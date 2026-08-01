Motorola ilk bor Ultra sinfidagi aqlli soatini taqdim etishga hozirlanmoqda

·121·Texno
Motorola ilk bor Ultra sinfidagi aqlli soatini taqdim etishga hozirlanmoqda
Qisqacha

Motorola kompaniyasi o'z tarixidagi ilk flagman aqlli soati bo'lgan Motorola Watch Ultra'ning rasmiy renderlarini taqdim etishga hozirlanmoqda. The Mac Observer nashrining xabar qilishicha, ushbu qurilma 46 millimetrli zanglamaydigan po'latdan yasalgan korpus, IP68 standarti hamda 50 metrgacha suv bosimiga bardosh berish xususiyati bilan jihozlanadi.

Smartfonlar bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Motorola kompaniyasi taqiluvchi gadjetlar segmentida jiddiy qadam tashlashga tayyorlanmoqda. The Mac Observer nashrining xabar berishicha, internetda Motorola Watch Ultra deb nomlangan yangi flagman aqlli soatining ilk rasmiy renderlari paydo boʻldi. Agar mazkur sizdirib yuborilgan maʼlumotlar oʻz tasdigʻini topsa, mazkur qurilma brend tarixidagi ilk Ultra sinfidagi mukofotli soatga aylanib, Samsung va Apple kabi gigantlarning shunga oʻxshash qurilmalariga asosiy raqobatchi boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eʼlon qilingan tasvirlar gadjetning tashqi koʻrinishi va dizayn jihatlariga oydinlik kiritadi. Yangi qurilma klassik uslubdagi dumaloq displey bilan jihozlanib, uning yon tarafida Motorola logotipi tushirilgan yirik aylanuvchi raqamli toj hamda qoʻshimcha jismoniy tugma joylashtirilgan. Shuningdek, soat korpusining orqa qopqogʻidagi yozuvlar uning asosiy texnik xususiyatlaridan darak beradi.

Mustahkam korpus va ilgʻor himoya

Tafsilotlarga koʻra, Motorola Watch Ultra zamonaviy 46 millimetrli zanglamaydigan poʻlatdan yasalgan korpusga ega boʻladi. Ishlab chiqaruvchi qurilmaning suv ostida ishlatilishiga alohida eʼtibor qaratgan boʻlib, u 50 metrgacha boʻlgan chuqurlikda suv bosimiga bardosh bera oladi. Shu bilan birga, korpus chang va namlikdan toʻliq himoya qiluvchi IP68 standartiga javob beradi.

Soat oʻzining avtonomligi va aloqa imkoniyatlari bilan ham eʼtibor tortadi. Qurilma zamonaviy foydalanuvchilar uchun muhim boʻlgan oʻrnatilgan GPS hamda LTE modullari bilan jihozlanadi. Bu foydalanuvchiga smartfondan uzoqda boʻlganda ham internet aloqasi va navigatsiya imkoniyatlaridan foydalanish imkonini beradi.

Dizayn va taqdimot istiqbollari

Tarqalgan suratlarda soatga taqilgan maxsus kamar ham diqqatni tortadi. U tashqi koʻrinishi boʻyicha charm kamarini eslatib, oʻziga xos qizil rangli kontrast tikuvlar bilan bezatilgan. Mutaxassislarning fikricha, kompaniya kelgusida xaridorlarga sport va boshqa uslubdagi turli xil oʻrnashuvchi kamarlarni ham taklif qilishi kutilmoqda.

Hozircha Motorola kompaniyasi Watch Ultra soatining rasmiy taqdim etilish sanasi haqida biron-bir maʼlumot eʼlon qilgani yoʻq. Shuningdek, yangi flagman gadjet qaysi davlatlar bozorlarida sotuvga chiqarilishi va uning narxi qancha boʻlishi sir saqlanmoqda. Shunga qaramay, mazkur qurilmaning paydo boʻlishi premium aqlli soatlar bozorida raqobat yanada keskinlashishidan darak beradi.

MotorolaSmartWatchTexnologiyalarGadjetlarYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellektni joriy etish muammosini hal qiluvchi startap 20 million dollar mablagʻ jalb qildiSunʼiy intellektni joriy etish muammosini hal qiluvchi startap 20 million dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 15:27Kembrij olimlari yashil suvoqdan ekologik batareya yaratdiKembrij olimlari yashil suvoqdan ekologik batareya yaratdiBugun, 15:24SJ-100 samolyotining toʻliq sinovlari joriy yil oxirigacha yakunlanadiSJ-100 samolyotining toʻliq sinovlari joriy yil oxirigacha yakunlanadiBugun, 14:26Starlink Малайзияda toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar bilan aloqani sinovdan oʻtkazadiStarlink Малайзияda toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar bilan aloqani sinovdan oʻtkazadiBugun, 13:51Sunʼiy intellekt bumsiz elektr taʼminotini izdan chiqarmoqdaSunʼiy intellekt bumsiz elektr taʼminotini izdan chiqarmoqdaBugun, 13:22Olimlar inson DNKsida yoʻqolib ketgan nomaʼlum tur izini topdiOlimlar inson DNKsida yoʻqolib ketgan nomaʼlum tur izini topdiBugun, 12:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi