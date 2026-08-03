Harri Keynning Tottenxemga qaytishi mumkinligi muhokama qilinmoqda
Angliya terma jamoasi sardori va Bavariya hujumchisi Harri Keynning sobiq jamoasi Tottenxemga qaytish ehtimoli futbol jamoatchiligi orasida qizg'in muhokama qilinmoqda. Tottenxem klubi futbolchini qaytarish uchun 81 million funt sterling miqdoridagi tovon pulini to'lashga va haftasiga 400 ming funt sterling maosh berishga tayyor ekani aytildi. Hozirgi vaqtda Premyer-ligada 213 ta gol urgan tajribali hujumchi Alan Shirerning mutlaq rekordidan atigi 47 ta gol ortda qolmoqda.
Angliya terma jamoasi sardori va Bavariya hujumchisi Harri Keynning kelajagi yana futbol jamoatchiligi diqqat markaziga tushdi. Angliya Premyer-ligasi tarixidagi eng yaxshi toʻpurar rekordini yangilash imkoniyati va muxlislarning ochiq murojaatlari tajribali hujumchini oʻzining sobiq jamoasiga qaytish ehtimolini qizgʻin muhokama qilishga majbur qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
talkSPORT xabar berishicha, mashhur boshlovchi va Tottenxem muxlisi Majestic efir orqali Harri Keynga oʻziga xos murojaat yoʻllagan. U avvalgi xafagarchiliklar uchun uzr soʻrab, futbolchini London klubiga qaytishga va oʻz merosini yanada boyitishga daʼvat etgan. Muxlisning fikricha, hujumchi Germaniyada oʻz maqsadlariga erishdi va endi oʻz vataniga qaytishi kerak.
Rekord sari yana bir qadamHarri Keyn hozirgi vaqtda Premyer-ligada 213 ta gol urgan boʻlib, u Alan Shirerning mutlaq rekordidan atigi 47 ta gol ortda qolmoqda. Tottenxem safida oʻtkazilgan 14 yil davomida u barcha musobaqalarda 280 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan va klub tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylangan edi. Agar hujumchi Angliya chempionatiga qaytsa, Shirer rekordini yangilash imkoniyati yuqori boʻladi.
Maʼlum qilinishicha, futbolchining Germaniya klubi bilan amaldagi shartnomasi 2027 yilgacha moʻljallangan. Biroq unga Barselona klubining ham qiziqishi saqlanib qolayotgani va shartnomaning oxirgi bosqichiga yaqinlashayotgani transfer mish-mishlarini kuchaytirmoqda. Shunga qaramay, Bavariya rahbariyati tajribali toʻpurar bilan shartnomani uzaytirishga ishonch bildirmoqda, chunki u Myunxen shahriga moslashib ulgurgan.
Muxlislarning jozibali taklifitalkSPORT efirida yangragan taklifga koʻra, Tottenxem klubi futbolchini qaytarish uchun 81 million funt sterling miqdoridagi tovon pulini toʻlashga va haftasiga 400 ming funt sterling maosh berishga tayyor ekani aytildi. Muxlislar bu mablagʻga arziydigan darajadagi jahon darajasidagi yulduz ekanini taʼkidlashdi.
Shuningdek, muhokamalar davomida agar Harri Keyn Premyer-ligaga qaytsa, bir mavsumda 20 tadan ortiq gol urib, nafaqat Germaniya chempioni, balki Angliya va Tottenxem hamda Premyer-liganing barcha davrlardagi eng buyuk toʻpurariga aylanishi mumkinligi qayd etildi. Hozircha futbolchining oʻzi bu borada rasmiy bayonot bermagan boʻlsa-da, kelasi yozgi transfer oynasi qizgʻin kechishi kutilmoqda.
…