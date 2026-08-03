Outernet ilovasi ijtimoiy tarmoqdagi postlarni sarguzashtga aylantiradi

·28·Texno
Outernet ilovasi ijtimoiy tarmoqdagi postlarni sarguzashtga aylantiradi
Qisqacha

Daniyel Egan va Athena Leong asos solgan Outernet ilovasi internetda saqlangan kafe, ko'rgazma, tadbir va boshqa qiziqarli joylar haqidagi ma'lumotlarni real hayotdagi sayohat hamda faoliyat rejalariga aylantiradi. Foydalanuvchilar TikTok yoki Instagram postlarini ulashish, havolalarni nusxalash yoki e'lon varaqalari suratini yuklash orqali ma'lumotlarni ilovaga kiritishi mumkin.

Raqamli olamdagi qiziqarli joylar va tadbirlarni shunchaki saqlab qoʻyib, keyin unutib yuborish odati koʻpchilikka tanish. ixbt.com xabar berishicha, Daniyel Egan va Athena Leong asos solgan Outernet startapi aynan shu muammoni hal etib, foydalanuvchilarni real hayotda faol boʻlishga undovchi yangi mobil ilovani taqdim etdi. Mazkur platforma internetda koʻrilgan maʼlumotlarni koʻcha kezish va shahar boʻylab sayohat qilish uchun tayyor rejalarga aylantirib beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ilovaning nomi ham uning asosiy gʻoyasini yaqqol ochib beradi: u internetdan foydalanuvchini toʻrt devor orasidan tashqariga — tabiat qoʻyniga yoki shahar koʻchalariga olib chiqish vositasi sifatida xizmat qiladi. Koʻpincha foydalanuvchilar TikTok yoki Instagram tarmoqlarini varaqlash jarayonida qiziqarli kafe, koʻrgazma yoki tadbirlarga duch kelib, ularni «saqlab» qoʻyishadi. Biroq cheksiz kontseptual oqim ostida bu gʻoyalar tezda unutiladi. Outernet esa ana shu jarayondagi toʻsiqlarni bartaraf etib, haqiqiy dunyo sarguzashtlari uchun motivatsiya dvigateliga aylanishni maqsad qigan.

Ilovaning ishlash mexanizmi va imkoniyatlari

Outernet xizmatidan foydalanish jarayoni foydalanuvchilar uchun imkon qadar qulay qilib ishlangan. TikTok yoki Instagram ilovalaridagi postlarni koʻrayotganda ulashish tugmasini bosib, roʻyxatdan Outernet'ni tanlashning oʻzi kifoya qiladi. Shuningdek, qiziqarli havolalarni toʻgʻridan-toʻgʻri ilovaga nusxalab qoʻyish yoki koʻchadagi eʼlon varaqalari suratini yuklash ham mumkin.

Sunʼiy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda ilova quyidagi vazifalarni bajaradi:

  • Tadbir sanasi, vaqti va joylashuvi kabi muhim maʼlumotlarni avtomatik ajratib oladi;
  • Barcha topilmalarni xronologik tarzda yagona tarmoqqa jamlaydi;
  • Maʼlum sanaga ega boʻlmagan joylarni alohida tabs boʻlimlariga ajratib tartibga soladi;
  • Apple Calendar yoki Google Calendar bilan integratsiya qilish imkonini beradi.

Real dunyodagi faollik va kelajakdagi rejalar

Albo, Tabi yoki Plotline kabi muqobil ilovalardan farqli oʻlaroq, Outernet ortida aynan oflayn rejimdagi tadbirlar va oʻyinlarni tashkil etishda katta tajribaga ega boʻlgan asoschilar turibdi. Daniyel Egan LinkedIn kompaniyasida mahsulot boʻyicha faoliyat yuritgan boʻlsa-da, uning asosiy eʼtibori kishilarni kutilmagan usullar bilan hayratda qoldirishga qaratilgan.

Ilova oʻz foydalanuvchilariga saqlangan rejalarni eslatib turish uchun maxsus bildirishnomalar yuboradi. Shuningdek, belgilangan manzillarga tashrif buyurilgandan soʻng ularni maxsus «muhrlash» imkoniyati mavjud boʻlib, bu vaqt oʻtishi bilan foydalanuvchining shaxsiy sarguzashtlar pasportini shakllantiradi. Mazkur yondashuv zamonaviy texnologiyalar yordamida insonlarning kundalik hayotini yanada mazmunli va qiziqarli oʻtkazishiga xizmat qiladi.

OuternetStartapTexnologiyaIlovaSayohat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy F70 Pro taqdim etildi: 6000 mA·ch va Galaxy AISamsung Galaxy F70 Pro taqdim etildi: 6000 mA·ch va Galaxy AIBugun, 00:22DesignArena yaratuvchilari sun'iy intellekt uchun 7,9 million dollar mablag' jalb qildiDesignArena yaratuvchilari sun'iy intellekt uchun 7,9 million dollar mablag' jalb qildiBugun, 00:20OpenAIʼning hashamatli influencer-sayohati jamoatchilik eʼtiroziga uchradiOpenAIʼning hashamatli influencer-sayohati jamoatchilik eʼtiroziga uchradiBugun, 00:20Apple nihoyat Siri ovozli yordamchisini yangiladi, ammo negadir bu shov-shuv uygʻotmadiApple nihoyat Siri ovozli yordamchisini yangiladi, ammo negadir bu shov-shuv uygʻotmadiKecha, 23:57Samsung Galaxy S27 Pro smartfoni kamera imkoniyatlari oshkor boʻldiSamsung Galaxy S27 Pro smartfoni kamera imkoniyatlari oshkor boʻldiKecha, 23:51Apple Buyuk Britaniya hukumatining shifrlangan maʼlumotlar talabiga qarshi chiqdiApple Buyuk Britaniya hukumatining shifrlangan maʼlumotlar talabiga qarshi chiqdiKecha, 23:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi