Manchester Yunayted Fransishku Konseysau transferi ustida ishlamoqda

·0·Sport
Manchester Yunayted Fransishku Konseysau transferi ustida ishlamoqda

Angliyaning Manchester Yunayted klubi yozgi transferlar mavsumida o‘z hujum chizig‘ini kuchaytirish maqsadida Turinning Yuventus jamoasi qanot futbolchisi Fransishku Konseysauni o‘z safiga qo‘shib olishga jiddiy kirishdi. Sportmediaset nashri tarqatgan maʼlumotlarga ko‘ra, ingliz grandi portugaliyalik iqtidor egasini qo‘lga kiritish uchun naqd pul va futbolchi almashinuvidan iborat ulkan bitim tuzishga tayyorlanmoqda. Ushbu qadam jamoaning hujum salohiyatini yanada oshirish yo‘lidagi muhim qadamlardan biri sifatida ko‘rilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Manchester Yunayted rahbariyati transfer poygasida yetakchilik qilmoqda, garchi Liverpul klubi ham vaziyatni diqqat bilan kuzatib borayotgan bo‘lsa-da, «qizil iblislar» eng qatʼiy daʼvogar bo‘lib turibdi. Fransishku Konseysau 2024-yilning yozida Portu jamoasidan Turin klubiga ijara asosida kelib qo‘shilgan edi. Shundan so‘ng, u o‘zining yorqin o‘yinlari evaziga Yuventusning asosiy figuralaridan biriga aylandi va klub uni 30 million yevro evaziga to‘liq sotib oldi.

Transfer tafsilotlari va moliyaviy shartlar

Italiya OAV xabarlariga ko‘ra, Yuventus Fransishku Konseysauning transfer qiymatini 50 milliondan 60 million yevrogacha baholamoqda. Biroq, agar ingliz klubi bitimga o‘z futbolchisini kiritishga rozi bo‘lsa, umumiy naqd pul miqdori sezilarli darajada kamayishi mumkin. Manchester Yunayted transfer narxini pasaytirish uchun 30 million yevro bilan birgalikda o‘z safida asosiy o‘rinni yo‘qotgan niderlandiyalik hujumchi Joshua Zirkzeeni taklif qilishga tayyor ekanini bildirgan.

Joshua Zirkzeening Manchesterdagi ishlari kutilganidek ketmayapti va u Italiya futboliga qaytishni mamnuniyat bilan qabul qilishi kutilmoqda. O‘z navbatida, Yuventus bosh murabbiyi Luchano Spalletti hujum chizig‘ini kuchaytirish uchun yangi futbolchi qidirmoqda va Zirkzeening o‘yin uslubini yuqori baholaydi. Bu esa mazkur futbolchi almashinuvini A Seriya giganti uchun ham o‘ta jozibali variantga aylantiradi.

Muzokaralar va kelajakdagi rejalar

Ikki Yevropa grandi o‘rtasidagi muzokaralar jarayonida taniqli agent Xorxe Mendesh faol vositachilik qilmoqda. U barcha tomonlar uchun ham moliyaviy, ham taktik jihatdan manfaatli yechim topish ustida qattiq ishlamoqda. Mendesh yaqin kunlarda Kontinassadagi Yuventus qarorgohiga rasmiy taklifni taqdim etishi kutilmoqda.

Taklif etilayotgan ushbu almashinuv strukturasi har ikki klubning manfaatlariga to‘la mos kelishi taxmin qilinmoqda. Fransishku Konseysauning transferi Manchester Yunayted bosh murabbiyiga o‘ta dinamik qanot o‘yinchisini olib kelish imkonini bersa, Yuventus o‘z navbatida pul mablag‘i bilan birga A Seriya tajribasiga ega hujumchini qo‘lga kiritadi.

Manchester YunaytedYuventusFransishku KonseysauJoshua ZirkzeeTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marselino Saudiya Arabistonining Al-Ahli klubini boshqarishi mumkinMarselino Saudiya Arabistonining Al-Ahli klubini boshqarishi mumkinBugun, 14:53Kristian Romero Tottenxemni tark etib, Interga oʻtishga yaqin turibdiKristian Romero Tottenxemni tark etib, Interga oʻtishga yaqin turibdiBugun, 14:16Bavariya uch nafar futbolchini sotuvga qoʻydi va tarkibni yangilamoqdaBavariya uch nafar futbolchini sotuvga qoʻydi va tarkibni yangilamoqdaBugun, 13:38Real Madrid Vinisius Juniorni sotuvga qoʻyishi mumkinReal Madrid Vinisius Juniorni sotuvga qoʻyishi mumkinBugun, 13:19Romario Franco Baresini oʻz faoliyatidagi eng qiyin raqib deb atadiRomario Franco Baresini oʻz faoliyatidagi eng qiyin raqib deb atadiBugun, 12:56Niko Uilyams shaxsiy hayotida keskin burilish: 2 yillik sevgi qissasi nega yakun topdi?Niko Uilyams shaxsiy hayotida keskin burilish: 2 yillik sevgi qissasi nega yakun topdi?Bugun, 12:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda