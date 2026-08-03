«Chelsi»da himoyachilar ortiqcha: Alonso katta tozalashni boshlaydi
«Chelsi» klubi 26 yoshli fransiyalik himoyachi Maksans Lakruani «Kristal Pelas»dan taxminan 52 million funt evaziga 2032 yilgacha mo‘ljallangan shartnoma bilan sotib oldi. Ushbu xarid jamoa tarkibidagi markaziy himoyachilar sonini o‘n nafarga yetkazdi va bosh murabbiy Xabi Alonso yangi mavsum uchun atigi to‘rt yoki besh nafar himoyachi yetarli ekanini ma'lum qildi.
«Chelsi»ning 52 million funtga Maksans Lakruani xarid qilishi jamoa himoyasini kuchaytirdi, ammo boshqa muammoni ham yuzaga chiqardi. Fransiyalik futbolchi kelganidan keyin London klubi asosiy tarkibidagi markaziy himoyachilar soni o‘n nafarga yetdi.
Xabi Alonso esa yangi mavsum uchun atigi to‘rt yoki besh markaziy himoyachi yetarli ekanini ochiq aytdi. Oddiy hisob-kitobga ko‘ra, transfer oynasi yopilguniga qadar ushbu pozitsiyadagi kamida besh, ehtimol olti nafar futbolchi jamoani tark etishi kerak bo‘ladi.
Lakrua keldi — raqobat yanada kuchaydi
«Chelsi» Maksans Lakruani «Kristal Pelas»dan taxminan 52 million funt evaziga sotib oldi. 26 yoshli Fransiya terma jamoasi himoyachisi bilan 2032 yilgacha mo‘ljallangan shartnoma tuzildi. U tezligi, havodagi kurashlardagi ustunligi va katta hududni himoya qilish qobiliyati bilan ajralib turadi.
Lakruaning qo‘shilishi bilan «Chelsi»da markaziy himoyada o‘ynay oladigan futbolchilar ro‘yxati quyidagicha ko‘rinish oldi:
Futbolchi
Holati
Maksans Lakrua
Yangi transfer
Levi Koluill
Asosiy tarkibga da’vogar
Trevo Chaloba
Markaziy himoyachi
Aaron Anselmino
Yosh himoyachi
Aksel Disasi
Markaziy himoyachi
Benua Badiashile
Markaziy himoyachi
Vesli Fofana
Markaziy himoyachi
Tosin Adarabioyo
Markaziy himoyachi
Josh Achimpong
Yosh futbolchi
Mamadu Sarr
Markaziy himoyachi
Alonsoning javobi esa qisqa va juda aniq bo‘ldi:
«Bizga nechta markaziy himoyachi kerak? To‘rt yoki besh nafar».
Demak, murabbiy hozirgi o‘n kishilik guruhni deyarli ikki baravar qisqartirishni rejalashtirmoqda.
Nega «Chelsi»ga o‘n nafar himoyachi kerak emas?
Londonliklar o‘tgan mavsum Angliya Premer-ligasida 10-o‘rinni egallab, 2026/27 yilgi mavsum yevrokuboklaridan chetda qoldi. Shu sababli jamoaning o‘yinlar taqvimi Chempionlar ligasi, Yevropa ligasi yoki Konferensiyalar ligasida qatnashadigan klublarga nisbatan yengilroq bo‘ladi.
«Chelsi» asosan uchta ichki musobaqada ishtirok etadi:
Angliya Premer-ligasi;
Angliya kubogi;
Liga kubogi.
Bunday taqvimda o‘n nafar markaziy himoyachining barchasiga muntazam o‘yin amaliyoti berish deyarli imkonsiz. Ayniqsa, futbolchilarning katta qismi o‘zini asosiy tarkibga munosib deb hisoblasa, kiyinish xonasida norozilik paydo bo‘lishi mumkin.
Alonso taktikasida uch himoyachimi yoki to‘rt himoyachimi?
Xabi Alonso «Bayer»da ko‘pincha uch markaziy himoyachidan iborat tizimdan foydalangan. Uning jamoasi to‘p bilan harakatlanayotganda himoya uchligi, qanot futbolchilari va markazdagi zich tuzilma orqali hujum tashkil etardi.
Biroq ispaniyalik mutaxassis «Real»da to‘rt himoyachili tizimni ham qo‘llagan. Premer-liga tahlilida Alonso «Chelsi»da vaziyatga qarab 3-4-3 va 4-2-3-1 sxemalari o‘rtasida o‘zgarish qilishi mumkinligi qayd etilgan.
Hatto doimiy ravishda uch markaziy himoyachi bilan o‘ynalgan taqdirda ham, besh nafar futbolchi:
asosiy uchlikni shakllantirish;
jarohat yoki diskvalifikatsiyalarni qoplash;
kubok o‘yinlarida rotatsiya qilish
uchun yetarli zaxira hisoblanadi.
Kimlar jamoadan ketishi mumkin?
Alonso hozircha sotiladigan futbolchilarning rasmiy ro‘yxatini e’lon qilgani yo‘q. Shu sababli muayyan himoyachining ketishini aniq fakt sifatida aytishga erta.
Biroq Lakrua transferidan keyin bir nechta markaziy himoyachi bo‘yicha takliflar ko‘rib chiqilishi, ayrim yoshlar esa ijaraga yuborilishi haqida xabarlar tarqalmoqda. Badiashile va Disasi sotuvga qo‘yilishi, Chalobaga Italiyadan qiziqish borligi, Mamadu Sarr uchun esa ijara varianti ko‘rib chiqilayotgani aytilgan. Bu ma’lumotlar hozircha klubning rasmiy bayonoti bilan to‘liq tasdiqlanmagan.
Klub oldida uchta asosiy variant turibdi:
Tayyor taklif kelgan futbolchini to‘liq sotish.
Yosh himoyachini muntazam o‘ynashi uchun ijaraga berish.
Jarohatlarga moyil yoki katta maosh oladigan futbolchi bilan xayrlashish.
Lakrua asosiy tarkib uchun olindimi?
52 million funtlik transfer Lakruaning oddiy zaxira futbolchisi sifatida olinmaganini ko‘rsatadi. Uning tezligi Alonsoga himoya chizig‘ini yuqoriroq joylashtirish, raqibning qarshi hujumlarida esa orqadagi bo‘sh hududni nazorat qilish imkonini berishi mumkin.
Fransiyalik futbolchi uch himoyachili sxemada markazda yoki o‘ng tomonda harakatlana oladi. Uning Levi Koluill bilan juftligi ham Alonso uchun asosiy variantlardan biri bo‘lishi mumkin. Ammo yakuniy iyerarxiya mavsumoldi uchrashuvlari va mashg‘ulotlardan keyin aniqlashadi.
Katta tarkib endi Alonsoning muammosiga aylandi
«Chelsi» so‘nggi yillarda ko‘plab yosh futbolchilarni uzoq muddatli shartnomalar bilan xarid qildi. Natijada jamoaning ayrim pozitsiyalarida kuchli raqobat emas, balki ortiqcha futbolchilar to‘planib qoldi.
Alonso esa birinchi kunlaridanoq muvozanatli tarkib, turli yoshdagi futbolchilar va sog‘lom raqobatga ehtiyoj borligini ta’kidlamoqda. Ispaniyalik mutaxassis jamoani to‘liq buzib tashlash emas, muayyan pozitsiyalarda to‘g‘ri qarorlar qabul qilish orqali yaxshilash tarafdori ekanini aytgan.
Markaziy himoyadagi vaziyat uning birinchi katta sinoviga aylandi: «Chelsi» besh yoki olti nafar futbolchini muvaffaqiyatli joylashtirishi, shu bilan birga kuchli va barqaror himoya chizig‘ini shakllantirishi kerak.
Lakruaning kelishi yangi xariddan ko‘ra kattaroq o‘zgarishni boshlab berdi. Endi asosiy intriga — Alonso qoldiradigan to‘rt yoki besh nafar himoyachi orasida kimlar bo‘lishida.
Sizningcha, «Chelsi» qaysi markaziy himoyachilarni jamoada saqlab qolishi kerak? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…