Motorola ilk bor Ultra sinfidagi aqlli soatini taqdim etishga hozirlanmoqda
Motorola kompaniyasi o'z tarixidagi ilk flagman aqlli soati bo'lgan Motorola Watch Ultra'ning rasmiy renderlarini taqdim etishga hozirlanmoqda. The Mac Observer nashrining xabar qilishicha, ushbu qurilma 46 millimetrli zanglamaydigan po'latdan yasalgan korpus, IP68 standarti hamda 50 metrgacha suv bosimiga bardosh berish xususiyati bilan jihozlanadi.
Smartfonlar bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Motorola kompaniyasi taqiluvchi gadjetlar segmentida jiddiy qadam tashlashga tayyorlanmoqda. The Mac Observer nashrining xabar berishicha, internetda Motorola Watch Ultra deb nomlangan yangi flagman aqlli soatining ilk rasmiy renderlari paydo boʻldi. Agar mazkur sizdirib yuborilgan maʼlumotlar oʻz tasdigʻini topsa, mazkur qurilma brend tarixidagi ilk Ultra sinfidagi mukofotli soatga aylanib, Samsung va Apple kabi gigantlarning shunga oʻxshash qurilmalariga asosiy raqobatchi boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eʼlon qilingan tasvirlar gadjetning tashqi koʻrinishi va dizayn jihatlariga oydinlik kiritadi. Yangi qurilma klassik uslubdagi dumaloq displey bilan jihozlanib, uning yon tarafida Motorola logotipi tushirilgan yirik aylanuvchi raqamli toj hamda qoʻshimcha jismoniy tugma joylashtirilgan. Shuningdek, soat korpusining orqa qopqogʻidagi yozuvlar uning asosiy texnik xususiyatlaridan darak beradi.
Mustahkam korpus va ilgʻor himoyaTafsilotlarga koʻra, Motorola Watch Ultra zamonaviy 46 millimetrli zanglamaydigan poʻlatdan yasalgan korpusga ega boʻladi. Ishlab chiqaruvchi qurilmaning suv ostida ishlatilishiga alohida eʼtibor qaratgan boʻlib, u 50 metrgacha boʻlgan chuqurlikda suv bosimiga bardosh bera oladi. Shu bilan birga, korpus chang va namlikdan toʻliq himoya qiluvchi IP68 standartiga javob beradi.
Soat oʻzining avtonomligi va aloqa imkoniyatlari bilan ham eʼtibor tortadi. Qurilma zamonaviy foydalanuvchilar uchun muhim boʻlgan oʻrnatilgan GPS hamda LTE modullari bilan jihozlanadi. Bu foydalanuvchiga smartfondan uzoqda boʻlganda ham internet aloqasi va navigatsiya imkoniyatlaridan foydalanish imkonini beradi.
Dizayn va taqdimot istiqbollariTarqalgan suratlarda soatga taqilgan maxsus kamar ham diqqatni tortadi. U tashqi koʻrinishi boʻyicha charm kamarini eslatib, oʻziga xos qizil rangli kontrast tikuvlar bilan bezatilgan. Mutaxassislarning fikricha, kompaniya kelgusida xaridorlarga sport va boshqa uslubdagi turli xil oʻrnashuvchi kamarlarni ham taklif qilishi kutilmoqda.
Hozircha Motorola kompaniyasi Watch Ultra soatining rasmiy taqdim etilish sanasi haqida biron-bir maʼlumot eʼlon qilgani yoʻq. Shuningdek, yangi flagman gadjet qaysi davlatlar bozorlarida sotuvga chiqarilishi va uning narxi qancha boʻlishi sir saqlanmoqda. Shunga qaramay, mazkur qurilmaning paydo boʻlishi premium aqlli soatlar bozorida raqobat yanada keskinlashishidan darak beradi.
…