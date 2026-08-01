Mashhur overkloker kompyuter sovutish tizimiga metrli quvur oʻrnatdi

·0·Texno
Mashhur overkloker kompyuter sovutish tizimiga metrli quvur oʻrnatdi

Kompyuter texnologiyalari olamida noodatiy eksperimentlari bilan tanilgan mashhur overkloker va yutuber Roman Xartung (der8auer) navbatdagi qiziqarli tajribani amalga oshirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, u shaxsiy kompyuter sovutish tizimidagi oddiy ventilyatorlarni balandligi bir metrga yetuvchi maxsus quvur bilan almashtirdi va kutilmaganda juda yuqori samaradorlikka erishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu noodatiy tajriba zamonaviy AMD Ryzen 7 9800X3D protsessori va suyuqlikli sovutish tizimi (SЖО) bazasida yigʻilgan kompyuterda oʻtkazildi. Eksperiment davomida suv nasosi (pompa) oʻzining odatiy rejimida ishlashda davom etdi, biroq radiatorga oʻrnatilgan barcha ventilyatorlar butunlay demontaj qilindi.

Tabiiy konveksiya va “dimoh quvuri” effekti

Ventilyatorlar oʻrniga radiatorning ustki qismiga 3D-printerda maxsus chop etilgan modular vertikal quvur oʻrnatildi. Ushbu muhandislik yechimi fizika fanidagi “dimoh quvuri” deb nomlanuvchi effektga asoslangan boʻlib, unga koʻra yuqori kanal ichidagi qizigan havo yengillashib, tabiiy ravishda yuqoriga koʻtariladi.

Natijada quvur asosida past bosimli zona (razrejeniya) hosil boʻlib, u hech qanday majburiy ventilyatsiyasiz radiatordan sovuq havoni oʻziga tortib oladi. Dastlabki sinovlar shuni koʻrsatdiki, bor-yogʻi 10 santimetr balandlikdagi quvur deyarli natija bermagan — harorat atigi 0,5 darajaga pasaygan xolos.

Metrli quvurning hayratlanarli natijalari

Biroq quvur balandligi 30 santimetrgacha oshirilganda, sovutish suyuqligi taxminan 5 darajaga sovidi. Eng taʼsirli va kutilmagan natija esa umumiy balandligi 110 santimetr boʻlgan konstruksiyani sinovdan oʻtkazish chogʻida qayd etildi.

Ushbu ulkan quvur yordamida sovutish suyuqligining harorati 50 darajagacha tushdi, toʻliq yuklama ostida ishlayotgan protsessor harorati esa dastlabki 90 darajadan 71 darajagacha pasaydi. Bu koʻrsatkich oddiy ventilyatorli tizimlar bilan raqobatlasha oladigan darajada yuqori samaradorlikni koʻrsatdi.

Tizimning haqiqatan ham tabiiy konveksiya evaziga ishlayotganiga amin boʻlish uchun der8auer maxsus tutun generatoridan foydalandi. Tajriba havo oqimi majburiy mexanizmlarsiz radiatordan faol tortilib, quvur boʻylab yuqoriga intilishini yaqqol koʻrsatib berdi. Bu esa toʻgʻri tashkil etilgan havo oqimi anʼanaviy ventilyatorlarni ham muvaffaqiyatli almashtira olishini isbotladi.

OverklokProtsessorSovutish tizimider8auerKompyuter
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sam Altman oilaviy tarbiya jarayonida ChatGPTʼdan foydalanishni targʻib qilmoqdaSam Altman oilaviy tarbiya jarayonida ChatGPTʼdan foydalanishni targʻib qilmoqdaBugun, 22:27Samsung xabariga koʻra, xotira chiplari taqchilligi 2028-yilgacha davom etadiSamsung xabariga koʻra, xotira chiplari taqchilligi 2028-yilgacha davom etadiBugun, 22:21Ispaniya IRIS2 yevropa kosmik loyihasiga 2,3 milliard dollargacha mablagʻ ajratadiIspaniya IRIS2 yevropa kosmik loyihasiga 2,3 milliard dollargacha mablagʻ ajratadiBugun, 21:51Xiaomi oʻta chidamli Mijia Giant Power Saving Pro konditsionerlarini chiqardiXiaomi oʻta chidamli Mijia Giant Power Saving Pro konditsionerlarini chiqardiBugun, 21:21Smartfondagi chalgʻituvchi ilovalarni jismoniy qulflash qurilmasi yaratildiSmartfondagi chalgʻituvchi ilovalarni jismoniy qulflash qurilmasi yaratildiBugun, 20:56NASA va xususiy kompaniyalar Oyda bazalar qurish uchun texnologiya yaratmoqdaNASA va xususiy kompaniyalar Oyda bazalar qurish uchun texnologiya yaratmoqdaBugun, 20:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi