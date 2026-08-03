Adliya vazirligida 46 soatlik jarayon 2 soatga qisqardi
Adliya vazirligining 2026 yilning birinchi yarmidagi ma'lumotlariga ko'ra, huquqiy xulosa tayyorlash muddati 46 soatdan 2 soatgacha qisqardi. Shuningdek, tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomalarni rasmiylashtirish jarayoni to'liq avtomatlashtirilib, inson ishtirokisiz onlayn ko'rsatilishi yo'lga qo'yildi. Hisobot davrida onlayn notarial xizmatlar va mediativ kelishuvlar soni to'rt baravar oshdi.
Adliya vazirligi 2026 yilning birinchi yarmida davlat xizmatlarini raqamlashtirish, huquqiy hujjatlarni ekspertizadan o‘tkazish va ichki jarayonlarni tezlashtirish bo‘yicha muhim natijalarni e’lon qildi. Eng keskin o‘zgarishlardan biri — huquqiy xulosa tayyorlash muddatining 46 soatdan atigi 2 soatgacha qisqarganidir.
Vazirlik «Sifatli davlat boshqaruvi» dasturi doirasida ham alohida e’tirof etildi. Prezident matbuot xizmati ma’lumotiga ko‘ra, yanvar–aprel oylarida 40 ta respublika idorasi faoliyati baholanib, Adliya vazirligi «O‘zbekiston — 2030» strategiyasini amalga oshirish bo‘yicha eng namunali vazirlik deb topilgan.
Tug‘ilganlik guvohnomasi inson ishtirokisiz rasmiylashtirilmoqda
Hisobot davrida tug‘ilganlik to‘g‘risidagi guvohnomalarni rasmiylashtirish jarayoni to‘liq avtomatlashtirilgan. Ya’ni ma’lumotlar tegishli elektron tizimlar orqali tekshirilib, xizmat xodimning bevosita aralashuvisiz onlayn tarzda ko‘rsatilishi yo‘lga qo‘yilgan.
Bu mexanizm fuqarolarning idorama-idora yurishi, hujjat nusxalarini taqdim etishi va navbat kutishini kamaytirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, inson omili qisqargani sabab xatolar va ortiqcha byurokratik jarayonlar xavfi ham pasayadi.
Davlat xizmatlari markazlari orqali ko‘rsatiladigan xizmatlar soni 592 taga yetgan. Prezident matbuot xizmati avvalroq Adliya vazirligining 30 ta platformasida 380 ta xizmat to‘liq raqamlashtirilgani, 780 dan ortiq xizmatdan esa onlayn foydalanish imkoniyati yaratilganini ma’lum qilgan edi. Respublika bo‘ylab 208 ta Davlat xizmatlari markazi yagona standart asosida ishlamoqda.
Notariusga borish shart bo‘lmagan xizmatlar ko‘paydi
Onlayn notarial xizmatlar va mediativ kelishuvlar soni hisobot davrida to‘rt baravar oshgan. Bu ayrim huquqiy harakatlarni notarial idoraga shaxsan tashrif buyurmasdan, masofadan amalga oshirish imkoniyati kengayganini ko‘rsatadi.
«E-notarius» tizimining davlat idoralari axborot bazalari bilan integratsiya darajasi 95 foizga yetgan. Natijada notariuslar zarur ma’lumotlarni fuqaroning o‘zidan talab qilish o‘rniga idoralararo elektron hamkorlik orqali olishi mumkin.
Vazirlikning avvalgi ma’lumotlarida ham onlayn notarial harakatlar bir yilda to‘rt baravar ko‘payib, qariyb 300 mingtaga yetgani qayd etilgandi.
1 700 ta loyihada 229 ta korrupsiyaviy omil topildi
Adliya organlari 2026 yilning birinchi yarmida 1 700 ta normativ-huquqiy hujjat loyihasini korrupsiyaga qarshi ekspertizadan o‘tkazgan. Tekshiruvlar davomida 229 ta korrupsiyaviy omil aniqlangan.
Oddiy hisobda bu har 100 ta ko‘rib chiqilgan loyihaga qariyb 13,5 ta xavfli omil to‘g‘ri kelishini anglatadi. Biroq bu 13,5 foiz hujjatda kamchilik bo‘lgan degani emas: bitta loyihada bir nechta korrupsiyaviy omil aniqlanishi mumkin.
Bunday ekspertiza mansabdor shaxsga haddan tashqari keng vakolat beruvchi, qaror qabul qilish mezonlarini noaniq qoldiruvchi yoki ortiqcha ruxsat berish tartiblarini yaratuvchi normalarni hujjat qabul qilinishidan oldin bartaraf etishga qaratilgan.
Hisobga olingan huquqiy hujjatlar soni 21 foizga oshdi
Yarim yillikda 840 ta normativ-huquqiy hujjat davlat hisobiga olingan. Bu o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 21 foiz ko‘p.
Shundan kelib chiqib, avvalgi mos davrda taxminan 694 ta hujjat hisobga olinganini aytish mumkin. Demak, bir yil ichida ko‘rsatkich qariyb 146 ta hujjatga oshgan.
Idoraviy normativ-huquqiy hujjatlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish hajmi esa 1,5 baravar ko‘paygan. Bunday ro‘yxatdan o‘tkazish hujjatlarning yuqori yuridik kuchga ega qonunlarga muvofiqligini tekshirish va qonuniylikni ta’minlash uchun zarur.
46 soatlik ish endi 2 soatda bajarilmoqda
Hisobotdagi eng ta’sirchan natijalardan biri yuridik xizmat ko‘rsatish markazlarida huquqiy xulosa berish tezligi bilan bog‘liq.
Avval o‘rtacha 46 soat talab etgan jarayon endi 2 soatgacha qisqargan. Bu:
44 soat vaqt tejalganini;
jarayon qariyb 23 baravar tezlashganini;
sarflanadigan vaqt 95,7 foizga kamayganini anglatadi.
2025 yil yakunlari bo‘yicha o‘tkazilgan hay’at yig‘ilishida ushbu ko‘rsatkich 5 soatgacha tushirilgani va avvalgi davrga nisbatan 41 soatga qisqargani ma’lum qilingan edi. Yangi natija jarayon yana uch soatga tezlashganini ko‘rsatmoqda.
Ichki byurokratiya 45 foizga tezlashtirildi
Vazirlik tizimidagi ichki kelishuv, hujjat aylanishi va boshqaruv jarayonlari ham qayta ko‘rib chiqilgan. Natijada byurokratik jarayonlar 45 foizga tezlashtirilgan.
Ijro intizomi esa 99,59 foizga yetgan. Bu ko‘rsatkich 100 foizdan atigi 0,41 foiz punktga kam.
Rasmiy ma’lumotlarda 2026 yil yanvar va aprel oylarida Prezident hamda Hukumat hujjatlari bo‘yicha vazirlikka yuklatilgan topshiriqlarning barchasi bajarilgani ko‘rsatilgan.
Advokatlar soni qariyb 43 foizga ko‘paydi
Huquqiy yordam sohasida ham sezilarli o‘zgarish qayd etildi. Bepul yuridik yordam ko‘rsatish hajmi yiliga 80 mingta xizmatga yetgan.
Har 100 ming aholiga to‘g‘ri keladigan advokatlar soni esa 14 nafardan 20 nafarga ko‘paygan. Bu 6 nafarlik yoki qariyb 42,9 foizlik o‘sish demakdir.
Advokatlar sonining ko‘payishi fuqarolarning professional huquqiy himoyadan foydalanish imkoniyatini kengaytiradi. Biroq bu yerda faqat umumiy son emas, balki advokatlarning hududlar bo‘yicha teng taqsimlanishi, xizmatlar narxi va sifati ham muhim bo‘lib qoladi.
Raqamlar ortida fuqaro uchun qanday o‘zgarish bor?
Hisobotdagi texnik ko‘rsatkichlar fuqarolar hayotida bir nechta amaliy natija berishi kerak:
Yo‘nalish
Fuqaro uchun natija
Xizmatlarni avtomatlashtirish
Kamroq hujjat va tashrif
Onlayn notariat
Masofadan huquqiy harakat
Tezkor huquqiy xulosa
Qarorlarni kutish vaqti qisqaradi
Korrupsiyaga qarshi ekspertiza
Noaniq va xavfli normalar kamayadi
Advokatlar soni oshishi
Huquqiy yordamdan foydalanish osonlashadi
Idoralararo integratsiya
Bir ma’lumotni qayta-qayta taqdim etish kamayadi
Biroq raqamlashtirishning haqiqiy samarasi faqat platformalar soni bilan emas, fuqaroning xizmatni birinchi urinishda ola bilishi, tizimlarning uzluksiz ishlashi va shikoyatlar tez hal etilishi bilan baholanadi.
Keyingi vazifalar belgilab berildi
Kengaytirilgan hay’at yig‘ilishi yakunida erishilgan natijalar bilan birga tizimda saqlanib qolayotgan kamchiliklar ham muhokama qilindi. Mas’ullarga davlat xizmatlarini yanada soddalashtirish, ortiqcha talablarni bekor qilish va raqamli platformalarning barqaror ishlashini ta’minlash bo‘yicha topshiriqlar berildi.
Adliya vazirligi erishgan ko‘rsatkichlar davlat idorasidagi islohotni raqamlar bilan namoyon qilmoqda. Endi asosiy mezon — 46 soatdan 2 soatga qisqargan jarayon va yuzlab onlayn xizmatlar oddiy fuqaroning vaqti, xarajati hamda idoralarga bo‘lgan ishonchiga qanchalik ta’sir ko‘rsatishidir.
Siz foydalangan davlat xizmatlarida tezlik va qulaylik haqiqatan ham oshganini sezdingizmi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani do‘stlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…