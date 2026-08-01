Samsung xabariga koʻra, xotira chiplari taqchilligi 2028-yilgacha davom etadi
Jahon bozorida xotira chiplari taqchilligi muammosi kamida 2028-yilgacha o'z ta'sirini saqlab qolishi kutilmoqda. Bu vaziyatga asosiy sabab sifatida sun'iy intellekt tizimlarini ishlab chiquvchi yirik kompaniyalarning cheksiz va tobora ortib borayotgan talabi ko'rsatilmoqda. Yuzaga kelgan tanqislik va butlovchi qismlarning qimmatlashuvi o'z navbatida Galaxy smartfonlari va planshetlarining ayrim modellari hamda NVIDIA videochiziqlari narxining oshishiga olib keldi.
Jahon bozorida xotira chiplari taqchilligi kutilganidan ham uzoqroq davom etib, kamida 2028-yilgacha oʻz taʼsirini yoʻqotmasligi mumkin. Samsung kompaniyasi taqdim etgan soʻnggi moliyaviy hisobot va tahliliy maʼlumotlarga tayangan holda, ushbu global muammo nafaqat yarimoʻtkazgichlar bozoriga, balki butun isteʼmol elektronikasi hamda shaxsiy kompyuterlar segmentiga ham jiddiy taʼsir koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Samsung rasmiylarining taʼkidlashicha, vaziyatning keskinlashuviga asosiy sabab sunʼiy intellekt tizimlarini ishlab chiquvchi yirik kompaniyalarning cheksiz va tobora ortib borayotgan talabidir. Yuqori unumdorlikka ega sunʼiy intellekt serverlari hamda maʼlumotlar markazlari ulkan hajmda DRAM va boshqa turdagi xotira turlarini talab qilmoqda. Natijada mavjud ishlab chiqarish quvvatlari aynan shu sohaga yoʻnaltirilmoqda.
Uzoq muddatli shartnomalar va bozor oʻzgarishlariBozordagi yuqori talab fonida yirik sunʼiy intellekt oʻyinchilari kelgusidagi yetkazib berish hajmlarini oldindan band qilib, Samsung bilan koʻp yillik shartnomalar tuzmoqda. Ushbu yondashuv kompaniyaga ishlab chiqarish hajmini kengaytirishni rejalashtirish imkonini bersa-da, anʼanaviy bozor uchun keskin narx tebranishlari xavfini saqlab qolmoqda. Samsung 2027-yilda ham vaziyat yanada murakkablashishi mumkinligini istisno etmayapti.
Bunday tendensiya Samsung uchun ikki tomonlama natija bermoqda. Bir tomondan, yarimoʻtkazgichlar bozoridagi qimmatlashuv tufayli kompaniyaning tegishli boʻlimi rekord darajadagi daromad koʻrdi. Boshqa tomondan, butlovchi qismlarning qimmatlashgani smartfonlar, planshetlar va televizorlar ishlab chiqaruvchi boʻlinmalar foydaliligiga salbiy taʼsir koʻrsatdi.
Isteʼmolchilar va texnologiya bozoriga taʼsiriXotira yetishmovchiligining salbiy oqibatlari oddiy xaridorlarga ham yetib keldi. Samsung qisman qoʻshimcha xarajatlarni qoplash uchun Galaxy smartfonlari va planshetlarining ayrim modellarining narxini oshirishga majbur boʻldi. Biroq kompaniyaning oʻzi tan olishicha, qurilmalar narxining oshishi oxir-oqibat talabning pasayishiga olib kelmoqda.
Muammo faqat mobil qurilmalar bilan cheklanib qolayotgani yoʻq. Tahlilchilarning fikricha, xotira taqchilligi boshqa yetakchi texnologiya gigantlariga ham zanjirli reaksiya sifatida taʼsir qilmoqda. Jumladan, NVIDIA oʻz videochiziqlari narxini 10–30 foizga oshirgani oʻyin kompyuterlari va noutbuklarining yakuniy qiymatiga ham oʻz taʼsirini oʻtkazishi muqarrar.
Hozirgi sharoitda isteʼmol elektronikasi ishlab chiqaruvchilari sunʼiy intellekt serverlari uchun ajratilayotgan cheklangan qoldiq resurslar uchun oʻzaro raqobatlashishga majbur boʻlmoqda. Mutaxassislar yaqin yillarda xotira chiplari bozori barqarorlashishini kutish qiyinligini va narxlar yuqori darajada qolishini taxmin qilmoqda.
…