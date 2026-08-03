Yuriy Syomin FIFAga qo‘shilmadi: u Eldor Shomurodovning golini tanladi
O‘zbekiston milliy jamoasi sardori Eldor Shomurodovning jahon chempionatida Kongo Demokratik Respublikasi darvozasiga urgan goli nufuzli reytingda ikkinchi o‘rinni egalladi. FIFA muxlislar ovoz berish natijasiga ko‘ra Kabo-Verde himoyachisi Sidni Lopesh Kabralning Argentinaga urgan zarbasini birinchi o‘ringa qo‘ydi.
Eldor Shomurodovning jahon chempionatida Kongo Demokratik Respublikasi darvozasiga urgan goli nufuzli reytingda ikkinchi o‘rinni egalladi. Ammo Rossiya terma jamoasining sobiq bosh murabbiyi Yuriy Syomin uchun turnirning eng chiroyli goli aynan O‘zbekiston sardoriga tegishli.
FIFA muxlislar ovoz berish natijasiga ko‘ra Kabo-Verde himoyachisi Sidni Lopesh Kabralning Argentinaga urgan zarbasini birinchi o‘ringa qo‘ydi. Shomurodov esa jahon yulduzlarini ortda qoldirib, yakuniy reytingda ikkinchi bo‘ldi.
Bir harakatda yaratilgan futbol san’ati
O‘zbekiston milliy jamoasi JCH-2026 guruh bosqichining so‘nggi turida Kongo DRga 1:3 hisobida mag‘lub bo‘lgandi. Ammo o‘sha uchrashuvda Eldor Shomurodov ijrosidagi epizod turnirning eng esda qolarli lahzalaridan biriga aylandi.
Uzoqdan yetkazib berilgan to‘p jarima maydonining chap tomoniga tushdi. Shomurodov uni harakatda bir tegish bilan nazorat qildi va deyarli o‘tkir burchakdan darvozabon ustidan nozik zarba yo‘lladi.
To‘p havoda chiroyli yoy chizib, darvoza to‘riga borib tushdi. Bu epizodda hujumchining bir vaqtning o‘zida bir nechta mahorati ko‘rindi:
to‘pning uchish yo‘nalishini oldindan his qilish;
birinchi tegishda nazorat o‘rnatish;
darvozabonning joylashuvini tez baholash;
murakkab vaziyatda texnik zarba berish.
FIFA o‘tkazgan dastlabki ovoz berishda Shomurodovning goli 36 foiz ovoz to‘plab, guruh bosqichining eng yaxshi goli deb topilgan edi. U bu bosqichda mashhur futbolchilarni ham ortda qoldirdi.
FIFA nega Kabralning golini tanladi?
Yakuniy ovoz berishda birinchi o‘rin Kabo-Verde vakili Sidni Lopesh Kabralga nasib etdi. U Argentinaga qarshi pley-off uchrashuvida chap qanotdan markaz tomon harakatlanib, raqib himoyachisini aldadi va o‘ng oyoqda to‘pni uzoq yuqori burchakka burab yubordi.
Argentina darvozaboni Emiliano Martines zarbaga deyarli munosabat bildira olmadi. Kabralning goli uchrashuvda hisobni tenglashtirgan, ammo Kabo-Verde qo‘shimcha vaqtda 2:3 hisobida mag‘lub bo‘lgan edi.
FIFA yakuniy tanlovidagi kuchli uchlik quyidagicha shakllandi:
O‘rin
Futbolchi
Terma jamoa
Raqib
1
Sidni Lopesh Kabral
Kabo-Verde
Argentina
2
Eldor Shomurodov
O‘zbekiston
Kongo DR
3
Vilson Izidor
Gaiti
Marokash
Shomurodovning ikkinchi o‘rinni egallashi O‘zbekistonning ilk jahon chempionatidagi eng muhim individual natijalardan biri bo‘ldi.
Syominning tanlovi boshqacha bo‘ldi
Rossiyaning TASS agentligi Yuriy Syominga turnirdagi eng chiroyli gollarni baholashni taklif qildi. Tajribali murabbiy FIFA tanlovidan farqli ravishda birinchi o‘rinni Shomurodovga berdi.
«Menga Shomurodovning goli juda yoqdi. Bu did masalasi. Aslida eng yaxshi gol — jamoaga g‘alaba keltiradigan gol.», — dedi Syomin.
Murabbiy Shomurodovning zarbasi O‘zbekistonga ochko olib kelmaganini ham qayd etdi. Shu bilan birga, u golning texnik ijrosi va futbolchi qabul qilgan qarorni yuqori baholadi.
Syomin Kabralning goli ham chiroyli bo‘lganini tan oldi. Ammo uning fikricha, FIFA kichik futbol mamlakati vakili ham yirik mukofotga ega bo‘lishi uchun Kabo-Verde futbolchisining golini tanlagan bo‘lishi mumkin.
Bu Syominning shaxsiy taxminidir. FIFA g‘olib muxlislar o‘rtasida o‘tkazilgan ochiq ovoz berish orqali aniqlanganini ma’lum qilgan.
Chiroylimi yoki muhimmi?
Futbolda «eng yaxshi gol» tushunchasiga turlicha yondashiladi. Bir tomondan, zarbaning texnikasi, masofasi, harakat murakkabligi va estetikasi baholanadi. Ikkinchi tomondan esa golning uchrashuv natijasiga ta’siri muhim hisoblanadi.
Shomurodovning goli texnik jihatdan deyarli mukammal edi, ammo O‘zbekistonni mag‘lubiyatdan qutqara olmadi. Kabralning goli esa kuchli Argentinaga qarshi hisobni tenglashtirdi, biroq uning jamoasi ham keyinchalik turnirni tark etdi.
Shuning uchun yakuniy tanlovda faqat golning ahamiyati emas, uning tashqi go‘zalligi va muxlislarda qoldirgan taassuroti ustun kelgan.
O‘zbekiston futboli uchun tarixiy e’tirof
Shomurodovning turnirdagi eng yaxshi gollar reytingida ikkinchi bo‘lishi oddiy shaxsiy sovrin emas. O‘zbekiston jahon chempionatida birinchi marta qatnashganiga qaramay, milliy jamoa sardorining goli butun dunyo muxlislari e’tiborini tortdi.
U avval guruh bosqichi g‘olibligini qo‘lga kiritdi, keyin esa turnirning umumiy tanlovida ikkinchi o‘ringacha yetib bordi. Natija shuni ko‘rsatdiki, jamoaning musobaqadagi ishtiroki qisqa bo‘lgan bo‘lsa ham, Shomurodov ijrosidagi bir lahza O‘zbekiston futbolini jahon sahnasida yorqin namoyon qildi.
Sizningcha, turnirning eng chiroyli goli Shomurodovga tegishlimi yoki Kabralning zarbasi haqiqatan ham kuchliroq edimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…