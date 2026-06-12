Bernardu Silva erkin agent sifatida Madridning «Real» klubiga qo‘shildi

·0·Sport
Bernardu Silva erkin agent sifatida Madridning «Real» klubiga qo‘shildi

Jahon futboli maydonida Jahon chempionatining shiddatli bahslari bilan bir qatorda, transfer bozorida ham chinakam sensatsiyalar kuzatilmoqda. So‘nggi kunlarda afsonaviy murabbiy Joze Mourinioning qaytishi bilan sport nashrlari markaziga aylangan Madridning «Real» klubi o‘zining navbatdagi shov-shuvli yurishini amalga oshirdi. Ko‘plab grand jamoalarning diqqat markazida bo‘lib kelgan portugaliyalik mahoratli yarim himoyachi Bernardu Silva faoliyatini Ispaniyada davom ettiradigan bo‘ldi. Dunyoga mashhur va eng ishonchli insayder Fabritsio Romanoning bergan eksklyuziv xabariga ko‘ra, «qirollik klubi» tajribali pleymeyker bilan to‘liq kelishuvga erishgan.

Olingan so‘nggi ma’lumotlarga qaraganda, 31 yoshli portugaliyalik futbol yulduzi Madrid superklubi bilan 2028 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan rasmiy shartnomaga imzo chekdi. E’tiborli jihati shundaki, mazkur bitimda tomonlarning o‘zaro roziligi bilan hamkorlikni yana bir yilga, ya’ni 2029 yilgacha uzaytirish imkoniyati ham alohida band sifatida ko‘rsatib o‘tilgan.

«Manchester Siti» bilan xayrlashuv va Madridga tekin transfer

Yevropa futboli ishqibozlari uchun eng quvonarli va hayratlanarli jihati shundaki, mahoratli xavbek Angliyaning «Manchester Siti» jamoasi bilan shartnoma muddati tugagach, u yerni rasman tark etdi. Bu esa La Liga grandi «Real»ga ushbu yuqori darajadagi futbolchini mutlaqo bepul, ya’ni erkin agent maqomida o‘z safiga qo‘shib olish imkoniyatini taqdim etdi. Pep Gvardiola qo‘l ostida ko‘plab sovrinlarni, jumladan, Chempionlar Ligasi va APL oltin medallarini yutgan Bernardu endilikda «Santyago Bernabeu»da yangi zafarlar sari qadam tashlaydi.

Bernardu Silva o‘zining maydonni ko‘rish qobiliyati, zargarona uzatmalari va tinimsiz mehnatsevarligi bilan ajralib turadi. Ortda qolgan mavsum davomida u «shaharliklar» tarkibida barcha turnirlarni hisobga olgan holda naqd 53 ta uchrashuvda maydonga tushib, o‘z hisobiga uchta gol hamda beshta golli uzatmani (assist) yozdirib qo‘yishga muvaffaq bo‘lgan edi. Nufuzli va obro‘li Transfermarkt portali tahlilchilarining hisob-kitoblariga ko‘ra, ayni paytda portugaliyalik yulduzning transfer bozoridagi nazariy qiymati 22 million yevroni tashkil etadi.

Madridlik ishqibozlar Joze Mourinio va Bernardu Silva tandemi yangi mavsumda «qaymoqranglilar»ning maydon markazidagi o‘yiniga yanada ko‘proq joziba va kuch bag‘ishlashiga shubha qilishmayapti. La Ligada kurash yangi kuch bilan alanga olishi aniq!

Bernardu Silvaning «Real»dagi ilk mashg‘ulotlari, jamoaning yangi taktik sxemalari, Jahon chempionatining eng qaynoq natijalari va Yevropa futboliga oid eng ishonchli, eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon chempionati: "A" guruhida 1-tur o‘yinlari yakunlandiJahon chempionati: "A" guruhida 1-tur o‘yinlari yakunlandiBugun, 05:37JCH-2026 ilk bahsida Meksika terma jamoasi JAR ustidan g‘alaba qozondiJCH-2026 ilk bahsida Meksika terma jamoasi JAR ustidan g‘alaba qozondiBugun, 05:32Janubiy Koreya terma jamoasi Chexiya ustidan irodali g‘alabani qo‘lga kiritdiJanubiy Koreya terma jamoasi Chexiya ustidan irodali g‘alabani qo‘lga kiritdiBugun, 05:26Diogo Jota va uning amalga oshmagan Jahon chempionati orzusi haqidaDiogo Jota va uning amalga oshmagan Jahon chempionati orzusi haqidaBugun, 03:35Djibril Cisseʻning oʻgʻli Liverpul bilan ilk professional shartnomasini imzoladiDjibril Cisseʻning oʻgʻli Liverpul bilan ilk professional shartnomasini imzoladiBugun, 20:57Lamine Yamal va Nico Williams Ispaniya terma jamoasi mashgʻulotlariga qaytdiLamine Yamal va Nico Williams Ispaniya terma jamoasi mashgʻulotlariga qaytdiBugun, 20:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...