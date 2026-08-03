Honor Robot Phone flagmani: 200 MP kameralar va 7060 mA·ch batareya

·26·Texno
Honor Robot Phone flagmani: 200 MP kameralar va 7060 mA·ch batareya
Qisqacha

Honor Robot Phone 7060 mA·ch batareya, 120 W quvvat olish imkoniyati, Snapdragon 8 Elite Gen5 protsessori va ikkita 200 megapikselli kamera bilan jihozlanadi. Smartfon 2640 x 1216 piksellar aniqligiga ega 6,3 dyuymli tekis ekran, 6800 nit yorqinlik hamda antijilqiroq qoplamani taklif qiladi.

Honor brendi mobil bozorida oʻziga xos dizayn va ilgʻor texnologiyalarni mujassam etgan yangi flagman — Honor Robot Phone smartfonini taqdim etishga hozirlik koʻrmoqda. Rasmiy taqdimotga sanoqli kunlar qolganda, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taniqli insayder Digital Chat Station boʻlajak qurilmaning barcha asosiy texnik tavsiflarini oshkor qildi. Ushbu gadjet ixcham oʻlchamlar bilan birga ulkan quvvat hamda ilgʻor imkoniyatlarni oʻzida jamlagani bilan eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Insayder tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yangi smartfon 2640 x 1216 piksellar aniqligiga ega boʻlgan 6,3 dyuymli tekis ekran bilan jihozlanadi. Displeyning eng yuqori yorqinligi 6800 nitni tashkil etib, quyosh nuri ostida ham tasvirni mukammal oʻqish imkonini beruvchi maxsus antijilqiroq qoplama bilan taʼminlanadi. Qurilma yuqori unumdorlikni taʼminlovchi Snapdragon 8 Elite Gen5 protsessorida ishlaydi.

Imkoniyatlar va texnik xususiyatlar

Smartfonning eng hayratlanarli jihatlaridan biri uning akkumulyatoridir. Ixcham korpusda 7060 mA·ch sigʻimli ulkan batareya joylashtirilgan boʻlib, u 120 W quvvat olish tezligini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, qurilma aloqa sifatini yaxshilash uchun C1, energiya samaradorligini optimallashtirish uchun E2 va tasvirlarni qayta ishlashga masʼul boʻlgan H1 kabi uchta maxsus xususiy chip bilan jihozlanadi.

Optik imkoniyatlar borasida ham Honor mutaxassislari katta ishni amalga oshirishgan. Gadjet ikkita 200 megapikselli kamera moduli bilan taʼminlanadi. Asosiy modul 1/1,28 dyuymli optik formatdagi sensor, F/1,6 obyektiv va 23 mm ekvivalent fokus masofasiga ega. Periskopik obyektivga ega ikkinchi modul esa 1/1,4 dyuymli sensor hamda 2,7 barobar optik zum taʼminlovchi F/2,6 diafragmali obyektiv bilan jihozlangan.

Kelajakdagi hamkorlik va taqdimot

Qurilmaning suratga olish imkoniyatlarini yanada oshirish maqsadida Honor hisobiy fotografiya texnologiyalari sohasida yetakchi boʻlgan ArcSoft kompaniyasi bilan strategik hamkorlik oʻrnatdi. Tasvirlarni kadrga olishdan tortib to yakuniy natijagacha boʻlgan barcha bosqichlarda ArcSoft algoritmlari qoʻllanilishi kutilmoqda.

Honor Robot Phone taqdimoti rasman 12-avgust sanasiga belgilangan boʻlib, smartfon kamida kumush va kulrang ranglarda sotuvga chiqariladi. Eʼtiborlisi, kompaniya maʼlumotiga koʻra, mazkur modelga qilingan oldindan buyurtmalar soni brend tarixidagi mutlaq rekordni yangilab, avvalgi barcha Honor qurilmalaridan oʻzib ketgan.

HonorHonor Robot PhoneSmartfonSnapdragonTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy F70 Pro taqdim etildi: 6000 mA·ch va Galaxy AISamsung Galaxy F70 Pro taqdim etildi: 6000 mA·ch va Galaxy AIBugun, 00:22DesignArena yaratuvchilari sun'iy intellekt uchun 7,9 million dollar mablag' jalb qildiDesignArena yaratuvchilari sun'iy intellekt uchun 7,9 million dollar mablag' jalb qildiBugun, 00:20OpenAIʼning hashamatli influencer-sayohati jamoatchilik eʼtiroziga uchradiOpenAIʼning hashamatli influencer-sayohati jamoatchilik eʼtiroziga uchradiBugun, 00:20Apple nihoyat Siri ovozli yordamchisini yangiladi, ammo negadir bu shov-shuv uygʻotmadiApple nihoyat Siri ovozli yordamchisini yangiladi, ammo negadir bu shov-shuv uygʻotmadiKecha, 23:57Samsung Galaxy S27 Pro smartfoni kamera imkoniyatlari oshkor boʻldiSamsung Galaxy S27 Pro smartfoni kamera imkoniyatlari oshkor boʻldiKecha, 23:51Apple Buyuk Britaniya hukumatining shifrlangan maʼlumotlar talabiga qarshi chiqdiApple Buyuk Britaniya hukumatining shifrlangan maʼlumotlar talabiga qarshi chiqdiKecha, 23:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi