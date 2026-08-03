Chelsi himoyachisi Trevoh Chalobah Komo jamoasiga oʻtmoqda
Londonning Chelsi klubi oʻz tarbiyalanuvchisi boʻlgan himoyachi Trevoh Chalobahni Italiyaning Komo jamoasiga sotish boʻyicha ogʻzaki kelishuvga erishdi. The Sun nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur transfer yozgi transfer oynasining eng muhim kelishuvlaridan biriga aylanib, ingliz futbolchisining Gʻarbiy Londondagi uzoq yillik faoliyatiga yakun yasamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Tomonlar futbolchining transfer qiymati borasida toʻliq kelishuvga erishgan boʻlib, unga koʻra Komo ingliz markaziy himoyachisi uchun 30 million yevro kafolatlangan toʻlovni amalga oshiradi. Shuningdek, shartnomada yana 6 million yevro miqdoridagi qoʻshimcha bonuslar hamda kelgusidagi sotuvdan foiz olish sharti ham kiritilgan. Umumiy qiymati 36 million yevroga yetishi mumkin boʻlgan bu taklif Chelsi rahbariyatining dastlabki talablarini toʻliq qondirdi.
Sesk Fabregasning shaxsiy qiziqishiItaliya klubini boshqarayotgan afsonaviy yarim himoyachi Sesk Fabregas ushbu transferning asosiy tashabbuskorlaridan biri boʻldi. Sesk Fabregas oʻz jamoasi himoya chizigʻini kuchaytirish va orqa chiziqdan turib sifatli hujum uyushtirishga qodir tajribali futbolchini jalb etishni qattiq xohlagandi. Chalobahning texnik imkoniyatlari Komoning oʻyin uslubiga juda mos kelishi mutaxassis eʼtiborini tortgan.
A Seriya vakilining idorali loyihasi va bosh murabbiyning shaxsiy qiziqishi futbolchining oʻziga ham katta taʼsir koʻrsatdi. Angliya Premyer-ligasi va Yevropaning boshqa klublaridan boʻlgan qiziqishlarga qaramay, Trevoh Chalobah aynan Italiya klubi loyihasini afzal koʻrdi. Futbolchi Yevropaning kuchli beshlik chempionatlaridan birida muntazam ravishda asosiy tarkibda maydonga tushishni maqsad qilgan.
Kelishuv tafsilotlari va yaqin rejalarM muzokaralar qizgʻin pallaga kirganidan soʻng, ikki klub oʻrtasidagi muzqaymoq eridi. Aslida, Trevoh Chalobah va Komo oʻrtasida shaxsiy shartnoma shartlari bir necha hafta oldinroq kelishib boʻlingandi. Klublar oʻrtasidagi moliyaviy masalalar hal etilishi bilanoq, shartnomani rasmiylashtirish yoʻlidagi barcha toʻsiqlar bartaraf etildi.
Hozirda 26 yoshli himoyachi Italiyaga yoʻl olishi va transfer rasmiylashtirilgach, tibbiy koʻrikdan oʻtib yangi jamoasi bilan shartnoma imzolashi kutilmoqda. Chelsi safida yoshlik yillaridan beri toʻp surib kelgan futbolchining A Seriyaga koʻchib oʻtishi uning faoliyatida yangi sahifa ochadi.
…