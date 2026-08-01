33 yil otboqarlik bilan shug‘ullanib, 100 ta ot o‘g‘irligida ayblangan otaxon sudda oqlanib yig‘lab yubordi
Aqto‘be viloyatida 100 ta otni o‘g‘irlaganlikda ayblangan 60 yoshli Rahat Sarsenov apellyatsiya sudi qarori bilan ozod qilindi. Sud avvalgi yetti yillik qamoq jazosi va 30 million tenge zararni undirish haqidagi hukmni bekor qildi.
Sarsenovga qarshi ish xo‘jalik egasining murojaatidan keyin qo‘zg‘atilgan. Birinchi sud uni yuzta ot yo‘qolishiga mas’ul deb topgan edi. Ammo ish qayta ko‘rib chiqilganda, aslida xo‘jalikdan faqat bitta ot yo‘qolgani ma’lum bo‘ldi.
Rahat Sarsenov 1994 yildan buyon shu xo‘jalikda otboqar bo‘lib ishlab kelgan. Uning yaqinlari bildirishicha, erkak insultdan keyin og‘ir ahvolga tushgan, qo‘l-oyog‘i harakatlanmaydi va gapirishda qiynaladi.
Opasi Oltinay Sarsenovaning so‘zlariga ko‘ra, ukasi kasalligi va qo‘rquvi sabab ayrim hujjatlarga nimalar yozilganini anglamay turib imzo qo‘ygan. Oila o‘z uyi garovga qo‘yilganini ham keyinroq bilgan.
Sud majlisida Sarsenov hissiyotlarini yashira olmadi. Uning turmush o‘rtog‘i esa erining nohaq ayblanganini ta’kidladi.
…