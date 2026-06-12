Kylian Mbappe Deschampsning Italiya terma jamoasiga oʻtishiga qarshi chiqdi

·0·Sport
Kylian Mbappe Deschampsning Italiya terma jamoasiga oʻtishiga qarshi chiqdi

Fransiya terma jamoasi sardori Kylian Mbappe bosh murabbiy Didier Deschampsni 2026-yilgi Jahon chempionatidan soʻng faoliyatini yuqori notada yakunlashga chaqirdi. Hujumchi murabbiyning boshqa milliy terma jamoani boshqarishi, ayniqsa Italiya safiga oʻtishi haqidagi xabarlarni "dahshatli" deb atadi. Deschamps 14 yillik faoliyatidan soʻng AQSH, Meksika va Kanadada boʻlib oʻtadigan turnirdan keyin oʻz lavozimini tark etishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mbappe oʻz murabbiyining kelajakdagi rejalariga taʼsir oʻtkazishga harakat qilayotganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, Deschampsga eng munosib hurmat — bu gʻalaba bilan xayrlashishdir. "Unga hurmat koʻrsatishning eng yaxshi yoʻli — gʻalaba qozonish, chunki u gʻalaba qozonishni yaxshi koʻradi. Umid qilamanki, bu uning oxirgi jamoasi boʻladi, chunki uning boshqa jamoada ishlashini xohlamayman", — dedi Mbappe M6 telekanaliga bergan intervyusida.

Deschampsning oʻzi esa kelajagi borasida aniq bir qarorga kelmaganini, klub futboliga qaytishi yoki boshqa terma jamoani boshqarishi mumkinligini inkor etmayapti. Biroq Mbappe oʻz ustozi va mentorini raqib zaxira oʻrindigʻida koʻrish gʻoyasiga mutlaqo qarshi. "Men unga bosim oʻtkazyapman", — deya qoʻshimcha qildi Real Madrid yulduzi.

Italiya terma jamoasi bilan bogʻliq mish-mishlar Deschampsning Yuventus klubidagi oʻyinchi va murabbiy sifatida oʻtkazgan yillari bilan bogʻliq. Italiyaliklar inqirozdan chiqish uchun tajribali mutaxassis qidirayotgan bir paytda, Deschamps nomzodi ideal variant sifatida koʻrilmoqda. Ammo Mbappe bu yoʻlni maʼqullamayapti: "Ular Italiya deyishdi, bu shunchaki dahshatli boʻlar edi".

Kylian MbappeDidier DeschampsFransiyaItaliyaJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bernardo Silva Real Madrid bilan shartnoma imzoladiBernardo Silva Real Madrid bilan shartnoma imzoladiBugun, 06:54Oljas Abrayev O‘zbekiston terma jamoasi imkoniyatlarini yuqori baholadiOljas Abrayev O‘zbekiston terma jamoasi imkoniyatlarini yuqori baholadiBugun, 06:36Dmitriy Kuznetsov JCH-2026 da O‘zbekiston terma jamoasiga omad tiladiDmitriy Kuznetsov JCH-2026 da O‘zbekiston terma jamoasiga omad tiladiBugun, 06:25«Real» klubi Vinisius Juniorga keskin ultimatum e’lon qildi«Real» klubi Vinisius Juniorga keskin ultimatum e’lon qildiBugun, 06:15«Siti» Elliot Anderson uchun rekord darajadagi mablag‘ taklif qildi«Siti» Elliot Anderson uchun rekord darajadagi mablag‘ taklif qildiBugun, 06:11Bernardu Silva erkin agent sifatida Madridning «Real» klubiga qo‘shildiBernardu Silva erkin agent sifatida Madridning «Real» klubiga qo‘shildiBugun, 05:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...