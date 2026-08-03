Harri Keynning Tottenxemga qaytishi mumkinligi muhokama qilinmoqda

·40·Sport
Harri Keynning Tottenxemga qaytishi mumkinligi muhokama qilinmoqda
Qisqacha

Angliya terma jamoasi sardori va Bavariya hujumchisi Harri Keynning sobiq jamoasi Tottenxemga qaytish ehtimoli futbol jamoatchiligi orasida qizg'in muhokama qilinmoqda. Tottenxem klubi futbolchini qaytarish uchun 81 million funt sterling miqdoridagi tovon pulini to'lashga va haftasiga 400 ming funt sterling maosh berishga tayyor ekani aytildi. Hozirgi vaqtda Premyer-ligada 213 ta gol urgan tajribali hujumchi Alan Shirerning mutlaq rekordidan atigi 47 ta gol ortda qolmoqda.

Angliya terma jamoasi sardori va Bavariya hujumchisi Harri Keynning kelajagi yana futbol jamoatchiligi diqqat markaziga tushdi. Angliya Premyer-ligasi tarixidagi eng yaxshi toʻpurar rekordini yangilash imkoniyati va muxlislarning ochiq murojaatlari tajribali hujumchini oʻzining sobiq jamoasiga qaytish ehtimolini qizgʻin muhokama qilishga majbur qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

talkSPORT xabar berishicha, mashhur boshlovchi va Tottenxem muxlisi Majestic efir orqali Harri Keynga oʻziga xos murojaat yoʻllagan. U avvalgi xafagarchiliklar uchun uzr soʻrab, futbolchini London klubiga qaytishga va oʻz merosini yanada boyitishga daʼvat etgan. Muxlisning fikricha, hujumchi Germaniyada oʻz maqsadlariga erishdi va endi oʻz vataniga qaytishi kerak.

Rekord sari yana bir qadam

Harri Keyn hozirgi vaqtda Premyer-ligada 213 ta gol urgan boʻlib, u Alan Shirerning mutlaq rekordidan atigi 47 ta gol ortda qolmoqda. Tottenxem safida oʻtkazilgan 14 yil davomida u barcha musobaqalarda 280 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan va klub tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylangan edi. Agar hujumchi Angliya chempionatiga qaytsa, Shirer rekordini yangilash imkoniyati yuqori boʻladi.

Maʼlum qilinishicha, futbolchining Germaniya klubi bilan amaldagi shartnomasi 2027 yilgacha moʻljallangan. Biroq unga Barselona klubining ham qiziqishi saqlanib qolayotgani va shartnomaning oxirgi bosqichiga yaqinlashayotgani transfer mish-mishlarini kuchaytirmoqda. Shunga qaramay, Bavariya rahbariyati tajribali toʻpurar bilan shartnomani uzaytirishga ishonch bildirmoqda, chunki u Myunxen shahriga moslashib ulgurgan.

Muxlislarning jozibali taklifi

talkSPORT efirida yangragan taklifga koʻra, Tottenxem klubi futbolchini qaytarish uchun 81 million funt sterling miqdoridagi tovon pulini toʻlashga va haftasiga 400 ming funt sterling maosh berishga tayyor ekani aytildi. Muxlislar bu mablagʻga arziydigan darajadagi jahon darajasidagi yulduz ekanini taʼkidlashdi.

Shuningdek, muhokamalar davomida agar Harri Keyn Premyer-ligaga qaytsa, bir mavsumda 20 tadan ortiq gol urib, nafaqat Germaniya chempioni, balki Angliya va Tottenxem hamda Premyer-liganing barcha davrlardagi eng buyuk toʻpurariga aylanishi mumkinligi qayd etildi. Hozircha futbolchining oʻzi bu borada rasmiy bayonot bermagan boʻlsa-da, kelasi yozgi transfer oynasi qizgʻin kechishi kutilmoqda.

Harri KeynTottenxemBavariyaPremyer-ligaFutbol transferlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)Bugun, 10:52Sarukyan hindistonlik blogerni ikki daqiqada taslim qildi (video)Sarukyan hindistonlik blogerni ikki daqiqada taslim qildi (video)Bugun, 10:52Mourino «Real»ning uch yulduzini tanladi: asosiy intriga VinisiusdaMourino «Real»ning uch yulduzini tanladi: asosiy intriga VinisiusdaBugun, 10:5112 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)Bugun, 10:51PSJ Parma darvozaboni Zion Suzuki uchun kurashga qoʻshildiPSJ Parma darvozaboni Zion Suzuki uchun kurashga qoʻshildiBugun, 10:50Kay Haverts Arsenalning yangi mavsumdagi ulkan maqsadlarini eʼlon qildiKay Haverts Arsenalning yangi mavsumdagi ulkan maqsadlarini eʼlon qildiBugun, 10:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda