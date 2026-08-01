Abduqodir Husanov 90 daqiqa o‘ynadi: Mareska unga yangi vazifa berdimi?
Enso Mareska boshchiligidagi «Manchester Siti» Gonkongda «Inter»ga qarshi o‘tkazilgan o‘rtoqlik uchrashuvida asosiy vaqtda 1:1 hisobida durang o‘ynab, penaltilar seriyasida 3:1 hisobida imkoniyatni boy berdi. O‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov uchrashuvni boshlang‘ich tarkibda boshlab, 90 daqiqa davomida to‘liq harakat qildi va unga ikki xil vazifa bajarish yuklatildi.
«Manchester Siti» Enso Mareska boshchiligidagi yangi davrni Gonkongda «Inter»ga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvi bilan boshladi. Asosiy vaqt 1:1 hisobida yakunlanib, penaltilar bahsida Italiya chempioni 3:1 hisobida ustun keldi.
O‘zbekistonlik muxlislar uchun esa hisobdan ham muhimroq voqea kuzatildi: Abduqodir Husanov boshlang‘ich tarkibda maydonga tushib, uchrashuvni to‘liq o‘tkazdi. U birinchi bo‘limda markaziy himoyachi, tanaffusdan keyin esa himoyaning o‘ng qanotida harakat qildi.
Bu o‘zgarish oddiy mavsumoldi tajribasimi yoki Mareska Husanov uchun yangi vazifa tayyorlayaptimi?
Mareskaning ilk uchrashuvi qanday o‘tdi?
«Manchester Siti» rasmiy sayti ushbu bahsni Enso Mareskaning jamoa bosh murabbiyi sifatidagi ilk uchrashuvi deb atagan. Gonkongdagi o‘yin «shaharliklar»ning 2026/27 yilgi mavsumga tayyorgarlik doirasidagi Osiyo safariga ham start berdi.
Hisob 14-daqiqada ochildi. Antuan Semeno chap qanotdan kuchli harakat qilib, to‘pni darvoza oldiga yetkazdi va Divin Mubama yaqin masofadan uni to‘rga yo‘lladi.
«Inter»ning javobi uzoq kuttirmadi. 20-daqiqada Federiko Dimarkoning uzatmasidan keyin Benjamen Pavar hisobni tenglashtirdi. Ikkinchi bo‘limda «Manchester Siti» ko‘proq ustunlik qildi, Vitor Reys va Rayan Makayduning zarbalari darvoza to‘siniga tegdi, ammo g‘alaba goli urilmadi.
Penaltilar bahsida «Siti»dan faqat Klaudio Echeverri o‘z imkoniyatidan foydalandi. Rayan Ayt-Nuri, Abduqodir Husanov va Niko Gonsalesning zarbalari golga aylanmadi. Natijada «Inter» 3:1 hisobida g‘alaba qozondi.
Husanovga ikki xil vazifa berildi
Birinchi bo‘limda «Manchester Siti» himoyasining markazida Abduqodir Husanov va Yoshko Gvardiol harakat qildi. Riko Lyuis o‘ng, Stiven Mfuni esa chap qanotni qo‘riqladi.
Tanaffusdan keyin Mareska himoya tuzilishini o‘zgartirdi. Gvardiol va Mfuni almashtirildi, Husanov esa markazdan o‘ng qanotga o‘tkazildi. Riko Lyuis oldinroq chiqib, yarim himoyada to‘p nazoratiga yordam bera boshladi.
Bu o‘zgarish Husanovdan bir vaqtning o‘zida bir nechta vazifani bajarishni talab qildi:
qanotdagi tezkor raqibni nazorat qilish;
jamoa to‘pga egalik qilganda hujumni orqa chiziqdan boshlash;
Lyuis oldinga chiqqan paytda bo‘sh qolgan hududni yopish;
vaziyatga qarab markaziy himoyaga qaytish.
Husanov hujumlarda ham qatnashdi. 52-daqiqada «Inter» darvozaboni qaytargan to‘p uning oldiga tushdi, ammo o‘zbekistonlik futbolchining havodan bergan zarbasi yetarlicha kuchli chiqmadi.
Manba Husanovga aslida qanday baho berdi?
Muhim aniqlik: Esteemed Kompany maqolasida futbolchilarga raqamli baholar qo‘yilmagan. Muallif o‘rtoqlik uchrashuvida natijadan ko‘ra futbolchilarning maydonda ko‘rsatgan jihatlarini yoritishni ma’qul ko‘rganini ochiq ta’kidlagan.
Manbaning Husanov haqidagi xulosasi juda qisqa, ammo ijobiy:
Husanov uchrashuvni ishonchli o‘tkazdi va undan talab qilingan vazifani bajardi.
Bu ta’rifda balandparvoz maqtov yo‘q. Biroq mavsumoldi tayyorgarligining ilk uchrashuvida himoyachidan eng avvalo ishonchlilik, jarohat olmaslik va murabbiyning yangi talablarini bajarish kutiladi.
Husanovning 90 daqiqa davomida ikki xil o‘rinda o‘ynatilgani Mareska uning jismoniy tayyorgarligi va taktik moslashuvchanligini sinab ko‘rganini anglatadi. Bu — uchrashuvdagi qarorlardan kelib chiqadigan tahliliy xulosa.
Mareskaning yangi uslubi nimalarni ko‘rsatdi?
Birinchi bo‘limda «Manchester Siti» raqib himoyasiga to‘rt futbolchi bilan yuqori bosim uyushtirishga urindi. Bu usul ayrim vaziyatlarda samara bergan bo‘lsa-da, «Inter» bosimdan chiqib ketgan paytlarda manchesterliklar himoyasi oldida katta bo‘shliqlar paydo bo‘ldi.
Mateo Kovachich va Tijjani Reynders to‘p bilan yaxshi harakat qilgan bo‘lsa-da, raqib to‘pga egalik qilgan vaziyatlarda o‘z o‘rnini topishda qiynaldi. «Inter» maydonning bir qanotidan ikkinchisiga uzun uzatmalar berish orqali «Siti» himoyasini bir necha bor noqulay ahvolga soldi.
Ikkinchi bo‘limda esa manzara o‘zgardi. Niko Gonsalesning tayanch hududida paydo bo‘lishi to‘p nazoratini yaxshiladi. Ayt-Nuri maydon bo‘ylab erkin harakatlandi, Lyuis yarim himoyaga chiqdi, Husanov esa o‘ng qanotni yopdi.
Natijada «Siti»ning joylashuvi qat’iy chiziqlarga emas, futbolchilarning o‘zaro o‘rin almashishiga asoslandi. Esteemed Kompany tahlilida ham ikkinchi bo‘limdagi tezkor uzatmalar va futbolchilarning bir nechta vazifani bajara olishi Mareska jamoasining muhim quroliga aylanishi mumkinligi qayd etilgan.
Husanov o‘ng qanotda qolib ketishi mumkinmi?
Abduqodir Husanovning asosiy o‘rni — markaziy himoya. Uning tezligi, yakkama-yakka kurashlardagi qat’iyati va raqib hujumchisini quvib yetish qobiliyati aynan shu hududda katta ahamiyatga ega.
Biroq u avvalgi mavsumda ham zarurat tug‘ilganda o‘ng qanot himoyachisi vazifasini bajargan. «Manchester Siti» rasmiy sayti Husanov 2025/26 yilgi mavsumda 47 ta uchrashuvda qatnashib, jamoa himoyasida muhim o‘rin egallaganini qayd etgan.
Ayni paytda «Siti»ning «Chelsi» himoyachisi Malo Gyustoga qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar bor. Biroq tomonlar transferni rasman e’lon qilgani yo‘q va kelishuv hali yakuniga yetmagan.
Shu sabab ehtiyotkorlik bilan quyidagi xulosani chiqarish mumkin: agar klub maxsus o‘ng qanot himoyachisini xarid qilmasa, Mareska Mateush Nunesh, Riko Lyuis va Abduqodir Husanovdan ushbu o‘rinda navbatma-navbat foydalanishi mumkin.
Husanovning Gonkongdagi o‘yini aynan shunday ehtimoliy reja uchun dastlabki sinov bo‘lgan bo‘lishi mumkin.
Kimlar eng kuchli taassurot qoldirdi?
Uchrashuv tahlilida Antuan Semeno «Manchester Siti»ning birinchi bo‘limdagi eng faol futbolchisi sifatida ko‘rsatildi. U chap qanotda «Inter» himoyachilarini qiynatdi, Mubamaning goliga uzatma berdi va tanaffusdan keyin markaziy hujumchi vazifasini bajardi.
Rayan Makaydu esa ikkinchi bo‘lim qahramoniga aylandi. Yosh futbolchi o‘ng qanotda raqib himoyachilarini doimiy bosim ostida ushladi, darvoza to‘sinini nishonga oldi va yana bir xavfli zarbani ustun yonidan o‘tkazib yubordi.
Shuningdek:
Niko Gonsales maydonga tushgach, jamoaning markazdagi o‘yini yaxshilandi;
Vitor Reys himoyadan yarim himoyaga chiqib, jasoratli harakat qildi;
Rayan Ayt-Nurining turli hududlarda paydo bo‘lishi e’tiborni tortdi;
Riko Lyuis ikkinchi bo‘limda oldinroq o‘ynab, to‘p nazoratiga katta hissa qo‘shdi.
Kimlarda savollar qoldi?
Kovachich va Reyndersning birinchi bo‘limdagi vazifalari ularga to‘liq mos tushmadi. Ikki futbolchi ham to‘p bilan ishlashda muammoga duch kelmagan bo‘lsa-da, raqib hujumga o‘tgan paytda markazdagi muvozanatni saqlash qiyinlashdi.
Savino chap qanotda o‘ng tomonga nisbatan ancha xavfli ko‘rindi, biroq hal qiluvchi qarorlarni qabul qilishda xatolarga yo‘l qo‘ydi. Mahamadu Sangare esa maydonga tushganidan keyin o‘yinga yetarlicha qo‘shila olmadi.
Fil Foden ayrim chiroyli harakatlarni ko‘rsatgan bo‘lsa-da, uchrashuvga muntazam ta’sir o‘tkazmadi. Divin Mubama esa goldan tashqari, raqib bosimini yengish uchun ortga qaytib, uzun uzatmalarga yo‘l ochib berishi bilan ham ajralib turdi.
Husanov uchun asosiy natija nima?
Penaltilar bahsidagi omadsiz zarba uchrashuvdan keyin eng ko‘p muhokama qilingan voqealardan biri bo‘lishi tabiiy. Ammo mavsumoldi o‘yinida himoyachining umumiy harakati birgina penalti bilan baholanmaydi.
Husanov:
uchrashuvni to‘liq o‘tkazdi;
ikki xil o‘rinda harakat qildi;
jamoaning yangi taktik tuzilishiga moslashdi;
himoyada jiddiy xatoga yo‘l qo‘ymadi;
hujumlarga qo‘shilishga ham urindi.
Eng muhimi, Mareska uni faqat markaziy himoyachi emas, balki zarurat tug‘ilganda o‘ng qanotni ham yopa oladigan universal futbolchi sifatida sinab ko‘rdi.
«Manchester Siti» Osiyo safari davomida 5 avgust kuni Koreya ligasi yulduzlari, 9 avgustda esa «Atletiko»ga qarshi maydonga tushadi. Ushbu uchrashuvlar Mareska Husanovni qaysi o‘rinda ko‘proq sinashini yanada aniqroq ko‘rsatishi mumkin.
Sizningcha, Abduqodir Husanov uchun qaysi o‘rin qulayroq — markaziy himoyami yoki himoyaning o‘ng qanotimi? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…