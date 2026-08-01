Real Madrid Antonio Rüdiger uchun maxsus tayyorgarlik rejasini tuzdi
Madridning Real klubi avgust oyini aniq bir maqsad bilan boshladi: La Liga startiga qadar jismoniy holatni mutlaq cho‘qqiga olib chiqish. Defensa Central nashri tarqatgan maʼlumotlarga ko‘ra, bosh murabbiy va uning murabbiylar shtabi har bir kichik detalni diqqat bilan o‘rganib chiqmoqda, chunki mavsumoldi o‘yinlari va tarkib tanlash jarayoni jamoa uchun o‘ta muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Avstriyadagi Fiorentinaga qarshi o‘rtoqlik o‘yini oldidan eʼlon qilingan tarkib muxlislarning qizg‘in muhokamasiga sabab bo‘ldi. Sababi, murabbiy ushbu safarga birorta ham asosiy jamoa markaziy himoyachisini kiritmadi. Dean Huijsen biroz og‘riq sezayotgan bo‘lsa, Antonio Rüdiger ehtiyot chorasi sifatida Madridda qoldirildi.
Himoyachini asrash strategiyasiGarchi Antonio Rüdiger jamoa bilan bir kunda mashg‘ulotlarga qaytgan bo‘lsa-da, u safarga bormadi. Klub rahbariyati va murabbiylar shtabi germaniyalik tajribali himoyachining tizzasidagi eski muammolarini inobatga olib, uning yuklamasini imkon qadar kamaytirishga qaror qilishdi. Futbolchining o‘zi ham bu borada murabbiy bilan kelishgan holda tavakkalchilikka bormaslikka qaror qildi.
Rejaga ko‘ra, Rüdiger joriy mavsumda 60 ta o‘yin o‘tkazmaydi. Ayniqsa, Ibrahima Konatening jamoaga kelib qo‘shilishi himoya chizig‘idagi rotatsiyani yaxshilashga yordam beradi. Murabbiylar uni faqat eng muhim va hal qiluvchi bahslarda maydonga tushirib, kerakli daqiqalarni taqdim etishni maqsad qilganlar.
Transfer bozori va kadrlar masalasiBunday ehtiyotkorona yondashuv murabbiylarning rahbariyat oldiga yangi markaziy himoyachi sotib olish talabini qo‘yayotganini izohlaydi. Ayni paytda vaziyat Raul Asensio jarohatidan keyin qanday tiklanishiga ham bog‘liq. U sentabrgacha safga qayta olmasligi aniq.
David Alabaning ketishi Antonio Rüdigerning Real Madrid safidagi eng tajribali himoyachi bo‘lib qolishiga sabab bo‘ldi. Murabbiylar shtabi uni maydonda ham, uning tashqarisida ham yetakchi sifatida ko‘rmoqchi. Shu bois futbolchiga kelgusi oylarda alohida g‘amxo‘rlik ko‘rsatilib, mavsumning hal qiluvchi bosqichiga eng yaxshi jismoniy holatda yetib kelishi taʼminlanadi.
…