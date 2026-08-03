Manchester Siti Pedro Netoni oʻz safiga qoʻshib olmoqchi
The Sun nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Manchester Siti Londonning Chelsi klubi vingeri Pedro Netoni oʻz safiga qoʻshib olish harakatlarini boshlab yubordi. Ushbu transfer tashabbusi jamoaning yangi bosh murabbiyi Enzo Mareskadan chiqayotgani aytilmoqda, chunki italiyalik mutaxassis oʻzining sobiq shogirdini Manchesterda yana birga ishlashga chorlamoqchi. Bu qadam murabbiyning tarkibni oʻz qarashlariga moslashtirish yoʻlidagi dastlabki yirik qadamlaridan biri boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, Enzo joriy yilning 29-iyun sanasida Pep Gvardiola oʻrniga Manchester Siti bosh murabbiyi etib tayinlangan edi. Klub rahbariyati italiyalik mutaxassis bilan uch yillik shartnoma imzolagan boʻlib, uning xizmatlari uchun Chelsi klubiga taxminan 17 million funt sterling miqdorida kompensatsiya toʻlagan edi. Endilikda Maresca oʻzining sobiq jamoasidan 26 yoshli portugaliyalik futbolchini Etihad Stadiumga koʻchirib kelishni ustuvor vazifa qilib belgilagan.
Transfer uchun raqobat va moliyaviy talablarBiroq Manchester Siti portugaliyalik vinger uchun kurashda yagona daʼvogar emas. Goal.com xabar qilishicha, Italiyaning Milan klubi ham Pedro Netoni oʻzining asosiy transfer nishoniga aylantirgan. Milanliklar futbolchini Rafael Leaoning kelajagi nomaʼlum boʻlib turgan bir paytda unga munosib oʻrinbosar sifatida koʻrmoqda. Shunga qaramay, ingliz klubining moliyaviy imkoniyatlari A Seriya vakilining rejalariga jiddiy raqobat tugʻdirishi mumkin.
Londonning Chelsi klubi oʻz yetakchisini osongina qoʻyib yuborish niyatida emas. Gʻarbiy London jamoasi Netoni uzoq muddatli loyihaning muhim qismi deb hisoblaydi. Potensial xaridorlarni choʻchitish va transferning oldini olish maqsadida klub futbolchining narxini 70 million funt sterling etib belgiladi. Rahbariyat yozgi transfer oynasida bu summadan kam takliflarni koʻrib chiqmasligini qatʼiy maʼlum qilgan.
Moliyaviy fair-play va futbolchining niyatlariShunga qaramay, Chelsi klubining moliyaviy holati boshqacha qaror qabul qilishga majbur qilishi ham mumkin. Jamoa Aston Villadan Morgan Rogersni 117 million funt sterlingga sotib olganidan keyin, moliyaviy qoidalarga rioya qilish va byudjetni muvozanatga keltirish uchun baʼzi oʻyinchilarni sotishga ehtiyoj sezmoqda. Bu esa Manchester Siti va boshqa daʼvogarlar uchun imkoniyat eshigini ochishi mumkin.
Goal.com maʼlumotiga koʻra, futbolchining oʻzi ham Yevropaning top-klublari qiziqishidan xabardor va oʻz variantlarini oʻrganib chiqmoqda. Vingerning agenti Jorje Mendesh Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubi variantini ham koʻzdan kechirgan boʻlsa-da, Pedro Netoning oʻz karyerasining eng yuqori choʻqqisida Yevropada qolishni afzal koʻrayotgani aytilmoqda.
…