Real Madrid Yan Diomande transferi uchun 120 million yevro toʻlashga yaqin

·0·Sport
Real Madrid Yan Diomande transferi uchun 120 million yevro toʻlashga yaqin

Madridning Real klubi RB Leipzig qanot hujumchisi Yan Diomandeni oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha muzokaralarda hal qiluvchi bosqichga kirdi. Goal.com xabar berishicha, 19 yoshli kotdivuarlik futbolchining transfer qiymati 120 million yevroni tashkil etib, bu nemis klubi tarixidagi eng yirik sotuvga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Transfer mish-machalari fonida iqtidorli futbolchining RB Leipzig jamoasining Avstriyadagi mavsumoldi oʻquv-mashgʻulot yigʻiniga yoʻl olgan tarkibdan chetda qolgani eʼtiborni yanada kuchaytirdi. Pari Sen-Jermen klubi bu kurashdan chiqqanidan soʻng,qirollik klubi mazkur transfer poygasida yaqqol yetakchiga aylandi.

Transfer tafsilotlari va moliyaviy koʻrsatkichlar

Real Madrid rahbariyati 100 million yevrolik kafolatlangan toʻlovni oʻz ichiga olgan yaxshilangan taklifni taqdim etdi. Ushbu ulkan sarmoya klubning yangi davrdagi transfer siyosatining muhim qismi sifatida baholanmoqda.

Nemis klubi bosh murabbiyi Martin Demichelis Sky Germany nashriga bergan intervyusida futbolchining yigʻinda qatnashmagani transfer muzokaralariga emas, balki uning sogʻligʻi bilan bogʻliqligini taʼkidladi. Biroq, mutaxassislar bu bayonotni shunchaki vaziyatni yumshatish urinishi deb baholashmoqda.

Maydondagi muvaffaqiyatlar va kelajak istiqbollari

Oʻtgan mavsumda Yan Diomande Bundesligada 33 ta uchrashuvda maydonga tushib, 12 ta gol urdi va 9 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Ushbu natijalar RB Leipzig jamoasiga chempionatda uchinchi oʻrinni egallash va Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritishda katta yordam berdi.

Kot-dʼIvuar terma jamoasi safida ham oʻzini koʻrsatib, jahon chempionatining guruh bosqichida ishtirok etgan yosh futbolchi oʻzining jismoniy va texnik yetukligini namoyish etdi. Agar transfer amalga oshsa, Diomande klub uchun moliyaviy jihatdan ham tarixiy rekord oʻrnatadi.

Real MadridYan DiomandeRB LeipzigTransferLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid Antonio Rüdiger uchun maxsus tayyorgarlik rejasini tuzdiReal Madrid Antonio Rüdiger uchun maxsus tayyorgarlik rejasini tuzdiBugun, 22:32Chelsi 35 yoshli hujumchi Denni Velbekni oʻz safiga qoʻshib oldiChelsi 35 yoshli hujumchi Denni Velbekni oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 22:19Abduqodir Husanov 90 daqiqa o‘ynadi: Mareska unga yangi vazifa berdimi?Abduqodir Husanov 90 daqiqa o‘ynadi: Mareska unga yangi vazifa berdimi?Bugun, 22:00«Yunayted» Mbeumoning dubli evaziga «Atletiko» ustidan g‘alaba qildi«Yunayted» Mbeumoning dubli evaziga «Atletiko» ustidan g‘alaba qildiBugun, 21:52Uch qizil kartochka: «Paxtakor» peshqadamlik imkonini boy berdiUch qizil kartochka: «Paxtakor» peshqadamlik imkonini boy berdiBugun, 21:48Chelsi Joao Pedroni yangi va qulay shartnoma bilan taqdirlaydiChelsi Joao Pedroni yangi va qulay shartnoma bilan taqdirlaydiBugun, 21:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda