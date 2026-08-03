Honor Robot Phone flagmani: 200 MP kameralar va 7060 mA·ch batareya
Honor Robot Phone 7060 mA·ch batareya, 120 W quvvat olish imkoniyati, Snapdragon 8 Elite Gen5 protsessori va ikkita 200 megapikselli kamera bilan jihozlanadi. Smartfon 2640 x 1216 piksellar aniqligiga ega 6,3 dyuymli tekis ekran, 6800 nit yorqinlik hamda antijilqiroq qoplamani taklif qiladi.
Honor brendi mobil bozorida oʻziga xos dizayn va ilgʻor texnologiyalarni mujassam etgan yangi flagman — Honor Robot Phone smartfonini taqdim etishga hozirlik koʻrmoqda. Rasmiy taqdimotga sanoqli kunlar qolganda, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taniqli insayder Digital Chat Station boʻlajak qurilmaning barcha asosiy texnik tavsiflarini oshkor qildi. Ushbu gadjet ixcham oʻlchamlar bilan birga ulkan quvvat hamda ilgʻor imkoniyatlarni oʻzida jamlagani bilan eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Insayder tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yangi smartfon 2640 x 1216 piksellar aniqligiga ega boʻlgan 6,3 dyuymli tekis ekran bilan jihozlanadi. Displeyning eng yuqori yorqinligi 6800 nitni tashkil etib, quyosh nuri ostida ham tasvirni mukammal oʻqish imkonini beruvchi maxsus antijilqiroq qoplama bilan taʼminlanadi. Qurilma yuqori unumdorlikni taʼminlovchi Snapdragon 8 Elite Gen5 protsessorida ishlaydi.
Imkoniyatlar va texnik xususiyatlarSmartfonning eng hayratlanarli jihatlaridan biri uning akkumulyatoridir. Ixcham korpusda 7060 mA·ch sigʻimli ulkan batareya joylashtirilgan boʻlib, u 120 W quvvat olish tezligini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, qurilma aloqa sifatini yaxshilash uchun C1, energiya samaradorligini optimallashtirish uchun E2 va tasvirlarni qayta ishlashga masʼul boʻlgan H1 kabi uchta maxsus xususiy chip bilan jihozlanadi.
Optik imkoniyatlar borasida ham Honor mutaxassislari katta ishni amalga oshirishgan. Gadjet ikkita 200 megapikselli kamera moduli bilan taʼminlanadi. Asosiy modul 1/1,28 dyuymli optik formatdagi sensor, F/1,6 obyektiv va 23 mm ekvivalent fokus masofasiga ega. Periskopik obyektivga ega ikkinchi modul esa 1/1,4 dyuymli sensor hamda 2,7 barobar optik zum taʼminlovchi F/2,6 diafragmali obyektiv bilan jihozlangan.
Kelajakdagi hamkorlik va taqdimotQurilmaning suratga olish imkoniyatlarini yanada oshirish maqsadida Honor hisobiy fotografiya texnologiyalari sohasida yetakchi boʻlgan ArcSoft kompaniyasi bilan strategik hamkorlik oʻrnatdi. Tasvirlarni kadrga olishdan tortib to yakuniy natijagacha boʻlgan barcha bosqichlarda ArcSoft algoritmlari qoʻllanilishi kutilmoqda.
Honor Robot Phone taqdimoti rasman 12-avgust sanasiga belgilangan boʻlib, smartfon kamida kumush va kulrang ranglarda sotuvga chiqariladi. Eʼtiborlisi, kompaniya maʼlumotiga koʻra, mazkur modelga qilingan oldindan buyurtmalar soni brend tarixidagi mutlaq rekordni yangilab, avvalgi barcha Honor qurilmalaridan oʻzib ketgan.
…