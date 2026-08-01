Manchester Yunayted Fransishku Konseysau transferi ustida ishlamoqda
Angliyaning Manchester Yunayted klubi yozgi transferlar mavsumida o‘z hujum chizig‘ini kuchaytirish maqsadida Turinning Yuventus jamoasi qanot futbolchisi Fransishku Konseysauni o‘z safiga qo‘shib olishga jiddiy kirishdi. Sportmediaset nashri tarqatgan maʼlumotlarga ko‘ra, ingliz grandi portugaliyalik iqtidor egasini qo‘lga kiritish uchun naqd pul va futbolchi almashinuvidan iborat ulkan bitim tuzishga tayyorlanmoqda. Ushbu qadam jamoaning hujum salohiyatini yanada oshirish yo‘lidagi muhim qadamlardan biri sifatida ko‘rilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda Manchester Yunayted rahbariyati transfer poygasida yetakchilik qilmoqda, garchi Liverpul klubi ham vaziyatni diqqat bilan kuzatib borayotgan bo‘lsa-da, «qizil iblislar» eng qatʼiy daʼvogar bo‘lib turibdi. Fransishku Konseysau 2024-yilning yozida Portu jamoasidan Turin klubiga ijara asosida kelib qo‘shilgan edi. Shundan so‘ng, u o‘zining yorqin o‘yinlari evaziga Yuventusning asosiy figuralaridan biriga aylandi va klub uni 30 million yevro evaziga to‘liq sotib oldi.
Transfer tafsilotlari va moliyaviy shartlarItaliya OAV xabarlariga ko‘ra, Yuventus Fransishku Konseysauning transfer qiymatini 50 milliondan 60 million yevrogacha baholamoqda. Biroq, agar ingliz klubi bitimga o‘z futbolchisini kiritishga rozi bo‘lsa, umumiy naqd pul miqdori sezilarli darajada kamayishi mumkin. Manchester Yunayted transfer narxini pasaytirish uchun 30 million yevro bilan birgalikda o‘z safida asosiy o‘rinni yo‘qotgan niderlandiyalik hujumchi Joshua Zirkzeeni taklif qilishga tayyor ekanini bildirgan.
Joshua Zirkzeening Manchesterdagi ishlari kutilganidek ketmayapti va u Italiya futboliga qaytishni mamnuniyat bilan qabul qilishi kutilmoqda. O‘z navbatida, Yuventus bosh murabbiyi Luchano Spalletti hujum chizig‘ini kuchaytirish uchun yangi futbolchi qidirmoqda va Zirkzeening o‘yin uslubini yuqori baholaydi. Bu esa mazkur futbolchi almashinuvini A Seriya giganti uchun ham o‘ta jozibali variantga aylantiradi.
Muzokaralar va kelajakdagi rejalarIkki Yevropa grandi o‘rtasidagi muzokaralar jarayonida taniqli agent Xorxe Mendesh faol vositachilik qilmoqda. U barcha tomonlar uchun ham moliyaviy, ham taktik jihatdan manfaatli yechim topish ustida qattiq ishlamoqda. Mendesh yaqin kunlarda Kontinassadagi Yuventus qarorgohiga rasmiy taklifni taqdim etishi kutilmoqda.
Taklif etilayotgan ushbu almashinuv strukturasi har ikki klubning manfaatlariga to‘la mos kelishi taxmin qilinmoqda. Fransishku Konseysauning transferi Manchester Yunayted bosh murabbiyiga o‘ta dinamik qanot o‘yinchisini olib kelish imkonini bersa, Yuventus o‘z navbatida pul mablag‘i bilan birga A Seriya tajribasiga ega hujumchini qo‘lga kiritadi.
…