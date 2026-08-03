Qamchiqda bir lahzada yong‘in: Epica va Isuzu yonib ketdi (video)
2 avgust kuni soat 08:20 atrofida Qamchiq dovoni hududidan o‘tuvchi A-373 avtomobil yo‘lining 168-kilometrida sodir bo‘lgan YTH oqibatida ikki avtomobil to‘liq yonib ketdi. Toshkentdan vodiy tomon harakatlanayotgan Isuzu yuk avtomobili texnik nosozlik sabab yo‘lning marza qismiga to‘xtatilgan vaqtda, orqadan kelayotgan Epica unga borib urilgan. To‘qnashuvdan keyin kelib chiqqan yong‘in har ikki transport vositasini to‘liq qamrab olib, yo‘q qilgan.
Qamchiq dovonida ertalab sodir bo‘lgan yo‘l-transport hodisasi ikki avtomobilning to‘liq yonib ketishi bilan yakunlandi. Dastlabki ma’lumotga ko‘ra, nosozlik sabab yo‘l yoqasida to‘xtab turgan Isuzu yuk avtomobiliga Epica orqadan kelib urilgan.
To‘qnashuvdan so‘ng chiqqan yong‘in har ikki transport vositasini qamrab olgan. Epica haydovchisi va uning bir nafar yo‘lovchisi yengil tan jarohati olgan.
Hodisa ertalab A-373 yo‘lida sodir bo‘ldi
Siz taqdim etgan ma’lumotga ko‘ra, avariya 2 avgust kuni soat 08:20 atrofida Qamchiq dovoni hududidan o‘tuvchi A-373 avtomobil yo‘lining 168-kilometrida ro‘y bergan.
Isuzu rusumli yuk avtomobili Toshkentdan vodiy tomon harakatlanayotgan vaqtda unda texnik nosozlik kuzatilgan. Shundan keyin haydovchi mashinani yo‘lning marza qismiga olib chiqib, to‘xtatgan.
Biroq orqadan shu yo‘nalishda harakatlanib kelayotgan Epica haydovchisi boshqaruvni yo‘qotgan va yuk avtomobilining orqa qismiga borib urilgan.
To‘qnashuvdan keyin ikki mashinaga o‘t ketdi
Zarba oqibatida transport vositalarida yong‘in kelib chiqqan. Olov tez tarqalib, Epica va Isuzu avtomobillarini to‘liq qamrab olgan.
Hodisaning qisqacha ketma-ketligi:
Vaqt va joy
Dastlabki holat
2 avgust, soat 08:20 atrofida
Isuzu'da texnik nosozlik yuzaga kelgan
A-373 yo‘lining 168-kilometri
Yuk mashinasi marza qismiga to‘xtatilgan
Toshkent–vodiy yo‘nalishi
Epica Isuzu'ning orqa qismiga urilgan
To‘qnashuvdan keyin
Ikki avtomobil to‘liq yonib ketgan
Yong‘inning aynan qaysi texnik omil ta’sirida boshlangani va transport vositalariga yetkazilgan zarar miqdori haqida hozircha batafsil ma’lumot berilmagan.
Haydovchi va yo‘lovchi jarohat oldi
Yo‘l-transport hodisasi oqibatida Epica haydovchisi hamda salonda bo‘lgan bir nafar yo‘lovchi yengil darajada tan jarohati olgan.
Ularga qayerda tibbiy yordam ko‘rsatilgani va keyingi holati haqida qo‘shimcha ma’lumot ochiqlanmagan. Hodisada halok bo‘lganlar borligi haqida xabar berilmadi.
Avariyaga nima sabab bo‘lgani o‘rganiladi
Dastlabki xabarda Epica haydovchisi boshqaruvni yo‘qotgani qayd etilgan. Biroq uning aniq sababi — tezlik, oraliq masofa, yo‘l sharoiti yoki boshqa omillar bilan bog‘liq ekani tegishli tekshiruvdan keyin ma’lum bo‘ladi.
Shuningdek, Isuzu avtomobili to‘xtatilgan nuqtada avariya chiroqlari va ogohlantiruvchi belgilardan foydalanilgan-foydalanilmagani haqida ham ma’lumot berilmagan.
Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati Qamchiq dovonida haydovchilardan tezlikni oshirmaslik, oraliq masofani saqlash va yo‘l holatini hisobga olib harakatlanishni muntazam so‘rab keladi.
Qamchiq yo‘lida bir lahzalik xatoning bahosi yuqori
Dovon yo‘lida keskin burilishlar, balandlik farqi va og‘ir yuk mashinalarining ko‘pligi haydovchidan doimiy diqqat talab qiladi. Ayniqsa, yo‘l yoqasida nosoz transport turgan paytda tezlikni pasaytirish va xavfsiz oraliqni saqlash hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
Bu hodisada ikki avtomobil butunlay yo‘q qilingan bo‘lsa-da, insonlar yengil jarohat bilan omon qolgani eng muhim jihat bo‘ldi. Endi avariyaning barcha sabablari vakolatli idoralar tekshiruvi orqali aniqlanishi kutilmoqda.
Sizningcha, Qamchiq dovonida nosoz avtomobillarni tezkor evakuatsiya qilish uchun alohida navbatchi texnika ko‘paytirilishi kerakmi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani do‘stlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…