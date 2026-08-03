Qamchiqda bir lahzada yong‘in: Epica va Isuzu yonib ketdi (video)

·91·Jamiyat
Qamchiqda bir lahzada yong‘in: Epica va Isuzu yonib ketdi (video)
Qisqacha

2 avgust kuni soat 08:20 atrofida Qamchiq dovoni hududidan o‘tuvchi A-373 avtomobil yo‘lining 168-kilometrida sodir bo‘lgan YTH oqibatida ikki avtomobil to‘liq yonib ketdi. Toshkentdan vodiy tomon harakatlanayotgan Isuzu yuk avtomobili texnik nosozlik sabab yo‘lning marza qismiga to‘xtatilgan vaqtda, orqadan kelayotgan Epica unga borib urilgan. To‘qnashuvdan keyin kelib chiqqan yong‘in har ikki transport vositasini to‘liq qamrab olib, yo‘q qilgan.

Qamchiq dovonida ertalab sodir bo‘lgan yo‘l-transport hodisasi ikki avtomobilning to‘liq yonib ketishi bilan yakunlandi. Dastlabki ma’lumotga ko‘ra, nosozlik sabab yo‘l yoqasida to‘xtab turgan Isuzu yuk avtomobiliga Epica orqadan kelib urilgan.

To‘qnashuvdan so‘ng chiqqan yong‘in har ikki transport vositasini qamrab olgan. Epica haydovchisi va uning bir nafar yo‘lovchisi yengil tan jarohati olgan.

Hodisa ertalab A-373 yo‘lida sodir bo‘ldi

Siz taqdim etgan ma’lumotga ko‘ra, avariya 2 avgust kuni soat 08:20 atrofida Qamchiq dovoni hududidan o‘tuvchi A-373 avtomobil yo‘lining 168-kilometrida ro‘y bergan.

Isuzu rusumli yuk avtomobili Toshkentdan vodiy tomon harakatlanayotgan vaqtda unda texnik nosozlik kuzatilgan. Shundan keyin haydovchi mashinani yo‘lning marza qismiga olib chiqib, to‘xtatgan.

Biroq orqadan shu yo‘nalishda harakatlanib kelayotgan Epica haydovchisi boshqaruvni yo‘qotgan va yuk avtomobilining orqa qismiga borib urilgan.

To‘qnashuvdan keyin ikki mashinaga o‘t ketdi

Zarba oqibatida transport vositalarida yong‘in kelib chiqqan. Olov tez tarqalib, Epica va Isuzu avtomobillarini to‘liq qamrab olgan.

Hodisaning qisqacha ketma-ketligi:

Vaqt va joy

Dastlabki holat

2 avgust, soat 08:20 atrofida

Isuzu'da texnik nosozlik yuzaga kelgan

A-373 yo‘lining 168-kilometri

Yuk mashinasi marza qismiga to‘xtatilgan

Toshkent–vodiy yo‘nalishi

Epica Isuzu'ning orqa qismiga urilgan

To‘qnashuvdan keyin

Ikki avtomobil to‘liq yonib ketgan

Yong‘inning aynan qaysi texnik omil ta’sirida boshlangani va transport vositalariga yetkazilgan zarar miqdori haqida hozircha batafsil ma’lumot berilmagan.

Haydovchi va yo‘lovchi jarohat oldi

Yo‘l-transport hodisasi oqibatida Epica haydovchisi hamda salonda bo‘lgan bir nafar yo‘lovchi yengil darajada tan jarohati olgan.

Ularga qayerda tibbiy yordam ko‘rsatilgani va keyingi holati haqida qo‘shimcha ma’lumot ochiqlanmagan. Hodisada halok bo‘lganlar borligi haqida xabar berilmadi.

Avariyaga nima sabab bo‘lgani o‘rganiladi

Dastlabki xabarda Epica haydovchisi boshqaruvni yo‘qotgani qayd etilgan. Biroq uning aniq sababi — tezlik, oraliq masofa, yo‘l sharoiti yoki boshqa omillar bilan bog‘liq ekani tegishli tekshiruvdan keyin ma’lum bo‘ladi.

Shuningdek, Isuzu avtomobili to‘xtatilgan nuqtada avariya chiroqlari va ogohlantiruvchi belgilardan foydalanilgan-foydalanilmagani haqida ham ma’lumot berilmagan.

Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati Qamchiq dovonida haydovchilardan tezlikni oshirmaslik, oraliq masofani saqlash va yo‘l holatini hisobga olib harakatlanishni muntazam so‘rab keladi.

Qamchiq yo‘lida bir lahzalik xatoning bahosi yuqori

Dovon yo‘lida keskin burilishlar, balandlik farqi va og‘ir yuk mashinalarining ko‘pligi haydovchidan doimiy diqqat talab qiladi. Ayniqsa, yo‘l yoqasida nosoz transport turgan paytda tezlikni pasaytirish va xavfsiz oraliqni saqlash hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Bu hodisada ikki avtomobil butunlay yo‘q qilingan bo‘lsa-da, insonlar yengil jarohat bilan omon qolgani eng muhim jihat bo‘ldi. Endi avariyaning barcha sabablari vakolatli idoralar tekshiruvi orqali aniqlanishi kutilmoqda.

Sizningcha, Qamchiq dovonida nosoz avtomobillarni tezkor evakuatsiya qilish uchun alohida navbatchi texnika ko‘paytirilishi kerakmi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani do‘stlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

QamchiqIsuzuEpicaToshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Adliya vazirligida 46 soatlik jarayon 2 soatga qisqardiAdliya vazirligida 46 soatlik jarayon 2 soatga qisqardiBugun, 10:25Bir viza — besh davlat: Markaziy Osiyo «shengen»i yaqinmi?Bir viza — besh davlat: Markaziy Osiyo «shengen»i yaqinmi?Bugun, 10:16«Apple Nasiya» izi: qidiruvdagi shaxs Toshkentda ushlandi«Apple Nasiya» izi: qidiruvdagi shaxs Toshkentda ushlandiBugun, 07:52Toshkentda qurilish maydonida yer o‘pirildi: rasmiylar hodisa yuzasidan bayonot berdiToshkentda qurilish maydonida yer o‘pirildi: rasmiylar hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 01:26O‘zbekistonda ChatGPT orqali yaratilgan qiz akkaunt ortida ayol emas, erkak turgani ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonda ChatGPT orqali yaratilgan qiz akkaunt ortida ayol emas, erkak turgani ma’lum bo‘ldiBugun, 01:22Energetik sabab erkakning yuzidagi katta o‘simta tarmoqlarda turli bahslarga sabab bo‘ldiEnergetik sabab erkakning yuzidagi katta o‘simta tarmoqlarda turli bahslarga sabab bo‘ldiBugun, 01:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda