Kasemiro transferi atrofida mojaro: LA Galaxy va Inter Miami mojarosi

·0·Sport
Kasemiro transferi atrofida mojaro: LA Galaxy va Inter Miami mojarosi

Shimoliy Amerikaning Major League Soccer (MLS) musobaqasida braziliyalik taniqli yarimhimoyachi Kasemironing Inter Miami klubiga oʻtishi bilan bogʻliq vaziyat jiddiy mojaroga sabab boʻldi. Goal.com xabar berishicha, transfer ortidan yuzaga kelgan shubhali holatlar va reglament buzilishi ehtimoli yuzasidan liga rasman maxsus tekshiruv boshlagan. Bu mojaro AQSh futbolida katta shov-shuvlarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Dallas jamoasiga qarshi kechgan nursiz durangdan soʻng oʻtkazilgan matbuot anjumanida LA Galaxy bosh direktori Vill Kunts (Will Kuntz) braziliyalik futbolchining dastlabki niyatlari haqida kutilmagan maʼlumotlarni oshkor qildi. Uning soʻzlariga koʻra, faoliyati davomida besh bor Chempionlar ligasida gʻolib chiqqan tajribali futbolchi avvalroq aynan Gʻarbiy qirgʻoq jamoasida oʻynashni istashini qatʼiy taʼkidlagan edi.

Kunts bayonoti va kashfiyot huquqi masalasi

Vill Kunts jurnalistlarga bergan intervyusida futbolchining oʻzgaruvchan fikrlari haqida gapirdi: “Kasemiro qoʻngʻiroq qilib, har doim Inter Miami safida toʻp surishni xohlaganini aytgani rost. Biroq bu uning bizga faqat Galaxy safida oʻynamoqchiligini aytganidan atigi ikki oy oʻtib sodir boʻlgani ham haqiqatdir”. Bu bayonot klublar oʻrtasidagi ziddiyatni yanada kuchaytirdi.

Mazkur mojaraning asosiy sababi MLS ligasidagi “kashfiyot huquqi” (discovery rights) tizimi bilan bogʻliq. Ushbu qoidaga koʻra, istalgan MLS klubi chet ellik futbolchilarni oʻz safiga qoʻshib olishda ustuvor huquqqa ega boʻlishi mumkin. Har bir jamoa oʻz roʻyxatida koʻpi bilan besh nafar shunday futbolchini saqlash huquqiga ega. Maʼlum boʻlishicha, 34 yoshli braziliyalik futbolchi boʻyicha dastlabki huquqlar LA Galaxy ixtiyorida boʻlgan, biroq Inter Miami uni transfer qilish jarayonida bu huquqni qoʻlga kiritganini eʼlon qilgan.

Tekshiruv va tomonlarning kelishuvi

Hozirgi vaqtda liga rahbariyati transferning moliyaviy va huquqiy jihatlarini sinchkovlik bilan tekshirmoqda. Shunga qaramay, yuzaga kelgan taranglikni yumshatish maqsadida ikki klub oʻrtasida vaqtinchalik kelishuvga erishilgani maʼlum qilindi.

LA Galaxy tomonidan tarqatilgan rasmiy bayonotda shunday deyiladi: “LA Galaxy va Inter Miami klublari Kasemironing transferi boʻyicha ustuvor huquq yuzasidan kelishuvga erishdilar. Mazkur kelishuv shartlari MLS olib borayotgan qoidabuzarlik tekshiruvi yakunlangach eʼlon qilinadi”. Tomonlar hozircha rasmiy natijalarni kutishmoqda.

Futbolchining oʻzi esa yuzaga kelgan bahslardan qochmayotganini taʼkidlagan. Kasemiro avvalroq bergan intervyularida Mayami shahriga shaxsiy bogʻliqligi va yangi jamoadoshlari bilan birga ishlash istagi uning qaroriga katta taʼsir koʻrsatganini tushuntirib oʻtgan edi. Oilasining qulayligi va iqlim uning tanlovida muhim rol oʻynaganini qoʻshimcha qilgan.

KasemiroInter MiamiLA GalaxyMLSTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Transfer bozori jonli efirda: A Seriyadagi soʻnggi kelishuvlarTransfer bozori jonli efirda: A Seriyadagi soʻnggi kelishuvlarBugun, 22:54«Neftchi» Samarqandda to‘xtadi: peshqadam ochko yo‘qotdi«Neftchi» Samarqandda to‘xtadi: peshqadam ochko yo‘qotdiBugun, 22:46Vasilije Adzic Yuventusdan Sassuologa koʻchib oʻtdiVasilije Adzic Yuventusdan Sassuologa koʻchib oʻtdiBugun, 22:39Jordan Henderson kutilmaganda Chelsi safiga qoʻshildiJordan Henderson kutilmaganda Chelsi safiga qoʻshildiBugun, 22:33Chempionlar ligasida hal qiluvchi qur’a: 7 juftlik aniq bo‘ldiChempionlar ligasida hal qiluvchi qur’a: 7 juftlik aniq bo‘ldiBugun, 22:27«PSJ» Google bilan hamkorlik qilishga o‘tdi: Gemini klub yordamchisi bo‘ldi«PSJ» Google bilan hamkorlik qilishga o‘tdi: Gemini klub yordamchisi bo‘ldiBugun, 22:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda