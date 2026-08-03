Liverpul Bredli Barkola transferi uchun PSJ talabini pasaytirishini kutmoqda
Liverpul PSJ hujumchisi Bredli Barkolani transfer qilish uchun parijliklar talab qilayotgan 145 million funt-sterlingni pasaytirishini kutmoqda. Hozircha ikki klub o'rtasida futbolchi bo'yicha rasmiy muzokaralar boshlanmagan, chunki Liverpul bu summani haddan tashqari yuqori deb hisoblamoqda. Bredli Barkola PSJdagi kelajagini ko'rmayapti va boshqa jamoaga o'tishga tayyor, Liverpul esa transfer oynasi yopilguncha tarkibni kuchaytirish niyatida.
Angliyaning Liverpul klubi transfer oynasining yopilishiga qadar tarkibni kuchaytirish harakatlarini faollashtirdi. Pari Sen-Jermen jamoasi hujumchisi Bredli Barkola mersisaydliklarning asosiy transfer nishoniga aylandi, biroq tomonlar futbolchining narxi borasida qiyin muzokaralar girdobida qolishmoqda. Parijliklar frantsuz futbolchisi uchun 145 million funt-sterling talab qilayotgani ingliz klubini shoshilinch qadamlar tashlashdan tiymoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky Sports News nashri muxbiri Mark MakAdamning The Transfer Show dasturida maʼlum qilishicha, hozircha ikki klub oʻrtasida Barkola borasida rasmiy muzokaralar boshlanmagan. Liverpul rahbariyati futbolchining isteʼdodini yuqori baholasa-da, Pari Sen-Jermen belgilagan moliyaviy talablarni oʻta oshirib yuborilgan deb hisoblamoqda va shartlarni qayta koʻrib chiqishni talab qilmoqda.
Pragmatik yondashuv va moliyaviy barqarorlikLiverpul rahbariyati klubning ichki narx-navo siyosatidan chekinmagan holda, oʻzlarini qoniqtirmaydigan summadagi takliflar bilan chiqmaslikka qaror qildi. Shartnoma qiymatini tushirish uchun PSJ oʻz pozitsiyasini yumshatishi shart, aks holda transfer amalga oshmasligi aniq. Avvalroq Viktor Munozni 40 million yevro evaziga oʻz safiga qoʻshib olgan mersisaydliklar bu safar yanada ehtiyotkor va hisob-kitobli transfer siyosatini olib bormoqda.
Manbaning taʼkidlashicha, Bredli Barkolaning oʻzi ham Parij klubida kelajagini koʻrmayapti va boshqa jamoaga oʻtishga tayyor. Liverpul esa uning karyerasini davom ettirishi uchun mukammal manzil boʻla oladi. Biroq Pari Sen-Jermen oʻz talablarini pasaytirmaguncha, inglizlar rasmiy taklif bilan chiqishga shoshilmayapti va uzoq davom etadigan muzokaralarga tayyor turibdi.
Maydondagi muammolar va jamoaning holatiHozirgi transfer harakatlari tasodifiy emas. Mavsumoldi oʻyinlaridagi notekis natijalar va soʻnggi omadsizliklardan soʻng bosh murabbiy tarkibni zudlik bilan kuchaytirish zarurligini ochiq eʼlon qilgandi. Jamoa oʻyinida kuzatilayotgan ziddiyatlar va muvozanatsizlikni bartaraf etish uchun aynan shunday yulduz futbolchining xizmatlari suv va havoday zarur.
Hozirgi bosqichda Liverpul rahbariyati oʻz prinsiplariga sodiq qolgan holda PSJning narx borasidagi yon berishini sabrsizlik bilan kutmoqda. Agar Parij klubi oʻz talablarini oqilona darajaga tushirsa, transfer oynasi yopilishiga qadar mazkur shov-shuvli oʻtish amalga oshishi ehtimoli yuqori boʻlib qolmoqda.
…