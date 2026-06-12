Kylian Mbappe Deschampsning Italiya terma jamoasiga oʻtishiga qarshi chiqdi
Fransiya terma jamoasi sardori Kylian Mbappe bosh murabbiy Didier Deschampsni 2026-yilgi Jahon chempionatidan soʻng faoliyatini yuqori notada yakunlashga chaqirdi. Hujumchi murabbiyning boshqa milliy terma jamoani boshqarishi, ayniqsa Italiya safiga oʻtishi haqidagi xabarlarni "dahshatli" deb atadi. Deschamps 14 yillik faoliyatidan soʻng AQSH, Meksika va Kanadada boʻlib oʻtadigan turnirdan keyin oʻz lavozimini tark etishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mbappe oʻz murabbiyining kelajakdagi rejalariga taʼsir oʻtkazishga harakat qilayotganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, Deschampsga eng munosib hurmat — bu gʻalaba bilan xayrlashishdir. "Unga hurmat koʻrsatishning eng yaxshi yoʻli — gʻalaba qozonish, chunki u gʻalaba qozonishni yaxshi koʻradi. Umid qilamanki, bu uning oxirgi jamoasi boʻladi, chunki uning boshqa jamoada ishlashini xohlamayman", — dedi Mbappe M6 telekanaliga bergan intervyusida.
Deschampsning oʻzi esa kelajagi borasida aniq bir qarorga kelmaganini, klub futboliga qaytishi yoki boshqa terma jamoani boshqarishi mumkinligini inkor etmayapti. Biroq Mbappe oʻz ustozi va mentorini raqib zaxira oʻrindigʻida koʻrish gʻoyasiga mutlaqo qarshi. "Men unga bosim oʻtkazyapman", — deya qoʻshimcha qildi Real Madrid yulduzi.
Italiya terma jamoasi bilan bogʻliq mish-mishlar Deschampsning Yuventus klubidagi oʻyinchi va murabbiy sifatida oʻtkazgan yillari bilan bogʻliq. Italiyaliklar inqirozdan chiqish uchun tajribali mutaxassis qidirayotgan bir paytda, Deschamps nomzodi ideal variant sifatida koʻrilmoqda. Ammo Mbappe bu yoʻlni maʼqullamayapti: "Ular Italiya deyishdi, bu shunchaki dahshatli boʻlar edi".
…