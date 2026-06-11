«Fenerbahche» Shomurodov transferi bo‘yicha muzokaralarni boshlab yubordi...
O‘zbek futbolining haqiqiy faxri, milliy terma jamoamiz sardori Eldor Shomurodov atrofidagi transfer shov-shuvlari yangi va o‘ta qiziqarli pallada davom etmoqda. Yaqindagina saytimiz orqali Turkiyaning afsonaviy «Fenerbahche» klubi xo‘jayini Aziz Yildirim mahoratli hujumchimizning o‘yinlariga shaxsan qiziqish bildirayotgani haqida xabar bergan edik. Bugun esa Istanbul grandi bu borada amaliy qadamlarni tashlashga kirishdi.
Turkiya sport matbuotining so‘nggi ma’lumotlariga ko‘ra, naqd 12 yildan buyon mamlakat chempionlik shohsupasiga chiqa olmayotgan va ushbu qora an’anaga chek qo‘yishga bel bog‘lagan «Fenerbahche» Eldor Shomurodovni o‘z safiga qo‘shib olish uchun chin ahd qilgan. Nufuzli xorij manbalaridan biri — «politikam.com» saytining yozishicha, klub mutasaddilari o‘tgan mavsumda «Istanbul Bashakshehir» libosida chinakam porlagan yulduz forvardimizning transferi bo‘yicha rasmiy muzokaralar stoliga o‘tirgan. Quyida ushbu olamshumul kelishuvning barcha tafsilotlari bilan tanishtiramiz.
44 ta uchrashuvda 23 ta gol: Barqarorlik va kuch timsoli
Okean ortidagi Jahon chempionatida ishtirok etayotgan 30 yoshli hamyurtimiz yakunlangan mavsum davomida ham Turkiya Superligasida, ham mamlakat kubogi bahslarida «Istanbul Bashakshehir» jamoasining yengilmas va asosiy zarbdor kuchiga aylandi. Shomurodov 2025-2026 yilgi mavsumda barcha musobaqalarda jami 44 ta uchrashuvda yashil maydonga tushib, raqiblar darvozasini 23 marotaba ishg‘ol etdi va o‘z faoliyatidagi eng samarali, porloq davrlardan birini o‘tkazdi.
Ayniqsa, Eldorning gol sezish qobiliyati, sovuqqonligi va raqib jarima maydonchasi ichida himoyachilar ustidan o‘rnatgan jismoniy ustunligi Turkiya futbolida katta taassurot qoldirdi. Shu sababli ham mashhur Istanbul klubi o‘zbek forvardini oldingi chiziqdagi rotatsiyani kuchaytirish uchun eng munosib nomzod sifatida ko‘rmoqda.
Istanbul grandining transfer strategiyasi va 10 millionlik to‘siq
Xabarlarga ko‘ra, «Fenerbahche» klubi sport bo‘limi rahbariyati Eldor Shomurodovdan jamoada «uchinchi hujumchi» sifatida foydalanishni rejalashtirmoqda. U asosiy tarkib forvardlariga muqobil variant bo‘lishi va jamoa ichidagi sog‘lom raqobatni yuqori darajaga ko‘tarishi kutilyapti. Zero, Eldorning ham hujum markazida, ham har ikki qanotda birdek xavfli harakat qila olishi yangi klubning ko‘p qirrali taktik rejalariga to‘liq mos keladi.
Biroq «Istanbul Bashakshehir» klubi o‘z to‘purarini osonlikcha qo‘yib yubormoqchi emas. Joriy mavsum yakunida uning transfer bahosi sezilarli darajada oshganidan unumli foydalanib qolmoqchi bo‘lgan klub rahbariyati o‘zbek hujumchisi uchun taxminan 10 million yevro miqdorida mablag‘ talab qilmoqda.
«Roma»dan «Fenerbahche» ostonasigacha bo‘lgan yo‘l
Eslatib o‘tish joizki, Eldor Shomurodov o‘tgan yilning yozida Italiyaning mashhur «Roma» klubidan 3 million yevro evaziga «Bashakshehir»ga bir mavsumlik ijaraga berilgan edi. Istanbulliklar dastlabki kelishuv bandlaridan unumli foydalanib, mavsum yakunida Rim klubiga yana 2,8 million yevro to‘ladilar va hujumchini to‘liq sotib olish huquqini qo‘lga kiritdilar.
Dunyoga mashhur «Transfermarkt» portali taqdim etgan so‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, o‘zbek hujumchisi hozirgi jamoasi bilan 2029 yilning 30 iyuniga qadar mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolagan. Ekspertlar Eldorning sermahsul mavsumini inobatga olib, uning bozor qiymatini 5 million yevrodan 7 million yevrogacha ko‘tarishdi. Endilikda «Fenerbahche» o‘z oldiga qo‘ygan oliy maqsadga erishish uchun yaqin kunlarda hamshaharlari bilan muzokaralarning ikkinchi raundini davom ettiradi. Sevimli futbolchimizga bu transfer omad va yangi zafarlar olib kelishini tilab qolamiz!
Eldor Shomurodovning «Fenerbahche»ga o‘tish tafsilotlari, Aziz Yildirimning yangi rejalari va Turkiya Superligasining eng issiq, eksklyuziv transfer yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…