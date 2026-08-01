Real Madrid Yan Diomande transferi uchun 120 million yevro toʻlashga yaqin
Madridning Real klubi RB Leipzig qanot hujumchisi Yan Diomandeni oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha muzokaralarda hal qiluvchi bosqichga kirdi. Goal.com xabar berishicha, 19 yoshli kotdivuarlik futbolchining transfer qiymati 120 million yevroni tashkil etib, bu nemis klubi tarixidagi eng yirik sotuvga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Transfer mish-machalari fonida iqtidorli futbolchining RB Leipzig jamoasining Avstriyadagi mavsumoldi oʻquv-mashgʻulot yigʻiniga yoʻl olgan tarkibdan chetda qolgani eʼtiborni yanada kuchaytirdi. Pari Sen-Jermen klubi bu kurashdan chiqqanidan soʻng,qirollik klubi mazkur transfer poygasida yaqqol yetakchiga aylandi.
Transfer tafsilotlari va moliyaviy koʻrsatkichlarReal Madrid rahbariyati 100 million yevrolik kafolatlangan toʻlovni oʻz ichiga olgan yaxshilangan taklifni taqdim etdi. Ushbu ulkan sarmoya klubning yangi davrdagi transfer siyosatining muhim qismi sifatida baholanmoqda.
Nemis klubi bosh murabbiyi Martin Demichelis Sky Germany nashriga bergan intervyusida futbolchining yigʻinda qatnashmagani transfer muzokaralariga emas, balki uning sogʻligʻi bilan bogʻliqligini taʼkidladi. Biroq, mutaxassislar bu bayonotni shunchaki vaziyatni yumshatish urinishi deb baholashmoqda.
Maydondagi muvaffaqiyatlar va kelajak istiqbollariOʻtgan mavsumda Yan Diomande Bundesligada 33 ta uchrashuvda maydonga tushib, 12 ta gol urdi va 9 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Ushbu natijalar RB Leipzig jamoasiga chempionatda uchinchi oʻrinni egallash va Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritishda katta yordam berdi.
Kot-dʼIvuar terma jamoasi safida ham oʻzini koʻrsatib, jahon chempionatining guruh bosqichida ishtirok etgan yosh futbolchi oʻzining jismoniy va texnik yetukligini namoyish etdi. Agar transfer amalga oshsa, Diomande klub uchun moliyaviy jihatdan ham tarixiy rekord oʻrnatadi.
…