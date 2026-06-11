Ronald Kuman Yaponiyaga qarshi bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdi22:37 / 11.06.2026·21·SportRonald KoemanNiderlandiyaYaponiyaGoal+Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!SaqlashShuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharririIzohlar 0Yuborish…Mavzuga oid yangiliklarViza ololmagan argentinalik muxlislarga bepul televizorlar tarqatildiBugun, 17:19Marc Casado Barselona bilan xayrlashishga qaror qildiBugun, 16:52Harry Kane va Bavariya oʻrtasida shartnoma borasida kelishmovchilik yuzaga keldiBugun, 16:18Lamine Yamal UNICEF elchisi etib tayinlandiBugun, 15:57FIFA vaqtni cho‘zishga qarshi inqilobiy yangi qoidalarni joriy etmoqchiBugun, 15:44James Rodriguez Luis Diazning Oltin toʻpni yutishiga ishonmoqdaBugun, 13:57Yangiliklar » Sport » Ronald Kuman Yaponiyaga qarshi bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdi
…