Jamshid Saidov yana «Qizilqum» jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi
Yurtimiz futbol olamida navbatdagi muhim va kutilgan murabbiylik rokkadasi yuz berdi. O‘zbekiston Superligasida o‘z o‘rniga ega bo‘lgan, Navoiy viloyatining bosh jamoasi hisoblangan «Qizilqum» klubi rahbariyati bosh murabbiylik kursisini tajribali va mahalliy muxlislarga juda yaxshi tanish bo‘lgan mutaxassisga topshirishga qaror qildi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, taniqli murabbiy Jamshid Saidov navoiyliklarning yangi bosh murabbiyi sifatida ish boshladi.
Jamshid Saidov ushbu taklifni qabul qilgunga qadar, joriy mavsum davomida Toshkentning mashhur «Lokomotiv» jamoasida murabbiylar shtabida yordamchi mutaxassis sifatida izchil faoliyat yuritib kelayotgan edi. Navoiy klubi rahbariyati hamda tajribali murabbiy o‘rtasidagi muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlanib, tomonlar joriy mavsumning yakuniga qadar mo‘ljallangan rasmiy mehnat shartnomasiga imzo chekishdi. Endilikda yangi bosh murabbiy zimmasiga jamoani turnir jadvalida yuqori pog‘onalarga olib chiqish va muxlislar kutgan chiroyli o‘yinni shakllantirish vazifasi yuklanadi.
E’tiborli va ahamiyatli jihati shundaki, bu Jamshid Saidovning Navoiy vohasiga ilk tashrifi emas. Tajribali mutaxassis bundan avval ham, ya’ni 2023–2024 yilgi mavsumlar davomida «Qizilqum» klubida bosh murabbiy sifatida muvaffaqiyatli mehnat qilgan va mahalliy ishqibozlarning qalbidan chuqur joy olgan edi. Uning jamoaga qaytarilishi muxlislar tomonidan juda iliq va quvonch bilan kutib olindi.
Ma’lumot o‘rnida eslatib o‘tish joizki, bundan bir necha kun avval «oltin izlovchilar» rahbariyati qoniqarsiz natijalar sababli avvalgi bosh murabbiy Akmal Rustamov bilan do‘stona xayrlashib, uni rasman iste’foga chiqargan edi. Jamshid Saidovning kelishi jamoada yangi nafas va yangi g‘alabalar davrini boshlab berishiga umid qilamiz. Biz esa o‘z navbatida yangi murabbiyga «Qizilqum» bilan bo‘lajak shiddatli bahslarda faqat omad va zafarlar tilaymiz!
Superligamizning eng qaynoq transfer yangiliklari va o‘zbek futboliga oid eng ishonchli, eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…