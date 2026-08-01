Chelsi 35 yoshli hujumchi Denni Velbekni oʻz safiga qoʻshib oldi
Londonning Chelsi klubi Brayton va hov Albion jamoasining 35 yoshli tajribali hujumchisi Denni Velbekni oʻz safiga qoʻshib oldi. Sobiq Angliya terma jamoasi aʼzosi Stamford Bridj stadioni bilan 2028-yilgacha moʻljallangan ikki yillik shartnoma imzoladi. Bu kutilmagan transfer Xabi Alonso boshqaruvidagi tarkibga katta tajriba olib kelishi kutilmoqda. Futbolchi Braytoddagi soʻnggi ikki mavsumda Premer-ligada 26 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan edi.
Angliya futbolida kutilmagan va shov-shuvli transfer amalga oshirildi. Goal.com xabar berishicha, Londonning Chelsi klubi Brayton va hov Albion jamoasining tajribali hujumchisi Denni Velbekni oʻz safiga qoʻshib oldi. 35 yoshli sobiq Angliya terma jamoasi aʼzosi Stamford Bridj stadioni bilan 2028-yilgacha moʻljallangan ikki yillik shartnoma imzoladi va bu qadam Xabi Alonso boshqaruvidagi tarkibga katta tajriba olib kelishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kutilmagan bu transfer futbol jamoatchiligida katta qiziqish uygʻotdi. Janubiy sohildan Gʻarbiy Londonga koʻchib oʻtgan futbolchi faoliyati davomida Angliya Premer-ligasining bir nechta grand klublarida muvaffaqiyatli toʻp surgan. Chelsi rasmiy saytiga bergan intervyusida tajribali hujumchi oʻzining taassurotlari bilan oʻrtoqlashdi.
Chempionlik tajribasi va boy faoliyatDenni Velbekning professional faoliyati bosqichma-bosqich yirik gʻalabalar va yuqori bosimli oʻyinlarga boy tarzda kechgan. U oʻz faoliyatini Manchester Yunayted safida boshlab, afsonaviy ser Aleks Fergyuson qoʻl ostida asosiy oʻyinchilardan biriga aylangan edi. Old Traffordda oʻtkazgan yillari davomida u Premer-ligasi chempionligi, ikki bor Liga kubogi, Angliya Superkubogi hamda 2008-yilgi klublar oʻrtasidagi Jahon chempionatida zafar quchgan.
Manchesterdagi muvaffaqiyatli davrdan soʻng, Velbek 2014-yilda Arsenal safiga oʻtib, besh mavsum davomida toʻp surdi. Ushbu davrda u Kanonirlar safida 32 ta gol urishga erishdi va Angliya kubogi hamda yana bir bor Superkubokni qoʻlga kiritdi. Uelsford va Brayton klublaridagi soʻnggi faoliyati esa uning hamon yuqori darajada oʻynash qobiliyatini saqlab qolganini koʻrsatdi.
Xabi Alonso boshchiligidagi yangi davrKoʻpchilik 35 yoshli futbolchining transferiga shubha bilan qarashi mumkin boʻlsa-da, Velbekning soʻnggi statistikasi uning hali imkoniyatlari koʻpligini koʻrsatadi. U Braytoddagi soʻnggi ikki mavsumda Premer-ligada 26 ta gol urishga muvaffaqiytdi. Bu koʻrsatkich koʻplab yosh hujumchilar erisha olmaydigan barqarorlikni namoyon etadi.
Shartnoma imzolanganidan keyin futbolchi oʻzining yangi bosqichdagi shijoati haqida gapirdi. Ichimda hamon oʻt bor, dedi u va jamoa muxlislari hamda klub uchun bor kuchini berishga tayyorligini taʼkidladi. Velbekning kelishi Cobham qarorgohida oʻtish davri ketayotgan bir paytga toʻgʻri keldi. Xabi Alonso oʻtgan mavsumdagi omadsiz natijalardan soʻng koʻk-anorranglilar klubini yangi choʻqqilarga olib chiqish vazifasini bajarmoqda. Toʻrt yuzdan ortiq Premer-ligasi oʻyinlarida qatnashgan va Chempionlar ligasida tajriba toʻplagan hujumchining kelishi jamoaga ijobiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.
…