo etishning asosiga aylanadi. Bu esa oʻz navbatida uzoq muddatli bazalar qurilishi hamda kelgusida mahalliy resurslarni qazib olish imkoniyatlarini taʼminlaydi.

Mazkur loyiha doirasida ishlab chiqilgan ilgʻor uskunalar faqat Oy bilan cheklanib qolmaydi. Kelgusida ulardan Mars hamda boshqa sayyoralarda ham qazilma boyliklarni oʻzlashtirish, yirik infratuzilma loyihalarini amalga oshirish hamda ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishda keng foydalanish koʻzda tutilgan.

NASAOy bazasiKosmik texnologiyalarInterluneRobototexnika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi oʻta chidamli Mijia Giant Power Saving Pro konditsionerlarini chiqardiXiaomi oʻta chidamli Mijia Giant Power Saving Pro konditsionerlarini chiqardiBugun, 21:21Smartfondagi chalgʻituvchi ilovalarni jismoniy qulflash qurilmasi yaratildiSmartfondagi chalgʻituvchi ilovalarni jismoniy qulflash qurilmasi yaratildiBugun, 20:56SpaceX Starship raketa startini o‘ta yaqindan tasvirga oldiSpaceX Starship raketa startini o‘ta yaqindan tasvirga oldiBugun, 20:28Uber avtonom avtomobillar bozorida oʻz imperiyasini qanday qurmoqdaUber avtonom avtomobillar bozorida oʻz imperiyasini qanday qurmoqdaBugun, 20:23Intel hajmi jihatidan ulkan boʻlgan yangi chiplarni ishlab chiqarish texnologiyasini eʼlon qildiIntel hajmi jihatidan ulkan boʻlgan yangi chiplarni ishlab chiqarish texnologiyasini eʼlon qildiBugun, 19:52DDR5 xotirasining bitta modulidan foydalanish nima uchun yomon emasDDR5 xotirasining bitta modulidan foydalanish nima uchun yomon emasBugun, 19:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi