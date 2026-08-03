2:0dan 2:4ga: «Liverpul» bosh murabbiyi mag‘lubiyatdan saboq izladi
Mavsumoldi tayyorgarlik doirasida Chikagodagi «Soldjer Fild» stadionida o‘tgan bahsda «Liverpul» «Lids»ga qarshi o‘yinning birinchi bo‘limidan keyin 2:0 hisobida oldinda borayotgan edi. Lyuk Chembers 7-daqiqada hisobni ochgan bo‘lsa, 39-daqiqada Florian Virs jamoasining ustunligini ikki to‘pga yetkazdi.
«Liverpul» mavsumoldi tayyorgarligida kutilmagan mag‘lubiyatni qabul qildi. «Qizillar» «Lids»ga qarshi uchrashuvning birinchi bo‘limidan keyin 2:0 hisobida oldinda borayotgan bo‘lsa-da, tanaffusdan so‘ng 24 daqiqa ichida to‘rtta gol o‘tkazib, 2:4 hisobida imkoniyatni boy berdi.
Bosh murabbiy Andoni Iraola natijadan norozi bo‘lganini yashirmadi. Biroq ispaniyalik mutaxassis ushbu uchrashuvni jamoaning muammolarini ochib bergan eng foydali sinovlardan biri deb baholadi.
Birinchi bo‘limda «Liverpul» butunlay boshqacha ko‘rindi
Chikagodagi «Soldjer Fild» stadionida o‘tgan bahsning dastlabki qismi «Liverpul» uchun deyarli rejadagidek kechdi.
Lyuk Chembers 7-daqiqada hisobni ochdi. 39-daqiqada esa Florian Virs jamoasining ustunligini ikki to‘pga yetkazdi. «Qizillar» yuqori bosim, tezkor paslar va hujumdagi faol harakatlar orqali raqibni qiyin ahvolga soldi.
Birinchi 45 daqiqadan keyin hisob 2:0 edi va uchrashuv «Liverpul»ning ishonchli g‘alabasi bilan yakunlanadigandek ko‘rinayotgandi. Ammo tanaffusdan so‘ng maydondagi vaziyat keskin o‘zgardi.
«Lids» 24 daqiqada to‘rtta gol urdi
Ikkinchi bo‘limda «Lids» bosimni oshirdi va «Liverpul» himoyasidagi muvofiqlashuv muammolaridan unumli foydalandi.
Brenden Aaronson 60-daqiqada birinchi javob golini urdi. Oradan 11 daqiqa o‘tib Dominik Kalvert-Lyuin hisobni tenglashtirdi, 73-daqiqada Shon Longstaff «Lids»ni oldinga olib chiqdi. Kalvert-Lyuin 84-daqiqada dubl qayd etib, uchrashuv taqdirini hal qildi.
Demak, «Liverpul» 60-daqiqadan 84-daqiqagacha bo‘lgan oraliqda — atigi 24 daqiqa ichida — o‘z darvozasidan to‘rtta to‘p olib chiqdi.
Iraola mag‘lubiyatda ham foyda ko‘rdi
Uchrashuvdan keyin Andoni Iraola jamoasi kutilganidan farqli natija qayd etganini tan oldi.
«Biz ko‘p narsani o‘rgandik. Albatta, boshqacha natija kutgandik, ammo menimcha, bu biz uchun eng foydali o‘rtoqlik uchrashuvi bo‘ldi. To‘g‘ri xulosalar chiqarib, ayrim muammolarni hal qila olamiz».
Murabbiy birinchi bo‘limdagi ijobiy jihatlar bilan birga, ikkinchi bo‘limda namoyon bo‘lgan kamchiliklarni ham alohida tahlil qilish zarurligini ta’kidladi. Uning fikricha, mavsum boshlanmasidan oldin bunday muammolarning ko‘rinishi jamoaga ularni vaqtida bartaraf etish imkonini beradi.
Ommaviy almashtirishlar o‘yin ritmini buzdi
Tanaffusdan keyin tarkibdagi ko‘plab o‘zgarishlar «Liverpul»ning birinchi bo‘limdagi ritmini saqlab qolishiga xalal berdi. Yangilangan tarkibda o‘zaro tushunish va himoyadagi harakatlar yetarli darajada ishlamadi.
«Lids» ayniqsa standart vaziyatlar va uzoq masofadan to‘p tashlashlarda xavfli harakat qildi. Itan Ampaduning autdan uzatmalari bir nechta hujumning boshlanishiga sabab bo‘lib, «Liverpul» himoyachilarini jiddiy qiyinchilikka duchor qildi.
Bu holat Iraola murabbiylar shtabi uchun bir nechta muhim vazifani ochib berdi:
standart vaziyatlarda to‘g‘ri joylashish;
hisobda oldinda turganda o‘yin nazoratini saqlash;
almashtirishlardan keyin jamoaviy muvozanatni yo‘qotmaslik;
bosim ostida himoyadan to‘g‘ri chiqish.
Iraola davridagi ilk mag‘lubiyat
Andoni Iraola 2026 yil iyun oyida Arne Slotning o‘rniga «Liverpul» bosh murabbiyi etib tayinlangan edi. Uning ilk o‘rtoqlik bahslarida jamoa «Sanderlend»ni 4:2, «Reksem»ni esa 1:0 hisobida mag‘lub qilgandi. «Lids»ga qarshi natija ispaniyalik mutaxassisning yangi lavozimdagi birinchi mag‘lubiyati bo‘ldi.
Biroq o‘rtoqlik o‘yinidagi natija turnir jadvaliga ta’sir qilmaydi. Iraola uchun eng muhimi — rasmiy mavsum boshlangunga qadar jamoaning zaif nuqtalarini aniqlash va ularga yechim topish.
Oldinda yana ikki sinov bor
«Liverpul» AQSHdagi mavsumoldi yig‘inini yakunladi. Jamoa 9 avgust kuni «Enfild»da «Monako»ni qabul qiladi, 16 avgustda esa «Komo»ga qarshi ikkita nazorat uchrashuvi o‘tkazishi rejalashtirilgan.
«Qizillar» Premer-liganing yangi mavsumini 23 avgust kuni «Nyukasl»ga qarshi safar o‘yini bilan boshlaydi. Shu bois Iraola va uning shtabida ikkinchi bo‘limda kuzatilgan himoyaviy muammolarni bartaraf etish uchun uch haftaga yaqin vaqt qolmoqda.
Mag‘lubiyat ogohlantiruvchi signal bo‘ldi
«Lids»ga qarshi uchrashuv «Liverpul»ning hujumda katta salohiyatga ega ekanini, ammo o‘yin nazorati yo‘qolganda himoyada jiddiy qiyinchiliklar paydo bo‘lishini ko‘rsatdi.
2:0 hisobidagi ustunlikdan keyin to‘rtta gol o‘tkazib yuborish tasodif deb qabul qilinishi mumkin. Ammo xuddi shu ssenariy rasmiy uchrashuvlarda takrorlanmasligi uchun Iraola ta’kidlagan «to‘g‘ri xulosalar» tezda amaliy o‘zgarishlarga aylanishi kerak.
Sizningcha, «Liverpul»ning asosiy muammosi himoyadami yoki tarkibdagi ko‘plab almashtirishlardamidi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…