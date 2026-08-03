Yaponiyada erkaklarga ishga shortikda kelishga ruxsat berildi

·0·Dunyo
Yaponiyada erkaklarga ishga shortikda kelishga ruxsat berildi

Yaponiyaning Tokio shahrida yozgi jazirama sabab ayrim ofislarda xodimlarning kiyinish qoidalari yengillashtirildi. Endilikda erkaklar an’anaviy kostyum o‘rniga futbolka, sport oyoq kiyimi va shortikda ishga kelishlari mumkin.

Mazkur tashabbus, avvalo, xodimlar uchun qulay sharoit yaratish hamda konditsionerlardan foydalanishni kamaytirib, elektr energiyasini tejash maqsadida joriy etilgan. Biroq yangi qoidalar hamma tomonidan ham birdek ma’qullanmadi.

Ayrim ayol xodimlar erkaklarga shortik kiyishga ruxsat berilgan bir paytda, ayollar uchun ayrim an’anaviy kiyinish talablari saqlanib qolayotganini adolatsizlik deb baholamoqda.

Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlarda erkaklarning ochiq oyoqlari va oyoq tuklari ham muhokama markaziga chiqdi. Ayrim foydalanuvchilar hazil aralash bu holatni “sunehara”, ya’ni “oyoq tuklari tegajog‘ligi” deb atay boshlagan.

Qizig‘i, shortik kiyib ishga borishni boshlagan ayrim erkaklar hamkasblariga noqulaylik tug‘dirmaslik uchun oyoqlaridagi tuklarni oldirishga, hatto lazer epilyatsiyasidan foydalanishga murojaat qilayotgani aytilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvdaRonaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvdaBugun, 22:47Kit bolalari suv ostida qanday emadi? (video)Kit bolalari suv ostida qanday emadi? (video)Bugun, 22:29Imtihon janjali 17 yoshli yigitning hayotini oldiImtihon janjali 17 yoshli yigitning hayotini oldiBugun, 22:28Yaponiyada 400 yillik o‘rgimchaklar jangi an’anasi saqlanmoqda (video)Yaponiyada 400 yillik o‘rgimchaklar jangi an’anasi saqlanmoqda (video)Bugun, 22:20AQSHlik 11 yoshli bola itlarga 100 soat kitob o‘qib, rekord o‘rnatdiAQSHlik 11 yoshli bola itlarga 100 soat kitob o‘qib, rekord o‘rnatdiBugun, 21:44Krasnodar o‘lkasidagi plyajda dron fojiasi: 6 kishi halok bo‘ldiKrasnodar o‘lkasidagi plyajda dron fojiasi: 6 kishi halok bo‘ldiBugun, 21:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi