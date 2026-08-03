Nikolo Tresoldi: Bolaligimdan Milan muxlisiman, kelajakni esa koʻramiz
Klub Bryugge hujumchisi Nikolo Tresoldi bolaligidan Milan muxlisi ekanini aytib, kelajakda ushbu jamoa safida o'ynashi masalasida vaqt ko'rsatishini ta'kidladi. Italiya-Germaniya futbolchisining Milan klubiga bo'lgan mehri bobosidan o'tgan bo'lib, bobosi Marko van Basten, Frank Raykaard va Ruud Gullitlarga golf bo'yicha murabbiylik qilgan.
Klub Bryugge hujumchisi Nikolo Tresoldi Italiya matbuotiga bergan intervyusida bolaligidan Italiyaning Milan jamoasiga muxlislik qilib kelgani va bu klub uning uchun qanchalik muhimligini aytib oʻtdi. Goal.com xabar berishicha, futbolchi oʻzining oilaviy anʼanalari va Milan bilan bogʻliq xotiralari haqida ham toʻxtalib oʻtgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Italiya-Germaniya futbolchisi boʻlgan Tresoldi hozirda Belgiyaning Klub Bryugge safida va Germaniya yoshlar terma jamoasida oʻzini koʻrsatib kelmoqda. Uning soʻzlariga koʻra, Milan jamoasiga boʻlgan mehr unga bobosidan oʻtgan va bu tanlovda oilaviy ildizlar muhim rol oʻynagan.
Milan bilan bogʻliq bolalik xotiralariMy Turnover podcast dasturiga bergan intervyusida Nikolo Tresoldi oʻzining qanday qilib ushbu jamoaga ishqiboz boʻlib qolganini quyidagicha esladi:
- Bobosi Milan muxlisi boʻlgan va oʻz vaqtida Marko van Basten, Frank Raykaard hamda Ruud Gullitlarga golf boʻyicha murabbiylik qilgan.
- Futbolchining soʻzlariga koʻra, aynan bobosining taʼsiri ostida u qizil-qoralar jamoasining ashaddiy muxlisiga aylangan va hozir ham ularning oʻyinlarini kuzatib boradi.
- Kelajakda ushbu jamoa sharafini himoya qilish ehtimoli haqida gapirar ekan, futbolchi bu savolga aniq javob bermasdan, vaqt koʻrsatishini taʼkidladi.
Rafael Leau haqidagi fikrlarIntervyu davomida hujumchi Milan jamoasining yetakchisi Rafael Leau haqida ham oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Tresoldining aytishicha, u portugaliyalik futbolchi bilan San-Siro stadionida shaxsan uchrashgan va uning mahoratiga yuqori baho bergan.
Maʼlumotlarga koʻra, Leau soʻnggi paytlarda ayrim jarohatlar va qiyinchiliklarga duch kelganiga qaramamay, Tresoldi uni jamoadan sotib yubormasligini qatʼiy taʼkidladi. Hujumchining fikricha, Leau Milan klubining chempionlik unvonini qoʻlga kiritishida asosiy figuralardan biri boʻlgan va u oʻzining avvalgi yuqori darajasiga yana qaytishiga ishondi.
…