Toshkentda suv 24 soatga o‘chadi: 33 ming kishi qamrovda
Mirzo Ulug‘bek tumanidagi suv taqsimlash inshootida olib boriladigan rejali profilaktika ishlari munosabati bilan Toshkent shahrining ayrim hududlarida 3 avgust soat 10:00 dan 4 avgust soat 10:00 gacha ichimlik suvi ta'minoti vaqtincha to‘xtatiladi. Ushbu vaqtinchalik uzilish 22 ta mahalla, 884 ta ko‘p qavatli uy, 7 006 ta yakka tartibdagi xonadon, 242 ta davlat va ijtimoiy soha muassasasini hamda jami 33 017 nafar aholini qamrab oladi.
Toshkentning ayrim hududlarida ichimlik suvi ta’minoti bir sutkaga vaqtincha to‘xtatiladi. Uzilish 3 avgust soat 10:00 da boshlanib, 4 avgust soat 10:00 gacha davom etadi.
Rejali profilaktika ishlari 22 ta mahalla, 884 ta ko‘p qavatli uy va 7 mingdan ziyod yakka tartibdagi xonadonga ta’sir qiladi. Kommunal xizmatlar aholidan zarur miqdordagi ichimlik suvini oldindan zaxira qilib qo‘yishni so‘ramoqda.
Nega ichimlik suvi bir sutkaga o‘chiriladi?
Profilaktika ishlari Mirzo Ulug‘bek tumanida joylashgan suv taqsimlash inshootida olib boriladi. Mutaxassislar tarmoqdagi beshta yirik magistral zulfinni yangisiga almashtirishi rejalashtirilgan.
Ularning:
ikkitasi — 1200 millimetr diametrli;
uchtasi — 800 millimetr diametrli.
Yangi uskunalar suv tarmoqlaridagi bosimni me’yorlashtirish, ichimlik suvini hududlarga bir maromda taqsimlash va tizim ishonchliligini oshirishga xizmat qilishi kutilmoqda. Shuningdek, inshootdan foydalanishda elektr energiyasi sarfini kamaytirish ham ko‘zda tutilgan.
Nega ishlar uchun aynan 24 soat talab etilmoqda?
Rasmiy ma’lumotga ko‘ra, ta’mirlash jarayoni uchta asosiy bosqichga bo‘lingan. Har bir bosqich uchun sakkiz soatdan vaqt ajratilgan.
Ish bosqichi
Ajratilgan vaqt
Suvni o‘chirish va tarmoqlarni bo‘shatish
8 soat
Beshta magistral zulfinni almashtirish
8 soat
Quvurlarni to‘ldirish va suvni qayta tiklash
8 soat
Quvurlarga suvni birdaniga katta bosimda yuborish mumkin emas. Shu sababli tizim bosqichma-bosqich to‘ldirilib, gidrodinamik rejim me’yorlashtiriladi. Ta’minotni to‘liq va xavfsiz tiklash uchun ham alohida vaqt talab etiladi.
Ishlarni soat 10:00 da boshlash ham tasodifiy emas. Bu vaqt aholi ertalab suv iste’moli yuqori bo‘ladigan soatlarda ichimlik suvidan foydalanib olishi uchun tanlangan.
Suv uzilishi qancha aholiga ta’sir qiladi?
Profilaktika tadbirlari poytaxtdagi katta hududni qamrab oladi. Rasmiy hisob-kitoblarga ko‘ra, vaqtinchalik uzilish quyidagi iste’molchilarga ta’sir qiladi:
22 ta mahalla;
884 ta ko‘p qavatli uy;
7 006 ta yakka tartibdagi xonadon;
242 ta davlat va ijtimoiy soha muassasasi;
33 017 nafar aholi.
Suv o‘chiriladigan mahalla va manzillarning batafsil ro‘yxati «Toshkent shahar suv ta’minoti» kompaniyasining rasmiy sahifasida e’lon qilingan.
Maxsus mashinalarda suv yetkazib beriladi
Markazlashgan suv ta’minotidan vaqtincha uzilgan mahallalarga maxsus suv tashuvchi transport vositalari jalb qilinadi.
Bunday mashinalar nafaqat aholi yashaydigan hududlarga, balki suvsiz qoladigan davlat va ijtimoiy muassasalarga ham ichimlik suvi yetkazib beradi. Ishlarning borishi shahar xizmatlari tomonidan alohida nazoratga olingan.
Biroq maxsus mashinalar kelishiga qaramay, aholiga o‘z ehtiyoji uchun suvni oldindan tayyorlab qo‘yish tavsiya etilmoqda. Ayniqsa, yosh bolali oilalar, keksalar va bemorlar yashaydigan xonadonlarda zarur zaxira bo‘lishi muhim.
Suvni qanday zaxira qilish ma’qul?
Aholiga bir sutkalik ehtiyojdan kelib chiqib, ichish va ovqat tayyorlash uchun mo‘ljallangan suvni toza va qopqog‘i yopiladigan idishlarga to‘plash tavsiya etiladi.
Shuningdek:
ichimlik suvi va maishiy ehtiyoj uchun suvni alohida saqlash;
barcha jo‘mraklarni mahkam yopib qo‘yish;
suv qayta berilganda dastlab uni bir necha soniya oqizish;
keragidan ortiqcha zaxira to‘plab, boshqa aholiga tanqislik keltirib chiqarmaslik maqsadga muvofiq.
Ta’minot qayta tiklanganidan keyin ayrim baland qavatli uylarda suv bosimi birdaniga emas, balki bosqichma-bosqich me’yorga kelishi mumkin.
Muammo yuzaga kelsa, qayerga murojaat qilish mumkin?
«Toshkent shahar suv ta’minoti»ning markaziy murojaatlar raqami — 78 150-69-66. Mirzo Ulug‘bek tumani bo‘limi bilan esa 93 450-00-00 raqami orqali bog‘lanish mumkin.
Kommunal xizmatlar profilaktika ishlari kelgusida yirik avariyalar va uzoq davom etadigan suv uzilishlarining oldini olish uchun zarur ekanini ta’kidlamoqda. Rejaga ko‘ra, ichimlik suvi ta’minoti 4 avgust kuni soat 10:00 dan boshlab bosqichma-bosqich tiklanadi.
Sizning mahallangiz ham suv o‘chiriladigan hududlar ro‘yxatiga kirganmi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani do‘stlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…