Sam Altman oilaviy tarbiya jarayonida ChatGPTʼdan foydalanishni targʻib qilmoqda

·25·Texno
Sam Altman oilaviy tarbiya jarayonida ChatGPTʼdan foydalanishni targʻib qilmoqda
Qisqacha

OpenAI rahbari Sam Altman ota-onalarga farzandlarini tarbiyalash va kundalik tashvishlarni boshqarishda ChatGPT imkoniyatlaridan foydalanishni taklif qilgani internet foydalanuvchilarining keskin eʼtiroziga uchradi. Altman ChatGPT Work yordamida oilaviy taqvimni ulash va bolalarning qiziqishlarini tushuntirish, shuningdek, maxsus podkast tayyorlatish mumkinligini yozib qoldirgan.

Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi va kundalik hayotimizga kirib borishi jamiyatda turlicha munosabatlarga sabab boʻlmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, OpenAI rahbari Sam Altman ota-onalarga farzandlarini tarbiyalash hamda kundalik tashvishlarni boshqarishda ChatGPT imkoniyatlaridan foydalanishni taklif qilgani internet foydalanuvchilarining keskin eʼtiroziga uchradi. Ushbu tashabbus zamonaviy texnologiyalar va insoniy munosabatlar chegarasidagi muhim muhokamalarni keltirib chiqardi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Sam Altman ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida kompaniyaning yangi mahsuloti boʻlgan ChatGPT Work yordamida oilaviy taqvimni ulash va bolalarning qiziqishlarini tushuntirish mumkinligini yozib qoldirgan. Uning fikricha, ota-onalar har kuni maktabga ketayotgan yoʻlda bir bolaning futbol oʻyini, boshqasining yaqinlashib kelayotgan tugʻilgan kuni yoki boshqa yangiliklar haqida maxsus podkast tayyorlatishi mumkin. Ushbu gʻoya koʻpchilik tomonidan sovuqqonlik bilan kutib olindi.

Ijtimoiy tarmoqlardagi keskin munosabat

Altmaning bu fikriga “Gravity Falls” animatsion serialining muallifi Alex Hirsch oʻziga xos tarzda keskin javob qaytardi. U oʻz postida: “Nega shunchaki bolalaringiz bilan gaplashib qoʻqmaysiz?” deya savol oʻrtaga tashladi. Mazkur munosabat Altmaning asl postiga qaraganda ancha keng tarqalib, qisqa vaqt ichida yuz mingdan ortiq “layk” toʻpladi va koʻplab muhokamalarga sabab boʻldi.

Aslida bu kabi holat yirik texnologik kompaniya rahbarlari tomonidan sunʼiy intellektni insoniy tajribalar oʻrnini bosishga urinish bilan bogʻliq birinchi holat emas. Oʻtgan yili Microsoft rahbari Satya Nadella ham tongi yoʻlda sevimli podkastlarini tinglash oʻrniga sunʼiy intellekt chatbotidan foydalanishni boshlaganini aytgan edi. Ushbu tendensiya texnologiya olami rahbarlari kundalik hayotdagi oddiy insoniy muloqotlarni ham raqamli vositalar orqali hal qilishga intilayotganini koʻrsatadi.

OpenAIʼning oilaviy segmentga intilishi

Sam Altman avvalroq ham farzand tarbiyasida sunʼiy intellekt yordamiga tayanihini yashirmagan edi. Jumladan, mashhur “The Tonight Show with Jimmy Fallon” koʻrsatuvida qatnashganida u chaqaloqni tarbiyalash jarayonini ChatGPTʼsiz tasavvur qila olmasligini taʼkidlagan, biroq odamlar ilgari ham buni muvaffaqiyatli uddalaganini tan olgan edi.

Ota-onalarni oʻz platformasiga jalb qilish OpenAI uchun ustuvor vazifalardan biriga aylangani koʻrinib turibdi. Kompaniya yaqinda ota-onalar va oilalar uchun ishonchli isteʼmolchi tajribasini yaratish tajribasiga ega mahsulot menejeri lavozimiga ish eʼlon qilgan edi. Biroq, kompaniya oilalar uchun xavfsizlik funksiyalarini qoʻshib borayotganiga qaramay, ChatGPT yaqin kishilarning ruhiy holatiga salbiy taʼsir koʻrsatgani va fojiali oqibatlarga sabab boʻlgani yuzasidan ota-onalar tomonidan bir nechta sud daʼvolariga ham duch kelmoqda.

Sam AltmanChatGPTOpenAISuniyd intellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mashhur overkloker kompyuter sovutish tizimiga metrli quvur oʻrnatdiMashhur overkloker kompyuter sovutish tizimiga metrli quvur oʻrnatdiBugun, 22:54Samsung xabariga koʻra, xotira chiplari taqchilligi 2028-yilgacha davom etadiSamsung xabariga koʻra, xotira chiplari taqchilligi 2028-yilgacha davom etadiBugun, 22:21Ispaniya IRIS2 yevropa kosmik loyihasiga 2,3 milliard dollargacha mablagʻ ajratadiIspaniya IRIS2 yevropa kosmik loyihasiga 2,3 milliard dollargacha mablagʻ ajratadiBugun, 21:51Xiaomi oʻta chidamli Mijia Giant Power Saving Pro konditsionerlarini chiqardiXiaomi oʻta chidamli Mijia Giant Power Saving Pro konditsionerlarini chiqardiBugun, 21:21Smartfondagi chalgʻituvchi ilovalarni jismoniy qulflash qurilmasi yaratildiSmartfondagi chalgʻituvchi ilovalarni jismoniy qulflash qurilmasi yaratildiBugun, 20:56NASA va xususiy kompaniyalar Oyda bazalar qurish uchun texnologiya yaratmoqdaNASA va xususiy kompaniyalar Oyda bazalar qurish uchun texnologiya yaratmoqdaBugun, 20:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi