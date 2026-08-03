Transfer bozori jonli efirda: A Seriyadagi soʻnggi kelishuvlar

·0·Sport
Transfer bozori jonli efirda: A Seriyadagi soʻnggi kelishuvlar

Yozgi transferlar mavsumi qizgʻin palla sari borayotgan bir paytda, Italiya futbolida sodir boʻlayotgan eng soʻnggi oʻzgarishlar va parda ortidagi muzokaralar futbol ishqibozlari diqqat markazida turibdi. Xususan, A Seriya klublarining tarkibni kuchaytirish yoʻlidagi harakatlari, amalga oshirilgan rasmiy transferlar hamda hal etilishi kutilayotgan kelishuvlar mutaxassislar tomonidan jadal muhokama qilinmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, bugungi transfer bozorining eng muhim mavzulari qatoriga Rafael Leao atrofidagi soʻnggi xabarlar, Roma klubining transfer rejalari hamda Yuventus jamoasining kutilmagan qadamlari kiritilgan. Mazkur voqealar nafaqat Italiya matbuoti, balki butun Yevropa futbol jamoatchiligi eʼtiborini tortmoqda.

Jonli efir va muxlislar muloqoti

Transfer bozoridagi eng soʻnggi yangiliklarni keng jamoatchilikka yetkazish maqsadida YouTube tarmogʻida maxsus jonli efir tashkil etiladi. Loyiha doirasida kunduzgi eng yirik xabarlar, yakuniga yetgan transferlar va yaqin orada rasmiylashtirilishi kutilayotgan kelishuvlar batafsil tahlil qilinadi.

Mazkur jonli efirning asosiy afzalliklaridan biri — tomoshabinlar va muxlislar bilan toʻgʻridan-toʻgʻri muloqot qilish imkoniyatidir. Muhlislar oʻzlarini qiziqtirgan savollarni berishlari, transferlar boʻyicha oʻz fikrlarini bildirishlari va ekspertlardan javob olishlari mumkin boʻladi.

Klublarning transfer siyosati

A Seriya grandlari yangi mavsum oldidan oʻz tarkiblarini sezilarli darajada yangilashni maqsad qilgan. Klublar moliyaviy imkoniyatlari va ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda futbolchilar bilan muzokaralar olib bormoqda. Har bir jamoaning transfer bozoridagi harakati ularning mavsumdagi maqsadlarini belgilab beradi.

Xususan, Roma klubining transferdagi qadamlari va Yuventus tomonidan rejalashtirilayotgan muhim oʻtishlar jamoalarning raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan. Mutaxassislar ushbu kelishuvlar chempionat intrigalariga qanday taʼsir qilishini yaqindan kuzatib bormoqda.

Futbol muxlislari va klublar ishqibozlari transfer oynasining yopilishigacha boʻlgan davrda yanada koʻplab shov-shuvli xabarlardan xabardor boʻlishlari kutilmoqda. Barcha rasmiy eʼlonlar va ishonchli manbalardagi maʼlumotlar futbol jamoatchiligiga oʻz vaqtida yetkazib boriladi.

TransferlarA SeriyaYuventusRomaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kasemiro transferi atrofida mojaro: LA Galaxy va Inter Miami mojarosiKasemiro transferi atrofida mojaro: LA Galaxy va Inter Miami mojarosiBugun, 22:51«Neftchi» Samarqandda to‘xtadi: peshqadam ochko yo‘qotdi«Neftchi» Samarqandda to‘xtadi: peshqadam ochko yo‘qotdiBugun, 22:46Vasilije Adzic Yuventusdan Sassuologa koʻchib oʻtdiVasilije Adzic Yuventusdan Sassuologa koʻchib oʻtdiBugun, 22:39Jordan Henderson kutilmaganda Chelsi safiga qoʻshildiJordan Henderson kutilmaganda Chelsi safiga qoʻshildiBugun, 22:33Chempionlar ligasida hal qiluvchi qur’a: 7 juftlik aniq bo‘ldiChempionlar ligasida hal qiluvchi qur’a: 7 juftlik aniq bo‘ldiBugun, 22:27«PSJ» Google bilan hamkorlik qilishga o‘tdi: Gemini klub yordamchisi bo‘ldi«PSJ» Google bilan hamkorlik qilishga o‘tdi: Gemini klub yordamchisi bo‘ldiBugun, 22:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda