Marc Casado Barselona bilan xayrlashishga qaror qildi
Barselona yarim himoyachisi Marc Casado joriy yozgi transfer oynasida Kataloniya klubini tark etish boʻyicha rahbariyat bilan kelishuvga erishdi. Hansi Flick qoʻl ostida yetarli oʻyin amaliyotiga ega boʻlmayotgan futbolchi oʻz agenti Jorge Mendesga munosib takliflarni koʻrib chiqish boʻyicha koʻrsatma bergan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Gavi va Marc Bernal jarohatdan qaytganidan soʻng, Casado tarkibdagi raqobatda sezilarli darajada ortda qoldi. Hansi Flick oʻzining vertikal va yuqori intensivlikka asoslangan tizimida boshqa futbolchilarga ishonch bildirmoqda. La Masia tarbiyalanuvchisi boʻlgan 22 yoshli yarim himoyachi ayni damda markazda Pedri, Gavi, Frenkie de Jong va Marc Bernaldan keyingi beshinchi tanlovga aylanib qolgan.
MARCA nashrining xabar berishicha, Barselona sport direktori va Jorge Mendes transferning iqtisodiy shartlarini belgilab olishgan. Klub futbolchi uchun taxminan 25 million yevro miqdorida narx belgiladi. Kataloniyaliklar moliyaviy feyr-pley qoidalariga amal qilish va balansni tiklash uchun sotuvni 30-iyunga qadar yakunlashni maqsad qilgan.
Hozirda futbolchi uchun ikkita aniq taklif mavjud. Ulardan biri Yevropaning nufuzli chempionatida ishtirok etuvchi klubdan boʻlsa, ikkinchisi Saudiya Arabistoni Pro-ligasidan tushgan moliyaviy jihatdan juda manfaatli taklifdir. Har ikki tomon ham Barselona talab qilayotgan summani toʻlashga tayyor, yakuniy qarorni esa futbolchining oʻzi qabul qiladi.
…