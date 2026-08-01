Xitoyda yangi AES reaktori milliy tarmoqqa ulandi

·28·Texno
Xitoyda yangi AES reaktori milliy tarmoqqa ulandi
Qisqacha

Xitoyning Xaynan orolidagi «Chantszyan» AESining uchinchi energetika bloki mamlakat milliy energotizimiga ilk bor ulandi va elektr energiyasi ishlab chiqarishni boshladi. Ushbu inshoot Xitoyda ishlab chiqilgan uchinchi avlod «Xualun-1» texnologiyasiga asoslangan boʻlib, mintaqada foydalanishga topshirilgan birinchi shunday reaktor hisoblanadi.

Xitoy oʻzining atom energetikasini rivojlantirish yoʻlida muhim qadam tashlab, Xaynan orolida joylashgan «Chantszyan» AESining uchinchi energetika blokini ilk bor milliy energotizimga uladi. Markaziy televideniye xabar qilishicha, bu mamlakatning ushbu mintaqasida foydalanishga topshirilgan «Xualun-1» (Hualong One) turidagi ilk reaktor hisoblanadi. Tarmoqqa ulanish qurilmaning ilk bor elektr energiyasi ishlab chiqarishni boshlaganini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirda yangi energetika blokini sanoat miqyosida toʻlaqonli ishga tushirishdan oldin soʻnggi bosqichdagi sinov ishlari kutib turibdi. Mutaxassislar bosqichma-bosqich reaktor quvvatini oshirib, barcha tizimlarning barqarorligini kompleks tarzda sinovdan oʻtkazadilar. Ushbu loyiha kelgusida mamlakat energiya xavfsizligini taʼminlash va ekologik yuklamani kamaytirishda muhim oʻrin tutishi kutilmoqda.

Zamonaviy xavfsizlik texnologiyalari

Loyihaning asosiy oʻziga xos jihati shundaki, u toʻliq mamlakat ichida ishlab chiqilgan uchinchi avlod «Xualun-1» texnologiyasi asosida bunyod etilgan. Reaktor jiddiy avariya holatlarida ham barqaror ishlay oladigan faol va passiv xavfsizlik tizimlarining zamonaviy majmuasi bilan jihozlangan. Bu esa stansiyaning ishonchliligini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqadi.

Xususan, loyihaning eng muhim elementlaridan biri bu reaktor binosining gumbazi ostida joylashgan passiv favqulodda sovutish rezervuari boʻlib, unda taxminan 2400 tonna suv saqlanadi. Har qanday kutilmagan vaziyatda tashqi elektr taʼminoti, nasoslar va xodimlar aralashuvisiz, suv tortishish kuchi taʼsirida avtomatik ravishda reaktorga yoʻnaltiriladi. Ishlab chiquvchilar maʼlumotiga koʻra, mazkur zaxira reaktorni 72 soat davomida uzluksiz sovutish uchun yetarli hisoblanadi.

Ekologik samaradorlik va koʻrsatkichlar

Reaktorning tashqi taʼsirlardan himoyalanishi va radioaktiv moddalarning tashqariga chiqib ketishining oldini olish maqsadida qoʻshma germetik qobiq oʻrnatilgan. Ichki qism temir-betondan qalinligi 1,3 metr atrofida yasalib, poʻlat qoplama bilan mustahkamlangan, tashqi qobiq esa qalinligi 1,8 metrgacha boʻlgan yuqori mustahkam betondan tayyorlangan.

«Chantszyan» AESining ikkinchi navbati har biri 1,2 GW quvvatga ega ikkita energetika blokini oʻz ichiga oladi. Qurilish ishlari toʻla yakunlangach, ular yiliga 18 milliard kW·soat elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvatiga ega boʻladi. Xitoy tomonining baholashicha, bu har yili qariyb 6,3 million tonna shartli yoqilgʻini tejash va uglerod chiqindilarini 11,6 million tonnaga qisqartirish imkonini beradi.

XitoyAtom energetikasiAESTexnologiyaEkologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Citizen batareya va quvvatlashni talab qilmaydigan yangi soatlarni taqdim etdiCitizen batareya va quvvatlashni talab qilmaydigan yangi soatlarni taqdim etdiBugun, 00:29Smartfon bozorida yangi davr: xarid qilish oʻrniga ijaraga olish trendga chiqmoqdaSmartfon bozorida yangi davr: xarid qilish oʻrniga ijaraga olish trendga chiqmoqdaKecha, 23:56Mashhur overkloker kompyuter sovutish tizimiga metrli quvur oʻrnatdiMashhur overkloker kompyuter sovutish tizimiga metrli quvur oʻrnatdiKecha, 22:54Sam Altman oilaviy tarbiya jarayonida ChatGPTʼdan foydalanishni targʻib qilmoqdaSam Altman oilaviy tarbiya jarayonida ChatGPTʼdan foydalanishni targʻib qilmoqdaKecha, 22:27Samsung xabariga koʻra, xotira chiplari taqchilligi 2028-yilgacha davom etadiSamsung xabariga koʻra, xotira chiplari taqchilligi 2028-yilgacha davom etadiKecha, 22:21Ispaniya IRIS2 yevropa kosmik loyihasiga 2,3 milliard dollargacha mablagʻ ajratadiIspaniya IRIS2 yevropa kosmik loyihasiga 2,3 milliard dollargacha mablagʻ ajratadiKecha, 21:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi