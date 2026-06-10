JCH-2026 murabbiylari maoshi e’lon qilindi: Kannavaro kuchli beshlikda!
Dunyo sport jamoatchiligi va millionlab futbol ishqibozlarining nigohi ayni kunlarda okean ortida — AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlarida shiddat bilan davom etayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatiga qaratilgan. Musobaqadagi hayajonli bahslar bilan bir qatorda, uning sahna ortidagi moliyaviy raqamlari ham muxlislar uchun hamisha qiziqarli bo‘lib kelgan. Sport va moliya sohasini izchil tahlil qilib boruvchi nufuzli va xalqaro «Finance Football» nashri jurnalistlari joriy mundialda ishtirok etayotgan milliy terma jamoalar bosh murabbiylarining yillik daromadlarini o‘rganib chiqdi va eng ko‘p maosh oluvchi mutaxassislar reytingini e’lon qildi.
Ushbu nufuzli ro‘yxatning mutlaq yetakchisi sifatida Braziliya milliy terma jamoasi ustozi, italiyalik mashhur murabbiy Karlo Anchelotti e’tirof etildi. «Pentakampeonlar»ni Jahon chempionligi sari boshlab kelayotgan tajribali mutaxassisning yillik sof ish haqi naqd 10 million yevroni tashkil etmoqda. Sayoraning eng boy murabbiylari uchligi va kuchli beshligi esa quyidagicha ko‘rinish oldi:
Yulian Nagelsmann (Germaniya) — Reytingda ikkinchi pog‘onani band etgan nemis futboli dahosining yillik maoshi 7 million yevroga teng.
Maurisio Pochettino (AQSH) — Musobaqa mezbonlari bo‘lgan amerikaliklar ustozi yiliga 6 million yevro maosh bilan kuchli uchlikni yakunlab berdi.
Tomas Tuxel (Angliya) — «Uch arslonlar» boshqaruvini qo‘lga olgan mashhur nemis mutaxassisi yiliga 5,8 million yevro ish haqi oladi.
Biz uchun eng quvonarli, hayratlanarli va g‘ururli jihati shundaki, ushbu xalqaro moliyaviy reytingda beshinchi o‘rinni O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro egalladi! Tarixiy yo‘llanmani qo‘lga kiritgan «oq bo‘rilar» ustozining yillik daromadi qat’iy 4 million yevro etib belgilangan. E’tiborlisi, xuddi shuncha hajmdagi maoshni Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martines ham qo‘lga kiritmoqda. Juda katta intriga shundaki, maoshlari teng bo‘lgan ushbu ikki mashhur mutaxassis — Kannavaro va Martines Jahon chempionati guruh bosqichining 2-turida o‘zaro to‘qnash kelishadi va maydonda kim kuchli ekanini isbotlashadi.
Finance Football nashrining tahlillari jarayonida yana bir qiziqarli va shov-shuvli fakt yuzaga chiqdi. Ma’lum bo‘lishicha, O‘zbekiston terma jamoasi ustozining maoshi dunyo futbolida mashhur bo‘lgan va top-darajadagi bir qator yetakchi terma jamoalar murabbiylarinikidan ancha yuqori hisoblanadi. Taqqoslash uchun raqamlarga e’tibor qaratadigan bo‘lsak:
Jiddiy sovrinlar egasi, Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi Dide Desham yiliga 3,8 million yevro, Niderlandiya terma jamoasi ustozi Ronald Kuman 3 million yevro, amaldagi jahon chempioni hisoblangan Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni esa bor-yo‘g‘i 2,3 million yevro maosh oladi.
Ko‘rinib turibdiki, O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi terma jamoamizning tarixiy mundialda munosib ishtirok etishi va yuqori natijalarga erishishi uchun moliyaviy tomonlama barcha sharoitlarni yaratib bergan. Endigi navbat Fabio Kannavaro va uning shogirdlariga! Umid qilamizki, ushbu katta ishonch va sarmoya yashil maydonda o‘zining porloq mevasini beradi.
Milliy terma jamoamizning Atlantadagi so‘nggi tayyorgarliklari, Fabio Kannavaroning taktik yurishlari va Jahon chempionatining barcha eksklyuziv, qaynoq va shov-shuvli xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…