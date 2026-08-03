AQShning Base Power стартаpi xonadonlar batareyalari uchun 1 milliard dollar mablagʻ jalb qildi
AQShning Base Power kompaniyasi so'nggi Series D raundida 1 milliard dollar investitsiya jalb qilib, umumiy bozor qiymatini 13 milliard dollarga yetkazdi. Texasda joylashgan startap hozir har kuni taxminan 100 ta uy batareyasini o'rnatmoqda va yil oxirigacha bu ko'rsatkichni ikki baravar oshirishni rejalashtirmoqda. Kompaniya Ostinning Texas shtatidagi zavodida ishlab chiqariladigan Base Core qurilmasi 39.
Energetika sohasida yirik maydonlar va ulkan podstansiyalarga tayanuvchi anʼanaviy yondashuvdan farqli oʻlaroq, AQShning Base Power kompaniyasi energiya taqchilligini bartaraf etishning oʻzgacha usulini tanladi. Ushbu startap isteʼmolchilarning hovlilariga kichik batareyalar oʻrnatish orqali umumiy elektr tarmogʻini saqlab qolish va mustahkamlash mumkinligini isbotlamoqda. The Wall Street Journal nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, soʻnggi moliyaviy raund doirasida kompaniya yana 1 milliard dollar investitsiya jalb qilishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mazkur Series D investitsiya raundi natijasida Texasda joylashgan kompaniyaning umumiy bozor qiymati 13 milliard dollarga baholandi. Eʼtiborlisi, ushbu yirik moliyaviy muvaffaqiyat oxirgi milliard dollarlik raunddan keyin bir yil ham oʻtmay qoʻlga kiritildi. Hozirgi kunda Base Power mutaxassislari har kuni taxminan 100 ta uy batareyasini oʻrnatmoqda va joriy yil oxirigacha bu koʻrsatkichni ikki baravar oshirishni rejalashtirmoqda. Bu esa har kuni taxminan 8 megavatt-soat energiya saqlash quvvati qoʻshilayotganini anglatadi.
Base Core qurilmasi va xizmat koʻrsatish shartlariMoliyaviy yangiliklar fonida Base Power oʻzining Base Core deb nomlangan yangi uy batareyasini ham taqdim etdi. Kompaniyaning Texas shtatining Ostin shahridagi zavodida ishlab chiqariladigan mazkur qurilma 39.2 kilovatt-soat elektr energiyasini saqlash quvvatiga ega boʻlib, bozordagi raqobatchilar mahsulotlaridan sezilarli darajada ustun turadi. Mijozlar oʻz ehtiyojidan kelib chiqqan holda bitta yoki ikkita batareyani tanlashlari mumkin. Ayni paytda kompaniya Texas va Illinoys shtatlarida oʻz faoliyatini yuritmoqda.
Aksariyat uy batareyasi oʻrnatuvchi kompaniyalardan farqli oʻlaroq, Base Power minglab dollarlik oldindan toʻlov talab qilmaydi. Buning oʻrniga tizim obuna asosida taqdim etiladi. Xyuston hududida bitta batareyani oʻrnatish uchun 695 dollar, oyiga 19 dollar abonent toʻlovi va isteʼmol qilingan har bir kilovatt-soat elektr energiyasi uchun 13.1 sent haq olinadi. Kompaniya oʻziga tegishli boʻlgan ushbu batareyalar yordamida elektr energiyasiga talab keskin oshgan paytlarda ortiqcha quvvatni umumiy tarmoqqa qayta sotish imkoniyatiga ega.
Energiya tanqisligi va tarmoqdagi yuklamalarMazkur investitsiya raundi iqtisodiyotning raqamlashtirilishi, keng miqyosdagi elektrifikatsiya jarayonlari hamda sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari (data-sentrlar) qurilishining jadal surʼatlari tufayli elektr energiyasiga boʻlgan talab keskin oshgan davrga toʻgʻri keldi. Soʻnggi yillarda AQSh elektr tarmogʻi kengayib borayotgan boʻlsa-da, talabning bu kabi sakrashi koʻplab hududlarda, xususan, koʻplab data-sentrlarni oʻz ichiga olgan PJM tarmogʻida jiddiy yuklamalarni keltirib chiqardi.
Base Power faoliyat yuritadigan Illinoys shtatining ayrim qismlari ham aynan PJM tarmogʻi hududiga kiradi. Tartibga solinadigan bozorlarda kompaniya energiya tarmoqlaridagi yuklamani kamaytirish uchun xaridorlar xonadonlariga batareyalar oʻrnatishda mahalliy kommunal xizmatlar bilan yaqindan hamkorlik qiladi. Tartibga solinadigan va tartibga solinmagan bozorlarda esa uy egalari kutilmagan elektr uzilishlari yuz berganda ushbu batareyalar yordamida uylarini uzluksiz quvvat bilan taʼminlashlari mumkin.
Deyarli 40 kilovatt-soat quvvatga ega boʻlgan mazkxur batareyalar bir kun yoki undan ortiq vaqt davomida zaxira elektr energiyasini yetkazib berishga qodir. Soʻnggi moliyaviy raund Ribbit, Addition, Valor Equity Partners va JPMorganChase’ning Strategic Investment Group fondlari boshchiligida oʻtkazildi. Shuningdek, jarayonda Altimeter, D1 Capital Partners, Sands Capital, Coatue, Layer Global, Energy Impact Partners, Thrive Capital, a16z, Lightspeed, Trust Ventures hamda CapitalG kabi yirik investorlar ishtirok etdi. Base Power kompaniyasiga Zach Dell asos solgan boʻlib, u bosh direktor lavozimida faoliyat yuritadi.
…