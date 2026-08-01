Real Madrid Antonio Rüdiger uchun maxsus tayyorgarlik rejasini tuzdi

·0·Sport
Real Madrid Antonio Rüdiger uchun maxsus tayyorgarlik rejasini tuzdi

Madridning Real klubi avgust oyini aniq bir maqsad bilan boshladi: La Liga startiga qadar jismoniy holatni mutlaq cho‘qqiga olib chiqish. Defensa Central nashri tarqatgan maʼlumotlarga ko‘ra, bosh murabbiy va uning murabbiylar shtabi har bir kichik detalni diqqat bilan o‘rganib chiqmoqda, chunki mavsumoldi o‘yinlari va tarkib tanlash jarayoni jamoa uchun o‘ta muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Avstriyadagi Fiorentinaga qarshi o‘rtoqlik o‘yini oldidan eʼlon qilingan tarkib muxlislarning qizg‘in muhokamasiga sabab bo‘ldi. Sababi, murabbiy ushbu safarga birorta ham asosiy jamoa markaziy himoyachisini kiritmadi. Dean Huijsen biroz og‘riq sezayotgan bo‘lsa, Antonio Rüdiger ehtiyot chorasi sifatida Madridda qoldirildi.

Himoyachini asrash strategiyasi

Garchi Antonio Rüdiger jamoa bilan bir kunda mashg‘ulotlarga qaytgan bo‘lsa-da, u safarga bormadi. Klub rahbariyati va murabbiylar shtabi germaniyalik tajribali himoyachining tizzasidagi eski muammolarini inobatga olib, uning yuklamasini imkon qadar kamaytirishga qaror qilishdi. Futbolchining o‘zi ham bu borada murabbiy bilan kelishgan holda tavakkalchilikka bormaslikka qaror qildi.

Rejaga ko‘ra, Rüdiger joriy mavsumda 60 ta o‘yin o‘tkazmaydi. Ayniqsa, Ibrahima Konatening jamoaga kelib qo‘shilishi himoya chizig‘idagi rotatsiyani yaxshilashga yordam beradi. Murabbiylar uni faqat eng muhim va hal qiluvchi bahslarda maydonga tushirib, kerakli daqiqalarni taqdim etishni maqsad qilganlar.

Transfer bozori va kadrlar masalasi

Bunday ehtiyotkorona yondashuv murabbiylarning rahbariyat oldiga yangi markaziy himoyachi sotib olish talabini qo‘yayotganini izohlaydi. Ayni paytda vaziyat Raul Asensio jarohatidan keyin qanday tiklanishiga ham bog‘liq. U sentabrgacha safga qayta olmasligi aniq.

David Alabaning ketishi Antonio Rüdigerning Real Madrid safidagi eng tajribali himoyachi bo‘lib qolishiga sabab bo‘ldi. Murabbiylar shtabi uni maydonda ham, uning tashqarisida ham yetakchi sifatida ko‘rmoqchi. Shu bois futbolchiga kelgusi oylarda alohida g‘amxo‘rlik ko‘rsatilib, mavsumning hal qiluvchi bosqichiga eng yaxshi jismoniy holatda yetib kelishi taʼminlanadi.

Real MadridAntonio RüdigerLa LigaFutbolTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi 35 yoshli hujumchi Denni Velbekni oʻz safiga qoʻshib oldiChelsi 35 yoshli hujumchi Denni Velbekni oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 22:19Abduqodir Husanov 90 daqiqa o‘ynadi: Mareska unga yangi vazifa berdimi?Abduqodir Husanov 90 daqiqa o‘ynadi: Mareska unga yangi vazifa berdimi?Bugun, 22:00«Yunayted» Mbeumoning dubli evaziga «Atletiko» ustidan g‘alaba qildi«Yunayted» Mbeumoning dubli evaziga «Atletiko» ustidan g‘alaba qildiBugun, 21:52Uch qizil kartochka: «Paxtakor» peshqadamlik imkonini boy berdiUch qizil kartochka: «Paxtakor» peshqadamlik imkonini boy berdiBugun, 21:48Chelsi Joao Pedroni yangi va qulay shartnoma bilan taqdirlaydiChelsi Joao Pedroni yangi va qulay shartnoma bilan taqdirlaydiBugun, 21:10«Bunyodkor»ga 5 mlrd so‘m ajratildi: endi nima bo‘ladi?«Bunyodkor»ga 5 mlrd so‘m ajratildi: endi nima bo‘ladi?Bugun, 21:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda