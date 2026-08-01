Samsung xabariga koʻra, xotira chiplari taqchilligi 2028-yilgacha davom etadi

·24·Texno
Samsung xabariga koʻra, xotira chiplari taqchilligi 2028-yilgacha davom etadi
Qisqacha

Jahon bozorida xotira chiplari taqchilligi muammosi kamida 2028-yilgacha o'z ta'sirini saqlab qolishi kutilmoqda. Bu vaziyatga asosiy sabab sifatida sun'iy intellekt tizimlarini ishlab chiquvchi yirik kompaniyalarning cheksiz va tobora ortib borayotgan talabi ko'rsatilmoqda. Yuzaga kelgan tanqislik va butlovchi qismlarning qimmatlashuvi o'z navbatida Galaxy smartfonlari va planshetlarining ayrim modellari hamda NVIDIA videochiziqlari narxining oshishiga olib keldi.

Jahon bozorida xotira chiplari taqchilligi kutilganidan ham uzoqroq davom etib, kamida 2028-yilgacha oʻz taʼsirini yoʻqotmasligi mumkin. Samsung kompaniyasi taqdim etgan soʻnggi moliyaviy hisobot va tahliliy maʼlumotlarga tayangan holda, ushbu global muammo nafaqat yarimoʻtkazgichlar bozoriga, balki butun isteʼmol elektronikasi hamda shaxsiy kompyuterlar segmentiga ham jiddiy taʼsir koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Samsung rasmiylarining taʼkidlashicha, vaziyatning keskinlashuviga asosiy sabab sunʼiy intellekt tizimlarini ishlab chiquvchi yirik kompaniyalarning cheksiz va tobora ortib borayotgan talabidir. Yuqori unumdorlikka ega sunʼiy intellekt serverlari hamda maʼlumotlar markazlari ulkan hajmda DRAM va boshqa turdagi xotira turlarini talab qilmoqda. Natijada mavjud ishlab chiqarish quvvatlari aynan shu sohaga yoʻnaltirilmoqda.

Uzoq muddatli shartnomalar va bozor oʻzgarishlari

Bozordagi yuqori talab fonida yirik sunʼiy intellekt oʻyinchilari kelgusidagi yetkazib berish hajmlarini oldindan band qilib, Samsung bilan koʻp yillik shartnomalar tuzmoqda. Ushbu yondashuv kompaniyaga ishlab chiqarish hajmini kengaytirishni rejalashtirish imkonini bersa-da, anʼanaviy bozor uchun keskin narx tebranishlari xavfini saqlab qolmoqda. Samsung 2027-yilda ham vaziyat yanada murakkablashishi mumkinligini istisno etmayapti.

Bunday tendensiya Samsung uchun ikki tomonlama natija bermoqda. Bir tomondan, yarimoʻtkazgichlar bozoridagi qimmatlashuv tufayli kompaniyaning tegishli boʻlimi rekord darajadagi daromad koʻrdi. Boshqa tomondan, butlovchi qismlarning qimmatlashgani smartfonlar, planshetlar va televizorlar ishlab chiqaruvchi boʻlinmalar foydaliligiga salbiy taʼsir koʻrsatdi.

Isteʼmolchilar va texnologiya bozoriga taʼsiri

Xotira yetishmovchiligining salbiy oqibatlari oddiy xaridorlarga ham yetib keldi. Samsung qisman qoʻshimcha xarajatlarni qoplash uchun Galaxy smartfonlari va planshetlarining ayrim modellarining narxini oshirishga majbur boʻldi. Biroq kompaniyaning oʻzi tan olishicha, qurilmalar narxining oshishi oxir-oqibat talabning pasayishiga olib kelmoqda.

Muammo faqat mobil qurilmalar bilan cheklanib qolayotgani yoʻq. Tahlilchilarning fikricha, xotira taqchilligi boshqa yetakchi texnologiya gigantlariga ham zanjirli reaksiya sifatida taʼsir qilmoqda. Jumladan, NVIDIA oʻz videochiziqlari narxini 10–30 foizga oshirgani oʻyin kompyuterlari va noutbuklarining yakuniy qiymatiga ham oʻz taʼsirini oʻtkazishi muqarrar.

Hozirgi sharoitda isteʼmol elektronikasi ishlab chiqaruvchilari sunʼiy intellekt serverlari uchun ajratilayotgan cheklangan qoldiq resurslar uchun oʻzaro raqobatlashishga majbur boʻlmoqda. Mutaxassislar yaqin yillarda xotira chiplari bozori barqarorlashishini kutish qiyinligini va narxlar yuqori darajada qolishini taxmin qilmoqda.

SamsungXotira chiplariSunʼiy intellektDRAMNvidia
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mashhur overkloker kompyuter sovutish tizimiga metrli quvur oʻrnatdiMashhur overkloker kompyuter sovutish tizimiga metrli quvur oʻrnatdiBugun, 22:54Sam Altman oilaviy tarbiya jarayonida ChatGPTʼdan foydalanishni targʻib qilmoqdaSam Altman oilaviy tarbiya jarayonida ChatGPTʼdan foydalanishni targʻib qilmoqdaBugun, 22:27Ispaniya IRIS2 yevropa kosmik loyihasiga 2,3 milliard dollargacha mablagʻ ajratadiIspaniya IRIS2 yevropa kosmik loyihasiga 2,3 milliard dollargacha mablagʻ ajratadiBugun, 21:51Xiaomi oʻta chidamli Mijia Giant Power Saving Pro konditsionerlarini chiqardiXiaomi oʻta chidamli Mijia Giant Power Saving Pro konditsionerlarini chiqardiBugun, 21:21Smartfondagi chalgʻituvchi ilovalarni jismoniy qulflash qurilmasi yaratildiSmartfondagi chalgʻituvchi ilovalarni jismoniy qulflash qurilmasi yaratildiBugun, 20:56NASA va xususiy kompaniyalar Oyda bazalar qurish uchun texnologiya yaratmoqdaNASA va xususiy kompaniyalar Oyda bazalar qurish uchun texnologiya yaratmoqdaBugun, 20:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi