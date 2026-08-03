Yaponiyada erkaklarga ishga shortikda kelishga ruxsat berildi
Yaponiyaning Tokio shahrida yozgi jazirama sabab ayrim ofislarda xodimlarning kiyinish qoidalari yengillashtirildi. Endilikda erkaklar an’anaviy kostyum o‘rniga futbolka, sport oyoq kiyimi va shortikda ishga kelishlari mumkin.
Mazkur tashabbus, avvalo, xodimlar uchun qulay sharoit yaratish hamda konditsionerlardan foydalanishni kamaytirib, elektr energiyasini tejash maqsadida joriy etilgan. Biroq yangi qoidalar hamma tomonidan ham birdek ma’qullanmadi.
Ayrim ayol xodimlar erkaklarga shortik kiyishga ruxsat berilgan bir paytda, ayollar uchun ayrim an’anaviy kiyinish talablari saqlanib qolayotganini adolatsizlik deb baholamoqda.
Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlarda erkaklarning ochiq oyoqlari va oyoq tuklari ham muhokama markaziga chiqdi. Ayrim foydalanuvchilar hazil aralash bu holatni “sunehara”, ya’ni “oyoq tuklari tegajog‘ligi” deb atay boshlagan.
Qizig‘i, shortik kiyib ishga borishni boshlagan ayrim erkaklar hamkasblariga noqulaylik tug‘dirmaslik uchun oyoqlaridagi tuklarni oldirishga, hatto lazer epilyatsiyasidan foydalanishga murojaat qilayotgani aytilmoqda.
…