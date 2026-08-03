Nikolo Tresoldi: Bolaligimdan Milan muxlisiman, kelajakni esa koʻramiz

·28·Sport
Nikolo Tresoldi: Bolaligimdan Milan muxlisiman, kelajakni esa koʻramiz
Qisqacha

Klub Bryugge hujumchisi Nikolo Tresoldi bolaligidan Milan muxlisi ekanini aytib, kelajakda ushbu jamoa safida o'ynashi masalasida vaqt ko'rsatishini ta'kidladi. Italiya-Germaniya futbolchisining Milan klubiga bo'lgan mehri bobosidan o'tgan bo'lib, bobosi Marko van Basten, Frank Raykaard va Ruud Gullitlarga golf bo'yicha murabbiylik qilgan.

Klub Bryugge hujumchisi Nikolo Tresoldi Italiya matbuotiga bergan intervyusida bolaligidan Italiyaning Milan jamoasiga muxlislik qilib kelgani va bu klub uning uchun qanchalik muhimligini aytib oʻtdi. Goal.com xabar berishicha, futbolchi oʻzining oilaviy anʼanalari va Milan bilan bogʻliq xotiralari haqida ham toʻxtalib oʻtgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Italiya-Germaniya futbolchisi boʻlgan Tresoldi hozirda Belgiyaning Klub Bryugge safida va Germaniya yoshlar terma jamoasida oʻzini koʻrsatib kelmoqda. Uning soʻzlariga koʻra, Milan jamoasiga boʻlgan mehr unga bobosidan oʻtgan va bu tanlovda oilaviy ildizlar muhim rol oʻynagan.

Milan bilan bogʻliq bolalik xotiralari

My Turnover podcast dasturiga bergan intervyusida Nikolo Tresoldi oʻzining qanday qilib ushbu jamoaga ishqiboz boʻlib qolganini quyidagicha esladi:

  • Bobosi Milan muxlisi boʻlgan va oʻz vaqtida Marko van Basten, Frank Raykaard hamda Ruud Gullitlarga golf boʻyicha murabbiylik qilgan.
  • Futbolchining soʻzlariga koʻra, aynan bobosining taʼsiri ostida u qizil-qoralar jamoasining ashaddiy muxlisiga aylangan va hozir ham ularning oʻyinlarini kuzatib boradi.
  • Kelajakda ushbu jamoa sharafini himoya qilish ehtimoli haqida gapirar ekan, futbolchi bu savolga aniq javob bermasdan, vaqt koʻrsatishini taʼkidladi.
Futbolchi oʻsish jarayonida Filippo Indzagining oʻyinlaridan ilhomlanganini, keyinchalik Luis Suaresni kuzatganini bildirdi. Hozirgi kunda esa u Robert Levandovski hamda Harri Keyn kabi hujumchilarning harakatlarini diqqat bilan oʻrganishini qoʻshimcha qildi.

Rafael Leau haqidagi fikrlar

Intervyu davomida hujumchi Milan jamoasining yetakchisi Rafael Leau haqida ham oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Tresoldining aytishicha, u portugaliyalik futbolchi bilan San-Siro stadionida shaxsan uchrashgan va uning mahoratiga yuqori baho bergan.

Maʼlumotlarga koʻra, Leau soʻnggi paytlarda ayrim jarohatlar va qiyinchiliklarga duch kelganiga qaramamay, Tresoldi uni jamoadan sotib yubormasligini qatʼiy taʼkidladi. Hujumchining fikricha, Leau Milan klubining chempionlik unvonini qoʻlga kiritishida asosiy figuralardan biri boʻlgan va u oʻzining avvalgi yuqori darajasiga yana qaytishiga ishondi.

Nikolo TresoldiMilanKlub BryuggeRafael LeauA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marcus Rashford transferi: Fenerbahche Angliya futbolchisiga jiddiy qiziqmoqdaMarcus Rashford transferi: Fenerbahche Angliya futbolchisiga jiddiy qiziqmoqdaBugun, 00:13RB Leipzig rasmiysi Yan Diomandening transferi haqidagi xabarlarni rad etdiRB Leipzig rasmiysi Yan Diomandening transferi haqidagi xabarlarni rad etdiKecha, 23:59Julian Alvares Atletiko mashgʻulotlariga kirishdi, Barselona umidlari soʻndiJulian Alvares Atletiko mashgʻulotlariga kirishdi, Barselona umidlari soʻndiKecha, 23:59Liverpul Bredli Barkola transferi uchun PSJ talabini pasaytirishini kutmoqdaLiverpul Bredli Barkola transferi uchun PSJ talabini pasaytirishini kutmoqdaKecha, 23:30Chelsi himoyachisi Trevoh Chalobah Komo jamoasiga oʻtmoqdaChelsi himoyachisi Trevoh Chalobah Komo jamoasiga oʻtmoqdaKecha, 23:15Manchester Siti Pedro Netoni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiManchester Siti Pedro Netoni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiKecha, 23:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda