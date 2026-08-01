Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safidagi ilk uchrashuvida ishonchli harakat qilib, Flashscore portali tomonidan 7,2 ballga loyiq ko‘rildi va jamoaning eng yaxshi futbolchilari qatoriga kirdi. O‘zbekistonlik himoyachi uchrashuvni to‘liq o‘tkazib, himoyaning ikki o‘rnida sinovdan o‘tdi va hatto g‘alaba golini urishga ham yaqin keldi. Penaltilar seriyasidagi omadsizlik uning asosiy vaqtdagi barqaror hamda ijobiy o‘yiniga jiddiy ta’sir ko‘rsatmadi.
Abduqodir Husanov «Manchester Siti»ning Enso Mareska boshchiligidagi ilk uchrashuvida ishonchli harakat qilib, statistik baholashda jamoaning eng yaxshi futbolchilari qatoriga kirdi. Flashscore portali o‘zbekistonlik himoyachining «Inter»ga qarshi o‘yinini 7,2 ball bilan baholadi.
Husanov uchrashuvni to‘liq o‘tkazdi, himoyaning ikki o‘rnida sinovdan o‘tdi va hatto g‘alaba golini urishga yaqin keldi. Penaltilar bahsidagi omadsizlik esa uning asosiy vaqtdagi barqaror o‘yiniga jiddiy ta’sir qilmadi.
Husanov «Siti»ning eng yaxshilari qatoriga kirdi
Futbolchilarning maydondagi harakatlarini statistik ko‘rsatkichlar asosida baholaydigan Flashscore portali Abduqodir Husanovga 7,2 ball qo‘ydi.
Bu natija bilan o‘zbekistonlik futbolchi braziliyalik qanot hujumchisi Savio bilan birga «Manchester Siti» tarkibida beshinchi eng yuqori bahoni qayd etdi.
Manchesterliklar safidagi eng yuqori baholar quyidagicha taqsimlandi:
Futbolchi
Baho
Antuan Semeno
8,0
Divin Mubama
7,5
Niko Gonsales
7,5
Vitor Reys
7,5
Abduqodir Husanov
7,2
Savio
7,2
O‘rtoqlik uchrashuvlaridagi statistik baho rasmiy murabbiylar xulosasi hisoblanmaydi. Biroq u futbolchining yakkakurashlari, uzatmalari, himoyadagi harakatlari va o‘yindagi umumiy faolligini raqamlar orqali baholash imkonini beradi.
Shu jihatdan Husanovning jamoadagi eng yaxshi besh natijadan birini qayd etishi Mareskaning ilk sinovida munosib taassurot qoldirganini ko‘rsatadi.
90 daqiqa va ikki xil vazifa
Abduqodir Husanov uchrashuvni boshlang‘ich tarkibda boshladi va yakuniy hushtakka qadar maydonda qoldi. «Manchester Siti» safida undan tashqari faqat darvozabon Janluiji Donnarumma va Riko Lyuis to‘liq o‘ynadi. Uchrashuv bayonnomalarida Husanovning asosiy tarkibda maydonga tushgani va almashtirilmagani qayd etilgan.
Birinchi bo‘limda u Yoshko Gvardiol bilan birga markaziy himoyada harakat qildi. Tanaffusdan keyin tarkibdagi ko‘plab o‘zgarishlar ortidan Husanov o‘ng qanot himoyasiga o‘tkazildi.
Bu qaror o‘zbekistonlik futbolchining bir vaqtning o‘zida bir nechta vazifani bajara olishini sinashga qaratilgan edi:
raqibning tezkor qanot hujumchilarini to‘xtatish;
jamoa to‘pga egalik qilganda hujumni orqa chiziqdan boshlash;
Riko Lyuis oldinga chiqqan paytda bo‘sh qolgan hududni yopish;
vaziyatga qarab markaziy himoyaga qaytish.
Mavsumoldi o‘yinida Husanovning 90 daqiqa davomida ikki xil o‘rinda harakat qilishi Mareska uning jismoniy holati va taktik moslashuvchanligini jiddiy sinovdan o‘tkazganini anglatadi.
Husanov g‘alaba golini urishi mumkin edi
O‘zbekistonlik himoyachi faqat o‘z jarima maydoni atrofida harakat qilish bilan cheklanib qolmadi. U qulay vaziyatlarda oldinga chiqib, jamoaning hujumlariga ham qo‘shildi.
Ikkinchi bo‘limda Husanov «Inter» darvozasi oldida eng xavfli vaziyatlardan birida ishtirok etdi. Qaytarilgan to‘p uning oldiga tushgach, himoyachi noqulay holatda bir urinishda zarba yo‘lladi. To‘p darvoza tomon ketayotganida raqib himoyachisi uni chiziq yaqinidan qaytarib qoldi.
Bu vaziyat Husanovning g‘alaba goli muallifiga aylanishi mumkin bo‘lganini ko‘rsatdi. Shuningdek, u Mareska tizimida himoyachilarga faqat orqa chiziqda qolish emas, qulay fursatda hujumga qo‘shilish ham topshirilishini namoyon etdi.
Uchrashuv oxirida o‘zbekistonlik futbolchi qoidabuzarlik uchun sariq kartochka oldi. Ayrim bayonnomalarda ogohlantirish 82-daqiqada, boshqalarida esa 83-daqiqada ko‘rsatilgan.
Semeno nega eng yuqori baho oldi?
Flashscore Antuan Semenoni 8,0 ball bilan «Manchester Siti»ning eng yaxshi futbolchisi deb baholadi.
Ganalik hujumchi birinchi bo‘limda chap qanotda juda faol harakat qildi. U «Inter» himoyachilariga muntazam bosim o‘tkazib, «Siti»ning yagona goliga ham bevosita hissa qo‘shdi.
Uchrashuvning dastlabki choragida Semeno chap qanotdan raqibini ortda qoldirib, to‘pni darvoza oldiga uzatdi. Divin Mubama esa yaqin masofadan zarba berib, hisobni ochdi.
«Inter» oradan olti daqiqa o‘tib javob qaytardi. Federiko Dimarkoning qanotdan oshirgan to‘pini Benjamen Pavar darvozaga yo‘llab, hisobni tenglashtirdi. Birinchi gol turli bayonnomalarda 13 yoki 14-daqiqa, Pavarning goli esa 19 yoki 20-daqiqa sifatida ko‘rsatilgan.
Ikkinchi bo‘limda «Siti» ustunlik qildi
Tanaffusdan keyin Enso Mareska tarkibni keskin o‘zgartirdi. Niko Gonsales, Vitor Reys, Rayan Ayt-Nuri, Rayan Makaydu va Maks Alleyn kabi futbolchilar maydonga tushdi.
Yangi kuchlar «Manchester Siti»ning o‘yiniga tezlik va harakatchanlik qo‘shdi. Manchesterliklar to‘pni ko‘proq nazorat qilib, raqibni o‘z jarima maydoni tomon chekinishga majbur qildi.
Ayniqsa:
Savio va Rayan Makayduning qanotdagi hamkorligi;
Niko Gonsalesning maydon markazidagi harakatlari;
Ayt-Nurining hujumlarga qo‘shilishi;
Vitor Reysning oldinga chiqishlari xavfli ko‘rindi.
Vitor Reys va Rayan Makayduning zarbalari darvoza to‘siniga tegdi. «Inter» so‘nggi daqiqalarda bosim ostida qolgan bo‘lsa-da, asosiy vaqtda hisobni saqlab qoldi.
Penaltidagi xato umumiy o‘yinni soyada qoldirdimi?
Asosiy vaqt 1:1 hisobida yakunlangach, g‘olib penaltilar bahsida aniqlandi.
«Manchester Siti» uchun seriya omadsiz kechdi. Rayan Ayt-Nuri birinchi zarbani aniq amalga oshira olmadi. Husanov jamoasining ikkinchi futbolchisi sifatida to‘p qarshisiga keldi, ammo uning zarbasi darvoza ustuniga tegdi.
Keyin Niko Gonsalesning penaltisini «Inter» darvozaboni qaytardi. «Siti»dan faqat Klaudio Echeverri zarbasini golga aylantirdi. Italiya klubi esa seriyada 3:1 hisobida g‘alaba qozondi.
Penaltidagi xato Husanov uchun yoqimsiz yakun bo‘ldi. Biroq bunday vaziyatda futbolchining 90 daqiqalik o‘yinini faqat bitta zarba bilan baholash to‘g‘ri bo‘lmaydi.
U asosiy vaqtda:
jiddiy xatoga yo‘l qo‘ymadi;
ikki xil himoyaviy vazifani bajardi;
jamoaning to‘p bilan chiqishiga yordam berdi;
hujumlarga qo‘shildi;
gol urishga yaqin keldi;
uchrashuvni to‘liq o‘tkazdi.
Flashscore'ning 7,2 ballik bahosi ham penaltidagi omadsizlikka qaramay, uning umumiy harakatlari ijobiy baholanganini ko‘rsatadi.
Mareskaga Husanovning qaysi jihati yoqishi mumkin?
Enso Mareska to‘p nazoratiga asoslangan, futbolchilar o‘rtasida tez-tez o‘rin almashishni talab qiladigan uslubni qo‘llaydi. Bunday tizimda himoyachi faqat raqib hujumchisini to‘xtatish bilan cheklanib qolmaydi.
Undan:
to‘p bilan ishonchli harakat qilish;
bosim ostida to‘g‘ri uzatma berish;
bir nechta o‘rinda o‘ynay olish;
jamoa hujum qilayotganda oldinga chiqish;
to‘p yo‘qotilganda tezda o‘z o‘rniga qaytish talab etiladi.
Husanovning markaziy va o‘ng qanot himoyasida to‘liq o‘ynashi uni Mareska uchun foydali futbolchiga aylantirishi mumkin.
Ayniqsa, yangi mavsumda o‘ng qanot himoyachisi masalasi to‘liq hal etilmasa, murabbiy o‘zbekistonlik futbolchidan ushbu o‘rinda ham foydalanishi ehtimoldan xoli emas. Bu hozircha uchrashuvdagi taktik qarorlardan kelib chiqqan tahliliy xulosadir.
Husanovning asosiy yutug‘i nima bo‘ldi?
«Manchester Siti»ning Mareska davridagi dastlabki o‘yini penaltilardagi mag‘lubiyat bilan yakunlandi. Ammo Abduqodir Husanov uchun ushbu bahs muhim ijobiy ishoralarni ham berdi.
U 90 daqiqa harakat qildi, yangi murabbiyning turli taktik vazifalarini bajardi va statistik baholashda jamoaning eng yaxshi futbolchilari qatoriga kirdi.
Penaltidagi xato tez unutilishi mumkin. Murabbiylar shtabi uchun esa futbolchining o‘yin davomidagi ishonchliligi, taktik intizomi va bir nechta o‘rinda harakat qila olishi muhimroq bo‘ladi.
Endi asosiy savol shu: Husanov keyingi uchrashuvlarda ham Mareskaning ishonchini qozonib, «Manchester Siti» boshlang‘ich tarkibidagi o‘rnini mustahkamlay oladimi? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…