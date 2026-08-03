Kasemiro transferi atrofida mojaro: LA Galaxy va Inter Miami mojarosi
Shimoliy Amerikaning Major League Soccer (MLS) musobaqasida braziliyalik taniqli yarimhimoyachi Kasemironing Inter Miami klubiga oʻtishi bilan bogʻliq vaziyat jiddiy mojaroga sabab boʻldi. Goal.com xabar berishicha, transfer ortidan yuzaga kelgan shubhali holatlar va reglament buzilishi ehtimoli yuzasidan liga rasman maxsus tekshiruv boshlagan. Bu mojaro AQSh futbolida katta shov-shuvlarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Dallas jamoasiga qarshi kechgan nursiz durangdan soʻng oʻtkazilgan matbuot anjumanida LA Galaxy bosh direktori Vill Kunts (Will Kuntz) braziliyalik futbolchining dastlabki niyatlari haqida kutilmagan maʼlumotlarni oshkor qildi. Uning soʻzlariga koʻra, faoliyati davomida besh bor Chempionlar ligasida gʻolib chiqqan tajribali futbolchi avvalroq aynan Gʻarbiy qirgʻoq jamoasida oʻynashni istashini qatʼiy taʼkidlagan edi.
Kunts bayonoti va kashfiyot huquqi masalasiVill Kunts jurnalistlarga bergan intervyusida futbolchining oʻzgaruvchan fikrlari haqida gapirdi: “Kasemiro qoʻngʻiroq qilib, har doim Inter Miami safida toʻp surishni xohlaganini aytgani rost. Biroq bu uning bizga faqat Galaxy safida oʻynamoqchiligini aytganidan atigi ikki oy oʻtib sodir boʻlgani ham haqiqatdir”. Bu bayonot klublar oʻrtasidagi ziddiyatni yanada kuchaytirdi.
Mazkur mojaraning asosiy sababi MLS ligasidagi “kashfiyot huquqi” (discovery rights) tizimi bilan bogʻliq. Ushbu qoidaga koʻra, istalgan MLS klubi chet ellik futbolchilarni oʻz safiga qoʻshib olishda ustuvor huquqqa ega boʻlishi mumkin. Har bir jamoa oʻz roʻyxatida koʻpi bilan besh nafar shunday futbolchini saqlash huquqiga ega. Maʼlum boʻlishicha, 34 yoshli braziliyalik futbolchi boʻyicha dastlabki huquqlar LA Galaxy ixtiyorida boʻlgan, biroq Inter Miami uni transfer qilish jarayonida bu huquqni qoʻlga kiritganini eʼlon qilgan.
Tekshiruv va tomonlarning kelishuviHozirgi vaqtda liga rahbariyati transferning moliyaviy va huquqiy jihatlarini sinchkovlik bilan tekshirmoqda. Shunga qaramay, yuzaga kelgan taranglikni yumshatish maqsadida ikki klub oʻrtasida vaqtinchalik kelishuvga erishilgani maʼlum qilindi.
LA Galaxy tomonidan tarqatilgan rasmiy bayonotda shunday deyiladi: “LA Galaxy va Inter Miami klublari Kasemironing transferi boʻyicha ustuvor huquq yuzasidan kelishuvga erishdilar. Mazkur kelishuv shartlari MLS olib borayotgan qoidabuzarlik tekshiruvi yakunlangach eʼlon qilinadi”. Tomonlar hozircha rasmiy natijalarni kutishmoqda.
Futbolchining oʻzi esa yuzaga kelgan bahslardan qochmayotganini taʼkidlagan. Kasemiro avvalroq bergan intervyularida Mayami shahriga shaxsiy bogʻliqligi va yangi jamoadoshlari bilan birga ishlash istagi uning qaroriga katta taʼsir koʻrsatganini tushuntirib oʻtgan edi. Oilasining qulayligi va iqlim uning tanlovida muhim rol oʻynaganini qoʻshimcha qilgan.
…