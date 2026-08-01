Mashhur overkloker kompyuter sovutish tizimiga metrli quvur oʻrnatdi
Kompyuter texnologiyalari olamida noodatiy eksperimentlari bilan tanilgan mashhur overkloker va yutuber Roman Xartung (der8auer) navbatdagi qiziqarli tajribani amalga oshirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, u shaxsiy kompyuter sovutish tizimidagi oddiy ventilyatorlarni balandligi bir metrga yetuvchi maxsus quvur bilan almashtirdi va kutilmaganda juda yuqori samaradorlikka erishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu noodatiy tajriba zamonaviy AMD Ryzen 7 9800X3D protsessori va suyuqlikli sovutish tizimi (SЖО) bazasida yigʻilgan kompyuterda oʻtkazildi. Eksperiment davomida suv nasosi (pompa) oʻzining odatiy rejimida ishlashda davom etdi, biroq radiatorga oʻrnatilgan barcha ventilyatorlar butunlay demontaj qilindi.
Tabiiy konveksiya va “dimoh quvuri” effektiVentilyatorlar oʻrniga radiatorning ustki qismiga 3D-printerda maxsus chop etilgan modular vertikal quvur oʻrnatildi. Ushbu muhandislik yechimi fizika fanidagi “dimoh quvuri” deb nomlanuvchi effektga asoslangan boʻlib, unga koʻra yuqori kanal ichidagi qizigan havo yengillashib, tabiiy ravishda yuqoriga koʻtariladi.
Natijada quvur asosida past bosimli zona (razrejeniya) hosil boʻlib, u hech qanday majburiy ventilyatsiyasiz radiatordan sovuq havoni oʻziga tortib oladi. Dastlabki sinovlar shuni koʻrsatdiki, bor-yogʻi 10 santimetr balandlikdagi quvur deyarli natija bermagan — harorat atigi 0,5 darajaga pasaygan xolos.
Metrli quvurning hayratlanarli natijalariBiroq quvur balandligi 30 santimetrgacha oshirilganda, sovutish suyuqligi taxminan 5 darajaga sovidi. Eng taʼsirli va kutilmagan natija esa umumiy balandligi 110 santimetr boʻlgan konstruksiyani sinovdan oʻtkazish chogʻida qayd etildi.
Ushbu ulkan quvur yordamida sovutish suyuqligining harorati 50 darajagacha tushdi, toʻliq yuklama ostida ishlayotgan protsessor harorati esa dastlabki 90 darajadan 71 darajagacha pasaydi. Bu koʻrsatkich oddiy ventilyatorli tizimlar bilan raqobatlasha oladigan darajada yuqori samaradorlikni koʻrsatdi.
Tizimning haqiqatan ham tabiiy konveksiya evaziga ishlayotganiga amin boʻlish uchun der8auer maxsus tutun generatoridan foydalandi. Tajriba havo oqimi majburiy mexanizmlarsiz radiatordan faol tortilib, quvur boʻylab yuqoriga intilishini yaqqol koʻrsatib berdi. Bu esa toʻgʻri tashkil etilgan havo oqimi anʼanaviy ventilyatorlarni ham muvaffaqiyatli almashtira olishini isbotladi.
…