Jamshid Saidov yana «Qizilqum» jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi

·1·Sport
Jamshid Saidov yana «Qizilqum» jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi

Yurtimiz futbol olamida navbatdagi muhim va kutilgan murabbiylik rokkadasi yuz berdi. O‘zbekiston Superligasida o‘z o‘rniga ega bo‘lgan, Navoiy viloyatining bosh jamoasi hisoblangan «Qizilqum» klubi rahbariyati bosh murabbiylik kursisini tajribali va mahalliy muxlislarga juda yaxshi tanish bo‘lgan mutaxassisga topshirishga qaror qildi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, taniqli murabbiy Jamshid Saidov navoiyliklarning yangi bosh murabbiyi sifatida ish boshladi.

Jamshid Saidov ushbu taklifni qabul qilgunga qadar, joriy mavsum davomida Toshkentning mashhur «Lokomotiv» jamoasida murabbiylar shtabida yordamchi mutaxassis sifatida izchil faoliyat yuritib kelayotgan edi. Navoiy klubi rahbariyati hamda tajribali murabbiy o‘rtasidagi muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlanib, tomonlar joriy mavsumning yakuniga qadar mo‘ljallangan rasmiy mehnat shartnomasiga imzo chekishdi. Endilikda yangi bosh murabbiy zimmasiga jamoani turnir jadvalida yuqori pog‘onalarga olib chiqish va muxlislar kutgan chiroyli o‘yinni shakllantirish vazifasi yuklanadi.

E’tiborli va ahamiyatli jihati shundaki, bu Jamshid Saidovning Navoiy vohasiga ilk tashrifi emas. Tajribali mutaxassis bundan avval ham, ya’ni 2023–2024 yilgi mavsumlar davomida «Qizilqum» klubida bosh murabbiy sifatida muvaffaqiyatli mehnat qilgan va mahalliy ishqibozlarning qalbidan chuqur joy olgan edi. Uning jamoaga qaytarilishi muxlislar tomonidan juda iliq va quvonch bilan kutib olindi.

Ma’lumot o‘rnida eslatib o‘tish joizki, bundan bir necha kun avval «oltin izlovchilar» rahbariyati qoniqarsiz natijalar sababli avvalgi bosh murabbiy Akmal Rustamov bilan do‘stona xayrlashib, uni rasman iste’foga chiqargan edi. Jamshid Saidovning kelishi jamoada yangi nafas va yangi g‘alabalar davrini boshlab berishiga umid qilamiz. Biz esa o‘z navbatida yangi murabbiyga «Qizilqum» bilan bo‘lajak shiddatli bahslarda faqat omad va zafarlar tilaymiz!

Superligamizning eng qaynoq transfer yangiliklari va o‘zbek futboliga oid eng ishonchli, eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jamie Carragher: Jud Bellingem JCh-2026da zaxirada qolishi mumkinJamie Carragher: Jud Bellingem JCh-2026da zaxirada qolishi mumkinBugun, 16:36Roberto Carlos: Lionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ham oʻynashi mumkinRoberto Carlos: Lionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ham oʻynashi mumkinBugun, 15:58Josko Gvardiol Bavariya taklifini rad etib Manchester Siti bilan shartnomani uzaytirmoqdaJosko Gvardiol Bavariya taklifini rad etib Manchester Siti bilan shartnomani uzaytirmoqdaBugun, 15:39Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi ma’lum bo‘ldi...Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi ma’lum bo‘ldi...Bugun, 15:39Shomurodov faoliyatini Turkiyaning superklubida davom ettirishi kutilmoqdaShomurodov faoliyatini Turkiyaning superklubida davom ettirishi kutilmoqdaBugun, 15:37Chelsi yulduzlari Madonna suratga olgan gʻalati qisqa metrajli filmda koʻrinish berdiChelsi yulduzlari Madonna suratga olgan gʻalati qisqa metrajli filmda koʻrinish berdiBugun, 15:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...