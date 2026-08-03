Kanalizatsiya uchun 8,5 ming dollar: filial boshlig‘i gumonda...

·0·Jamiyat
Kanalizatsiya uchun 8,5 ming dollar: filial boshlig‘i gumonda...

Andijon viloyatida xonadonni kanalizatsiya tarmog‘iga ulash uchun texnik shart rasmiylashtirib berish evaziga 8,5 ming dollar talab qilingani aytilmoqda. Tezkor tadbir davomida pulni olgan shaxs ashyoviy dalillar bilan ushlangan.

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ma’lumotiga ko‘ra, mazkur mablag‘ «Andijon suv ta’minoti» AJning Jalaquduq tumani filiali boshlig‘i topshirig‘i asosida olingan bo‘lishi mumkin. Hozirda holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari davom etmoqda.

Texnik shart uchun katta miqdorda pul so‘ralgan

Bosh prokuratura huzuridagi Departamentning Andijon viloyati boshqarmasi boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda tezkor tadbir o‘tkazgan.

Taqdim etilgan ma’lumotga ko‘ra, «Andijon suv ta’minoti» AJ Jalaquduq tumani filiali boshlig‘i K.T. fuqaro B.A.ning «Tuyalas» mahallasidagi xonadoniga kanalizatsiya tarmog‘i o‘rnatish uchun texnik shart rasmiylashtirib berishini aytgan.

Bu xizmat evaziga 8 500 AQSH dollari so‘ralgani qayd etilmoqda.

Pulni boshqa shaxs qabul qilgan

Tezkor tadbirning asosiy nuqtasi — pulni filial rahbarining o‘zi emas, boshqa fuqaro olgani haqidagi ma’lumotdir.

Rasmiy bayonotga ko‘ra, fuqaro M.Sh. K.T.ning topshirig‘i asosida 8,5 ming dollarni qabul qilgan vaqtida ushlangan. Pullar ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirilgan.

Bu holat tergov oldiga bir qator muhim savollarni qo‘yadi:

  • pulni olish topshirig‘ini aynan kim bergan;

  • talab qilingan mablag‘ kimga mo‘ljallangan;

  • texnik shartni rasmiylashtirishda boshqa shaxslar ham ishtirok etganmi;

  • bunday holat avval ham sodir bo‘lganmi;

  • xizmatni qonuniy tartibda olish uchun aslida qanday to‘lovlar belgilangan.

Ushbu savollarga tergov jarayonida to‘plangan dalillar asosida huquqiy baho berilishi kerak.

Nega aynan texnik shart muhim?

Xonadon yoki boshqa obyektni markazlashgan kanalizatsiya tarmog‘iga ulashdan oldin tarmoqning texnik imkoniyati, ulanish nuqtasi va muhandislik talablari belgilanadi.

Texnik shart ushbu jarayonning asosiy hujjatlaridan biri bo‘lib, unda quvurning yo‘nalishi, ulanish parametrlari va bajarilishi lozim bo‘lgan talablar ko‘rsatilishi mumkin.

Shu sabab texnik shartni beruvchi yoki jarayonga ta’sir o‘tkaza oladigan mansabdorning vakolati fuqaro uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bunday vaziyatda xizmatni tezlashtirish yoki ijobiy qaror chiqartirish va’dasi orqali pul talab qilinishi korrupsiya xavfini yuzaga keltiradi.

8,5 ming dollar nega so‘ralgani aniqlashtiriladi

Taqdim etilgan xabarda texnik shartni rasmiylashtirish bilan bog‘liq qonuniy to‘lov miqdori yoki qurilish ishlarining umumiy qiymati ko‘rsatilmagan.

Shuning uchun 8,5 ming dollar:

  • faqat hujjatni rasmiylashtirish;

  • kanalizatsiya tarmog‘ini qurish;

  • quvurlarni ulash;

  • boshqa xizmatlar

uchun talab qilinganmi, hozircha ochiq emas.

Tergov jarayonida fuqarolar o‘rtasidagi suhbatlar, pulni berish sharti, banknotalarning kelib chiqishi va gumon qilinuvchilarning harakatlari tekshirilishi kutilmoqda.

Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi

Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Hozirda vakolatli organlar tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda.

Tergov davomida:

  • ishtirokchilarning ko‘rsatmalari olinishi;

  • telefon muloqotlari va yozishmalar tekshirilishi;

  • pulni olish bo‘yicha kelishuv qanday shakllangani aniqlanishi;

  • filial rahbarining voqeaga aloqadorligi o‘rganilishi;

  • boshqa ehtimoliy epizodlar mavjudligi tekshirilishi mumkin.

Jinoyat ishining qaysi modda asosida qo‘zg‘atilgani va gumon qilinuvchilarga nisbatan qanday ehtiyot chorasi qo‘llangani haqida hozircha ma’lumot berilmagan.

Sud hukmigacha aybdor deb bo‘lmaydi

Xabarda keltirilgan K.T. va M.Sh.ga nisbatan bildirilgan ma’lumotlar tergov versiyasi hisoblanadi. Ularning aybi qonuniy kuchga kirgan sud hukmi bilan isbotlanmaguncha aybsiz hisoblanadi.

Shuningdek, filial boshlig‘i yoki uning himoya tomonining mazkur voqea bo‘yicha munosabati ochiqlanmagan. Tergov yakunida ish sudga yuborilishi yoki to‘plangan dalillarga qarab boshqa protsessual qaror qabul qilinishi mumkin.

Oddiy xizmat ortidagi katta savol

Bir xonadonni kanalizatsiya tarmog‘iga ulash uchun zarur bo‘lgan texnik hujjat atrofida 8,5 ming dollarlik kelishuv paydo bo‘lgani haqidagi xabar kommunal xizmatlardagi jarayonlarning shaffofligi masalasini yana kun tartibiga olib chiqdi.

Fuqarolar texnik shart, ulanish ruxsatnomasi va boshqa kommunal hujjatlarni qancha vaqtda, qanday tartibda va qaysi to‘lovlar asosida olishini aniq bilishi kerak. Tartiblar tushunarsiz yoki yopiq bo‘lsa, bu noqonuniy vositachilik va mansab vakolatidan foydalanish xavfini oshiradi.

Endi tergovning asosiy vazifasi pulni olish bilan bog‘liq barcha holatlarni aniqlash va voqeada ishtirok etgan har bir shaxsning harakatiga xolis huquqiy baho berishdan iborat.

Sizningcha, kommunal xizmatlar uchun texnik shart berish jarayoni to‘liq onlayn va ochiq nazoratda bo‘lishi kerakmi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani do‘stlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Farg‘onada mast haydovchi urib yuborgan YPX xodimi vafot etdiFarg‘onada mast haydovchi urib yuborgan YPX xodimi vafot etdiBugun, 23:07Chexiyada ishlash yo‘li ochilmoqda: hamshiralar uchun yangi loyiha muhokama qilindiChexiyada ishlash yo‘li ochilmoqda: hamshiralar uchun yangi loyiha muhokama qilindiBugun, 22:31Namangan bozorida belkuraklar bilan janjallashgan 6 kishi ushlandi (video)Namangan bozorida belkuraklar bilan janjallashgan 6 kishi ushlandi (video)Bugun, 21:30Saida Mirziyoyeva Prezident administratsiyasining “xodim” mushuklarini ko‘rsatdi (video)Saida Mirziyoyeva Prezident administratsiyasining “xodim” mushuklarini ko‘rsatdi (video)Bugun, 19:56Saida Mirziyoyeva: hayvonlarga shafqatsizlik uchun jazo kuchaytirildiSaida Mirziyoyeva: hayvonlarga shafqatsizlik uchun jazo kuchaytirildiBugun, 14:25Adliya vazirligida 46 soatlik jarayon 2 soatga qisqardiAdliya vazirligida 46 soatlik jarayon 2 soatga qisqardiBugun, 10:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda