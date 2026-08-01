Kristian Romero Tottenxemni tark etib, Interga oʻtishga yaqin turibdi

·23·Sport
Kristian Romero Tottenxemni tark etib, Interga oʻtishga yaqin turibdi
Qisqacha

Tottenxem jamoasi o'z sardori va yetakchi markaziy himoyachisi Kristian Romeroni Inter klubiga sotish bo'yicha kelishuvga erishdi. ESPN nashri tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, transfer summasi 40 million yevroni tashkil qiladi va tomonlar bu kelishuvga yaqin turibdi. London klubida beshta mavsumni o'tkazgan 28 yoshli Argentina terma jamoasi a'zosi yozgi transferlar davrida Shimoliy Londondan ketish istagini bildirgan edi.

Tottenxem jamoasi oʻz sardori va yetakchi markaziy himoyachisi Kristian Romeroni Inter klubiga sotish boʻyicha kelishuvga erishdi. ESPN nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, transfer summasi 40 million yevroni (taxminan 34 million funt sterling) tashkil qiladi va tomonlar kelishuvga yaqin turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

28 yoshli Argentina terma jamoasi aʼzosi London klubida beshta mavsumni oʻtkazdi. U oʻtgan yili Son Xyon Min ketganidan soʻng sobiq bosh murabbiy Tomas Frank tomonidan jamoa sardori etib tayinlangan edi. Biroq yozgi transferlar davrida futbolchi Shimoliy Londondan ketish istagini bildirgan.

Roberto De Zerbi va futbolchining qarori

Tottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi jamoa sardorining yangi chaqiruvlarni qabul qilish istagini hurmat qilishini ochiqchasiga tasdiqladi. Mutaxassis aprel oyida klubga kelganida futbolchilar bilan oʻziga xos kelishuvga erishganini esga oldi.

De Zerbining soʻzlariga koʻra, u futbolchilarga jamoani ligada saqlab qolishga yordam bersalar, kelgusida ularning transferiga qarshilik qilmasligini aytgan. Shuningdek, murabbiy Romeroning xulq-atvori va hurmatini yuqori baholab, uning ketish istagi boʻlajak jahon chempionatiga tayyorgarlik koʻrish bilan bogʻliq emasligini taʼkidladi.

Transfer tafsilotlari va raqobat

A Seriya vakili Inter asosiy daʼvogarga aylanishidan avval, argentinalik himoyachiga Ispaniyaning grand klublari — Barselona va Atletiko Madrid tomonidan ham qiziqish bildirilgan edi. Biroq La Liga jamoalarining urinishlari natija bermadi va futbolchi Italiyaga yoʻl olishga yaqin turibdi.

Tottenxem rahbariyati esa himoya chizigʻini oldindan kuchaytirishga ulgurdi. Londonliklar yozgi transfer oynasi vaqtida markaziy himoyachilar Yan Paul van Xeke hamda Markos Senesining transferlarini rasmiylashtirib, Romeroning oʻrnini egallashi mumkin boʻlgan futbolchilarni safiga qoʻshib oldi.

Kristian RomeroTottenxemInterRoberto De ZerbiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bavariya uch nafar futbolchini sotuvga qoʻydi va tarkibni yangilamoqdaBavariya uch nafar futbolchini sotuvga qoʻydi va tarkibni yangilamoqdaBugun, 13:38Real Madrid Vinisius Juniorni sotuvga qoʻyishi mumkinReal Madrid Vinisius Juniorni sotuvga qoʻyishi mumkinBugun, 13:19Romario Franco Baresini oʻz faoliyatidagi eng qiyin raqib deb atadiRomario Franco Baresini oʻz faoliyatidagi eng qiyin raqib deb atadiBugun, 12:56Niko Uilyams shaxsiy hayotida keskin burilish: 2 yillik sevgi qissasi nega yakun topdi?Niko Uilyams shaxsiy hayotida keskin burilish: 2 yillik sevgi qissasi nega yakun topdi?Bugun, 12:54Ayaks Germaniya terma jamoasi yarimhimoyachisi Yulian Brandtni oʻz safiga qoʻshib oldiAyaks Germaniya terma jamoasi yarimhimoyachisi Yulian Brandtni oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 12:34Emers Fae Kot-d'Ivuar terma jamoasini tark etdi — Oltin era yakunlandimi?Emers Fae Kot-d'Ivuar terma jamoasini tark etdi — Oltin era yakunlandimi?Bugun, 12:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda