Kanalizatsiya uchun 8,5 ming dollar: filial boshlig‘i gumonda...
Andijon viloyatida xonadonni kanalizatsiya tarmog‘iga ulash uchun texnik shart rasmiylashtirib berish evaziga 8,5 ming dollar talab qilingani aytilmoqda. Tezkor tadbir davomida pulni olgan shaxs ashyoviy dalillar bilan ushlangan.
Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ma’lumotiga ko‘ra, mazkur mablag‘ «Andijon suv ta’minoti» AJning Jalaquduq tumani filiali boshlig‘i topshirig‘i asosida olingan bo‘lishi mumkin. Hozirda holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari davom etmoqda.
Texnik shart uchun katta miqdorda pul so‘ralgan
Bosh prokuratura huzuridagi Departamentning Andijon viloyati boshqarmasi boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda tezkor tadbir o‘tkazgan.
Taqdim etilgan ma’lumotga ko‘ra, «Andijon suv ta’minoti» AJ Jalaquduq tumani filiali boshlig‘i K.T. fuqaro B.A.ning «Tuyalas» mahallasidagi xonadoniga kanalizatsiya tarmog‘i o‘rnatish uchun texnik shart rasmiylashtirib berishini aytgan.
Bu xizmat evaziga 8 500 AQSH dollari so‘ralgani qayd etilmoqda.
Pulni boshqa shaxs qabul qilgan
Tezkor tadbirning asosiy nuqtasi — pulni filial rahbarining o‘zi emas, boshqa fuqaro olgani haqidagi ma’lumotdir.
Rasmiy bayonotga ko‘ra, fuqaro M.Sh. K.T.ning topshirig‘i asosida 8,5 ming dollarni qabul qilgan vaqtida ushlangan. Pullar ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirilgan.
Bu holat tergov oldiga bir qator muhim savollarni qo‘yadi:
pulni olish topshirig‘ini aynan kim bergan;
talab qilingan mablag‘ kimga mo‘ljallangan;
texnik shartni rasmiylashtirishda boshqa shaxslar ham ishtirok etganmi;
bunday holat avval ham sodir bo‘lganmi;
xizmatni qonuniy tartibda olish uchun aslida qanday to‘lovlar belgilangan.
Ushbu savollarga tergov jarayonida to‘plangan dalillar asosida huquqiy baho berilishi kerak.
Nega aynan texnik shart muhim?
Xonadon yoki boshqa obyektni markazlashgan kanalizatsiya tarmog‘iga ulashdan oldin tarmoqning texnik imkoniyati, ulanish nuqtasi va muhandislik talablari belgilanadi.
Texnik shart ushbu jarayonning asosiy hujjatlaridan biri bo‘lib, unda quvurning yo‘nalishi, ulanish parametrlari va bajarilishi lozim bo‘lgan talablar ko‘rsatilishi mumkin.
Shu sabab texnik shartni beruvchi yoki jarayonga ta’sir o‘tkaza oladigan mansabdorning vakolati fuqaro uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bunday vaziyatda xizmatni tezlashtirish yoki ijobiy qaror chiqartirish va’dasi orqali pul talab qilinishi korrupsiya xavfini yuzaga keltiradi.
8,5 ming dollar nega so‘ralgani aniqlashtiriladi
Taqdim etilgan xabarda texnik shartni rasmiylashtirish bilan bog‘liq qonuniy to‘lov miqdori yoki qurilish ishlarining umumiy qiymati ko‘rsatilmagan.
Shuning uchun 8,5 ming dollar:
faqat hujjatni rasmiylashtirish;
kanalizatsiya tarmog‘ini qurish;
quvurlarni ulash;
boshqa xizmatlar
uchun talab qilinganmi, hozircha ochiq emas.
Tergov jarayonida fuqarolar o‘rtasidagi suhbatlar, pulni berish sharti, banknotalarning kelib chiqishi va gumon qilinuvchilarning harakatlari tekshirilishi kutilmoqda.
Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi
Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Hozirda vakolatli organlar tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda.
Tergov davomida:
ishtirokchilarning ko‘rsatmalari olinishi;
telefon muloqotlari va yozishmalar tekshirilishi;
pulni olish bo‘yicha kelishuv qanday shakllangani aniqlanishi;
filial rahbarining voqeaga aloqadorligi o‘rganilishi;
boshqa ehtimoliy epizodlar mavjudligi tekshirilishi mumkin.
Jinoyat ishining qaysi modda asosida qo‘zg‘atilgani va gumon qilinuvchilarga nisbatan qanday ehtiyot chorasi qo‘llangani haqida hozircha ma’lumot berilmagan.
Sud hukmigacha aybdor deb bo‘lmaydi
Xabarda keltirilgan K.T. va M.Sh.ga nisbatan bildirilgan ma’lumotlar tergov versiyasi hisoblanadi. Ularning aybi qonuniy kuchga kirgan sud hukmi bilan isbotlanmaguncha aybsiz hisoblanadi.
Shuningdek, filial boshlig‘i yoki uning himoya tomonining mazkur voqea bo‘yicha munosabati ochiqlanmagan. Tergov yakunida ish sudga yuborilishi yoki to‘plangan dalillarga qarab boshqa protsessual qaror qabul qilinishi mumkin.
Oddiy xizmat ortidagi katta savol
Bir xonadonni kanalizatsiya tarmog‘iga ulash uchun zarur bo‘lgan texnik hujjat atrofida 8,5 ming dollarlik kelishuv paydo bo‘lgani haqidagi xabar kommunal xizmatlardagi jarayonlarning shaffofligi masalasini yana kun tartibiga olib chiqdi.
Fuqarolar texnik shart, ulanish ruxsatnomasi va boshqa kommunal hujjatlarni qancha vaqtda, qanday tartibda va qaysi to‘lovlar asosida olishini aniq bilishi kerak. Tartiblar tushunarsiz yoki yopiq bo‘lsa, bu noqonuniy vositachilik va mansab vakolatidan foydalanish xavfini oshiradi.
Endi tergovning asosiy vazifasi pulni olish bilan bog‘liq barcha holatlarni aniqlash va voqeada ishtirok etgan har bir shaxsning harakatiga xolis huquqiy baho berishdan iborat.
Sizningcha, kommunal xizmatlar uchun texnik shart berish jarayoni to‘liq onlayn va ochiq nazoratda bo‘lishi kerakmi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani do‘stlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…