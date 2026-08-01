Sam Altman oilaviy tarbiya jarayonida ChatGPTʼdan foydalanishni targʻib qilmoqda
OpenAI rahbari Sam Altman ota-onalarga farzandlarini tarbiyalash va kundalik tashvishlarni boshqarishda ChatGPT imkoniyatlaridan foydalanishni taklif qilgani internet foydalanuvchilarining keskin eʼtiroziga uchradi. Altman ChatGPT Work yordamida oilaviy taqvimni ulash va bolalarning qiziqishlarini tushuntirish, shuningdek, maxsus podkast tayyorlatish mumkinligini yozib qoldirgan.
Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi va kundalik hayotimizga kirib borishi jamiyatda turlicha munosabatlarga sabab boʻlmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, OpenAI rahbari Sam Altman ota-onalarga farzandlarini tarbiyalash hamda kundalik tashvishlarni boshqarishda ChatGPT imkoniyatlaridan foydalanishni taklif qilgani internet foydalanuvchilarining keskin eʼtiroziga uchradi. Ushbu tashabbus zamonaviy texnologiyalar va insoniy munosabatlar chegarasidagi muhim muhokamalarni keltirib chiqardi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Sam Altman ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida kompaniyaning yangi mahsuloti boʻlgan ChatGPT Work yordamida oilaviy taqvimni ulash va bolalarning qiziqishlarini tushuntirish mumkinligini yozib qoldirgan. Uning fikricha, ota-onalar har kuni maktabga ketayotgan yoʻlda bir bolaning futbol oʻyini, boshqasining yaqinlashib kelayotgan tugʻilgan kuni yoki boshqa yangiliklar haqida maxsus podkast tayyorlatishi mumkin. Ushbu gʻoya koʻpchilik tomonidan sovuqqonlik bilan kutib olindi.
Ijtimoiy tarmoqlardagi keskin munosabatAltmaning bu fikriga “Gravity Falls” animatsion serialining muallifi Alex Hirsch oʻziga xos tarzda keskin javob qaytardi. U oʻz postida: “Nega shunchaki bolalaringiz bilan gaplashib qoʻqmaysiz?” deya savol oʻrtaga tashladi. Mazkur munosabat Altmaning asl postiga qaraganda ancha keng tarqalib, qisqa vaqt ichida yuz mingdan ortiq “layk” toʻpladi va koʻplab muhokamalarga sabab boʻldi.
Aslida bu kabi holat yirik texnologik kompaniya rahbarlari tomonidan sunʼiy intellektni insoniy tajribalar oʻrnini bosishga urinish bilan bogʻliq birinchi holat emas. Oʻtgan yili Microsoft rahbari Satya Nadella ham tongi yoʻlda sevimli podkastlarini tinglash oʻrniga sunʼiy intellekt chatbotidan foydalanishni boshlaganini aytgan edi. Ushbu tendensiya texnologiya olami rahbarlari kundalik hayotdagi oddiy insoniy muloqotlarni ham raqamli vositalar orqali hal qilishga intilayotganini koʻrsatadi.
OpenAIʼning oilaviy segmentga intilishiSam Altman avvalroq ham farzand tarbiyasida sunʼiy intellekt yordamiga tayanihini yashirmagan edi. Jumladan, mashhur “The Tonight Show with Jimmy Fallon” koʻrsatuvida qatnashganida u chaqaloqni tarbiyalash jarayonini ChatGPTʼsiz tasavvur qila olmasligini taʼkidlagan, biroq odamlar ilgari ham buni muvaffaqiyatli uddalaganini tan olgan edi.
Ota-onalarni oʻz platformasiga jalb qilish OpenAI uchun ustuvor vazifalardan biriga aylangani koʻrinib turibdi. Kompaniya yaqinda ota-onalar va oilalar uchun ishonchli isteʼmolchi tajribasini yaratish tajribasiga ega mahsulot menejeri lavozimiga ish eʼlon qilgan edi. Biroq, kompaniya oilalar uchun xavfsizlik funksiyalarini qoʻshib borayotganiga qaramay, ChatGPT yaqin kishilarning ruhiy holatiga salbiy taʼsir koʻrsatgani va fojiali oqibatlarga sabab boʻlgani yuzasidan ota-onalar tomonidan bir nechta sud daʼvolariga ham duch kelmoqda.
…