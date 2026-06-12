Bernardu Silva erkin agent sifatida Madridning «Real» klubiga qo‘shildi
Jahon futboli maydonida Jahon chempionatining shiddatli bahslari bilan bir qatorda, transfer bozorida ham chinakam sensatsiyalar kuzatilmoqda. So‘nggi kunlarda afsonaviy murabbiy Joze Mourinioning qaytishi bilan sport nashrlari markaziga aylangan Madridning «Real» klubi o‘zining navbatdagi shov-shuvli yurishini amalga oshirdi. Ko‘plab grand jamoalarning diqqat markazida bo‘lib kelgan portugaliyalik mahoratli yarim himoyachi Bernardu Silva faoliyatini Ispaniyada davom ettiradigan bo‘ldi. Dunyoga mashhur va eng ishonchli insayder Fabritsio Romanoning bergan eksklyuziv xabariga ko‘ra, «qirollik klubi» tajribali pleymeyker bilan to‘liq kelishuvga erishgan.
Olingan so‘nggi ma’lumotlarga qaraganda, 31 yoshli portugaliyalik futbol yulduzi Madrid superklubi bilan 2028 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan rasmiy shartnomaga imzo chekdi. E’tiborli jihati shundaki, mazkur bitimda tomonlarning o‘zaro roziligi bilan hamkorlikni yana bir yilga, ya’ni 2029 yilgacha uzaytirish imkoniyati ham alohida band sifatida ko‘rsatib o‘tilgan.
«Manchester Siti» bilan xayrlashuv va Madridga tekin transfer
Yevropa futboli ishqibozlari uchun eng quvonarli va hayratlanarli jihati shundaki, mahoratli xavbek Angliyaning «Manchester Siti» jamoasi bilan shartnoma muddati tugagach, u yerni rasman tark etdi. Bu esa La Liga grandi «Real»ga ushbu yuqori darajadagi futbolchini mutlaqo bepul, ya’ni erkin agent maqomida o‘z safiga qo‘shib olish imkoniyatini taqdim etdi. Pep Gvardiola qo‘l ostida ko‘plab sovrinlarni, jumladan, Chempionlar Ligasi va APL oltin medallarini yutgan Bernardu endilikda «Santyago Bernabeu»da yangi zafarlar sari qadam tashlaydi.
Bernardu Silva o‘zining maydonni ko‘rish qobiliyati, zargarona uzatmalari va tinimsiz mehnatsevarligi bilan ajralib turadi. Ortda qolgan mavsum davomida u «shaharliklar» tarkibida barcha turnirlarni hisobga olgan holda naqd 53 ta uchrashuvda maydonga tushib, o‘z hisobiga uchta gol hamda beshta golli uzatmani (assist) yozdirib qo‘yishga muvaffaq bo‘lgan edi. Nufuzli va obro‘li Transfermarkt portali tahlilchilarining hisob-kitoblariga ko‘ra, ayni paytda portugaliyalik yulduzning transfer bozoridagi nazariy qiymati 22 million yevroni tashkil etadi.
Madridlik ishqibozlar Joze Mourinio va Bernardu Silva tandemi yangi mavsumda «qaymoqranglilar»ning maydon markazidagi o‘yiniga yanada ko‘proq joziba va kuch bag‘ishlashiga shubha qilishmayapti. La Ligada kurash yangi kuch bilan alanga olishi aniq!
Bernardu Silvaning «Real»dagi ilk mashg‘ulotlari, jamoaning yangi taktik sxemalari, Jahon chempionatining eng qaynoq natijalari va Yevropa futboliga oid eng ishonchli, eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…