JCH-2026 dagi eng yosh va eng keksa futbolchilar ramziy jamoasi tuzildi...
2026 yilgi Jahon chempionati boshlanishi arafasida turnir atrofidagi qiziqarli ma’lumotlar ko‘payib bormoqda. “365Scores” nashri mundialda ishtirok etadigan futbolchilar orasidan eng yosh va eng keksa o‘yinchilardan iborat ramziy jamoalarni tuzdi.
Ushbu ro‘yxatda O‘zbekiston milliy terma jamoasi vakili ham borligi muxlislar uchun alohida e’tiborli. Eng yosh futbolchilar ramziy tarkibidan “oq bo‘rilar” himoyachisi Behruz Karimov ham o‘rin oldi. Bu uning 2026 yilgi Jahon chempionatidagi eng yosh iqtidorlardan biri sifatida e’tirof etilganini anglatadi.
Eng yoshlar ramziy jamoasida turli qit’alardan kelgan istiqbolli futbolchilar jamlangan. Unda O‘zbekiston vakili Behruz Karimovdan tashqari Marokash, Bosniya va Gersegovina, Senegal, Chexiya, Meksika, Misr, Xorvatiya, Avstraliya va boshqa mamlakatlar futbolchilari ham bor.
Eng yosh futbolchilar ramziy tarkibida quyidagi nomlar ko‘rsatilgan:
Behruz Karimov — O‘zbekiston;
Buaddi — Marokash;
Alaybegovich — Bosniya va Gersegovina;
Ndiaye — Senegal;
Hamza — Misr;
Yurkas — Bosniya va Gersegovina;
Harrington — Avstraliya;
Sochurek — Chexiya;
Vushkovich — Xorvatiya;
Mora — Meksika;
Mbaye — Senegal.
Bu tarkib Jahon chempionati nafaqat katta yulduzlar, balki yangi avlod iste’dodlari uchun ham o‘zini ko‘rsatish maydoni ekanini ko‘rsatadi. Bunday ro‘yxatga kirish yosh futbolchi uchun katta e’tirof hisoblanadi. Ayniqsa, O‘zbekiston ilk bor mundialda ishtirok etayotgan bir paytda Behruz Karimovning shunday ramziy jamoaga kiritilishi milliy futbolimiz uchun yoqimli xabar.
Karimov kabi yosh futbolchilar uchun Jahon chempionati ulkan tajriba maktabi bo‘ladi. Katta sahna, kuchli raqiblar, yuqori bosim va millionlab muxlislar e’tibori har bir yosh o‘yinchini yangi darajaga olib chiqishi mumkin. Endi barchasi maydondagi harakat, ishonch va xarakterga bog‘liq.
“365Scores” tomonidan tuzilgan ikkinchi ramziy jamoa esa butunlay boshqa kayfiyatda. Unda 2026 yilgi Jahon chempionatida ishtirok etadigan eng keksa futbolchilar jamlangan. Bu tarkibda futbol tarixida o‘z nomi bilan katta iz qoldirgan afsonalar bor.
Eng keksa futbolchilar ramziy jamoasida Argentina yetakchisi Lionel Messi, Portugaliya sardori Krishtianu Ronaldu, Xorvatiya yarim himoyachisi Luka Modrich va Bosniya va Gersegovina hujumchisi Edin Jeko kabi yulduzlar o‘rin olgan. Bu nomlarning o‘ziyoq ro‘yxat darajasini ko‘rsatib turibdi.
Eng keksa futbolchilar ramziy tarkibi quyidagicha:
Rim — AQSH;
Nagatomo — Yaponiya;
Stopira — Kabo-Verde;
Gordon — Shotlandiya;
Otamendi — Argentina;
Boksall — Yangi Zelandiya;
Kintero — Panama;
Modrich — Xorvatiya;
Messi — Argentina;
Jeko — Bosniya va Gersegovina;
Krishtianu Ronaldu — Portugaliya.
Bu jamoaga qarab, futbolda tajriba qanchalik muhim ekanini yana bir bor anglash mumkin. Messi, Ronaldu va Modrich kabi futbolchilar uchun 2026 yilgi mundial katta ehtimol bilan faoliyatidagi so‘nggi Jahon chempionati bo‘lishi mumkin. Shu sababli ularning har bir o‘yini muxlislar uchun alohida tarixiy ahamiyatga ega bo‘ladi.
Qizig‘i, bir tomonda Behruz Karimov kabi yangi avlod vakillari, ikkinchi tomonda esa Messi, Ronaldu, Modrich kabi butun bir davrni belgilab bergan afsonalar turibdi. Jahon chempionatining go‘zalligi ham shunda: bir turnirda futbolning kechagi tarixi, buguni va ertasi bir maydonda jamlanadi.
O‘zbekiston uchun bu ro‘yxat yana bir ramziy ma’noga ega. Ilk mundialdayoq terma jamoamiz vakili eng yosh iqtidorlar qatorida tilga olinmoqda. Bu o‘zbek futbolida yangi avlod shakllanayotgani, yosh futbolchilar xalqaro maydonda ham e’tiborga tushayotganini ko‘rsatadi.
Ma’lumot uchun, 2026 yilgi Jahon chempionati AQSH, Kanada va Meksika mezbonligida o‘tkaziladi. Turnir tarixda ilk bor 48 ta terma jamoa ishtirokida tashkil etiladi. Bu esa ko‘proq mamlakatlar, ko‘proq futbolchilar va yanada ko‘proq qiziqarli hikoyalar degani.
“365Scores” tuzgan ushbu ikki ramziy jamoa mundialning yana bir qiziq qirrasini ochib berdi. Bir tarafda katta futbolga endi qadam qo‘yayotgan yosh iste’dodlar, ikkinchi tarafda esa futbol tarixida allaqachon o‘z sahifasini yozib bo‘lgan afsonalar.
Endi muxlislar uchun eng qizig‘i maydonda boshlanadi. Yoshlar o‘zini ko‘rsatishga, keksalar esa yana bir bor tarix yozishga harakat qiladi. Jahon chempionati aynan shu kabi syujetlar bilan go‘zal: bu yerda kechagi qahramonlar va ertangi yulduzlar bir vaqtda sahnaga chiqadi.
…