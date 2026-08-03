Manchester Siti Pedro Netoni oʻz safiga qoʻshib olmoqchi

·0·Sport
Manchester Siti Pedro Netoni oʻz safiga qoʻshib olmoqchi

The Sun nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Manchester Siti Londonning Chelsi klubi vingeri Pedro Netoni oʻz safiga qoʻshib olish harakatlarini boshlab yubordi. Ushbu transfer tashabbusi jamoaning yangi bosh murabbiyi Enzo Mareskadan chiqayotgani aytilmoqda, chunki italiyalik mutaxassis oʻzining sobiq shogirdini Manchesterda yana birga ishlashga chorlamoqchi. Bu qadam murabbiyning tarkibni oʻz qarashlariga moslashtirish yoʻlidagi dastlabki yirik qadamlaridan biri boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, Enzo joriy yilning 29-iyun sanasida Pep Gvardiola oʻrniga Manchester Siti bosh murabbiyi etib tayinlangan edi. Klub rahbariyati italiyalik mutaxassis bilan uch yillik shartnoma imzolagan boʻlib, uning xizmatlari uchun Chelsi klubiga taxminan 17 million funt sterling miqdorida kompensatsiya toʻlagan edi. Endilikda Maresca oʻzining sobiq jamoasidan 26 yoshli portugaliyalik futbolchini Etihad Stadiumga koʻchirib kelishni ustuvor vazifa qilib belgilagan.

Transfer uchun raqobat va moliyaviy talablar

Biroq Manchester Siti portugaliyalik vinger uchun kurashda yagona daʼvogar emas. Goal.com xabar qilishicha, Italiyaning Milan klubi ham Pedro Netoni oʻzining asosiy transfer nishoniga aylantirgan. Milanliklar futbolchini Rafael Leaoning kelajagi nomaʼlum boʻlib turgan bir paytda unga munosib oʻrinbosar sifatida koʻrmoqda. Shunga qaramay, ingliz klubining moliyaviy imkoniyatlari A Seriya vakilining rejalariga jiddiy raqobat tugʻdirishi mumkin.

Londonning Chelsi klubi oʻz yetakchisini osongina qoʻyib yuborish niyatida emas. Gʻarbiy London jamoasi Netoni uzoq muddatli loyihaning muhim qismi deb hisoblaydi. Potensial xaridorlarni choʻchitish va transferning oldini olish maqsadida klub futbolchining narxini 70 million funt sterling etib belgiladi. Rahbariyat yozgi transfer oynasida bu summadan kam takliflarni koʻrib chiqmasligini qatʼiy maʼlum qilgan.

Moliyaviy fair-play va futbolchining niyatlari

Shunga qaramay, Chelsi klubining moliyaviy holati boshqacha qaror qabul qilishga majbur qilishi ham mumkin. Jamoa Aston Villadan Morgan Rogersni 117 million funt sterlingga sotib olganidan keyin, moliyaviy qoidalarga rioya qilish va byudjetni muvozanatga keltirish uchun baʼzi oʻyinchilarni sotishga ehtiyoj sezmoqda. Bu esa Manchester Siti va boshqa daʼvogarlar uchun imkoniyat eshigini ochishi mumkin.

Goal.com maʼlumotiga koʻra, futbolchining oʻzi ham Yevropaning top-klublari qiziqishidan xabardor va oʻz variantlarini oʻrganib chiqmoqda. Vingerning agenti Jorje Mendesh Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubi variantini ham koʻzdan kechirgan boʻlsa-da, Pedro Netoning oʻz karyerasining eng yuqori choʻqqisida Yevropada qolishni afzal koʻrayotgani aytilmoqda.

Pedro NetoManchester SitiChelsiTransferlarAPL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi himoyachisi Trevoh Chalobah Komo jamoasiga oʻtmoqdaChelsi himoyachisi Trevoh Chalobah Komo jamoasiga oʻtmoqdaBugun, 23:15Transfer bozori jonli efirda: A Seriyadagi soʻnggi kelishuvlarTransfer bozori jonli efirda: A Seriyadagi soʻnggi kelishuvlarBugun, 22:54Kasemiro transferi atrofida mojaro: LA Galaxy va Inter Miami mojarosiKasemiro transferi atrofida mojaro: LA Galaxy va Inter Miami mojarosiBugun, 22:51«Neftchi» Samarqandda to‘xtadi: peshqadam ochko yo‘qotdi«Neftchi» Samarqandda to‘xtadi: peshqadam ochko yo‘qotdiBugun, 22:46Vasilije Adzic Yuventusdan Sassuologa koʻchib oʻtdiVasilije Adzic Yuventusdan Sassuologa koʻchib oʻtdiBugun, 22:39Jordan Henderson kutilmaganda Chelsi safiga qoʻshildiJordan Henderson kutilmaganda Chelsi safiga qoʻshildiBugun, 22:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda