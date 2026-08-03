«Chelsi»da himoyachilar ortiqcha: Alonso katta tozalashni boshlaydi

·34·Sport
«Chelsi»da himoyachilar ortiqcha: Alonso katta tozalashni boshlaydi
Qisqacha

«Chelsi» klubi 26 yoshli fransiyalik himoyachi Maksans Lakruani «Kristal Pelas»dan taxminan 52 million funt evaziga 2032 yilgacha mo‘ljallangan shartnoma bilan sotib oldi. Ushbu xarid jamoa tarkibidagi markaziy himoyachilar sonini o‘n nafarga yetkazdi va bosh murabbiy Xabi Alonso yangi mavsum uchun atigi to‘rt yoki besh nafar himoyachi yetarli ekanini ma'lum qildi.

«Chelsi»ning 52 million funtga Maksans Lakruani xarid qilishi jamoa himoyasini kuchaytirdi, ammo boshqa muammoni ham yuzaga chiqardi. Fransiyalik futbolchi kelganidan keyin London klubi asosiy tarkibidagi markaziy himoyachilar soni o‘n nafarga yetdi.

Xabi Alonso esa yangi mavsum uchun atigi to‘rt yoki besh markaziy himoyachi yetarli ekanini ochiq aytdi. Oddiy hisob-kitobga ko‘ra, transfer oynasi yopilguniga qadar ushbu pozitsiyadagi kamida besh, ehtimol olti nafar futbolchi jamoani tark etishi kerak bo‘ladi.

Lakrua keldi — raqobat yanada kuchaydi

«Chelsi» Maksans Lakruani «Kristal Pelas»dan taxminan 52 million funt evaziga sotib oldi. 26 yoshli Fransiya terma jamoasi himoyachisi bilan 2032 yilgacha mo‘ljallangan shartnoma tuzildi. U tezligi, havodagi kurashlardagi ustunligi va katta hududni himoya qilish qobiliyati bilan ajralib turadi.

Lakruaning qo‘shilishi bilan «Chelsi»da markaziy himoyada o‘ynay oladigan futbolchilar ro‘yxati quyidagicha ko‘rinish oldi:

Futbolchi

Holati

Maksans Lakrua

Yangi transfer

Levi Koluill

Asosiy tarkibga da’vogar

Trevo Chaloba

Markaziy himoyachi

Aaron Anselmino

Yosh himoyachi

Aksel Disasi

Markaziy himoyachi

Benua Badiashile

Markaziy himoyachi

Vesli Fofana

Markaziy himoyachi

Tosin Adarabioyo

Markaziy himoyachi

Josh Achimpong

Yosh futbolchi

Mamadu Sarr

Markaziy himoyachi

Alonsoning javobi esa qisqa va juda aniq bo‘ldi:

«Bizga nechta markaziy himoyachi kerak? To‘rt yoki besh nafar».

Demak, murabbiy hozirgi o‘n kishilik guruhni deyarli ikki baravar qisqartirishni rejalashtirmoqda.

Nega «Chelsi»ga o‘n nafar himoyachi kerak emas?

Londonliklar o‘tgan mavsum Angliya Premer-ligasida 10-o‘rinni egallab, 2026/27 yilgi mavsum yevrokuboklaridan chetda qoldi. Shu sababli jamoaning o‘yinlar taqvimi Chempionlar ligasi, Yevropa ligasi yoki Konferensiyalar ligasida qatnashadigan klublarga nisbatan yengilroq bo‘ladi.

«Chelsi» asosan uchta ichki musobaqada ishtirok etadi:

  • Angliya Premer-ligasi;

  • Angliya kubogi;

  • Liga kubogi.

Bunday taqvimda o‘n nafar markaziy himoyachining barchasiga muntazam o‘yin amaliyoti berish deyarli imkonsiz. Ayniqsa, futbolchilarning katta qismi o‘zini asosiy tarkibga munosib deb hisoblasa, kiyinish xonasida norozilik paydo bo‘lishi mumkin.

Alonso taktikasida uch himoyachimi yoki to‘rt himoyachimi?

Xabi Alonso «Bayer»da ko‘pincha uch markaziy himoyachidan iborat tizimdan foydalangan. Uning jamoasi to‘p bilan harakatlanayotganda himoya uchligi, qanot futbolchilari va markazdagi zich tuzilma orqali hujum tashkil etardi.

Biroq ispaniyalik mutaxassis «Real»da to‘rt himoyachili tizimni ham qo‘llagan. Premer-liga tahlilida Alonso «Chelsi»da vaziyatga qarab 3-4-3 va 4-2-3-1 sxemalari o‘rtasida o‘zgarish qilishi mumkinligi qayd etilgan.

Hatto doimiy ravishda uch markaziy himoyachi bilan o‘ynalgan taqdirda ham, besh nafar futbolchi:

  • asosiy uchlikni shakllantirish;

  • jarohat yoki diskvalifikatsiyalarni qoplash;

  • kubok o‘yinlarida rotatsiya qilish

uchun yetarli zaxira hisoblanadi.

Kimlar jamoadan ketishi mumkin?

Alonso hozircha sotiladigan futbolchilarning rasmiy ro‘yxatini e’lon qilgani yo‘q. Shu sababli muayyan himoyachining ketishini aniq fakt sifatida aytishga erta.

Biroq Lakrua transferidan keyin bir nechta markaziy himoyachi bo‘yicha takliflar ko‘rib chiqilishi, ayrim yoshlar esa ijaraga yuborilishi haqida xabarlar tarqalmoqda. Badiashile va Disasi sotuvga qo‘yilishi, Chalobaga Italiyadan qiziqish borligi, Mamadu Sarr uchun esa ijara varianti ko‘rib chiqilayotgani aytilgan. Bu ma’lumotlar hozircha klubning rasmiy bayonoti bilan to‘liq tasdiqlanmagan.

Klub oldida uchta asosiy variant turibdi:

  1. Tayyor taklif kelgan futbolchini to‘liq sotish.

  2. Yosh himoyachini muntazam o‘ynashi uchun ijaraga berish.

  3. Jarohatlarga moyil yoki katta maosh oladigan futbolchi bilan xayrlashish.

Lakrua asosiy tarkib uchun olindimi?

52 million funtlik transfer Lakruaning oddiy zaxira futbolchisi sifatida olinmaganini ko‘rsatadi. Uning tezligi Alonsoga himoya chizig‘ini yuqoriroq joylashtirish, raqibning qarshi hujumlarida esa orqadagi bo‘sh hududni nazorat qilish imkonini berishi mumkin.

Fransiyalik futbolchi uch himoyachili sxemada markazda yoki o‘ng tomonda harakatlana oladi. Uning Levi Koluill bilan juftligi ham Alonso uchun asosiy variantlardan biri bo‘lishi mumkin. Ammo yakuniy iyerarxiya mavsumoldi uchrashuvlari va mashg‘ulotlardan keyin aniqlashadi.

Katta tarkib endi Alonsoning muammosiga aylandi

«Chelsi» so‘nggi yillarda ko‘plab yosh futbolchilarni uzoq muddatli shartnomalar bilan xarid qildi. Natijada jamoaning ayrim pozitsiyalarida kuchli raqobat emas, balki ortiqcha futbolchilar to‘planib qoldi.

Alonso esa birinchi kunlaridanoq muvozanatli tarkib, turli yoshdagi futbolchilar va sog‘lom raqobatga ehtiyoj borligini ta’kidlamoqda. Ispaniyalik mutaxassis jamoani to‘liq buzib tashlash emas, muayyan pozitsiyalarda to‘g‘ri qarorlar qabul qilish orqali yaxshilash tarafdori ekanini aytgan.

Markaziy himoyadagi vaziyat uning birinchi katta sinoviga aylandi: «Chelsi» besh yoki olti nafar futbolchini muvaffaqiyatli joylashtirishi, shu bilan birga kuchli va barqaror himoya chizig‘ini shakllantirishi kerak.

Lakruaning kelishi yangi xariddan ko‘ra kattaroq o‘zgarishni boshlab berdi. Endi asosiy intriga — Alonso qoldiradigan to‘rt yoki besh nafar himoyachi orasida kimlar bo‘lishida.

Sizningcha, «Chelsi» qaysi markaziy himoyachilarni jamoada saqlab qolishi kerak? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

ChelseaMaxence LacroixXabi AlonsoCrystal Palace
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)Bugun, 10:52Sarukyan hindistonlik blogerni ikki daqiqada taslim qildi (video)Sarukyan hindistonlik blogerni ikki daqiqada taslim qildi (video)Bugun, 10:52Mourino «Real»ning uch yulduzini tanladi: asosiy intriga VinisiusdaMourino «Real»ning uch yulduzini tanladi: asosiy intriga VinisiusdaBugun, 10:5112 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)Bugun, 10:51Kay Haverts Arsenalning yangi mavsumdagi ulkan maqsadlarini eʼlon qildiKay Haverts Arsenalning yangi mavsumdagi ulkan maqsadlarini eʼlon qildiBugun, 10:10Harri Keynning Tottenxemga qaytishi mumkinligi muhokama qilinmoqdaHarri Keynning Tottenxemga qaytishi mumkinligi muhokama qilinmoqdaBugun, 09:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda