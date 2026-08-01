Kristian Romero Tottenxemni tark etib, Interga oʻtishga yaqin turibdi
Tottenxem jamoasi o'z sardori va yetakchi markaziy himoyachisi Kristian Romeroni Inter klubiga sotish bo'yicha kelishuvga erishdi. ESPN nashri tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, transfer summasi 40 million yevroni tashkil qiladi va tomonlar bu kelishuvga yaqin turibdi. London klubida beshta mavsumni o'tkazgan 28 yoshli Argentina terma jamoasi a'zosi yozgi transferlar davrida Shimoliy Londondan ketish istagini bildirgan edi.
Tottenxem jamoasi oʻz sardori va yetakchi markaziy himoyachisi Kristian Romeroni Inter klubiga sotish boʻyicha kelishuvga erishdi. ESPN nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, transfer summasi 40 million yevroni (taxminan 34 million funt sterling) tashkil qiladi va tomonlar kelishuvga yaqin turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
28 yoshli Argentina terma jamoasi aʼzosi London klubida beshta mavsumni oʻtkazdi. U oʻtgan yili Son Xyon Min ketganidan soʻng sobiq bosh murabbiy Tomas Frank tomonidan jamoa sardori etib tayinlangan edi. Biroq yozgi transferlar davrida futbolchi Shimoliy Londondan ketish istagini bildirgan.
Roberto De Zerbi va futbolchining qaroriTottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi jamoa sardorining yangi chaqiruvlarni qabul qilish istagini hurmat qilishini ochiqchasiga tasdiqladi. Mutaxassis aprel oyida klubga kelganida futbolchilar bilan oʻziga xos kelishuvga erishganini esga oldi.
De Zerbining soʻzlariga koʻra, u futbolchilarga jamoani ligada saqlab qolishga yordam bersalar, kelgusida ularning transferiga qarshilik qilmasligini aytgan. Shuningdek, murabbiy Romeroning xulq-atvori va hurmatini yuqori baholab, uning ketish istagi boʻlajak jahon chempionatiga tayyorgarlik koʻrish bilan bogʻliq emasligini taʼkidladi.
Transfer tafsilotlari va raqobatA Seriya vakili Inter asosiy daʼvogarga aylanishidan avval, argentinalik himoyachiga Ispaniyaning grand klublari — Barselona va Atletiko Madrid tomonidan ham qiziqish bildirilgan edi. Biroq La Liga jamoalarining urinishlari natija bermadi va futbolchi Italiyaga yoʻl olishga yaqin turibdi.
Tottenxem rahbariyati esa himoya chizigʻini oldindan kuchaytirishga ulgurdi. Londonliklar yozgi transfer oynasi vaqtida markaziy himoyachilar Yan Paul van Xeke hamda Markos Senesining transferlarini rasmiylashtirib, Romeroning oʻrnini egallashi mumkin boʻlgan futbolchilarni safiga qoʻshib oldi.
…