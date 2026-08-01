Ronaldu va Jorjinaning to‘yi bugun — 1 avgustda bo‘lyaptimi?

·92·Dunyo
Ronaldu va Jorjinaning to‘yi bugun — 1 avgustda bo‘lyaptimi?
Qisqacha

G'arb ommaviy axborot vositalarida Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodrigesning 1 avgust kuni Portugaliyadagi Kinta-da-Regaleyra saroy-bog' majmuasida yashirin to'yi bo'lib o'tishi haqidagi mish-mishlar tarqaldi. Portugaliyaning V+ Fama teleko'rsatuvi boshlovchisi Adrianu Silva Martins tahririyatga sirli to'y taklifnomasi kelib tushgani va unda mehmonlar uchun qora libosda kelish so'ralganini ma'lum qildi. Biroq Ispaniyaning ¡HOLA!

G‘arb ommaviy axborot vositalari butun dunyo bo‘ylab millionlab muxlislar kutgan yangilikdan hayratda qoldi: Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodriges nihoyat munosabatlarini rasmiylashtirishga tayyor ko‘rinadi. 1 avgustga rejalashtirilgan katta to‘y haqidagi mish-mishlar darhol dunyoning yetakchi tabloidlarida tarqaldi.

Maxfiy taklifnoma va qora liboslar uchun dress-kod

Portugaliyaning V+ Fama teleko‘rsatuvida e’lon qilingan xabar Ronalduning Jorjina Rodriges bilan yashirin to‘yi haqidagi mish-mishlarga sabab bo‘ldi. Dastur boshlovchisi Adrianu Silva Martins tahririyatga sirli to‘y taklifnomasi kelib tushganini ma’lum qildi.

Taklifnomadagi ma’lumotlarga ko‘ra, marosim 1 avgust kuni soat 17:00 da Sintra shahridagi, YUNESKOning Jahon merosi ro‘yxatiga kiritilgan mashhur Kinta-da-Regaleyra saroy-bog‘ majmuasida o‘tkazilishi kerak edi.

Taklifnomadagi eng ko‘p muhokamalarga sabab bo‘lgan jihatlardan biri esa mehmonlar uchun belgilangan dress-kod bo‘lgan. Unga ko‘ra, to‘yga tashrif buyuruvchilardan qora libosda kelish so‘ralgan. Bu xabar Ronalduning muxlislarini hayajonga solib, bo‘lajak marosim odatiy to‘ydan ko‘ra ko‘proq hashamatli Gollivud premerasini eslatishi mumkinligi haqidagi taxminlarni kuchaytirdi.

To‘y haqidagi xabarlar rad etildi

Biroq ko‘p o‘tmay, Ronalduning to‘yi haqidagi xabarlarga qarshi ma’lumotlar ham paydo bo‘ldi. Mashhurlar hayotiga oid xabarlari bilan tanilgan Ispaniyaning ¡HOLA! nashri o‘z manbalariga tayanib, bu dam olish kunlari to‘y bo‘lmasligini ma’lum qildi.

Nashr buning bir nechta sabablarini keltirgan. Jumladan, 1 avgust kuni Kinta-da-Regaleyra majmuasi sayyohlar uchun ochiq bo‘lib, tashrif buyurish uchun chiptalar kun davomida sotuvda qolmoqda.

Bundan tashqari, shu kuni kechqurun majmua hududida portugaliyalik xonanda Silvana Peresning konserti ham rejalashtirilgan.

Shu sababli jahon yulduzlari ishtirokidagi yirik va yopiq to‘y marosimini sayyohlar tashrifi hamda konsert bilan bir vaqtda ushbu hududda o‘tkazish ehtimoli juda past ekani ta’kidlanmoqda.

Kinta-da-Regaleyra majmuasi vakillari esa jurnalistlarning savollariga hozircha aniq javob bermayapti. Bu esa Ronalduning Jorjina bilan to‘yi haqidagi mish-mishlar atrofidagi sirli vaziyatni yanada kuchaytirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Eng go‘zal yolg‘on»: ona o‘g‘liga haqiqatni aytmadi«Eng go‘zal yolg‘on»: ona o‘g‘liga haqiqatni aytmadiBugun, 13:54Gidrosiklda xavfli tryuk bajargan bloger hushidan ketib, ko‘prikka urildiGidrosiklda xavfli tryuk bajargan bloger hushidan ketib, ko‘prikka urildiBugun, 13:41Bangladeshda 13 yoshli qiz sud orqali 7 oylik farzandini qaytarib oldiBangladeshda 13 yoshli qiz sud orqali 7 oylik farzandini qaytarib oldiBugun, 13:02Baliq tutayotgan 11 yoshli bolaga alligator hujum qildiBaliq tutayotgan 11 yoshli bolaga alligator hujum qildiBugun, 12:12Yaqin Sharqda «katta portlash» arafasi: Tramp Eronga keng ko‘lamli zarbalar bermoqchiYaqin Sharqda «katta portlash» arafasi: Tramp Eronga keng ko‘lamli zarbalar bermoqchiBugun, 12:09Evtanaziya xavfidagi 30 beluga kiti shoshilinch qutqarilmoqdaEvtanaziya xavfidagi 30 beluga kiti shoshilinch qutqarilmoqdaBugun, 12:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda