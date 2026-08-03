AQShning Base Power стартаpi xonadonlar batareyalari uchun 1 milliard dollar mablagʻ jalb qildi

·29·Texno
AQShning Base Power стартаpi xonadonlar batareyalari uchun 1 milliard dollar mablagʻ jalb qildi
Qisqacha

AQShning Base Power kompaniyasi so'nggi Series D raundida 1 milliard dollar investitsiya jalb qilib, umumiy bozor qiymatini 13 milliard dollarga yetkazdi. Texasda joylashgan startap hozir har kuni taxminan 100 ta uy batareyasini o'rnatmoqda va yil oxirigacha bu ko'rsatkichni ikki baravar oshirishni rejalashtirmoqda. Kompaniya Ostinning Texas shtatidagi zavodida ishlab chiqariladigan Base Core qurilmasi 39.

Energetika sohasida yirik maydonlar va ulkan podstansiyalarga tayanuvchi anʼanaviy yondashuvdan farqli oʻlaroq, AQShning Base Power kompaniyasi energiya taqchilligini bartaraf etishning oʻzgacha usulini tanladi. Ushbu startap isteʼmolchilarning hovlilariga kichik batareyalar oʻrnatish orqali umumiy elektr tarmogʻini saqlab qolish va mustahkamlash mumkinligini isbotlamoqda. The Wall Street Journal nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, soʻnggi moliyaviy raund doirasida kompaniya yana 1 milliard dollar investitsiya jalb qilishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mazkur Series D investitsiya raundi natijasida Texasda joylashgan kompaniyaning umumiy bozor qiymati 13 milliard dollarga baholandi. Eʼtiborlisi, ushbu yirik moliyaviy muvaffaqiyat oxirgi milliard dollarlik raunddan keyin bir yil ham oʻtmay qoʻlga kiritildi. Hozirgi kunda Base Power mutaxassislari har kuni taxminan 100 ta uy batareyasini oʻrnatmoqda va joriy yil oxirigacha bu koʻrsatkichni ikki baravar oshirishni rejalashtirmoqda. Bu esa har kuni taxminan 8 megavatt-soat energiya saqlash quvvati qoʻshilayotganini anglatadi.

Base Core qurilmasi va xizmat koʻrsatish shartlari

Moliyaviy yangiliklar fonida Base Power oʻzining Base Core deb nomlangan yangi uy batareyasini ham taqdim etdi. Kompaniyaning Texas shtatining Ostin shahridagi zavodida ishlab chiqariladigan mazkur qurilma 39.2 kilovatt-soat elektr energiyasini saqlash quvvatiga ega boʻlib, bozordagi raqobatchilar mahsulotlaridan sezilarli darajada ustun turadi. Mijozlar oʻz ehtiyojidan kelib chiqqan holda bitta yoki ikkita batareyani tanlashlari mumkin. Ayni paytda kompaniya Texas va Illinoys shtatlarida oʻz faoliyatini yuritmoqda.

Aksariyat uy batareyasi oʻrnatuvchi kompaniyalardan farqli oʻlaroq, Base Power minglab dollarlik oldindan toʻlov talab qilmaydi. Buning oʻrniga tizim obuna asosida taqdim etiladi. Xyuston hududida bitta batareyani oʻrnatish uchun 695 dollar, oyiga 19 dollar abonent toʻlovi va isteʼmol qilingan har bir kilovatt-soat elektr energiyasi uchun 13.1 sent haq olinadi. Kompaniya oʻziga tegishli boʻlgan ushbu batareyalar yordamida elektr energiyasiga talab keskin oshgan paytlarda ortiqcha quvvatni umumiy tarmoqqa qayta sotish imkoniyatiga ega.

Energiya tanqisligi va tarmoqdagi yuklamalar

Mazkur investitsiya raundi iqtisodiyotning raqamlashtirilishi, keng miqyosdagi elektrifikatsiya jarayonlari hamda sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari (data-sentrlar) qurilishining jadal surʼatlari tufayli elektr energiyasiga boʻlgan talab keskin oshgan davrga toʻgʻri keldi. Soʻnggi yillarda AQSh elektr tarmogʻi kengayib borayotgan boʻlsa-da, talabning bu kabi sakrashi koʻplab hududlarda, xususan, koʻplab data-sentrlarni oʻz ichiga olgan PJM tarmogʻida jiddiy yuklamalarni keltirib chiqardi.

Base Power faoliyat yuritadigan Illinoys shtatining ayrim qismlari ham aynan PJM tarmogʻi hududiga kiradi. Tartibga solinadigan bozorlarda kompaniya energiya tarmoqlaridagi yuklamani kamaytirish uchun xaridorlar xonadonlariga batareyalar oʻrnatishda mahalliy kommunal xizmatlar bilan yaqindan hamkorlik qiladi. Tartibga solinadigan va tartibga solinmagan bozorlarda esa uy egalari kutilmagan elektr uzilishlari yuz berganda ushbu batareyalar yordamida uylarini uzluksiz quvvat bilan taʼminlashlari mumkin.

Deyarli 40 kilovatt-soat quvvatga ega boʻlgan mazkxur batareyalar bir kun yoki undan ortiq vaqt davomida zaxira elektr energiyasini yetkazib berishga qodir. Soʻnggi moliyaviy raund Ribbit, Addition, Valor Equity Partners va JPMorganChase’ning Strategic Investment Group fondlari boshchiligida oʻtkazildi. Shuningdek, jarayonda Altimeter, D1 Capital Partners, Sands Capital, Coatue, Layer Global, Energy Impact Partners, Thrive Capital, a16z, Lightspeed, Trust Ventures hamda CapitalG kabi yirik investorlar ishtirok etdi. Base Power kompaniyasiga Zach Dell asos solgan boʻlib, u bosh direktor lavozimida faoliyat yuritadi.

Base PowerBatareyaTexnologiyaInvestitsiyaEnergiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy F70 Pro taqdim etildi: 6000 mA·ch va Galaxy AISamsung Galaxy F70 Pro taqdim etildi: 6000 mA·ch va Galaxy AIBugun, 00:22DesignArena yaratuvchilari sun'iy intellekt uchun 7,9 million dollar mablag' jalb qildiDesignArena yaratuvchilari sun'iy intellekt uchun 7,9 million dollar mablag' jalb qildiBugun, 00:20OpenAIʼning hashamatli influencer-sayohati jamoatchilik eʼtiroziga uchradiOpenAIʼning hashamatli influencer-sayohati jamoatchilik eʼtiroziga uchradiBugun, 00:20Apple nihoyat Siri ovozli yordamchisini yangiladi, ammo negadir bu shov-shuv uygʻotmadiApple nihoyat Siri ovozli yordamchisini yangiladi, ammo negadir bu shov-shuv uygʻotmadiKecha, 23:57Samsung Galaxy S27 Pro smartfoni kamera imkoniyatlari oshkor boʻldiSamsung Galaxy S27 Pro smartfoni kamera imkoniyatlari oshkor boʻldiKecha, 23:51Apple Buyuk Britaniya hukumatining shifrlangan maʼlumotlar talabiga qarshi chiqdiApple Buyuk Britaniya hukumatining shifrlangan maʼlumotlar talabiga qarshi chiqdiKecha, 23:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi