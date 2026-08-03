Chelsi himoyachisi Trevoh Chalobah Komo jamoasiga oʻtmoqda

·0·Sport
Chelsi himoyachisi Trevoh Chalobah Komo jamoasiga oʻtmoqda

Londonning Chelsi klubi oʻz tarbiyalanuvchisi boʻlgan himoyachi Trevoh Chalobahni Italiyaning Komo jamoasiga sotish boʻyicha ogʻzaki kelishuvga erishdi. The Sun nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur transfer yozgi transfer oynasining eng muhim kelishuvlaridan biriga aylanib, ingliz futbolchisining Gʻarbiy Londondagi uzoq yillik faoliyatiga yakun yasamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Tomonlar futbolchining transfer qiymati borasida toʻliq kelishuvga erishgan boʻlib, unga koʻra Komo ingliz markaziy himoyachisi uchun 30 million yevro kafolatlangan toʻlovni amalga oshiradi. Shuningdek, shartnomada yana 6 million yevro miqdoridagi qoʻshimcha bonuslar hamda kelgusidagi sotuvdan foiz olish sharti ham kiritilgan. Umumiy qiymati 36 million yevroga yetishi mumkin boʻlgan bu taklif Chelsi rahbariyatining dastlabki talablarini toʻliq qondirdi.

Sesk Fabregasning shaxsiy qiziqishi

Italiya klubini boshqarayotgan afsonaviy yarim himoyachi Sesk Fabregas ushbu transferning asosiy tashabbuskorlaridan biri boʻldi. Sesk Fabregas oʻz jamoasi himoya chizigʻini kuchaytirish va orqa chiziqdan turib sifatli hujum uyushtirishga qodir tajribali futbolchini jalb etishni qattiq xohlagandi. Chalobahning texnik imkoniyatlari Komoning oʻyin uslubiga juda mos kelishi mutaxassis eʼtiborini tortgan.

A Seriya vakilining idorali loyihasi va bosh murabbiyning shaxsiy qiziqishi futbolchining oʻziga ham katta taʼsir koʻrsatdi. Angliya Premyer-ligasi va Yevropaning boshqa klublaridan boʻlgan qiziqishlarga qaramay, Trevoh Chalobah aynan Italiya klubi loyihasini afzal koʻrdi. Futbolchi Yevropaning kuchli beshlik chempionatlaridan birida muntazam ravishda asosiy tarkibda maydonga tushishni maqsad qilgan.

Kelishuv tafsilotlari va yaqin rejalar

M muzokaralar qizgʻin pallaga kirganidan soʻng, ikki klub oʻrtasidagi muzqaymoq eridi. Aslida, Trevoh Chalobah va Komo oʻrtasida shaxsiy shartnoma shartlari bir necha hafta oldinroq kelishib boʻlingandi. Klublar oʻrtasidagi moliyaviy masalalar hal etilishi bilanoq, shartnomani rasmiylashtirish yoʻlidagi barcha toʻsiqlar bartaraf etildi.

Hozirda 26 yoshli himoyachi Italiyaga yoʻl olishi va transfer rasmiylashtirilgach, tibbiy koʻrikdan oʻtib yangi jamoasi bilan shartnoma imzolashi kutilmoqda. Chelsi safida yoshlik yillaridan beri toʻp surib kelgan futbolchining A Seriyaga koʻchib oʻtishi uning faoliyatida yangi sahifa ochadi.

ChelsiKomoTrevoh ChalobahSesk FabregasA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti Pedro Netoni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiManchester Siti Pedro Netoni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 23:12Transfer bozori jonli efirda: A Seriyadagi soʻnggi kelishuvlarTransfer bozori jonli efirda: A Seriyadagi soʻnggi kelishuvlarBugun, 22:54Kasemiro transferi atrofida mojaro: LA Galaxy va Inter Miami mojarosiKasemiro transferi atrofida mojaro: LA Galaxy va Inter Miami mojarosiBugun, 22:51«Neftchi» Samarqandda to‘xtadi: peshqadam ochko yo‘qotdi«Neftchi» Samarqandda to‘xtadi: peshqadam ochko yo‘qotdiBugun, 22:46Vasilije Adzic Yuventusdan Sassuologa koʻchib oʻtdiVasilije Adzic Yuventusdan Sassuologa koʻchib oʻtdiBugun, 22:39Jordan Henderson kutilmaganda Chelsi safiga qoʻshildiJordan Henderson kutilmaganda Chelsi safiga qoʻshildiBugun, 22:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda