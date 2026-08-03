Liverpul Bredli Barkola transferi uchun PSJ talabini pasaytirishini kutmoqda

·29·Sport
Liverpul Bredli Barkola transferi uchun PSJ talabini pasaytirishini kutmoqda
Qisqacha

Liverpul PSJ hujumchisi Bredli Barkolani transfer qilish uchun parijliklar talab qilayotgan 145 million funt-sterlingni pasaytirishini kutmoqda. Hozircha ikki klub o'rtasida futbolchi bo'yicha rasmiy muzokaralar boshlanmagan, chunki Liverpul bu summani haddan tashqari yuqori deb hisoblamoqda. Bredli Barkola PSJdagi kelajagini ko'rmayapti va boshqa jamoaga o'tishga tayyor, Liverpul esa transfer oynasi yopilguncha tarkibni kuchaytirish niyatida.

Angliyaning Liverpul klubi transfer oynasining yopilishiga qadar tarkibni kuchaytirish harakatlarini faollashtirdi. Pari Sen-Jermen jamoasi hujumchisi Bredli Barkola mersisaydliklarning asosiy transfer nishoniga aylandi, biroq tomonlar futbolchining narxi borasida qiyin muzokaralar girdobida qolishmoqda. Parijliklar frantsuz futbolchisi uchun 145 million funt-sterling talab qilayotgani ingliz klubini shoshilinch qadamlar tashlashdan tiymoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky Sports News nashri muxbiri Mark MakAdamning The Transfer Show dasturida maʼlum qilishicha, hozircha ikki klub oʻrtasida Barkola borasida rasmiy muzokaralar boshlanmagan. Liverpul rahbariyati futbolchining isteʼdodini yuqori baholasa-da, Pari Sen-Jermen belgilagan moliyaviy talablarni oʻta oshirib yuborilgan deb hisoblamoqda va shartlarni qayta koʻrib chiqishni talab qilmoqda.

Pragmatik yondashuv va moliyaviy barqarorlik

Liverpul rahbariyati klubning ichki narx-navo siyosatidan chekinmagan holda, oʻzlarini qoniqtirmaydigan summadagi takliflar bilan chiqmaslikka qaror qildi. Shartnoma qiymatini tushirish uchun PSJ oʻz pozitsiyasini yumshatishi shart, aks holda transfer amalga oshmasligi aniq. Avvalroq Viktor Munozni 40 million yevro evaziga oʻz safiga qoʻshib olgan mersisaydliklar bu safar yanada ehtiyotkor va hisob-kitobli transfer siyosatini olib bormoqda.

Manbaning taʼkidlashicha, Bredli Barkolaning oʻzi ham Parij klubida kelajagini koʻrmayapti va boshqa jamoaga oʻtishga tayyor. Liverpul esa uning karyerasini davom ettirishi uchun mukammal manzil boʻla oladi. Biroq Pari Sen-Jermen oʻz talablarini pasaytirmaguncha, inglizlar rasmiy taklif bilan chiqishga shoshilmayapti va uzoq davom etadigan muzokaralarga tayyor turibdi.

Maydondagi muammolar va jamoaning holati

Hozirgi transfer harakatlari tasodifiy emas. Mavsumoldi oʻyinlaridagi notekis natijalar va soʻnggi omadsizliklardan soʻng bosh murabbiy tarkibni zudlik bilan kuchaytirish zarurligini ochiq eʼlon qilgandi. Jamoa oʻyinida kuzatilayotgan ziddiyatlar va muvozanatsizlikni bartaraf etish uchun aynan shunday yulduz futbolchining xizmatlari suv va havoday zarur.

Hozirgi bosqichda Liverpul rahbariyati oʻz prinsiplariga sodiq qolgan holda PSJning narx borasidagi yon berishini sabrsizlik bilan kutmoqda. Agar Parij klubi oʻz talablarini oqilona darajaga tushirsa, transfer oynasi yopilishiga qadar mazkur shov-shuvli oʻtish amalga oshishi ehtimoli yuqori boʻlib qolmoqda.

LiverpoolPSGBradley BarcolaTransferAPL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marcus Rashford transferi: Fenerbahche Angliya futbolchisiga jiddiy qiziqmoqdaMarcus Rashford transferi: Fenerbahche Angliya futbolchisiga jiddiy qiziqmoqdaBugun, 00:13RB Leipzig rasmiysi Yan Diomandening transferi haqidagi xabarlarni rad etdiRB Leipzig rasmiysi Yan Diomandening transferi haqidagi xabarlarni rad etdiKecha, 23:59Julian Alvares Atletiko mashgʻulotlariga kirishdi, Barselona umidlari soʻndiJulian Alvares Atletiko mashgʻulotlariga kirishdi, Barselona umidlari soʻndiKecha, 23:59Nikolo Tresoldi: Bolaligimdan Milan muxlisiman, kelajakni esa koʻramizNikolo Tresoldi: Bolaligimdan Milan muxlisiman, kelajakni esa koʻramizKecha, 23:39Chelsi himoyachisi Trevoh Chalobah Komo jamoasiga oʻtmoqdaChelsi himoyachisi Trevoh Chalobah Komo jamoasiga oʻtmoqdaKecha, 23:15Manchester Siti Pedro Netoni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiManchester Siti Pedro Netoni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiKecha, 23:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda