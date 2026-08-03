Outernet ilovasi ijtimoiy tarmoqdagi postlarni sarguzashtga aylantiradi
Daniyel Egan va Athena Leong asos solgan Outernet ilovasi internetda saqlangan kafe, ko'rgazma, tadbir va boshqa qiziqarli joylar haqidagi ma'lumotlarni real hayotdagi sayohat hamda faoliyat rejalariga aylantiradi. Foydalanuvchilar TikTok yoki Instagram postlarini ulashish, havolalarni nusxalash yoki e'lon varaqalari suratini yuklash orqali ma'lumotlarni ilovaga kiritishi mumkin.
Raqamli olamdagi qiziqarli joylar va tadbirlarni shunchaki saqlab qoʻyib, keyin unutib yuborish odati koʻpchilikka tanish. ixbt.com xabar berishicha, Daniyel Egan va Athena Leong asos solgan Outernet startapi aynan shu muammoni hal etib, foydalanuvchilarni real hayotda faol boʻlishga undovchi yangi mobil ilovani taqdim etdi. Mazkur platforma internetda koʻrilgan maʼlumotlarni koʻcha kezish va shahar boʻylab sayohat qilish uchun tayyor rejalarga aylantirib beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ilovaning nomi ham uning asosiy gʻoyasini yaqqol ochib beradi: u internetdan foydalanuvchini toʻrt devor orasidan tashqariga — tabiat qoʻyniga yoki shahar koʻchalariga olib chiqish vositasi sifatida xizmat qiladi. Koʻpincha foydalanuvchilar TikTok yoki Instagram tarmoqlarini varaqlash jarayonida qiziqarli kafe, koʻrgazma yoki tadbirlarga duch kelib, ularni «saqlab» qoʻyishadi. Biroq cheksiz kontseptual oqim ostida bu gʻoyalar tezda unutiladi. Outernet esa ana shu jarayondagi toʻsiqlarni bartaraf etib, haqiqiy dunyo sarguzashtlari uchun motivatsiya dvigateliga aylanishni maqsad qigan.
Ilovaning ishlash mexanizmi va imkoniyatlariOuternet xizmatidan foydalanish jarayoni foydalanuvchilar uchun imkon qadar qulay qilib ishlangan. TikTok yoki Instagram ilovalaridagi postlarni koʻrayotganda ulashish tugmasini bosib, roʻyxatdan Outernet'ni tanlashning oʻzi kifoya qiladi. Shuningdek, qiziqarli havolalarni toʻgʻridan-toʻgʻri ilovaga nusxalab qoʻyish yoki koʻchadagi eʼlon varaqalari suratini yuklash ham mumkin.
Sunʼiy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda ilova quyidagi vazifalarni bajaradi:
- Tadbir sanasi, vaqti va joylashuvi kabi muhim maʼlumotlarni avtomatik ajratib oladi;
- Barcha topilmalarni xronologik tarzda yagona tarmoqqa jamlaydi;
- Maʼlum sanaga ega boʻlmagan joylarni alohida tabs boʻlimlariga ajratib tartibga soladi;
- Apple Calendar yoki Google Calendar bilan integratsiya qilish imkonini beradi.
Real dunyodagi faollik va kelajakdagi rejalarAlbo, Tabi yoki Plotline kabi muqobil ilovalardan farqli oʻlaroq, Outernet ortida aynan oflayn rejimdagi tadbirlar va oʻyinlarni tashkil etishda katta tajribaga ega boʻlgan asoschilar turibdi. Daniyel Egan LinkedIn kompaniyasida mahsulot boʻyicha faoliyat yuritgan boʻlsa-da, uning asosiy eʼtibori kishilarni kutilmagan usullar bilan hayratda qoldirishga qaratilgan.
Ilova oʻz foydalanuvchilariga saqlangan rejalarni eslatib turish uchun maxsus bildirishnomalar yuboradi. Shuningdek, belgilangan manzillarga tashrif buyurilgandan soʻng ularni maxsus «muhrlash» imkoniyati mavjud boʻlib, bu vaqt oʻtishi bilan foydalanuvchining shaxsiy sarguzashtlar pasportini shakllantiradi. Mazkur yondashuv zamonaviy texnologiyalar yordamida insonlarning kundalik hayotini yanada mazmunli va qiziqarli oʻtkazishiga xizmat qiladi.
…