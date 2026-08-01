Chelsi 35 yoshli hujumchi Denni Velbekni oʻz safiga qoʻshib oldi

·25·Sport
Chelsi 35 yoshli hujumchi Denni Velbekni oʻz safiga qoʻshib oldi
Qisqacha

Londonning Chelsi klubi Brayton va hov Albion jamoasining 35 yoshli tajribali hujumchisi Denni Velbekni oʻz safiga qoʻshib oldi. Sobiq Angliya terma jamoasi aʼzosi Stamford Bridj stadioni bilan 2028-yilgacha moʻljallangan ikki yillik shartnoma imzoladi. Bu kutilmagan transfer Xabi Alonso boshqaruvidagi tarkibga katta tajriba olib kelishi kutilmoqda. Futbolchi Braytoddagi soʻnggi ikki mavsumda Premer-ligada 26 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan edi.

Angliya futbolida kutilmagan va shov-shuvli transfer amalga oshirildi. Goal.com xabar berishicha, Londonning Chelsi klubi Brayton va hov Albion jamoasining tajribali hujumchisi Denni Velbekni oʻz safiga qoʻshib oldi. 35 yoshli sobiq Angliya terma jamoasi aʼzosi Stamford Bridj stadioni bilan 2028-yilgacha moʻljallangan ikki yillik shartnoma imzoladi va bu qadam Xabi Alonso boshqaruvidagi tarkibga katta tajriba olib kelishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kutilmagan bu transfer futbol jamoatchiligida katta qiziqish uygʻotdi. Janubiy sohildan Gʻarbiy Londonga koʻchib oʻtgan futbolchi faoliyati davomida Angliya Premer-ligasining bir nechta grand klublarida muvaffaqiyatli toʻp surgan. Chelsi rasmiy saytiga bergan intervyusida tajribali hujumchi oʻzining taassurotlari bilan oʻrtoqlashdi.

Chempionlik tajribasi va boy faoliyat

Denni Velbekning professional faoliyati bosqichma-bosqich yirik gʻalabalar va yuqori bosimli oʻyinlarga boy tarzda kechgan. U oʻz faoliyatini Manchester Yunayted safida boshlab, afsonaviy ser Aleks Fergyuson qoʻl ostida asosiy oʻyinchilardan biriga aylangan edi. Old Traffordda oʻtkazgan yillari davomida u Premer-ligasi chempionligi, ikki bor Liga kubogi, Angliya Superkubogi hamda 2008-yilgi klublar oʻrtasidagi Jahon chempionatida zafar quchgan.

Manchesterdagi muvaffaqiyatli davrdan soʻng, Velbek 2014-yilda Arsenal safiga oʻtib, besh mavsum davomida toʻp surdi. Ushbu davrda u Kanonirlar safida 32 ta gol urishga erishdi va Angliya kubogi hamda yana bir bor Superkubokni qoʻlga kiritdi. Uelsford va Brayton klublaridagi soʻnggi faoliyati esa uning hamon yuqori darajada oʻynash qobiliyatini saqlab qolganini koʻrsatdi.

Xabi Alonso boshchiligidagi yangi davr

Koʻpchilik 35 yoshli futbolchining transferiga shubha bilan qarashi mumkin boʻlsa-da, Velbekning soʻnggi statistikasi uning hali imkoniyatlari koʻpligini koʻrsatadi. U Braytoddagi soʻnggi ikki mavsumda Premer-ligada 26 ta gol urishga muvaffaqiytdi. Bu koʻrsatkich koʻplab yosh hujumchilar erisha olmaydigan barqarorlikni namoyon etadi.

Shartnoma imzolanganidan keyin futbolchi oʻzining yangi bosqichdagi shijoati haqida gapirdi. Ichimda hamon oʻt bor, dedi u va jamoa muxlislari hamda klub uchun bor kuchini berishga tayyorligini taʼkidladi. Velbekning kelishi Cobham qarorgohida oʻtish davri ketayotgan bir paytga toʻgʻri keldi. Xabi Alonso oʻtgan mavsumdagi omadsiz natijalardan soʻng koʻk-anorranglilar klubini yangi choʻqqilarga olib chiqish vazifasini bajarmoqda. Toʻrt yuzdan ortiq Premer-ligasi oʻyinlarida qatnashgan va Chempionlar ligasida tajriba toʻplagan hujumchining kelishi jamoaga ijobiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.

ChelsiDenni VelbekXabi AlonsoPremer-ligaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid Antonio Rüdiger uchun maxsus tayyorgarlik rejasini tuzdiReal Madrid Antonio Rüdiger uchun maxsus tayyorgarlik rejasini tuzdiBugun, 22:32Abduqodir Husanov 90 daqiqa o‘ynadi: Mareska unga yangi vazifa berdimi?Abduqodir Husanov 90 daqiqa o‘ynadi: Mareska unga yangi vazifa berdimi?Bugun, 22:00«Yunayted» Mbeumoning dubli evaziga «Atletiko» ustidan g‘alaba qildi«Yunayted» Mbeumoning dubli evaziga «Atletiko» ustidan g‘alaba qildiBugun, 21:52Uch qizil kartochka: «Paxtakor» peshqadamlik imkonini boy berdiUch qizil kartochka: «Paxtakor» peshqadamlik imkonini boy berdiBugun, 21:48Chelsi Joao Pedroni yangi va qulay shartnoma bilan taqdirlaydiChelsi Joao Pedroni yangi va qulay shartnoma bilan taqdirlaydiBugun, 21:10«Bunyodkor»ga 5 mlrd so‘m ajratildi: endi nima bo‘ladi?«Bunyodkor»ga 5 mlrd so‘m ajratildi: endi nima bo‘ladi?Bugun, 21:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda