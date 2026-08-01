33 yil otboqarlik bilan shug‘ullanib, 100 ta ot o‘g‘irligida ayblangan otaxon sudda oqlanib yig‘lab yubordi

·0·Dunyo
33 yil otboqarlik bilan shug‘ullanib, 100 ta ot o‘g‘irligida ayblangan otaxon sudda oqlanib yig‘lab yubordi

Aqto‘be viloyatida 100 ta otni o‘g‘irlaganlikda ayblangan 60 yoshli Rahat Sarsenov apellyatsiya sudi qarori bilan ozod qilindi. Sud avvalgi yetti yillik qamoq jazosi va 30 million tenge zararni undirish haqidagi hukmni bekor qildi.

Sarsenovga qarshi ish xo‘jalik egasining murojaatidan keyin qo‘zg‘atilgan. Birinchi sud uni yuzta ot yo‘qolishiga mas’ul deb topgan edi. Ammo ish qayta ko‘rib chiqilganda, aslida xo‘jalikdan faqat bitta ot yo‘qolgani ma’lum bo‘ldi.

Rahat Sarsenov 1994 yildan buyon shu xo‘jalikda otboqar bo‘lib ishlab kelgan. Uning yaqinlari bildirishicha, erkak insultdan keyin og‘ir ahvolga tushgan, qo‘l-oyog‘i harakatlanmaydi va gapirishda qiynaladi.

Opasi Oltinay Sarsenovaning so‘zlariga ko‘ra, ukasi kasalligi va qo‘rquvi sabab ayrim hujjatlarga nimalar yozilganini anglamay turib imzo qo‘ygan. Oila o‘z uyi garovga qo‘yilganini ham keyinroq bilgan.

Sud majlisida Sarsenov hissiyotlarini yashira olmadi. Uning turmush o‘rtog‘i esa erining nohaq ayblanganini ta’kidladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

100 ta otni o‘g‘irlashda ayblangan otaxon sudda oqlandi100 ta otni o‘g‘irlashda ayblangan otaxon sudda oqlandiBugun, 20:13Bemorni tekshirmagan hamshira 22 yoshli qiz o‘limida aybdor topildiBemorni tekshirmagan hamshira 22 yoshli qiz o‘limida aybdor topildiBugun, 19:44Tailand Bosh vaziri Pattayada ruslarning o‘ldirilishi uchun uzr so‘radiTailand Bosh vaziri Pattayada ruslarning o‘ldirilishi uchun uzr so‘radiBugun, 19:02Sehr-jodu deyilgan holatSehr-jodu deyilgan holatBugun, 18:28Kakku nega boshqa qushlar uyasiga tuxum qo‘yadi? (video)Kakku nega boshqa qushlar uyasiga tuxum qo‘yadi? (video)Bugun, 17:58Sahnada Falastin bayrog‘ini ko‘targan musiqiy guruh jazolandiSahnada Falastin bayrog‘ini ko‘targan musiqiy guruh jazolandiBugun, 17:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda